Джонни Эблин – Брайан Баттл, 29 марта: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Эблин считался одной из главных звезд PFL, но первое поражение в карьере сильно ударило по его амбициям и статусу. Теперь американцу предстоит вновь многое доказывать, и вернуться на вершину он попробует в том числе через бой с Баттлом.

Дебютант PFL – крепкий спортсмен, но в полной мере его уровень в UFC так и не прояснился. Главной проблемой стали регулярные проблемы с весогонкой. Из-за этого у Баттла возникла внушительная соревновательная пауза. Простой длится больше года, а потому ещё сложнее предсказать, в какой форме предстанет американец.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Эблина явным фаворитом. Он более цельный боец, который чаще встречался с качественной оппозицией. Наверняка бывший чемпион вновь сделает ставку на борьбу, так как заигрываться с агрессивным стилем Баттла в стойке опасно. Полагаем, в итоге Эблин одержит победу, но с высокой вероятностью быстрой она вновь не получится. Ждем начало минимум третьего раунда.

##prediction:expert:5323:Постарнакова_-_Дана,_29_марта_2026._ТБ_(2,5)##