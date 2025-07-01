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29 июня 9:46ГлавнаяПрогнозыФутболBetBoom Братский кубок

Динамо Москва - ОФК Белград, 30 июня: где смотреть матч BetBoom Братского кубка, прогноз, составы

Первый серьезный тест для Карпина в столичном клубе
Валентин Васильев

В понедельник, 30 июня, в Москве стартует второй розыгрыш международного BetBoom Братского кубка. В стартовом матче столичное «Динамо» примет сербский ОФК. Попробуем предугадать исход встречи, исход из последних результатов команд и расчетов трейдеров букмекерских компаний. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва, Россия)

30.06.2025, Пн

19:00 МСК

ОФК (Белград, Сербия)

П1 - 1.33

Х - 5.44

П2 - 7.60

Турнир: BetBoom Братский кубок, 1-й тур

Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Москва)2209-5
ОФК0225-9

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2025«Динамо» Москва

3:0

«Амкал» 

Товарищеский матч

24.05.2025«Краснодар»

3:0

«Динамо» Москва

 РПЛ

18.05.2025«Динамо» Москва

2:1

«Акрон» 

РПЛ

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак» 

РПЛ

05.05.2025«Крылья Советов»

1:3

«Динамо» Москва

 РПЛ

Последние пять игр ОФК:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.05.2025ОФК

2:3

«Нови Пазар»

Суперлига Сербии

17.05.2025ТСЦ

3:2

ОФК

Суперлига Сербии

11.05.2025ОФК

1:0

«Младост»

Суперлига Сербии

02.05.2025ОФК

1:2

«Войводина»

Суперлига Сербии

27.04.2025«Црвена Звезда»

5:2

ОФК

Суперлига Сербии

Календарь игр

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30.06.2025. 19:00. «Динамо»  М – ОФК  

01.07.2025. 19:00. ЦСКА – «Партизан»  

04.07.2025. 19:00. «Динамо» М – «Партизан»  

05.07.2025. 16:00. ЦСКА – ОФК 

Прогноз на матч

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Валерий Карпин победно стартовал в московском клубе, но вряд ли придает большое значение разгрому любителей из медийного «Амкала». ОФК - соперник более серьезный, бронзовый призер сербской Суперлиги. Тут широкомасштабных экспериментов с составом у бело-голубых не предвидится. Понятно, что победить любой ценой тут никто требовать не станет, и все же по значимости игра превосходит дежурный спарринг. Успех даже в товарищеском турнире способен добавить команде уверенности в собственных силах. Для динамовцев это особенно актуально после провала на финише прошлого сезона - 0:3 от «Краснодара».

«Динамо» с ОФК никогда не пересекались на официальном уровне, и тем не менее имеют достаточно обширную историю личных встреч. В прошлом году они соперничали в рамках Братского кубка, а до этого трижды играли в товарищеских матчах. Москвичи не уступили ни разу: дважды обыграли белградцев и дважды же разошлись миром. Что характерно, во всех четырех случаях голами отличались обе команды.  

Ждем чего-то подобного и на этот раз. Окапываться на своей половине поля в дружественном матче команды точно не станут. В «Бетбум» обоюдное взятие ворот котируется за 1.60.

Бонусы на матч

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«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямой эфир из Петровского парка столицы запланирован на телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетбум»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: Артур, Чавес, Тюкавин (все - травмы)

ОФК: нет

Коэффициенты букмекеров

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В коэффициентах букмекеров по основному рынку наблюдается приличный перекос. Победа хозяев поля котируется за 1.33, а гостей - за 7.60. На ничью в BetBoom можно поставить за 5.44.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Динамо» - ОФК?

По прикидкам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является победа москвичей со счетом 1:0 или 2:0. Первый вариант котируется за 8.70, второй - за 8.80.

Будет ли серия пенальти?

В случае ничьей в основное время победитель будет определен в серии 11-метровых штрафных ударов. Победа по итогам 90 минут принесет команде три очка, победа в серии пенальти - два, поражение по пенальти - одно.

Где бесплатно смотреть матч  «Динамо» - ОФК

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Динамо» - ОФК

Приобрести билеты стоимостью от 100 рублей можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» и на официальном сайте столичного клуба.

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