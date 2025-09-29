Динамо Махачкала - Ростов, 2 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Пятый тур FONBET Кубка России по футболу финиширует в четверг, 2 октября, в Махачкале. Сенсационный лидер группы C, махачкалинское «Динамо», принимает «Ростов». Рассказываем о возможных вариантах развития событий на «Анжи-Арене».
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 5-й тур
Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|3
|5
|9
|19-27
|«Ростов»
|9
|5
|3
|27-19
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:0
«Сочи»
РПЛ
|20.09.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|16.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|31.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Ростов»
0:0
«Краснодар»
РПЛ
|21.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Ростов»
РПЛ
|18.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
Дагестанский клуб досрочно обеспечил себе место в плей-офф. Ростовчане еще теоретически могут побороться за второе место, но в реальности выше третьего вряд ли поднимутся.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо Махачкала
|4
|3
|1
|0
|7-3
|11
|2. Спартак
|4
|2
|1
|1
|8-3
|7
|3. Пари НН
|4
|1
|0
|3
|2-6
|3
|4. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
Махачкалинское «Динамо» снова всех удивило: досрочного выхода из группы кубкового турнира от середняка РПЛ едва ли кто ожидал. Слететь с первого места команда Биджиева еще теоретически может, но вывалиться за пределы проходной двойки - уже нет. Соответственно, и причин «умирать» на поле в игре с «Ростовом» у нее нет.
Вопрос в том, какие цели преследуют в кубковом турнире сами дончане. Шансы на продолжение борьбы за трофей у них еще есть - по крайней мере, в Пути регионов. Вряд ли ростовчане станут от них добровольно отказываться.
Для обеих команд характерны «низовые» матчи - у обеих их набралось по семь за 10 игр. От личной встречи соперников ожидать обилия голов тем более вряд ли стоит.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Прямой эфир из-за Каспийска запланирован на канале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Кагермазов (дисквалификация), Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
«Ростов»: Сулейманов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала - «Ростов»:
|Позиция
|«Динамо» Махачкала
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|39. Магомедов
|71. Одоевский
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|24. Аларкон
|67. Игнатов
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|22. Семенчук
|Защитник
|Защитник
|3. Аззи
|5. Прохин
|Защитник
|Защитник
|13. Кагермазов
|40. Вахания
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Гаджиев
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Сердеров
|62. Комаров
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Миро
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Аналитики БК FONBET установили высокие коэффициенты на все базовые исходы основного времени: 3.60 на победу хозяев, 2.90 - на гостей и 3.10 - на ничью.
💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
При сыгравшей ставке на 0:0 букмекер выплатит вознаграждение в шестикратном размере относительно номинала пари.
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».
Следить за игрой онлайн можно на ресурсах титульного спонсора Кубка России.
Билеты стоимостью от 200 рублей доступны на официальном сайте махачкалинского клуба.