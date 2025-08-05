Динамо Киев - Пафос, 5 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

На предыдущей стадии турнира чемпионы Украины не испытали ни малейших проблем с сильнейшим клубом Мальты. Две победы со счетом 3:0 говорят сами за себя. Со следующим соперником динамовцам наверняка придется сложнее, но и этот жребий можно признать благоприятным для них. В рейтинге национальных лиг от УЕФА Кипр стоит на четыре позиции ниже Украины - на 22-м месте.

«Пафосу» в прошлом раунде пришлось приложить больше усилий для победы. В ответном матче футболисты «Маккаби» из Тель-Авива потеряли сразу двух вратарей: один получил травму, второй - красную карточку еще в первом тайме. Пришлось выпускать третьего. Вдесятером номинальные хозяева (игра проходила в Сербии) пропустили всего один мяч. Но и этого киприотам хватило для выхода в следующий раунд.

Во вторник «Пафосу» предстоит еще один матч на нейтральной территории - на этот раз в Польше. Здесь выиграть им будет объективно сложнее. Есть ощущение, что, если в Люблине кто-то и отличится, то только одна команда. Наш выбор: обе забьют - нет.