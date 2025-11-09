Динамо Москва - Акрон, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

На рубеже октября и ноября динамовцы дважды навестили «Зенит» в Санкт-Петербурге. В первом случае они возвращались домой расстроенные поражением, во втором - воодушевленные кубковой победой. Свежий выигрыш в Северной столице - пока лучшее, что случилось с бело-голубыми за те несколько месяцев, что ими руководит Валерий Карпин. Естественно, что болельщики команды ждут переноса этого запала с Кубка на чемпионат. Клубы калибра «Акрона», при всем к ним уважении, претендент на медали должен дома обыгрывать.

Но тольяттинцы в последнее время тоже воспрянули духом. Команда Тедеева достойно преодолела жуткую серию из девяти матчей без побед в двух турнирах. По три очка «Акрон» вывез из Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, одно забрал у «Локомотива» - и вот он уже в середине таблицы, всего в двух очках от «Динамо».

У обеих команд шесть из 10 последних матчей были с пропущенными и забитыми голами. Ждем того же в субботу. Сергеев против Дзюбы - звучит интригующе!