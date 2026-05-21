Динамо Махачкала - Урал, 23 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Первый матч в истории этих команд получился со скандальным оттенком. После игры в Екатеринбурге президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер команды Василий Березуцкий возмущались работой судейской бригады во главе с Антоном Фроловым. Недовольство хозяев поля вызвало решение главного арбитра при поддержке VAR засчитать гол Миро на пятой минуте. Иванов с Березуцким настаивали, что мяч не пересек линию ворот Селихова. Других голов в среду на «Екатеринбург Арене» не забивалось, и махачкалинцы увезли домой минимальную, но стратегически важную победу со счетом 1:0.

Вряд ли характер ответного матча будет кардинально отличаться от первого. Прагматик Евсеев постарается свести к минимуму риски. Опыт тренера, суммарно более качественный состав и поддержка своих трибун - все это в совокупности должно помочь динамовцам решить главную задачу - удержаться в РПЛ.

А в качестве прогноза возьмем комбо: «Динамо» не проиграет при общем количестве голов меньше 2.5.

