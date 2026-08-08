Динамо Москва — Динамо Махачкала, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Динамо Москва — Динамо Махачкала, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогнозОбновлено:
Динамо Москва — Динамо Махачкала
команды
9 августа 2026 (14:30) МСК
начало
ВТБ Арена, Москва
место проведения
БК БЕТСИТИ
прямая трансляция
П1
прогноз
1.70
коэффициент
Динамо Москва — Динамо Махачкала
9 августа 2026 года на столичной «ВТБ Арене» состоится матч 3-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся московское «Динамо» и «Динамо» Махачкала.
Обе команды подходят к очной встрече с разным настроением, поэтому ожидаем бескомпромиссной борьбы.
Где смотреть матч Динамо Москва — Динамо Махачкала
Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК «БЕТСИТИ». Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.
Динамо Москва
Москвичи вкатились в сезон достаточно сумбурно. Команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» и уступила «Балтике».
Последние 5 матчей Динамо Москва
|05.08.2026
|Кубок
|Факел - Динамо Москва — 0:1
|01.08.2026
|РПЛ
|Балтика - Динамо Москва — 2:1
|25.07.2026
|РПЛ
|Динамо Москва - Крылья Советов — 0:0
|18.07.2026
|Товарищеский
|Динамо Москва - ЦСКА — 5:2
|11.07.2026
|Товарищеский
|Акрон Тольятти - Динамо Москва — 0:1
Команда исповедует атакующий футбол с акцентом на контроль мяча и продолжительные позиционные атаки. Базовая схема «Динамо» позволяет создавать численное преимущество на флангах за счет агрессивных подключений защитников.
В центре поля москвичи традиционно неуступчивы. Они стараются диктовать темп через короткий и средний пас, только иногда используя проникающие передачи для взлома защитной линии соперника.
Однако постоянный прессинг и высокая линия обороны оставляют уязвимые зоны за спинами центральных защитников, чем часто пользуются соперники при быстрых переходах.
Динамо Махачкала
«Динамо» Махачкала на старте сезона демонстрирует высокую результативность: за первые 2 матча в РПЛ игроки забили 4 гола и одержали две волевые победы. Южане всегда выделялись своим характером и неуступчивостью в принципиальных противостояниях. Москвичам придется попотеть, чтобы добыть очки в этом матче.
Последние 5 матчей Динамо Махачкала
|4.08.2026
|Кубок
|Динамо Махачкала - Крылья Советов — 1:2
|01.08.2026
|РПЛ
|Динамо Махачкала - Локомотив — 2:1
|25.07.2026
|РПЛ
|Факел - Динамо Махачкала — 1:2
|16.07.2026
|Товарищеский
|Динамо Махачкала - Динамо СБп — 3:1
|13.07.2026
|Товарищеский
|Зенит - Динамо Махачкала — 1:1
Команда Вадима Евсеева традиционно выделяется в РПЛ своим интенсивным прессингом и агрессивным вертикальным футболом. «Динамо» Махачкала часто использует схему с тремя центральными защитниками, делая ставку на высокий отбор мяча и молниеносные переходы из обороны в атаку.
Полузащитники отличаются огромной работоспособностью, вступая в жесткие единоборства и перехватывая передачи на подступах к своей штрафной.
В позиционном нападении южане делают акцент на фланговые проходы, прострелы и мастерское использование стандартных положений. На выезде команда может немного снизить линию прессинга, отдавая инициативу хозяевам и делая ставку на кинжальные контратаки с использованием скорости своих вингеров.
Очные встречи
Последний раз в прошлом сезоне эти команды встречались 23 ноября 2025 года. Тот матч в Москве завершился уверенной победой бело-голубых со счетом 3:0. Москвичи реализовали практически все моменты, которые у них возникли. В целом игра носила позиционный характер с обилием борьбы в центре поля.
Последние 5 очных встреч
|23.11.2025
|РПЛ
|Динамо Москва - Динамо Махачкала — 3:0
|31.08.2025
|РПЛ
|Динамо Махачкала - Динамо Москва — 1:0
|08.03.2025
|РПЛ
|Динамо Москва - Динамо Махачкала — 4:0
|29.09.2024
|РПЛ
|Динамо Махачкала - Динамо Москва — 0:1
|18.09.2024
|Кубок
|Динамо Махачкала - Динамо Москва — 2:2 (3:5)
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч «Динамо» Москва и «Динамо» Махачкала. Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.
Консервативный прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала
На старте сезона команды еще сыроваты, но историческое доминирование москвичей в личных встречах говорит само за себя. В таких матчах на первый план выходит класс исполнителей.
Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что столичное «Динамо» выиграло четыре из пяти последних очных противостояний, не оставляя шансов сопернику. Аналитики ожидают, что фаворит сумеет навязать свою игру.
Самой безопасной ставкой выглядит победа «Динамо» Москва с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».
Сбалансированный прогноз на матч Динамо Москва - Динамо Махачкала
«Динамо» Москва является номинальным хозяином поля и обладает более мощным составом. Бело-голубым по силам навязать свою игру за счет стандартов и контроля центра поля, но махачкалинцы умеют огрызаться на контратаках.
В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем Тотал больше (2.5) с коэффициентом 1.95 в БК «БЕТСИТИ».
Рискованный прогноз на матч Динамо Москва - Динамо Махачкала
«Динамо» Махачкала никогда не сдается и умеет наказывать за потерю концентрации. Учитывая, что махачкалинцы выиграли оба стартовых матча в РПЛ и находятся на кураже, можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 3.70 в БК «БЕТСИТИ».
Прогноз на точный счет в матче Динамо Москва — Динамо Махачкала
Опираясь на статус «Динамо» Москва как домашнего фаворита, но принимая во внимание атакующий потенциал махачкалинцев, наиболее вероятным исходом является упорная борьба с забитыми мячами.
Однако не стоит забывать о том, что москвичи играют дома. Они постараются использовать поддержку родных трибун, чтобы одержать первую победу в сезоне.
Ожидаемый счет — 2:1 (кеф — 8.30 в БК «БЕТСИТИ») или 2:0 (кэф — 6.80 в БК «БЕТСИТИ») в пользу «Динамо» Москва.
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