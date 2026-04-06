Динамо Москва – Оренбург, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Московское «Динамо» после зимней паузы только побеждает в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сумеет ли столичная команда продлить эту серию в матче с санкт-петербургским «Зенитом»? Анализируем коэффициенты букмекеров на принципиальное противостояние.
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|10
|4
|4
|37-23
|«Оренбург»
|4
|4
|10
|23-37
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Динамо» (Москва)
1:3
«Зенит»
РПЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Москва)
Кубок России
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|05.03.2026
|«Динамо» (Москва)
5:2
«Спартак»
Кубок России
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|13.03.2026
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Оренбург»
Кубок России
|08.03.2026
|«Оренбург»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|04.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
|28.02.2026
|«Оренбург»
2:0
«Акрон»
РПЛ
После 22 туров «Динамо» занимает седьмое место в таблице, «Оренбург» - 15-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|7
|Динамо Москва
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|9
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|12
|Динамо Махачкала
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|13
|Крылья Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
«Динамо» бодро ворвалось в 2026 год: четыре победы подряд, три из которых - крупные, но во второй половине марта подпортило себе статистику. И если минимальное поражение от «Спартака» не принесло бело-голубым соревновательного вреда (команда Гусева прошла дальше в Кубке), то проигрыш «Зениту» крайне осложнил им подъем в верхний сектор таблицы РПЛ.
«Оренбург» из пяти матчей 2026 года выиграл только два, но оба - в чемпионате. Сохранение прописки в РПЛ - очевидный приоритет для команды Ахметзянова. Так что в столице она будет изо всех сил биться за очки. Легкой победы фаворита не предвидится.
У оренбуржцев четыре из пяти предыдущих игр были «низовыми». Не ждем обилия голов и в субботу в Петровском парке.
Прогноз редакции: тотал меньше 3.5. Беттинговый спонсор «Динамо» дает на этот исод коэффициент 1.57.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Бетбум»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Осипенко, Зайнутдинов, Александров (все – травмы)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|40. Расулов
|88. Рудаков
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|18. Муфи
|Защитник
|Защитник
|2. Маричаль
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|38. Касимов
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|32. Кантеро
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|59. Аванесян
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Рубенс
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|37. Ду Кейрус
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Нгамале
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Гладышев
|7. Гюрлук
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Тюкавин
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
Аналитический отдел «Бетбум» установил коэффициент 1.44на победу клуба-партнера. Предложения на два других основных исхода гораздо щедрее - 4.74 на ничью и 6.96 - на успех гостей.
Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Динамовцы в этой паре побеждают в два с половиной раза чаще, чем проигрывают (10 побед, четыре поражения).
Коэффициент 1.55 на тотал больше 2.5 подсказывает, что эксперты ждут от команд результативной игры.
Winline як официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.
Самый простой и безопасный способ приобрести билет на игру - зайти на официальный сайт столичного клуба. Поход на футбол обойдется в сумму от 100 рублей.