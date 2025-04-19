Динамо Москва - Рубин, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в РПЛ стартует в Петровском парке столицы. В гости к московскому «Динамо» едет «Рубин». Очередные два часа нервотрепки Марцелу Личке обеспечены!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
20.04.2025, Вс
14:00 МСК
«Рубин» (Казань)
|П1 - 1.55
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|9
|16
|20
|44-56
|«Рубин»
|20
|16
|9
|56-44
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
Кубок России
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.03.2025
|«Динамо» Москва
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|12.03.2025
|«Урал»
1:0
«Рубин»
Кубок России
Последние пять матчей «Динамо» (Москва) и «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.10.2024
|«Рубин»
0:4
«Динамо» Москва
РПЛ
|04.12.2023
|«Динамо» Москва
1:0
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2023
|«Рубин»
2:2
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|05.07.2022
|«Динамо» Москва
2:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|17.02.2022
|«Рубин»
2:2
«Динамо» (Москва)
Товарищеский матч
После 24 туров «Динамо» с «Рубином» расположились неподалеку в таблице: между командами семь очков и всего две позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|2. Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|3. Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|4. ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|5. Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|6. Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|7. Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|8. Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|9. Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|10. Динамо Махачкала
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|11. Крылья Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|12. Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|13. Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|14. Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|15. Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|16. Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
По выступлениям команд в этом году трудно понять, кто здесь середняк, а кто - претендент на медали. «Рубин» после рестарта чемпионата набрал больше очков, чем «Динамо»: 10 против восьми. Негатив вокруг бело-голубых приумножила неудача в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Из последних шести матчей парни Лички выиграли только один - у последней команды лиги, «Оренбурга». Нет ничего удивительного, что в СМИ с новой силой разгорелась дискуссия о возможной отставке чешского специалиста.
А «Рубин» в этом году повадился побивать москвичей - забрал по три очка у «Спартака» и «Локомотива». Провал случился только в выездном матче с «Зенитом» (0:4). Нет сомнений, что в Москве казанская команда предстанет максимально собранной. Скованность хозяев и закрытость гостей предвещают не самый открытый и результативный футбол. Если что, у казанцев четыре из пяти последних матчей были низовыми.
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Прямая трансляция из Москвы пройдет на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Гомес, Тюкавин (оба - травмы)
«Рубин»: Рожков (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Рубин»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|2. Даса
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|18. Маричал
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|3. Бальбуэна
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|4. Касерес
|71. Нижегородов
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|23. Безруков
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Чавес
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|30. Вада
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Гладышев
|24. Чумич
|Нападающий
|Нападающий
|14. Маухуб
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Аналитики PARI установили коэффициент 1.55 на успех хозяев поля и 5.70 - на победу гостей. Ничья котируется за 4.30.
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Несмотря на отрицательный баланс встреч с казанцами, в последнее время москвичи играют с ними успешно: пять официальных матчей не проигрывают, а с товарищескими - семь. Коэффициент 1.55 на победу динамовцев соответствует примерно 65% вероятности.
Телевизионную трансляцию игры проведет телеканал «Матч ТВ».
Билета на игру доступны на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 300 рублей.
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