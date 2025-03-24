Динамо Москва - Оренбург, 30 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

После пары весенних поражений все уже махнули рукой на «Оренбург», начав отложенные проводы аутсайдера в Первую лигу. А он возьми да и выиграй у «Факела». Эта победа стала для команды первой в чемпионате со стартового тура! Существенно она положение команды Слишковича не улучшила, но подтвердила слова тренера, что биться за место в РПЛ они будут до последнего тура. На легкую победу динамовцам точно рассчитывать не стоит. Тем более что у самих москвичей игровых проблем хватает. Травма Тюкавина нанесла сокрушительный удар по атакующему потенциалу команды. Второго центрфорварда такого класса у Марцела Лички нет. А недочеты в обороне давно приняли хронический характер: пропускают динамовцы практически в каждом матче.

Долгожданная победа должна придать аутсайдеру дополнительных сил, а встреча с бывшим тренером - вдохновить на свой лучший футбол. Есть ощущение, что в Петровском парке снова будет весело, а мяч из своих ворот придется доставать обоим голкиперам.