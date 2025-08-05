Динамо Киев - Пафос, 5 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 5 августа, в Лиге чемпионов УЕФА пройдут четыре матча третьего квалификационного раунда. Киевское «Динамо» примет кипрский «Пафос». Прикинем шансы команд на успех, исходя актуальных трендов, формы команд и расчетов аналитиков.
Турнир: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша)
Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)
История матчей:
Ранее команда не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|0
|0
|0
|0-0
|«Пафос»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Верес»
0:1
«Динамо»
Чемпионат Украины
|29.07.2025
|«Динамо»
3:0
«Хамрун Спартанс»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Хамрун Спартанс»
0:3
«Динамо»
Лига чемпионов
|16.07.2025
|«Осиек»
1:0
«Динамо»
Товарищеский матч
|15.07.2025
|«Динамо»
0:0
«Корвинул»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Пафоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Маккаби» Т-А
0:1
«Пафос»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Пафос»
1:1
«Маккаби» Т-А
Лига чемпионов
|13.07.2025
|«Орландо Пайретс»
1:1
«Пафос»
Товарищеский матч
|11.07.2025
|«Пафос»
1:0
«Лейтон Ориентс»
Товарищеский матч
|05.07.2025
|«Уимблдон»
2:2
«Пафос»
Товарищеский матч
05.08.2025. 20:00. «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания)
05.08.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – «Карабах» (Азербайджан)
05.08.2025. 21:00. «Динамо» К (Украина) – «Пафос» (Кипр)
05.08.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
06.08.2025. 18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Слован Бр» (Словакия)
06.08.2025. 20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
06.08.2025. 20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия)
06.08.2025. 21:30. «Лех П» (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия)
06.08.2025. 22:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)
06.08.2025. 22:00. «Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)
На предыдущей стадии турнира чемпионы Украины не испытали ни малейших проблем с сильнейшим клубом Мальты. Две победы со счетом 3:0 говорят сами за себя. Со следующим соперником динамовцам наверняка придется сложнее, но и этот жребий можно признать благоприятным для них. В рейтинге национальных лиг от УЕФА Кипр стоит на четыре позиции ниже Украины - на 22-м месте.
«Пафосу» в прошлом раунде пришлось приложить больше усилий для победы. В ответном матче футболисты «Маккаби» из Тель-Авива потеряли сразу двух вратарей: один получил травму, второй - красную карточку еще в первом тайме. Пришлось выпускать третьего. Вдесятером номинальные хозяева (игра проходила в Сербии) пропустили всего один мяч. Но и этого киприотам хватило для выхода в следующий раунд.
Во вторник «Пафосу» предстоит еще один матч на нейтральной территории - на этот раз в Польше. Здесь выиграть им будет объективно сложнее. Есть ощущение, что, если в Люблине кто-то и отличится, то только одна команда. Наш выбор: обе забьют - нет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Текстовый репортаж из Люблина будет доступен на крупных российских спортивных ресурсах, а графические трансляции проведут ведущие букмекерские компании.
Потери
«Динамо»: Буяльский, Торрес, Рыбчинский (все - травмы)
«Пафос»: нет
БК Winline установила коэффициент 1.78 на победу украинцев и 4.20 - на киприотов. Ничья в конторе котируется за 3.60.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 5.80 в линии на точный счет).
Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 близки - соответственно, 1.95 и 1.85. Поэтому предугадать характер встречи достаточно сложно.
Победитель третьего этапа попадает в раунд плей-офф. Дальше уже идет групповая стадия.