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ГлавнаяПрогнозыДинамо Москва — Динамо Махачкала, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Динамо Москва — Динамо Махачкала, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Обновлено:
Москвичи примут на своем поле главное открытие старта нового сезона РПЛ!
Валентин Васильев

Динамо Москва — Динамо Махачкала

 

команды

9 августа 2026 (14:30) МСК

 

начало

ВТБ Арена, Москва

 

место проведения

БК БЕТСИТИ

 

прямая трансляция

П1

 

прогноз

1.70

 

коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
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Динамо Москва — Динамо Махачкала

9 августа 2026 года на столичной «ВТБ Арене» состоится матч 3-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся московское «Динамо» и «Динамо» Махачкала.

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

1.70

БЕТСИТИ

Х

3.70

БЕТСИТИ

П2

5.20

БЕТСИТИ

Обе команды подходят к очной встрече с разным настроением, поэтому ожидаем бескомпромиссной борьбы.

Где смотреть матч Динамо Москва — Динамо Махачкала

Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК «БЕТСИТИ». Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.

Динамо Москва

Москвичи вкатились в сезон достаточно сумбурно. Команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» и уступила «Балтике».

Последние 5 матчей Динамо Москва

05.08.2026КубокФакел - Динамо Москва — 0:1
01.08.2026РПЛБалтика - Динамо Москва — 2:1
25.07.2026РПЛДинамо Москва - Крылья Советов — 0:0
18.07.2026ТоварищескийДинамо Москва - ЦСКА — 5:2
11.07.2026ТоварищескийАкрон Тольятти - Динамо Москва — 0:1

Команда исповедует атакующий футбол с акцентом на контроль мяча и продолжительные позиционные атаки. Базовая схема «Динамо» позволяет создавать численное преимущество на флангах за счет агрессивных подключений защитников. 

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В центре поля москвичи традиционно неуступчивы. Они стараются диктовать темп через короткий и средний пас, только иногда используя проникающие передачи для взлома защитной линии соперника.

Однако постоянный прессинг и высокая линия обороны оставляют уязвимые зоны за спинами центральных защитников, чем часто пользуются соперники при быстрых переходах.

Динамо Махачкала

«Динамо» Махачкала на старте сезона демонстрирует высокую результативность: за первые 2 матча в РПЛ игроки забили 4 гола и одержали две волевые победы. Южане всегда выделялись своим характером и неуступчивостью в принципиальных противостояниях. Москвичам придется попотеть, чтобы добыть очки в этом матче.

Последние 5 матчей Динамо Махачкала

4.08.2026КубокДинамо Махачкала - Крылья Советов — 1:2
01.08.2026РПЛДинамо Махачкала - Локомотив — 2:1
25.07.2026РПЛФакел - Динамо Махачкала — 1:2
16.07.2026ТоварищескийДинамо Махачкала - Динамо СБп — 3:1
13.07.2026ТоварищескийЗенит - Динамо Махачкала — 1:1

Команда Вадима Евсеева традиционно выделяется в РПЛ своим интенсивным прессингом и агрессивным вертикальным футболом. «Динамо» Махачкала часто использует схему с тремя центральными защитниками, делая ставку на высокий отбор мяча и молниеносные переходы из обороны в атаку. 

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Полузащитники отличаются огромной работоспособностью, вступая в жесткие единоборства и перехватывая передачи на подступах к своей штрафной.

В позиционном нападении южане делают акцент на фланговые проходы, прострелы и мастерское использование стандартных положений. На выезде команда может немного снизить линию прессинга, отдавая инициативу хозяевам и делая ставку на кинжальные контратаки с использованием скорости своих вингеров.

Очные встречи

Последний раз в прошлом сезоне эти команды встречались 23 ноября 2025 года. Тот матч в Москве завершился уверенной победой бело-голубых со счетом 3:0. Москвичи реализовали практически все моменты, которые у них возникли. В целом игра носила позиционный характер с обилием борьбы в центре поля.

Последние 5 очных встреч

23.11.2025РПЛДинамо Москва - Динамо Махачкала — 3:0
31.08.2025РПЛДинамо Махачкала - Динамо Москва — 1:0
08.03.2025РПЛДинамо Москва - Динамо Махачкала — 4:0
29.09.2024РПЛДинамо Махачкала - Динамо Москва — 0:1
18.09.2024КубокДинамо Махачкала - Динамо Москва — 2:2 (3:5)

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч «Динамо» Москва и «Динамо» Махачкала. Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала

На старте сезона команды еще сыроваты, но историческое доминирование москвичей в личных встречах говорит само за себя. В таких матчах на первый план выходит класс исполнителей.

Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что столичное «Динамо» выиграло четыре из пяти последних очных противостояний, не оставляя шансов сопернику. Аналитики ожидают, что фаворит сумеет навязать свою игру.

Самой безопасной ставкой выглядит победа «Динамо» Москва с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».

Сбалансированный прогноз на матч Динамо Москва - Динамо Махачкала

«Динамо» Москва является номинальным хозяином поля и обладает более мощным составом. Бело-голубым по силам навязать свою игру за счет стандартов и контроля центра поля, но махачкалинцы умеют огрызаться на контратаках.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем Тотал больше (2.5) с коэффициентом 1.95 в БК «БЕТСИТИ».

Рискованный прогноз на матч Динамо Москва - Динамо Махачкала

«Динамо» Махачкала никогда не сдается и умеет наказывать за потерю концентрации. Учитывая, что махачкалинцы выиграли оба стартовых матча в РПЛ и находятся на кураже, можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 3.70 в БК «БЕТСИТИ».

Прогноз на точный счет в матче Динамо Москва — Динамо Махачкала

Опираясь на статус «Динамо» Москва как домашнего фаворита, но принимая во внимание атакующий потенциал махачкалинцев, наиболее вероятным исходом является упорная борьба с забитыми мячами.

Однако не стоит забывать о том, что москвичи играют дома. Они постараются использовать поддержку родных трибун, чтобы одержать первую победу в сезоне.

Ожидаемый счет — 2:1 (кеф — 8.30 в БК «БЕТСИТИ») или 2:0 (кэф — 6.80 в БК «БЕТСИТИ») в пользу «Динамо» Москва.

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