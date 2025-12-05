Мераб Двалишвили - Петр Ян, 7 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Петр Ян родом из Красноярского края, имеет русские, китайские и грузинские корни. В школьные годы увлекся тхэквондо, позже овладел искусством бокса и достиг уровня мастера спорта. Такого же звания удостоился в смешанных боевых искусствах, а также получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Профессиональную карьеру в MMA начал в 2014 году. В 2017 году завоевал титул чемпиона ACB (ныне — ACA) в легком весе и успешно защитил его перед переходом в UFC.

В самом престижном мировом промоушене, одержав шесть последовательных побед, в 2020 году завладел вакантным чемпионским поясом в легчайшей категории. Первую защиту проиграл Алджамейну Стерлингу вследствие дисквалификации. После этого одолел Кори Сэндхагена, но затем трижды уступил решением судей — в реванше против Стерлинга, а также в поединках с Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. Впоследствии прервал череду неудач, выиграв три боя подряд. В последнем поединке, в июле 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ), сибиряк одолел американца Маркуса Макги единогласным решением судей.

Ян женат. С будущей супругой Юлией Петр познакомился в 19 лет в социальной сети «ВКонтакте». У пары двое детей: Даниил (2016 года рождения) и Константин (2020). Семья проживает в Екатеринбурге.