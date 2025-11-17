Ведомости
17 ноября 15:52

Динамо Москва — Спартак, прогноз на 18 ноября: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Красно-белые поквитаются с земляками за недавний разгром?
Валентин Васильев

Дерби «Динамо» и «Спартака» - одно из тех событий в КХЛ, которое неизменно привлекает к себе повышенное внимание болельщиков, вне зависимости от занимаемых клубами мест в таблице. А в данном случае интерес к классическому противостоянию дополнительно подогревают напоминания о предыдущем междусобойчике. Бело-голубые тогда вынесли соседа в одни ворота! Запредельный настрой гостей «ВТБ-Арены» гарантирован. Поможет ли он им реваншироваться - вот в чем вопрос.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

18.11.2025, Вт

19:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2.20

Х - 4.20

П2 - 2.75

Турнир: Континентальная хоккейная лига

Стадион: «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» (Москва, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»18510117-80
«Спартак»1051880-117

Последние пять матчей «Динамо М»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2025«Сибирь»

2:3

«Динамо» (Москва)

КХЛ

13.11.2025«Ак Барс»

5:4

«Динамо» (Москва)

КХЛ

10.11.2025«Динамо» (Москва)

1:4

«Шанхайские драконы»

КХЛ

08.11.2025«Динамо» (Москва)

2:3

СКА

КХЛ

06.11.2025«Динамо» (Москва)

4:3

«Лада»

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.11.2025«Спартак»

3:4

«Северсталь

КХЛ

12.11.2025«Спартак»

3:6

«Локомотив»

КХЛ

10.11.2025«Спартак»

6:3

«Сибирь»

КХЛ

06.11.2025«Локомотив»

5:2

«Спартак»

КХЛ

04.11.2025«Сочи»

0:1 ОТ

«Спартак»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей динамовцы опережают спартаковцев на четыре очка и две позиции в таблице.

КлубИВВОВБПБПОПППШО
1. Локомотив271611110783-5538
2. Торпедо291431110982-7638
3. Динамо Мн261412120693-5437
4. Северсталь271431000983-6536
5. Динамо М26916100978-6733
6. Драконы261020420872-7730
7. Спартак269131201081-8829
8. СКА2610201301071-6628
9. ЦСКА2712002101269-6927
10. Лада277112101557-9521
11. ХК Сочи244020401455-8716

Прогноз на матч

Обе команды нынешней осенью не отличаются стабильностью. Красно-белые из четырех последних матчей проиграли три, в том числе два - на своем льду. «Локомотиву» они уступили в ноябре и в гостях, и дома.

У динамовцев дела идут не лучше. Из четырех предыдущих матчей они проиграли три, а одолели только «Сибирь». Удивительно, но именно после победы в столичном клуба надумали поменять тренера. Алексей Кудашов возглавлял команду с 2021 года - это самый продолжительный стаж беспрерывной работы среди всех действующих специалистов в КХЛ. Так или иначе, к дерби в качестве исполняющего обязанности коллектив готовит Вячеслав Козлов. Такие потрясения ни для одной команды не проходят совершенно бесследно, вопрос в том, сработают они в плюс или минус для хозяев площадки.

Прошлое дерби завершилось неожиданным разгромом «Спартака» на его территории со счетом 5:0. Естественно, красно-белые постараются воспользоваться некоторой растерянностью противника от свежих новостей и вернуть им должок.

Отметим, что в 13 последних играх этих команд фиксировалось не менее пяти взятий ворот. Ждем чего-то подобного и в этот вторник.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямая видеотрансляция встречи «Динамо» (Москва) — «Спартак» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: нет

«Спартак»: нет

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI установила высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.20, ничья идет в линии за 4.20, выигрыш «Спартака» — за 2.75.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
