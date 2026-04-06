Динамо Москва – Оренбург, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Динамо» бодро ворвалось в 2026 год: четыре победы подряд, три из которых - крупные, но во второй половине марта подпортило себе статистику. И если минимальное поражение от «Спартака» не принесло бело-голубым соревновательного вреда (команда Гусева прошла дальше в Кубке), то проигрыш «Зениту» крайне осложнил им подъем в верхний сектор таблицы РПЛ.

«Оренбург» из пяти матчей 2026 года выиграл только два, но оба - в чемпионате. Сохранение прописки в РПЛ - очевидный приоритет для команды Ахметзянова. Так что в столице она будет изо всех сил биться за очки. Легкой победы фаворита не предвидится.

У оренбуржцев четыре из пяти предыдущих игр были «низовыми». Не ждем обилия голов и в субботу в Петровском парке.

Прогноз редакции: тотал меньше 3.5.