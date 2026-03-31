Динамо Москва - Динамо Минск, прогноз на 30 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Уже в предпоследний день марта может стать известен первый участник 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной. Московское «Динамо» после трех матчей всухую уступает минским одноклубникам (0:3) и рискует досрочно вылететь из турнирной сетки. Попытаемся предугадать, чего ждать любителям хоккея и пари на КХЛ от нового «динамовского дерби».
Турнир: чемпионат КХЛ, 1/8 финала, четвертый матч
Стадион: «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева» (Москва, Россия)
Счет серии: 0:3
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|20
|0
|13
|94-84
|«Динамо» (Минск)
|13
|0
|20
|84-94
Последние пять матчей «Динамо» Москва:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2026
|«Динамо» М
1:2 ОТ
«Динамо» Мн
Плей-офф КХЛ
|26.03.2026
|«Динамо» Мн
4:1
«Динамо» М
Плей-офф КХЛ
|24.03.2026
|«Динамо» Мн
3:1
«Динамо» М
Плей-офф КХЛ
|20.03.2026
|«Динамо» М
5:7
«Ак Барс»
КХЛ
|18.03.2026
|«Динамо» М
1:2
«Адмирал»
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2026
|«Динамо» М
1:2 ОТ
«Динамо» Мн
Плей-офф КХЛ
|26.03.2026
|«Динамо» Мн
4:1
«Динамо» М
Плей-офф КХЛ
|24.03.2026
|«Динамо» Мн
3:1
«Динамо» М
Плей-офф КХЛ
|20.03.2026
|«Динамо» Мн
8:2
«Автомобилист»
КХЛ
|17.03.2026
|«Динамо» Мн
3:4 ОТ
«Авангард»
КХЛ
1/8 финала
Четвертые матчи
30.03.2026, 15:30. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)
30.03.2026, 19:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)
30.03.2026, 19:30. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
30.03.2026, 19:30. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)
Пятые матчи
31.03.2026, 17:00. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Салават Юлаев» (Уфа)
31.03.2026, 19:30. «Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск)
31.03.2026, 19:30. ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург)
31.03.2026, 19:30. «Северсталь» (Череповец) – «Торпедо» (Нижний Новгород)
01.04.2026. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)
01.04.2026. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва)
01.04.2026, 16:30. «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
01.04.2026, 19:30. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва)
Шестые матчи
02.04.2026. «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань)
02.04.2026. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург)
02.04.2026. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
02.04.2026. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец)
03.04.2026. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)
03.04.2026. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)
03.04.2026. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
03.04.2026. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)
До нынешнего сезона москвичи уверенно вели в счете в противостоянии с минчанами. Но в последнее время единственный представитель Беларуси в КХЛ стал решительно эту тенденцию ломать. Из семи матчей чемпионата команда Дмитрия Квартальнова выиграла шесть, включая все три в рамках Кубка Гагарина! Особенно обидным для парней Вячеслава Козлова оказалось свежее поражение - с пропущенным в овертайме голом (1:2).
Разумеется, российскому «Динамо» совсем не улыбается перспектива стать первым неудачником плей-офф. Москвичи приложат максимум сил, чтобы на глазах у своих зрителей размочить счет в серии и продлить ее еще хотя бы на несколько дней.
При таких вводных двойной шанс в пользу хозяев площадки выглядит довольно реалистичным вариантом для прогноза.
В PARI поставить на 1Х предлагается по коэффициенту 1.65.
Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Букмекерская контора PARI предлагает повышенные коэффициенты на все основные исходы матча: 3.05 на победу москвичей, 3.80 - на ничью и 2.15 - на успех минчан.
Аналитики отдают предпочтение в паре гостям.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт московского клуба. Минимальная стоимость составляет 990 рублей.