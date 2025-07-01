Динамо Москва - ОФК Белград, 30 июня: где смотреть матч BetBoom Братского кубка, прогноз, составы

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В понедельник, 30 июня, в Москве стартует второй розыгрыш международного BetBoom Братского кубка. В стартовом матче столичное «Динамо» примет сербский ОФК. Попробуем предугадать исход встречи, исход из последних результатов команд и расчетов трейдеров букмекерских компаний.
Турнир: BetBoom Братский кубок, 1-й тур
Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|2
|2
|0
|9-5
|ОФК
|0
|2
|2
|5-9
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Амкал»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Краснодар»
3:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|18.05.2025
|«Динамо» Москва
2:1
«Акрон»
РПЛ
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять игр ОФК:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.05.2025
|ОФК
2:3
«Нови Пазар»
Суперлига Сербии
|17.05.2025
|ТСЦ
3:2
ОФК
Суперлига Сербии
|11.05.2025
|ОФК
1:0
«Младост»
Суперлига Сербии
|02.05.2025
|ОФК
1:2
«Войводина»
Суперлига Сербии
|27.04.2025
|«Црвена Звезда»
5:2
ОФК
Суперлига Сербии
30.06.2025. 19:00. «Динамо» М – ОФК
01.07.2025. 19:00. ЦСКА – «Партизан»
04.07.2025. 19:00. «Динамо» М – «Партизан»
05.07.2025. 16:00. ЦСКА – ОФК
Валерий Карпин победно стартовал в московском клубе, но вряд ли придает большое значение разгрому любителей из медийного «Амкала». ОФК - соперник более серьезный, бронзовый призер сербской Суперлиги. Тут широкомасштабных экспериментов с составом у бело-голубых не предвидится. Понятно, что победить любой ценой тут никто требовать не станет, и все же по значимости игра превосходит дежурный спарринг. Успех даже в товарищеском турнире способен добавить команде уверенности в собственных силах. Для динамовцев это особенно актуально после провала на финише прошлого сезона - 0:3 от «Краснодара».
«Динамо» с ОФК никогда не пересекались на официальном уровне, и тем не менее имеют достаточно обширную историю личных встреч. В прошлом году они соперничали в рамках Братского кубка, а до этого трижды играли в товарищеских матчах. Москвичи не уступили ни разу: дважды обыграли белградцев и дважды же разошлись миром. Что характерно, во всех четырех случаях голами отличались обе команды.
Ждем чего-то подобного и на этот раз. Окапываться на своей половине поля в дружественном матче команды точно не станут. В «Бетбум» обоюдное взятие ворот котируется за 1.60.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Прямой эфир из Петровского парка столицы запланирован на телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетбум»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Артур, Чавес, Тюкавин (все - травмы)
ОФК: нет
В коэффициентах букмекеров по основному рынку наблюдается приличный перекос. Победа хозяев поля котируется за 1.33, а гостей - за 7.60. На ничью в BetBoom можно поставить за 5.44.
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По прикидкам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является победа москвичей со счетом 1:0 или 2:0. Первый вариант котируется за 8.70, второй - за 8.80.
В случае ничьей в основное время победитель будет определен в серии 11-метровых штрафных ударов. Победа по итогам 90 минут принесет команде три очка, победа в серии пенальти - два, поражение по пенальти - одно.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Приобрести билеты стоимостью от 100 рублей можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» и на официальном сайте столичного клуба.