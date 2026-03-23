Динамо Минск - Динамо Москва, прогноз на 24 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

В начале марта два «Динамо» соперничали в рамках регулярного чемпионата КХЛ и на пару выдали голевую феерию с десятком заброшенных шайб. Москвичи на своей территории взяли верх - 6:4 при том, что дважды уступали в счете - 0:1 и 1:2. Пятый и шестой голы записал на свой счет 30-летний канадец Дилан Сикьюра. Таким образом, российский клуб наконец-то прервал серию неудач в паре. С учетом Кубка мэра Москвы она составляла шесть матчей.

Команда Дмитрия Квартальнова концовку «регулярки» провела не очень убедительно: пять поражений в семи матчах. Москвичи закрыли первую часть сезона парой неудач - 1:2 от «Адмирала» и 5:7 от «Ак Барса».

Игры в Минске традиционно даются российскому «Динамо» с трудом. Полагаем, что тенденция продолжится. Кэф на победу белорусов в PARI совсем немного не дотягивает до двойки.