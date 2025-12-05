Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 декабря 5:13ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Мераб Двалишвили - Петр Ян, 7 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

«Беспощадный» настроен остановить «Машину»
Валентин Васильев

7 декабря на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 323, главным событием которого станет повторный поединок между обладателем титула в легчайшем весе, грузином Мерабом Двалишвили, и экс-чемпионом из России Петром Яном. Разбираем линии крупнейших букмекеров на главный бой недели и ищем высокие коэффициенты на ММА.

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Статистика

Свернуть

Двалишвили

 

Ян

Грузия

Страна

Россия

34

Возраст

32

25

Бои

24

21 (4 / 1 / 16)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (7 / 1 / 11)

4 (0 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения 

5 (1 / 0 / 4)

Чемпион

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

3

168

Рост (см)

171,5

173

Размах рук (см)

170

97

Размах ног (см)

97

Петр Ян

Свернуть

Петр Ян родом из Красноярского края, имеет русские, китайские и грузинские корни. В школьные годы увлекся тхэквондо, позже овладел искусством бокса и достиг уровня мастера спорта. Такого же звания удостоился в смешанных боевых искусствах, а также получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Профессиональную карьеру в MMA начал в 2014 году. В 2017 году завоевал титул чемпиона ACB (ныне — ACA) в легком весе и успешно защитил его перед переходом в UFC.

В самом престижном мировом промоушене, одержав шесть последовательных побед, в 2020 году завладел вакантным чемпионским поясом в легчайшей категории. Первую защиту проиграл Алджамейну Стерлингу вследствие дисквалификации. После этого одолел Кори Сэндхагена, но затем трижды уступил решением судей — в реванше против Стерлинга, а также в поединках с Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. Впоследствии прервал череду неудач, выиграв три боя подряд. В последнем поединке, в июле 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ), сибиряк одолел американца Маркуса Макги единогласным решением судей.

Ян женат. С будущей супругой Юлией Петр познакомился в 19 лет в социальной сети «ВКонтакте». У пары двое детей: Даниил (2016 года рождения) и Константин (2020). Семья проживает в Екатеринбурге. 

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Мераб Двалишвили

Свернуть

Мераб Двалишвили родился в Тбилиси. Начинал свою спортивную карьеру с занятий традиционными грузинскими единоборствами, самбо и дзюдо. В возрасте 21 года переехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы посвятить себя профессиональной карьере в смешанных единоборствах (MMA). Дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В 2017 году стал чемпионом организации Ring of Combat в легчайшем весе, защитив этот титул однажды, после чего перешел в крупнейший международный промоушен UFC.

В UFC первые два боя Мераб проиграл, однако затем выдал впечатляющую серию из 13 побед подряд. В сентябре 2024 года Двалишвили одержал победу над Шоном О'Мэлли и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Первая защита титула состоялась в январе следующего года, когда он уверенно победил Умара Нурмагомедова. В общей сложности в 2025 году грузинский боец провел три боя - и все выиграл. В июне в Ньюарке Мераб одолел американца Шона О'Мэлли, а в октябре в Лас-Вегасе - еще одного представителя США  Кори Сэндхагена.

В настоящее время Двалишвили занимает третью строчку в официальном мужском рейтинге лучших бойцов UFC независимо от весовых категорий.

Чемпион UFC не женат, постоянно проживает в США.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ДвалишвилиПобеда ЯнаТМ (4.5)ТБ (4.5)
БЕТСИТИ1.303.703.201.31

Прогноз на бой

Свернуть

В марте 2023 года Петр с Мерабом, на тот момент второй и третий номера рейтинга, уже встречались в Лас-Вегасе. И тогда грузинский боец победил «Беспощадного» единогласным решением судей. 

Естественно, российский атлет настроен на реванш. Петр обещает показать в субботу лучшую версию самого себя. Разумеется, у Мераба свои планы на бой - он рассчитывает отстоять чемпионский пояс.

Перед повторным поединком аналитики букмекерских компаний предсказуемо отдают предпочтение действующему чемпиону. Коэффициент на победу Яна в БЕТСИТИ почти в три раза превышает котировку на успех Двалишвили (3.70 - 1.30). Но при этом аналитики не ждут быстрой и безоговорочной победы грузина. Котировки и статистика настраивают на продолжительное зрелище. 

Семь последних поединков Петра были полноформатными и завершались судейскими решениями. Двалишвили выиграл таким образом в 13 из 16 случаев. В очной же встрече хорошо знакомых и достойных друг друга противников вероятность того, что бой продлится все пять раундов, очень высока.    

Полный кард, где смотреть бой Двалишвили - Ян

Свернуть

Турнир UFC 320 пройдет 7 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Ранние прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, главный бой ожидается в районе 08:30.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Мераб Двалишвили (21-4) — Петр Ян (19-5)
  • Алешандре Пантожа (30-5) — Джошуа Ван (15-2)
  • Брэндон Морено (23-8-2) — Тацуро Тайра (17-1)
  • Генри Сехудо (16-5) — Пэйтон Тэлботт (10-1)
  • Ян Блахович (29-11-1) — Богдан Гуськов (18-3)

Прелимы

  • Грант Доусон (23-2-1) — Мануэль Торрес (16-3)
  • Терренс Маккинни (17-7) — Крис Данкан (14-2)
  • Мэйси Барбер (14-2) — Карин Силва (19-5)
  • Фарес Зиам (17-4) — Назим Садыхов (11-1-1)
  • Марвин Веттори (19-9-1) — Брунно Феррейра (14-2)
  • Эдсон Барбоза (24-13) — Джалин Тёрнер (14-9)
  • Ибо Аслан (14-3) — Иво Бараньевский (6-0)
  • Мансур Абдул-Малик (8-0-1) — Антонио Троколи (12-5)
  • Мухаммад Наимов (13-3) — Майрон Сантос (16-1)

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer391 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer12 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer391 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё