ГлавнаяПрогнозыДинамо Махачкала - Урал, 23 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Динамо Махачкала - Урал, 23 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Екатеринбуржцы второй год подряд застрянут в плей-офф?
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В субботу, 23 мая, определятся два последних участника 35-го чемпионата России по футболу. В Каспийске и Самаре пройдут ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ.  Махачкалинское «Динамо» примет «Урал». Вашему вниманию котировки легальных букмекеров на эту встречу. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала) 

23.05.2026, Сб

16:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 2.00

Х - 3.35

П2 - 4.10

Турнир: ответный стыковой матч за право играть в РПЛ

Первый матч: 1:0

Стадион: «Анжи-Арена»   (Каспийск, Россия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала1001-0
«Урал» 0010-1

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2026«Урал»

0:1

«Динамо» (Махачкала)

Стыковой матч РПЛ

17.05.2026«Динамо» (Махачкала)

0:0

«Спартак»

РПЛ

10.05.2026«Ахмат»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

02.05.2026«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Ростов»

РПЛ

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2026«Урал»

0:1

«Динамо» (Махачкала)

Стыковой матч РПЛ

16.05.2026«Черноморец»

2:1

«Урал»

Лига PARI

11.05.2026«Урал»

2:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

04.05.2026«Урал»

0:1

«Шинник»

Лига PARI

26.04.2026«Челябинск»

1:2

«Урал»

Лига PARI

Прогноз на матч

Первый матч в истории этих команд получился со скандальным оттенком. После игры в Екатеринбурге президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер команды Василий Березуцкий возмущались работой судейской бригады во главе с Антоном Фроловым. Недовольство хозяев поля вызвало решение главного арбитра при поддержке VAR засчитать гол Миро на пятой минуте. Иванов с Березуцким настаивали, что мяч не пересек линию ворот Селихова. Других голов  в среду на «Екатеринбург Арене» не забивалось, и махачкалинцы увезли домой минимальную, но стратегически важную победу со счетом 1:0.

Вряд ли характер ответного матча будет кардинально отличаться от первого. Прагматик Евсеев постарается свести к минимуму риски. Опыт тренера, суммарно более качественный состав и поддержка своих трибун - все это в совокупности должно помочь динамовцам решить главную задачу - удержаться в РПЛ.

А в качестве прогноза возьмем комбо: «Динамо» не проиграет при общем количестве голов меньше 2.5.

В PARI такой вариант идет с коэффициентом 1.90.

Трансляции

Эксклюзивным партнером трансляций всех стыковых матчей выступает платформа VK Видео.

ВещательТип трансляцииУсловия
VK ВидеоВидеотрансляцияБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Шумахов (травма)

«Урал»: Акбашев, Мосин, Харин, Прищепа (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Урал»:

Позиция«Динамо»«Урал»Позиция
Вратарь27. Волк57. СелиховВратарь
Защитник13. Кагермазов2. БегичЗащитник
Защитник43. Ахмедов16. ИталоЗащитник
Защитник99. Алибеков46. МаминЗащитник
Защитник77. Сундуков6. СунгатулинЗащитник
Полузащитник 16. Мрезиг18. МорозовПолузащитник
Полузащитник 6. Мубарик14. ЖелезновПолузащитник 
Полузащитник22. Аззи37. БондаревПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов44. МалькевичПолузащитник
Нападающий7. Мастури97. ИшковПолузащитник
Нападающий25. Агаларов10. СекуличНападающий
Главный тренерВадим ЕвсеевВасилий БерезуцкийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Коэффициент на успех гостей в два раза выше (4.10). Ничья котируется за 3.35.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Урал»?

Посмотреть игру без оплаты можно на платформе VK Видео.

Где купить билеты на  матч «Динамо» (Махачкала) - «Урал»?

Сделать это можно онлайн на официальном сайте дагестанского клуба. Минимальная стоимость составляет всего 100 рублей. 

Когда стыковые матчи РПЛ?

Ответные стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-лиге сезона-2026/27 пройдут 23 мая 2026 года.

