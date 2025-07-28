Динамо Киев - Хамрун Спартанс, 29 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Если исходить из количества прицельных ударов команд, допустимо сказать, что встреча в Та-Кали прошла в одни ворота. На шесть динамовских попаданий в створ мальтийцы не ответили ни одним своим. Тем не менее 75 минут игрового времени хозяева удерживали достойный для себя счет 0:1 и только в концовке пропустили еще два мяча и тем самым не оставили места интриге в паре.

Квалификация чемпионов Украины в третий раунд уже ни у кого, наверное, не вызывает сомнений. Вопросы, по большому счету, вызывает лишь размер победы киевлян в ответном матче. Выигрыш номинальных хозяев поля с форой -1.5 нам представляется вполне реальным исходом встречи в Люблине.