Партнерский проект

Джонни Эблин – Брайан Баттл, 29 марта: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Бывший чемпион возвращается после потери титула
Александр Бокулёв
Источник: PFL

Главным событием ближайшего турнира PFL станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Джонни Эблином и Брайаном Баттлом. Сумеет ли бывший чемпион закрыть поражение в титульном бою?

Статистика

Эблин

 

Баттл

США

Страна

США

34

Возраст

31

17

Бои

15

16 (6 / 1 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (4 / 5 / 3)

1 (0 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 1 / 1)

0

Без результата

1

1

Место в рейтинге среднего дивизиона PFL

9

191

Рост (см)

185,5

188

Размах рук (см)

195,5

109

Размах ног (см)

108

Джонни Эблин

На студенческом уровне добился больших успехов в борьбе, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2017 г. В 2019-м дебютировал в Bellator, где после семи подряд выигранных поединков получил титульный шанс в 2022-м и одолел Гегарда Мусаси. Защитил пояс трижды, в том числе победив Анатолия Токова единогласным решением судей. В последнем поединке в июле уступил Костелло ван Стинису удушающим приемом за семь секунд до финального гонка и остался без титула PFL. Занимает восьмое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.

Брайан Баттл

В 21-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. В 2021-м стал чемпионом шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. В дальнейшем в промоушене выиграл шесть боев, уступил в одном, еще один поединок остался без результата. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем бою в декабре 2024 г. одолел Рэнди Брауна раздельным решением судей. Был уволен из UFC после нескольких проваленных взвешиваний.

Сравнение коэффициентов

 Победа ЭблинаПобеда БаттлаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,204,502,551,45

Прогноз на бой

Эблин считался одной из главных звезд PFL, но первое поражение в карьере сильно ударило по его амбициям и статусу. Теперь американцу предстоит вновь многое доказывать, и вернуться на вершину он попробует в том числе через бой с Баттлом.

Дебютант PFL – крепкий спортсмен, но в полной мере его уровень в UFC так и не прояснился. Главной проблемой стали регулярные проблемы с весогонкой. Из-за этого у Баттла возникла внушительная соревновательная пауза. Простой длится больше года, а потому ещё сложнее предсказать, в какой форме предстанет американец.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Эблина явным фаворитом. Он более цельный боец, который чаще встречался с качественной оппозицией. Наверняка бывший чемпион вновь сделает ставку на борьбу, так как заигрываться с агрессивным стилем Баттла в стойке опасно. Полагаем, в итоге Эблин одержит победу, но с высокой вероятностью быстрой она вновь не получится. Ждем начало минимум третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Эблин – Баттл

Турнир стартует на арене «UMPC Events Center» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) в воскресенье, 29 марта, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Эблин – Баттл стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Джонни Эблин (США) Брайан Баттл (США). Средний вес. Титульный бой;
  • Импа Касанганай (США) Далтон Роста (США). Средний вес;
  • Ариане Липски да Силва (Бразилия) Сумико Инаба (США). Женский наилегчайший вес;
  • Алексей Перганде (США) Хулио Арсе (США). Полулегкий вес;
  • Лазаро Дайрон (Куба) Джейкоб Тралл (США). Легчайший вес;

Предварительный кард

  • Аллан Бегоссо (США) Джек Картрайт (Англия). Промежуточный вес;
  • Натан Шульте (Бразилия) Якуб Кащуба (Польша). Легкий вес;
  • Роберт Уотли (США) Дакота Буш (США). Легкий вес;
  • Эрнесто Родригес (США) Масаюки Кикуири (Япония). Полусредний вес;
  • Татьяна Постарнакова (Россия) Элора Дана (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Джош Фремд (США) Джарра Аль-Силави (Иордания). Средний вес;
  • Итан Госс (США) Фредерик Дюпрас (Канада). Полулегкий вес.

