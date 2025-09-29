Ведомости
Динамо Махачкала - Ростов, 2 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Махачкала - уже в плей-офф. Финалист последнего турнира рискует не выйти из группы
Валентин Васильев

Пятый тур FONBET Кубка России по футболу финиширует в четверг, 2 октября, в Махачкале.  Сенсационный лидер группы C, махачкалинское «Динамо», принимает «Ростов». Рассказываем о возможных вариантах развития событий на  «Анжи-Арене». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

02.10.2025, Чт

19:30 МСК

«Ростов» 

П1 - 3.60

Х - 3.10

П2 - 2.90

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 5-й тур 

Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)35919-27
«Ростов»95327-19

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025«Динамо» (Махачкала)

0:0

«Сочи»

РПЛ

20.09.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

16.09.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

31.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Ростов»

0:0

«Краснодар»

РПЛ

21.09.2025«Балтика»

0:0

«Ростов»

РПЛ

18.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

30.08.2025«Ростов»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

Место в таблице

Дагестанский клуб досрочно обеспечил себе место в плей-офф. Ростовчане еще теоретически могут побороться за второе место, но в реальности выше третьего вряд ли поднимутся.

КомандыИВНПМО
1. Динамо Махачкала43107-311
2. Спартак42118-37
3. Пари НН41032-63
4. Ростов41033-73

Прогноз на матч

Махачкалинское «Динамо» снова всех удивило: досрочного выхода из группы кубкового турнира от середняка РПЛ едва ли кто ожидал. Слететь с первого места команда Биджиева еще теоретически может, но вывалиться за пределы проходной двойки - уже нет. Соответственно, и причин «умирать» на поле в игре с «Ростовом» у нее нет. 

Вопрос в том, какие цели преследуют в кубковом турнире сами дончане. Шансы на продолжение борьбы за трофей у них еще есть - по крайней мере, в Пути регионов. Вряд ли ростовчане станут от них добровольно отказываться. 

Для обеих команд характерны «низовые» матчи - у обеих их набралось по семь за 10 игр. От личной встречи соперников ожидать обилия голов тем более вряд ли стоит. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямой эфир из-за Каспийска запланирован на канале «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо» (Махачкала): Кагермазов (дисквалификация), Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

«Ростов»: Сулейманов  (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала - «Ростов»:

Позиция«Динамо» Махачкала«Ростов»Позиция
Вратарь39. Магомедов71. ОдоевскийВратарь
Защитник77. Сундуков87. ЛанговичЗащитник
Защитник24. Аларкон67. ИгнатовЗащитник
Защитник43. Ахмедов22. СеменчукЗащитник
Защитник3. Аззи5. ПрохинЗащитник
Защитник13. Кагермазов40. ВаханияЗащитник
Полузащитник 16. Мрезиг18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник9. Магомедов10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник53. Гаджиев19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник28. Сердеров62. КомаровПолузащитник
Нападающий11. Миро69. ГоленковНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК FONBET  установили высокие коэффициенты на все базовые исходы основного времени: 3.60 на победу хозяев, 2.90 - на гостей и 3.10 - на ничью.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Динамо» Махачкала - «Ростов»?

При сыгравшей ставке на 0:0 букмекер выплатит вознаграждение в шестикратном размере относительно номинала пари.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» Махачкала - «Ростов»?

Следить за игрой онлайн можно на ресурсах титульного спонсора Кубка России.

Где купить билеты на матч «Динамо» Махачкала - «Ростов»?

Билеты стоимостью от 200 рублей доступны на официальном сайте махачкалинского клуба.

