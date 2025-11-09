Динамо Москва - Акрон, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В ближайшие выходные в чемпионате России по футболу завершится первый круг. 15-й тур откроет встреча в Петровском парке столицы. В гости к столичному «Динамо» спешит тольяттинский «Акрон». Вдохновит ли кубковый успех бело-голубых на победу в лиге?
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|2
|1
|0
|4-1
|«Акрон»
|0
|1
|2
|1-4
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо»
Кубок России
|01.11.2025
|«Рубин»
0:0
«Динамо»
РПЛ
|26.10.2025
|«Зенит»
2:1
«Динамо»
РПЛ
|22.10.2025
|«Динамо»
4:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|19.10.2025
|«Динамо»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|21.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Акрон»
Кубок России
|18.10.2025
|«Пари НН»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|04.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Зенит»
РПЛ
Перед очной встречей «Динамо» опережает «Акрон» всего на два очка и столько же позиций в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|10
|2
|2
|27-8
|32
|2. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|3. Зенит
|14
|8
|5
|1
|28-11
|29
|4. Балтика
|14
|7
|6
|1
|20-6
|27
|5. Локомотив
|14
|7
|6
|1
|30-19
|27
|6. Спартак
|14
|6
|4
|4
|22-20
|22
|7. Рубин
|14
|5
|4
|5
|15-19
|19
|8. Динамо Москва
|14
|4
|5
|5
|21-21
|17
|9. Ахмат
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|10. Акрон
|14
|3
|6
|5
|16-19
|15
|11. Ростов
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12. Динамо Махачкала
|14
|3
|5
|6
|8-16
|14
|13. Крылья Советов
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|14. Оренбург
|14
|2
|5
|7
|17-25
|11
|15. Сочи
|14
|2
|2
|10
|12-33
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
На рубеже октября и ноября динамовцы дважды навестили «Зенит» в Санкт-Петербурге. В первом случае они возвращались домой расстроенные поражением, во втором - воодушевленные кубковой победой. Свежий выигрыш в Северной столице - пока лучшее, что случилось с бело-голубыми за те несколько месяцев, что ими руководит Валерий Карпин. Естественно, что болельщики команды ждут переноса этого запала с Кубка на чемпионат. Клубы калибра «Акрона», при всем к ним уважении, претендент на медали должен дома обыгрывать.
Но тольяттинцы в последнее время тоже воспрянули духом. Команда Тедеева достойно преодолела жуткую серию из девяти матчей без побед в двух турнирах. По три очка «Акрон» вывез из Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, одно забрал у «Локомотива» - и вот он уже в середине таблицы, всего в двух очках от «Динамо».
У обеих команд шесть из 10 последних матчей были с пропущенными и забитыми голами. Ждем того же в субботу. Сергеев против Дзюбы - звучит интригующе!
Потери:
«Динамо»: Артур Гомес, Глебов, Чавес, Лунев, Макаров, Миранчук, Зайнутдинов, Александров (все - травмы), Майсторович (не в форме)
«Акрон»: Неделчару (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Акрон»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|40. Расулов
|88. Гудиев
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|2. Роша
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|86. Агапов
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|44. Рубенс
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Окишор
|80. Хосонов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Бабаев
|17. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|33. Сергеев
|11. Беншимол
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Тюкавин
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей в БК PARI более чем пятикратно превосходит котировку на динамовцев - 7.40 против 1.40. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 5.10.
Аналитики считают безоговорочным фаворитом столичный клуб. В основное время тольяттинцы динамовцев еще никогда не побеждали.
