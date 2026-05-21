Динамо Махачкала - Урал, 23 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

В субботу, 23 мая, определятся два последних участника 35-го чемпионата России по футболу. В Каспийске и Самаре пройдут ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ. Махачкалинское «Динамо» примет «Урал». Вашему вниманию котировки легальных букмекеров на эту встречу.
Турнир: ответный стыковой матч за право играть в РПЛ
Первый матч: 1:0
Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|1
|0
|0
|1-0
|«Урал»
|0
|0
|1
|0-1
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2026
|«Урал»
0:1
«Динамо» (Махачкала)
Стыковой матч РПЛ
|17.05.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:0
«Спартак»
РПЛ
|10.05.2026
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|02.05.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Ростов»
РПЛ
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2026
|«Урал»
0:1
«Динамо» (Махачкала)
Стыковой матч РПЛ
|16.05.2026
|«Черноморец»
2:1
«Урал»
Лига PARI
|11.05.2026
|«Урал»
2:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|04.05.2026
|«Урал»
0:1
«Шинник»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Челябинск»
1:2
«Урал»
Лига PARI
Первый матч в истории этих команд получился со скандальным оттенком. После игры в Екатеринбурге президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер команды Василий Березуцкий возмущались работой судейской бригады во главе с Антоном Фроловым. Недовольство хозяев поля вызвало решение главного арбитра при поддержке VAR засчитать гол Миро на пятой минуте. Иванов с Березуцким настаивали, что мяч не пересек линию ворот Селихова. Других голов в среду на «Екатеринбург Арене» не забивалось, и махачкалинцы увезли домой минимальную, но стратегически важную победу со счетом 1:0.
Вряд ли характер ответного матча будет кардинально отличаться от первого. Прагматик Евсеев постарается свести к минимуму риски. Опыт тренера, суммарно более качественный состав и поддержка своих трибун - все это в совокупности должно помочь динамовцам решить главную задачу - удержаться в РПЛ.
А в качестве прогноза возьмем комбо: «Динамо» не проиграет при общем количестве голов меньше 2.5.
В PARI такой вариант идет с коэффициентом 1.90.
Эксклюзивным партнером трансляций всех стыковых матчей выступает платформа VK Видео.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|VK Видео
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Шумахов (травма)
«Урал»: Акбашев, Мосин, Харин, Прищепа (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Урал»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Урал»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|57. Селихов
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|2. Бегич
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|16. Итало
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|46. Мамин
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|6. Сунгатулин
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|18. Морозов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мубарик
|14. Железнов
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Аззи
|37. Бондарев
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|44. Малькевич
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Мастури
|97. Ишков
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|10. Секулич
|Нападающий
|Главный тренер
|Вадим Евсеев
|Василий Березуцкий
|Главный тренер
PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Коэффициент на успех гостей в два раза выше (4.10). Ничья котируется за 3.35.
Посмотреть игру без оплаты можно на платформе VK Видео.
Сделать это можно онлайн на официальном сайте дагестанского клуба. Минимальная стоимость составляет всего 100 рублей.
Ответные стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-лиге сезона-2026/27 пройдут 23 мая 2026 года.