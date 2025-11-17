Динамо Москва — Спартак, прогноз на 18 ноября: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Дерби «Динамо» и «Спартака» - одно из тех событий в КХЛ, которое неизменно привлекает к себе повышенное внимание болельщиков, вне зависимости от занимаемых клубами мест в таблице. А в данном случае интерес к классическому противостоянию дополнительно подогревают напоминания о предыдущем междусобойчике. Бело-голубые тогда вынесли соседа в одни ворота! Запредельный настрой гостей «ВТБ-Арены» гарантирован. Поможет ли он им реваншироваться - вот в чем вопрос.
Турнир: Континентальная хоккейная лига
Стадион: «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» (Москва, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|18
|5
|10
|117-80
|«Спартак»
|10
|5
|18
|80-117
Последние пять матчей «Динамо М»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.11.2025
|«Сибирь»
2:3
«Динамо» (Москва)
КХЛ
|13.11.2025
|«Ак Барс»
5:4
«Динамо» (Москва)
КХЛ
|10.11.2025
|«Динамо» (Москва)
1:4
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|08.11.2025
|«Динамо» (Москва)
2:3
СКА
КХЛ
|06.11.2025
|«Динамо» (Москва)
4:3
«Лада»
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.11.2025
|«Спартак»
3:4
«Северсталь
КХЛ
|12.11.2025
|«Спартак»
3:6
«Локомотив»
КХЛ
|10.11.2025
|«Спартак»
6:3
«Сибирь»
КХЛ
|06.11.2025
|«Локомотив»
5:2
«Спартак»
КХЛ
|04.11.2025
|«Сочи»
0:1 ОТ
«Спартак»
КХЛ
Перед очной встречей динамовцы опережают спартаковцев на четыре очка и две позиции в таблице.
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|ПП
|П
|Ш
|О
|1. Локомотив
|27
|16
|1
|1
|1
|1
|0
|7
|83-55
|38
|2. Торпедо
|29
|14
|3
|1
|1
|1
|0
|9
|82-76
|38
|3. Динамо Мн
|26
|14
|1
|2
|1
|2
|0
|6
|93-54
|37
|4. Северсталь
|27
|14
|3
|1
|0
|0
|0
|9
|83-65
|36
|5. Динамо М
|26
|9
|1
|6
|1
|0
|0
|9
|78-67
|33
|6. Драконы
|26
|10
|2
|0
|4
|2
|0
|8
|72-77
|30
|7. Спартак
|26
|9
|1
|3
|1
|2
|0
|10
|81-88
|29
|8. СКА
|26
|10
|2
|0
|1
|3
|0
|10
|71-66
|28
|9. ЦСКА
|27
|12
|0
|0
|2
|1
|0
|12
|69-69
|27
|10. Лада
|27
|7
|1
|1
|2
|1
|0
|15
|57-95
|21
|11. ХК Сочи
|24
|4
|0
|2
|0
|4
|0
|14
|55-87
|16
Обе команды нынешней осенью не отличаются стабильностью. Красно-белые из четырех последних матчей проиграли три, в том числе два - на своем льду. «Локомотиву» они уступили в ноябре и в гостях, и дома.
У динамовцев дела идут не лучше. Из четырех предыдущих матчей они проиграли три, а одолели только «Сибирь». Удивительно, но именно после победы в столичном клуба надумали поменять тренера. Алексей Кудашов возглавлял команду с 2021 года - это самый продолжительный стаж беспрерывной работы среди всех действующих специалистов в КХЛ. Так или иначе, к дерби в качестве исполняющего обязанности коллектив готовит Вячеслав Козлов. Такие потрясения ни для одной команды не проходят совершенно бесследно, вопрос в том, сработают они в плюс или минус для хозяев площадки.
Прошлое дерби завершилось неожиданным разгромом «Спартака» на его территории со счетом 5:0. Естественно, красно-белые постараются воспользоваться некоторой растерянностью противника от свежих новостей и вернуть им должок.
Отметим, что в 13 последних играх этих команд фиксировалось не менее пяти взятий ворот. Ждем чего-то подобного и в этот вторник.
Прямая видеотрансляция встречи «Динамо» (Москва) — «Спартак» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: нет
«Спартак»: нет
Букмекерская контора PARI установила высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.20, ничья идет в линии за 4.20, выигрыш «Спартака» — за 2.75.