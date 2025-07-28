Динамо Киев - Хамрун Спартанс, 29 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Во вторник, 29 июля, в Лиге чемпионов УЕФА пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда. Киевское «Динамо» примет мальтийский «Хамрун Спартанс». Несмотря на ощутимую разницу в классе команд, здесь тоже можно найти интересный вариант для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Киев, Украина)
29.07.2025, Вт
21:00 МСК
«Хамрун Спартанс» (Мальта)
|П1 - 1.17
Турнир: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша)
Главный судья: Якоб Сундберг (Дания)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|1
|0
|0
|3-0
|«Хамрун Спартанс»
|0
|0
|1
|0-3
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.07.2025
|«Хамрун Спартанс»
0:3
«Динамо»
Лига чемпионов
|16.07.2025
|«Осиек»
1:0
«Динамо»
Товарищеский матч
|15.07.2025
|«Динамо»
0:0
«Корвинул»
Товарищеский матч
|11.07.2025
|«Динамо»
1:1
«Вест Бромвич»
Товарищеский матч
|10.07.2025
|«Динамо»
1:3
«Мидтьюлланн»
Товарищеский матч
Последние пять официальных матчей «Хамрун Спартанс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.07.2025
|«Хамрун Спартанс»
0:3
«Динамо»
Лига чемпионов
|16.07.2025
|«Хамрун Спартанс»
2:0, пен. 11:10
«Жальгирис»
Лига чемпионов
|09.07.2025
|«Жальгирис»
2:0
«Хамрун Спартанс»
Лига чемпионов
|14.05.2025
|«Хамрун Спартанс»
1:2
«Хибернианс»
Кубок Мальты
|10.05.2025
|«Биркиркара»
0:1
«Хамрун Спартанс»
Премьер-лига Мальты
29.07.2025. 18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «КуПС» (Финляндия)
29.07.2025. 21:00. «Динамо» К (Украина) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)
29.07.2025. 21:00. «Дрита» (Косово) – «Копенгаген» (Дания)
29.07.2025. 22:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия)
29.07.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Линкольн» (Гибралтар)
30.07.2025. 19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шелбурн» (Ирландия)
30.07.2025. 20:00. «Мальмё» (Швеция) – РФШ (Латвия)
30.07.2025. 20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Риека» (Хорватия)
30.07.2025. 20:30. ФКСБ (Румыния) – «Шкендия» (Северная Македония)
30.07.2025. 21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Рейнджерс» (Шотландия)
30.07.2025. 21:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Ноа» (Армения)
30.07.2025. 21:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Пафос» (Кипр)
30.07.2025. 21:30. «Брейдаблик» (Исландия) – «Лех» (Польша)
30.07.2025. 21:45. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Бранн» (Норвегия)
30.07.2025. 22:00. «Серветт» (Швейцария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
Если исходить из количества прицельных ударов команд, допустимо сказать, что встреча в Та-Кали прошла в одни ворота. На шесть динамовских попаданий в створ мальтийцы не ответили ни одним своим. Тем не менее 75 минут игрового времени хозяева удерживали достойный для себя счет 0:1 и только в концовке пропустили еще два мяча и тем самым не оставили места интриге в паре.
Квалификация чемпионов Украины в третий раунд уже ни у кого, наверное, не вызывает сомнений. Вопросы, по большому счету, вызывает лишь размер победы киевлян в ответном матче. Выигрыш номинальных хозяев поля с форой -1.5 нам представляется вполне реальным исходом встречи в Люблине.
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Текстовую трансляцию из Люблина можно найти на ведущих спортивных СМИ России, а графическую - на сайтах букмекерских компаний.
Потери
«Динамо»: нет
«Хамрун Спартанс»: нет
БК Winline обещает 13-кратный выигрыш бетторам при удачной ставке на чемпиона Мальты. Коэффициент на успех украинцев в разы ниже - 1.17. Ничья в основное время котируется за 6.60.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
По прикидкам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является победа киевлян со счетом 2:0 (коэффициент 5.40 в линии на точный счет).
Коэффициент 1.46 на тотал больше 2.5 предвещает результативную игру в Люблине.
В третьем этапе квалификации победителя противостояния «Динамо» - «Хамрун Спартанс» ожидает лучшая команда из пары «Пафос» (Кипр) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль).