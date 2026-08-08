Динамо Москва — Динамо Махачкала, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

На старте сезона команды еще сыроваты, но историческое доминирование москвичей в личных встречах говорит само за себя. В таких матчах на первый план выходит класс исполнителей.

Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что столичное «Динамо» выиграло четыре из пяти последних очных противостояний, не оставляя шансов сопернику. Аналитики ожидают, что фаворит сумеет навязать свою игру.

Самой безопасной ставкой выглядит победа «Динамо» Москва с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».