Мераб Двалишвили - Петр Ян, 7 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
7 декабря на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 323, главным событием которого станет повторный поединок между обладателем титула в легчайшем весе, грузином Мерабом Двалишвили, и экс-чемпионом из России Петром Яном. Разбираем линии крупнейших букмекеров на главный бой недели и ищем высокие коэффициенты на ММА.
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Двалишвили
Ян
Грузия
Страна
Россия
34
Возраст
32
25
Бои
24
21 (4 / 1 / 16)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (7 / 1 / 11)
4 (0 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения
5 (1 / 0 / 4)
Чемпион
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
3
168
Рост (см)
171,5
173
Размах рук (см)
170
97
Размах ног (см)
97
Петр Ян родом из Красноярского края, имеет русские, китайские и грузинские корни. В школьные годы увлекся тхэквондо, позже овладел искусством бокса и достиг уровня мастера спорта. Такого же звания удостоился в смешанных боевых искусствах, а также получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Профессиональную карьеру в MMA начал в 2014 году. В 2017 году завоевал титул чемпиона ACB (ныне — ACA) в легком весе и успешно защитил его перед переходом в UFC.
В самом престижном мировом промоушене, одержав шесть последовательных побед, в 2020 году завладел вакантным чемпионским поясом в легчайшей категории. Первую защиту проиграл Алджамейну Стерлингу вследствие дисквалификации. После этого одолел Кори Сэндхагена, но затем трижды уступил решением судей — в реванше против Стерлинга, а также в поединках с Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. Впоследствии прервал череду неудач, выиграв три боя подряд. В последнем поединке, в июле 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ), сибиряк одолел американца Маркуса Макги единогласным решением судей.
Ян женат. С будущей супругой Юлией Петр познакомился в 19 лет в социальной сети «ВКонтакте». У пары двое детей: Даниил (2016 года рождения) и Константин (2020). Семья проживает в Екатеринбурге.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Мераб Двалишвили родился в Тбилиси. Начинал свою спортивную карьеру с занятий традиционными грузинскими единоборствами, самбо и дзюдо. В возрасте 21 года переехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы посвятить себя профессиональной карьере в смешанных единоборствах (MMA). Дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В 2017 году стал чемпионом организации Ring of Combat в легчайшем весе, защитив этот титул однажды, после чего перешел в крупнейший международный промоушен UFC.
В UFC первые два боя Мераб проиграл, однако затем выдал впечатляющую серию из 13 побед подряд. В сентябре 2024 года Двалишвили одержал победу над Шоном О'Мэлли и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Первая защита титула состоялась в январе следующего года, когда он уверенно победил Умара Нурмагомедова. В общей сложности в 2025 году грузинский боец провел три боя - и все выиграл. В июне в Ньюарке Мераб одолел американца Шона О'Мэлли, а в октябре в Лас-Вегасе - еще одного представителя США Кори Сэндхагена.
В настоящее время Двалишвили занимает третью строчку в официальном мужском рейтинге лучших бойцов UFC независимо от весовых категорий.
Чемпион UFC не женат, постоянно проживает в США.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
В марте 2023 года Петр с Мерабом, на тот момент второй и третий номера рейтинга, уже встречались в Лас-Вегасе. И тогда грузинский боец победил «Беспощадного» единогласным решением судей.
Естественно, российский атлет настроен на реванш. Петр обещает показать в субботу лучшую версию самого себя. Разумеется, у Мераба свои планы на бой - он рассчитывает отстоять чемпионский пояс.
Перед повторным поединком аналитики букмекерских компаний предсказуемо отдают предпочтение действующему чемпиону. Коэффициент на победу Яна в БЕТСИТИ почти в три раза превышает котировку на успех Двалишвили (3.70 - 1.30). Но при этом аналитики не ждут быстрой и безоговорочной победы грузина. Котировки и статистика настраивают на продолжительное зрелище.
Семь последних поединков Петра были полноформатными и завершались судейскими решениями. Двалишвили выиграл таким образом в 13 из 16 случаев. В очной же встрече хорошо знакомых и достойных друг друга противников вероятность того, что бой продлится все пять раундов, очень высока.
Турнир UFC 320 пройдет 7 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Ранние прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, главный бой ожидается в районе 08:30.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы