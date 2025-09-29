Динамо Махачкала - Ростов, 2 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Махачкалинское «Динамо» снова всех удивило: досрочного выхода из группы кубкового турнира от середняка РПЛ едва ли кто ожидал. Слететь с первого места команда Биджиева еще теоретически может, но вывалиться за пределы проходной двойки - уже нет. Соответственно, и причин «умирать» на поле в игре с «Ростовом» у нее нет.

Вопрос в том, какие цели преследуют в кубковом турнире сами дончане. Шансы на продолжение борьбы за трофей у них еще есть - по крайней мере, в Пути регионов. Вряд ли ростовчане станут от них добровольно отказываться.

Для обеих команд характерны «низовые» матчи - у обеих их набралось по семь за 10 игр. От личной встречи соперников ожидать обилия голов тем более вряд ли стоит.