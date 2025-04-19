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18 апреля 9:20ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва - Рубин, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Казанцы в этом году не отдают очков москвичам
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в РПЛ стартует в Петровском парке столицы. В гости к московскому «Динамо» едет «Рубин». Очередные два часа нервотрепки Марцелу Личке обеспечены!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

20.04.2025, Вс

14:00 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 1.55

Х - 4.30

П2 - 5.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион:  «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»9162044-56
«Рубин»2016956-44

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

Кубок России

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

29.03.2025«Динамо» Москва

5:1

«Оренбург» 

РПЛ

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

05.04.2025«Крылья Советов»

1:1

«Рубин»

РПЛ

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

12.03.2025«Урал»

1:0

«Рубин»

Кубок России

Последние пять матчей «Динамо» (Москва) и «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.10.2024«Рубин»

0:4

«Динамо» Москва

РПЛ

04.12.2023«Динамо» Москва

1:0

«Рубин»

РПЛ

26.08.2023«Рубин» 

2:2

«Динамо» (Москва)

РПЛ

05.07.2022«Динамо» Москва

2:0

«Рубин»

Товарищеский матч

17.02.2022«Рубин» 

2:2

«Динамо» (Москва)

Товарищеский матч

Турнирная таблица

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После 24 туров «Динамо» с «Рубином» расположились неподалеку в таблице: между командами семь очков и всего две позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар24157246-1752
2. Зенит24155449-1650
3. Спартак24145545-1947
4. ЦСКА24145538-1647
5. Динамо24127550-2843
6. Локомотив24125739-3641
7. Рубин24106831-3436
8. Ростов2496936-3833
9. Акрон24841229-4228
10. Динамо Махачкала2469922-2627
11. Крылья Советов24751229-3926
12. Химки24581128-4423
13. Ахмат24411922-3623
14. Пари НН24551419-4420
15. Факел24291311-3515
16. Оренбург24351621-4514

Прогноз на матч

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По выступлениям команд в этом году трудно понять, кто здесь середняк, а кто - претендент на медали. «Рубин» после рестарта чемпионата набрал больше очков, чем «Динамо»: 10 против восьми. Негатив вокруг бело-голубых приумножила неудача в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Из последних шести матчей парни Лички выиграли только один - у последней команды лиги, «Оренбурга». Нет ничего удивительного, что в СМИ с новой силой разгорелась дискуссия о возможной отставке чешского специалиста. 

А «Рубин» в этом году повадился побивать москвичей - забрал по три очка у «Спартака» и «Локомотива». Провал случился только в выездном матче с «Зенитом» (0:4). Нет сомнений, что в Москве казанская команда предстанет максимально собранной. Скованность хозяев и закрытость гостей предвещают не самый открытый и результативный футбол. Если что, у казанцев четыре из пяти последних матчей были низовыми. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Москвы пройдет на «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: Гомес, Тюкавин (оба - травмы)

«Рубин»:  Рожков (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва  - «Рубин»:

Позиция«Динамо»«Рубин»Позиция
Вратарь1. Лунев38. СтаверВратарь
Защитник2. Даса15. ВуячичЗащитник
Защитник18. Маричал27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник3. Бальбуэна5. АшурматовЗащитник
Защитник4. Касерес71. НижегородовПолузащитник
Полузащитник15. Глебов23. БезруковПолузащитник
Полузащитник 24. Чавес70. КабутовПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло6. ИвуПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале30. ВадаПолузащитник
Нападающий91. Гладышев24. ЧумичНападающий
Нападающий14. Маухуб10. ДакуНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили коэффициент 1.55 на успех хозяев поля и 5.70 - на победу гостей. Ничья котируется за 4.30.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» - «Рубин»?

Несмотря на отрицательный баланс встреч с казанцами, в последнее время москвичи играют с ними успешно: пять официальных матчей не проигрывают, а с товарищескими - семь. Коэффициент 1.55 на победу динамовцев соответствует примерно 65% вероятности.

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Рубин»?

Телевизионную трансляцию игры проведет телеканал «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Рубин»? 

Билета на игру доступны на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 300 рублей.

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