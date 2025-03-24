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24 марта 13:19ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва - Оренбург, 30 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Личка - против своего первого российского клуба
Валентин Васильев

Динамовская арена в Москве в последние дни марта самая загруженная в стране. Дважды в Петровском парке  принимала соперников сборная России, а теперь на намоленное футбольное место возвращаются клубные команды. В 22-м туре РПЛ столичное «Динамо» принимает «Оренбург». Вашему вниманию предматчевые расклады. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо»  (Москва) 

30.03.2025, Вс

14:00 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.33

Х - 5.80

П2 - 8.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»  (Москва) 84429-21
«Оренбург»44821-29

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

21.02.2025«Динамо» (Москва)

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Оренбург

1:0

«Факел»

РПЛ

08.03.2025«Оренбург

1:2

«Ростов»

РПЛ

02.03.2025«Спартак»  

2:0

«Оренбург

РПЛ

22.02.2025«Рубин»  

5:3

«Оренбург

Товарищеский матч

12.02.2025«Оренбург

3:2

«Торпедо»

Товарищеский матч

Турнирная таблица

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Перед началом 21-го тура динамовцы занимают пятую позицию в таблице, оренбуржцы - 16-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар21137139-1346
2. Спартак21134441-1743
3. Зенит21134440-1443
4. Локомотив21124537-2940
5. Динамо Москва21116443-2339
6. ЦСКА21115531-1538
7. Рубин2195729-2932
8. Ростов2186732-3130
9. Акрон21741026-3825
10. Динамо Махачкала2149816-2221
11. Химки2148924-3720
12. Крылья Советов21541220-3619
13. Пари НН21541217-3919
14. Ахмат2139920-3518
15. Факел21281111-2914
16. Оренбург21251418-3711

Прогноз на матч

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После пары весенних поражений все уже махнули рукой на «Оренбург», начав отложенные проводы аутсайдера в Первую лигу. А он возьми да и выиграй у «Факела». Эта победа стала для команды первой в чемпионате со стартового тура! Существенно она положение команды Слишковича не улучшила, но подтвердила слова тренера, что биться за место в РПЛ они будут до последнего тура. На легкую победу динамовцам точно рассчитывать не стоит. Тем более что у самих москвичей игровых проблем хватает. Травма Тюкавина нанесла сокрушительный удар по атакующему потенциалу команды. Второго центрфорварда такого класса у Марцела Лички нет. А недочеты в обороне давно приняли хронический характер: пропускают динамовцы практически в каждом матче. 

Долгожданная победа должна придать аутсайдеру дополнительных сил, а встреча с бывшим тренером - вдохновить на свой лучший футбол. Есть ощущение, что в Петровском парке снова будет весело, а мяч из своих ворот придется доставать обоим голкиперам.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире по ТВ игру покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» (Москва): Тюкавин (травма)

«Оренбург»: Флорентин (травма), Башич (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Оренбург»:

Позиция«Динамо»«Оренбург»Позиция
Вратарь1. Лунев99. СысуевВратарь
Защитник2. Даса31. Зотов Защитник
Защитник6. Фернандес5. ТатаевЗащитник
Защитник3. Бальбуэна4. ХотулевЗащитник
Защитник7. Скопинцев81. СидоровЗащитник
Полузащитник15. Глебов14. Михайлов Полузащитник
Полузащитник 24. Чавес18. КоваленкоПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий91. Гладышев80. МаринНападающий
Нападающий14. Маухуб9. МансильяНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок»  установила коэффициент на победу москвичей на отметке 1.33. Победа гостей котируется в конторе за 8.30, ничья - за 5.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Оренбург»?

В «Лиге Ставок» можно поставить на точный счет 1:0, 2:0 и 3:0 по коэффициенту 3.05.

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Оренбург»?

Такая  возможность предусмотрена для зарегистрированных клиентов у БК Winline.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Оренбург»?

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость составляет 200 рублей. 

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