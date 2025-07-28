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27 июля 10:00ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Динамо Киев - Хамрун Спартанс, 29 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпиону Украины осталось соблюсти формальности
Валентин Васильев

Во вторник, 29 июля, в Лиге чемпионов УЕФА пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда. Киевское «Динамо» примет мальтийский «Хамрун Спартанс». Несмотря на ощутимую разницу в классе команд, здесь тоже можно найти интересный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Киев, Украина) 

29.07.2025, Вт

21:00 МСК

«Хамрун Спартанс» (Мальта)

П1 - 1.17

Х - 6.60

П2 - 13.00

Турнир:  Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 

Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша)

Главный судья: Якоб Сундберг (Дания)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»1003-0
«Хамрун Спартанс»0010-3

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.07.2025«Хамрун Спартанс»

0:3

«Динамо»

Лига чемпионов

16.07.2025«Осиек»

1:0

«Динамо»

Товарищеский матч

15.07.2025«Динамо»

0:0

«Корвинул»

Товарищеский матч

11.07.2025«Динамо»

1:1

«Вест Бромвич»

Товарищеский матч

10.07.2025«Динамо»

1:3

«Мидтьюлланн»

Товарищеский матч

Последние пять официальных  матчей «Хамрун Спартанс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.07.2025«Хамрун Спартанс»

0:3

«Динамо»

Лига чемпионов

16.07.2025«Хамрун Спартанс»

2:0, пен. 11:10

 «Жальгирис»

Лига чемпионов

09.07.2025 «Жальгирис»

2:0

«Хамрун Спартанс»

Лига чемпионов

14.05.2025«Хамрун Спартанс»

1:2

«Хибернианс»

Кубок Мальты

10.05.2025«Биркиркара»

0:1

«Хамрун Спартанс»

Премьер-лига Мальты

Календарь матчей

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29.07.2025.   18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «КуПС» (Финляндия)

29.07.2025.   21:00. «Динамо» К (Украина) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)

29.07.2025.   21:00. «Дрита» (Косово) – «Копенгаген» (Дания)

29.07.2025.   22:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия)

29.07.2025.   22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Линкольн» (Гибралтар)

30.07.2025.   19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шелбурн» (Ирландия)

30.07.2025.   20:00. «Мальмё» (Швеция) – РФШ (Латвия)

30.07.2025.   20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Риека» (Хорватия)

30.07.2025.   20:30. ФКСБ (Румыния) – «Шкендия» (Северная Македония)

30.07.2025.   21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Рейнджерс» (Шотландия)

30.07.2025.   21:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Ноа» (Армения)

30.07.2025.   21:00. «Маккаби»  Т-А (Израиль) – «Пафос» (Кипр)

30.07.2025.   21:30. «Брейдаблик» (Исландия) – «Лех» (Польша)

30.07.2025.   21:45. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Бранн» (Норвегия)

30.07.2025.   22:00. «Серветт» (Швейцария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)

Прогноз на матч

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Если исходить из количества прицельных ударов команд, допустимо сказать, что встреча в Та-Кали прошла в одни ворота. На шесть динамовских попаданий в створ мальтийцы не ответили ни одним своим. Тем не менее 75 минут игрового времени хозяева удерживали достойный для себя счет 0:1 и только в концовке пропустили еще два мяча и тем самым не оставили места интриге в паре. 

Квалификация чемпионов Украины в третий раунд уже ни у кого, наверное, не вызывает сомнений. Вопросы, по большому счету, вызывает лишь размер победы киевлян в ответном матче. Выигрыш номинальных хозяев поля с форой -1.5 нам представляется вполне реальным исходом встречи в Люблине. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Текстовую трансляцию из Люблина можно найти на ведущих спортивных СМИ России, а графическую - на сайтах букмекерских компаний.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: нет 

«Хамрун Спартанс»: нет

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline обещает 13-кратный выигрыш бетторам при удачной ставке на чемпиона Мальты. Коэффициент на успех украинцев в разы ниже - 1.17. Ничья в основное время котируется за 6.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Динамо» - «Хамрун Спартанс»?

По прикидкам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является победа киевлян со счетом 2:0 (коэффициент 5.40 в линии на точный счет).

Матч будет результативным?

Коэффициент 1.46 на тотал больше 2.5 предвещает результативную игру в Люблине.

С кем сыграет киевское «Динамо» в третьем раунде ЛЧ?

В третьем этапе квалификации победителя противостояния «Динамо» - «Хамрун Спартанс» ожидает лучшая команда из пары «Пафос» (Кипр) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль).

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