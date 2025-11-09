Ведомости
6 ноября 7:38

Динамо Москва - Акрон, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

И снова Дзюба против Карпина, но теперь в новой конфигурации
Валентин Васильев

В ближайшие выходные в чемпионате России по футболу завершится первый круг. 15-й тур откроет встреча  в Петровском парке столицы. В гости к столичному «Динамо» спешит тольяттинский «Акрон». Вдохновит ли кубковый успех бело-голубых на победу в лиге?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

08.11.2025, Сб

14:00 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.40

Х - 5.10

П2 - 7.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»2104-1
«Акрон»0121-4

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо»

Кубок России

01.11.2025«Рубин»

0:0

«Динамо»

РПЛ

26.10.2025«Зенит»

2:1

«Динамо»

РПЛ

22.10.2025«Динамо»

4:0

«Крылья Советов»

Кубок России

19.10.2025«Динамо»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

РПЛ

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

21.10.2025ЦСКА

3:2

«Акрон»

Кубок России

18.10.2025«Пари НН»

0:1

«Акрон»

РПЛ

04.10.2025«Акрон»

1:1

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей «Динамо» опережает «Акрон» всего на два очка и столько же позиций в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар14102227-832
2. ЦСКА1493225-1330
3. Зенит1485128-1129
4. Балтика1476120-627
5. Локомотив1476130-1927
6. Спартак1464422-2022
7. Рубин1454515-1919
8. Динамо Москва1445521-2117
9. Ахмат1444618-2116
10. Акрон1436516-1915
11. Ростов1436511-1515
12. Динамо Махачкала143568-1614
13. Крылья Советов1434717-2513
14. Оренбург1425717-2511
15. Сочи14221012-338
16. Пари НН1421119-257

Прогноз на матч

На рубеже октября и ноября динамовцы дважды навестили «Зенит» в Санкт-Петербурге. В первом случае они возвращались домой расстроенные поражением, во втором - воодушевленные кубковой победой. Свежий выигрыш в Северной столице - пока лучшее, что случилось с бело-голубыми за те несколько месяцев, что ими руководит Валерий Карпин. Естественно, что болельщики команды ждут переноса этого запала с Кубка на чемпионат. Клубы калибра «Акрона», при всем к ним уважении, претендент на медали должен дома обыгрывать. 

Но тольяттинцы в последнее время тоже воспрянули духом. Команда Тедеева достойно преодолела жуткую серию из девяти матчей без побед в двух турнирах. По три очка «Акрон» вывез из Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, одно забрал у «Локомотива» - и вот он уже в середине таблицы, всего в двух очках от «Динамо».

У обеих команд шесть из 10 последних матчей были с пропущенными и забитыми голами. Ждем того же в субботу. Сергеев против Дзюбы - звучит интригующе!

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Помимо этого трансляция будет доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и  «Кинопоиск». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Потери:

«Динамо»: Артур Гомес, Глебов, Чавес, Лунев, Макаров, Миранчук, Зайнутдинов, Александров (все - травмы), Майсторович (не в форме)

«Акрон»: Неделчару (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Акрон»:

Позиция«Динамо»«Акрон»Позиция
Вратарь40. Расулов88. ГудиевВратарь
Защитник4. Касерес 2. РошаЗащитник
Защитник6. Фернандес86. АгаповЗащитник
Защитник55. Осипенко19. БокоевЗащитник
Защитник44. Рубенс21. ФернандесЗащитник
Полузащитник74. Фомин15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 88. Окишор80. ХосоновПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник17. Бабаев17. БакаевПолузащитник
Нападающий33. Сергеев11. БеншимолПолузащитник
Нападающий70. Тюкавин24. ДзюбаНападающий
Главный тренерВалерий КарпинЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу гостей в БК PARI более чем пятикратно превосходит котировку на динамовцев - 7.40 против 1.40. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 5.10.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» - «Акрон»?

Аналитики считают безоговорочным фаворитом столичный клуб. В основное время тольяттинцы динамовцев еще никогда не побеждали.

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Акрон»?

Официальный букмекер РПЛ покажет игру на своей платформе.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Акрон»?

Приобрести билеты можно на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - всего 100 рублей.

