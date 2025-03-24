Динамо Москва - Оренбург, 30 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Динамовская арена в Москве в последние дни марта самая загруженная в стране. Дважды в Петровском парке принимала соперников сборная России, а теперь на намоленное футбольное место возвращаются клубные команды. В 22-м туре РПЛ столичное «Динамо» принимает «Оренбург». Вашему вниманию предматчевые расклады.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
30.03.2025, Вс
14:00 МСК
«Оренбург»
|П1 - 1.33
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|8
|4
|4
|29-21
|«Оренбург»
|4
|4
|8
|21-29
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2025
|«Динамо» (Москва)
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Оренбург
1:0
«Факел»
РПЛ
|08.03.2025
|«Оренбург
1:2
«Ростов»
РПЛ
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург
РПЛ
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург
Товарищеский матч
|12.02.2025
|«Оренбург
3:2
«Торпедо»
Товарищеский матч
Перед началом 21-го тура динамовцы занимают пятую позицию в таблице, оренбуржцы - 16-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|21
|13
|7
|1
|39-13
|46
|2. Спартак
|21
|13
|4
|4
|41-17
|43
|3. Зенит
|21
|13
|4
|4
|40-14
|43
|4. Локомотив
|21
|12
|4
|5
|37-29
|40
|5. Динамо Москва
|21
|11
|6
|4
|43-23
|39
|6. ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|31-15
|38
|7. Рубин
|21
|9
|5
|7
|29-29
|32
|8. Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|9. Акрон
|21
|7
|4
|10
|26-38
|25
|10. Динамо Махачкала
|21
|4
|9
|8
|16-22
|21
|11. Химки
|21
|4
|8
|9
|24-37
|20
|12. Крылья Советов
|21
|5
|4
|12
|20-36
|19
|13. Пари НН
|21
|5
|4
|12
|17-39
|19
|14. Ахмат
|21
|3
|9
|9
|20-35
|18
|15. Факел
|21
|2
|8
|11
|11-29
|14
|16. Оренбург
|21
|2
|5
|14
|18-37
|11
После пары весенних поражений все уже махнули рукой на «Оренбург», начав отложенные проводы аутсайдера в Первую лигу. А он возьми да и выиграй у «Факела». Эта победа стала для команды первой в чемпионате со стартового тура! Существенно она положение команды Слишковича не улучшила, но подтвердила слова тренера, что биться за место в РПЛ они будут до последнего тура. На легкую победу динамовцам точно рассчитывать не стоит. Тем более что у самих москвичей игровых проблем хватает. Травма Тюкавина нанесла сокрушительный удар по атакующему потенциалу команды. Второго центрфорварда такого класса у Марцела Лички нет. А недочеты в обороне давно приняли хронический характер: пропускают динамовцы практически в каждом матче.
Долгожданная победа должна придать аутсайдеру дополнительных сил, а встреча с бывшим тренером - вдохновить на свой лучший футбол. Есть ощущение, что в Петровском парке снова будет весело, а мяч из своих ворот придется доставать обоим голкиперам.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Москва): Тюкавин (травма)
«Оренбург»: Флорентин (травма), Башич (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|2. Даса
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|3. Бальбуэна
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|81. Сидоров
|Защитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|14. Михайлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Чавес
|18. Коваленко
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Гладышев
|80. Марин
|Нападающий
|Нападающий
|14. Маухуб
|9. Мансилья
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
«Лига Ставок» установила коэффициент на победу москвичей на отметке 1.33. Победа гостей котируется в конторе за 8.30, ничья - за 5.80.
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В «Лиге Ставок» можно поставить на точный счет 1:0, 2:0 и 3:0 по коэффициенту 3.05.
Такая возможность предусмотрена для зарегистрированных клиентов у БК Winline.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость составляет 200 рублей.
Партнерский проект