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3 августа 12:45ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Динамо Киев - Пафос, 5 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Киприотов снова ждет нейтральное поле
Валентин Васильев

Во вторник, 5 августа, в Лиге чемпионов УЕФА пройдут четыре матча третьего квалификационного раунда. Киевское «Динамо» примет кипрский «Пафос». Прикинем шансы команд на успех, исходя актуальных трендов, формы команд и расчетов аналитиков.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Киев, Украина) 

05.08.2025, Вт

21:00 МСК

«Пафос» (Кипр)

П1 - 1.78

Х - 3.60

П2 - 4.20

Турнир:  Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Форма команд

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История матчей:

Ранее команда не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»0000-0
«Пафос»0000-0

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Верес»

0:1

«Динамо»

Чемпионат Украины

29.07.2025«Динамо» 

3:0

«Хамрун Спартанс»

Лига чемпионов

22.07.2025«Хамрун Спартанс»

0:3

«Динамо»

Лига чемпионов

16.07.2025«Осиек»

1:0

«Динамо»

Товарищеский матч

15.07.2025«Динамо»

0:0

«Корвинул»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Пафоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Маккаби» Т-А

0:1

«Пафос»

Лига чемпионов

22.07.2025«Пафос»

1:1

«Маккаби» Т-А

Лига чемпионов

13.07.2025 «Орландо Пайретс»

1:1

«Пафос»

Товарищеский матч

11.07.2025«Пафос»

1:0

«Лейтон Ориентс»

Товарищеский матч

05.07.2025«Уимблдон»

2:2

«Пафос»

Товарищеский матч

Календарь матчей

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05.08.2025.   20:00. «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) 
05.08.2025.   21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – «Карабах» (Азербайджан)
05.08.2025.   21:00. «Динамо»  К (Украина) – «Пафос» (Кипр)
05.08.2025.   21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
06.08.2025.   18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Слован Бр» (Словакия)
06.08.2025.   20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
06.08.2025.   20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия)
06.08.2025.   21:30. «Лех П» (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия)
06.08.2025.   22:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)
06.08.2025.   22:00. «Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

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На предыдущей стадии турнира чемпионы Украины не испытали ни малейших проблем с сильнейшим клубом Мальты. Две победы со счетом 3:0 говорят сами за себя. Со следующим соперником динамовцам наверняка придется сложнее, но и этот жребий можно признать благоприятным для них. В рейтинге национальных лиг от УЕФА Кипр стоит на четыре позиции ниже Украины - на 22-м месте. 

«Пафосу» в прошлом раунде пришлось приложить больше усилий для победы. В ответном матче футболисты «Маккаби» из Тель-Авива потеряли сразу двух вратарей: один получил травму, второй - красную карточку еще в первом тайме. Пришлось выпускать третьего. Вдесятером номинальные хозяева (игра проходила в Сербии) пропустили всего один мяч. Но и этого киприотам хватило для выхода в следующий раунд.

Во вторник «Пафосу» предстоит еще один матч на нейтральной территории - на этот раз в Польше. Здесь выиграть им будет объективно сложнее. Есть ощущение, что, если в Люблине кто-то и отличится, то только одна команда. Наш выбор: обе забьют - нет. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Текстовый репортаж из Люблина будет доступен на крупных российских спортивных ресурсах, а графические трансляции проведут ведущие букмекерские компании.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: Буяльский, Торрес, Рыбчинский (все - травмы)

«Пафос»: нет

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline установила коэффициент 1.78 на победу украинцев и 4.20 - на киприотов. Ничья в конторе котируется за 3.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Динамо» - «Пафос»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 5.80 в линии на точный счет).

Матч будет результативным?

Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 близки - соответственно, 1.95 и 1.85. Поэтому предугадать характер встречи достаточно сложно. 

Сколько раундов осталось до Общего этапа?

Победитель третьего этапа попадает в раунд плей-офф. Дальше уже идет групповая стадия.

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