Динамо Москва - ОФК Белград, 30 июня: где смотреть матч BetBoom Братского кубка, прогноз, составы

Валерий Карпин победно стартовал в московском клубе, но вряд ли придает большое значение разгрому любителей из медийного «Амкала». ОФК - соперник более серьезный, бронзовый призер сербской Суперлиги. Тут широкомасштабных экспериментов с составом у бело-голубых не предвидится. Понятно, что победить любой ценой тут никто требовать не станет, и все же по значимости игра превосходит дежурный спарринг. Успех даже в товарищеском турнире способен добавить команде уверенности в собственных силах. Для динамовцев это особенно актуально после провала на финише прошлого сезона - 0:3 от «Краснодара».

«Динамо» с ОФК никогда не пересекались на официальном уровне, и тем не менее имеют достаточно обширную историю личных встреч. В прошлом году они соперничали в рамках Братского кубка, а до этого трижды играли в товарищеских матчах. Москвичи не уступили ни разу: дважды обыграли белградцев и дважды же разошлись миром. Что характерно, во всех четырех случаях голами отличались обе команды.

Ждем чего-то подобного и на этот раз. Окапываться на своей половине поля в дружественном матче команды точно не станут. В «Бетбум» обоюдное взятие ворот котируется за 1.60.