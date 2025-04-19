Динамо Москва - Рубин, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

По выступлениям команд в этом году трудно понять, кто здесь середняк, а кто - претендент на медали. «Рубин» после рестарта чемпионата набрал больше очков, чем «Динамо»: 10 против восьми. Негатив вокруг бело-голубых приумножила неудача в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Из последних шести матчей парни Лички выиграли только один - у последней команды лиги, «Оренбурга». Нет ничего удивительного, что в СМИ с новой силой разгорелась дискуссия о возможной отставке чешского специалиста.

А «Рубин» в этом году повадился побивать москвичей - забрал по три очка у «Спартака» и «Локомотива». Провал случился только в выездном матче с «Зенитом» (0:4). Нет сомнений, что в Москве казанская команда предстанет максимально собранной. Скованность хозяев и закрытость гостей предвещают не самый открытый и результативный футбол. Если что, у казанцев четыре из пяти последних матчей были низовыми.