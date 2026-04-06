Динамо Москва – Оренбург, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Аутсайдер не сдастся без боя
Валентин Васильев

Московское «Динамо» после зимней паузы только побеждает в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сумеет ли столичная команда продлить эту серию в матче с санкт-петербургским «Зенитом»? Анализируем коэффициенты букмекеров на принципиальное противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

04.04.2026, СБ

17:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.44

Х - 4.74

П2 - 6.96

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Получить фрибет до 7 000 рублей от «Бетбум»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» 104437-23
«Оренбург»441023-37

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Динамо» (Москва)

1:3

«Зенит»

РПЛ

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» (Москва)

Кубок России

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» (Москва)

РПЛ

05.03.2026«Динамо» (Москва)

5:2

«Спартак»

Кубок России

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

13.03.2026«Динамо» Махачкала

1:0

«Оренбург»

Кубок России

08.03.2026«Оренбург»

2:1

«Зенит»

РПЛ

04.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

Кубок России

28.02.2026«Оренбург»

2:0

«Акрон»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 22 туров «Динамо» занимает седьмое место в таблице, «Оренбург» - 15-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар22154347-1649
2Зенит22146241-1548
3Локомотив22128248-3044
4Балтика22119230-942
5ЦСКА22123734-2439
6Спартак22115635-3038
7Динамо Москва2286837-3030
8Ахмат2286827-2830
9Рубин2286822-2530
10Акрон22571027-3822
11Ростов22571017-2522
12Динамо Махачкала22561112-2721
13Крылья Советов22561122-4021
14Пари НН22621418-3620
15Оренбург22461221-3318
16Сочи22231720-529

Прогноз на матч

«Динамо» бодро ворвалось в 2026 год: четыре победы подряд, три из которых - крупные, но во второй половине марта подпортило себе статистику. И если минимальное поражение от «Спартака» не принесло бело-голубым соревновательного вреда (команда Гусева прошла дальше в Кубке), то проигрыш «Зениту» крайне осложнил им подъем в верхний сектор таблицы РПЛ.

«Оренбург» из пяти матчей 2026 года  выиграл только два, но оба - в чемпионате. Сохранение прописки в РПЛ - очевидный приоритет для команды Ахметзянова. Так что в столице она будет изо всех сил биться за очки. Легкой победы фаворита не предвидится. 

У оренбуржцев четыре из пяти предыдущих игр были «низовыми». Не ждем обилия голов и в субботу в Петровском парке.

Прогноз редакции: тотал меньше 3.5. Беттинговый спонсор «Динамо» дает на этот исод коэффициент 1.57.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ПремьерВидеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Бетбум»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Осипенко, Зайнутдинов, Александров (все – травмы)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»:

Позиция«Динамо»«Оренбург»Позиция
Вратарь40. Расулов88. РудаковВратарь
Защитник4. Касерес18. МуфиЗащитник
Защитник2. Маричаль5. ТатаевЗащитник
Защитник6. Фернандес38. КасимовЗащитник
Защитник7. Скопинцев32. КантероЗащитник
Полузащитник74. Фомин59. АванесянПолузащитник
Полузащитник44. Рубенс33. КвеквескириПолузащитник
Полузащитник10. Бителло37. Ду КейрусПолузащитник
Нападающий13. Нгамале20. РыбчинскийПолузащитник
Нападающий91. Гладышев7. ГюрлукПолузащитник
Нападающий70. Тюкавин30. ГузинаНападающий
Главный тренерРолан ГусевИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел «Бетбум» установил коэффициент 1.44на победу клуба-партнера. Предложения на два других основных исхода гораздо щедрее - 4.74 на ничью и 6.96 - на успех гостей.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» – «Оренбург»?

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Динамовцы в этой паре побеждают в два с половиной раза чаще, чем проигрывают (10 побед, четыре поражения).

Матч «Динамо» – «Оренбург» будет результативным?

Коэффициент 1.55 на тотал больше 2.5 подсказывает, что эксперты ждут от команд результативной игры.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» – «Оренбург»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билет на матч «Динамо» – «Оренбург»?

Самый простой и безопасный способ приобрести билет на игру - зайти на официальный сайт столичного клуба. Поход на футбол обойдется в сумму от 100 рублей. 

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё