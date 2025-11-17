Динамо Москва — Спартак, прогноз на 18 ноября: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Обе команды нынешней осенью не отличаются стабильностью. Красно-белые из четырех последних матчей проиграли три, в том числе два - на своем льду. «Локомотиву» они уступили в ноябре и в гостях, и дома.

У динамовцев дела идут не лучше. Из четырех предыдущих матчей они проиграли три, а одолели только «Сибирь». Удивительно, но именно после победы в столичном клуба надумали поменять тренера. Алексей Кудашов возглавлял команду с 2021 года - это самый продолжительный стаж беспрерывной работы среди всех действующих специалистов в КХЛ. Так или иначе, к дерби в качестве исполняющего обязанности коллектив готовит Вячеслав Козлов. Такие потрясения ни для одной команды не проходят совершенно бесследно, вопрос в том, сработают они в плюс или минус для хозяев площадки.

Прошлое дерби завершилось неожиданным разгромом «Спартака» на его территории со счетом 5:0. Естественно, красно-белые постараются воспользоваться некоторой растерянностью противника от свежих новостей и вернуть им должок.

Отметим, что в 13 последних играх этих команд фиксировалось не менее пяти взятий ворот. Ждем чего-то подобного и в этот вторник.