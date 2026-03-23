Динамо Минск - Динамо Москва, прогноз на 24 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Первый тур плей-офф Континентальной хоккейной лиги финиширует во вторник, 24 марта, в белорусской столице. Московские динамовцы в третий раз за сезон гостят у минских одноклубников. Два предыдущих матча в Минске очков российскому клубу не принесли. Рассказываем, чего ждать любителям хоккея от нового «динамовского дерби».
Турнир: чемпионат КХЛ, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Минск-Арена» Минск, Беларусь)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Минск)
|10
|0
|20
|75-91
|«Динамо» (Москва)
|20
|0
|10
|91-75
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2026
|«Динамо» Мн
8:2
«Автомобилист»
КХЛ
|17.03.2026
|«Динамо» Мн
3:4 ОТ
«Авангард»
КХЛ
|15.03.2026
|«Динамо» Мн
2:1 Б
«Локомотив»
КХЛ
|11.03.2026
|СКА
4:3
«Динамо» Мн
КХЛ
|09.03.2026
|«Динамо» М
6:4
«Динамо» Мн
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Москва:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2026
|«Динамо» М
5:7
«Ак Барс»
КХЛ
|18.03.2026
|«Динамо» М
1:2
«Адмирал»
КХЛ
|16.03.2026
|«Спартак»
3:4 Б
«Динамо» М
КХЛ
|13.03.2026
|«Салават Юлаев»
2:3 Б
«Динамо» М
КХЛ
|11.03.2026
|«Динамо» М
4:2
«Шанхайские драконы»
КХЛ
1/8 финала. Первые матчи
23.03.2026, 17:00. «Автомобилист» Екатеринбург – «Салават Юлаев» Уфа
23.03.2026, 19:30. «Ак Барс» Казань – «Трактор» Челябинск
23.03.2026, 19:30. «ЦСКА» Москва – «СКА» Санкт-Петербург
23.03.2026, 19:30. «Северсталь» Череповец – «Торпедо» Нижний Новгород
24.03.2026, 16:30. «Авангард» Омск – «Нефтехимик» Нижнекамск
24.03.2026, 17:00. «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь» Новосибирск
24.03.2026, 19:30. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» Москва
24.03.2026, 19:30. «Динамо» Минск – «Динамо» Москва
В начале марта два «Динамо» соперничали в рамках регулярного чемпионата КХЛ и на пару выдали голевую феерию с десятком заброшенных шайб. Москвичи на своей территории взяли верх - 6:4 при том, что дважды уступали в счете - 0:1 и 1:2. Пятый и шестой голы записал на свой счет 30-летний канадец Дилан Сикьюра. Таким образом, российский клуб наконец-то прервал серию неудач в паре. С учетом Кубка мэра Москвы она составляла шесть матчей.
Команда Дмитрия Квартальнова концовку «регулярки» провела не очень убедительно: пять поражений в семи матчах. Москвичи закрыли первую часть сезона парой неудач - 1:2 от «Адмирала» и 5:7 от «Ак Барса».
Игры в Минске традиционно даются российскому «Динамо» с трудом. Полагаем, что тенденция продолжится. Кэф на победу белорусов в PARI совсем немного не дотягивает до двойки.
Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт минского клуба. Минимальная стоимость составляет 70 белорусских рублей.