Джонни Эблин – Брайан Баттл, 29 марта: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием ближайшего турнира PFL станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Джонни Эблином и Брайаном Баттлом. Сумеет ли бывший чемпион закрыть поражение в титульном бою?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Эблин
Баттл
|США
Страна
США
|34
Возраст
31
|17
Бои
15
|16 (6 / 1 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (4 / 5 / 3)
|1 (0 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 1 / 1)
|0
Без результата
1
|1
Место в рейтинге среднего дивизиона PFL
9
|191
Рост (см)
185,5
|188
Размах рук (см)
195,5
|109
Размах ног (см)
108
На студенческом уровне добился больших успехов в борьбе, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2017 г. В 2019-м дебютировал в Bellator, где после семи подряд выигранных поединков получил титульный шанс в 2022-м и одолел Гегарда Мусаси. Защитил пояс трижды, в том числе победив Анатолия Токова единогласным решением судей. В последнем поединке в июле уступил Костелло ван Стинису удушающим приемом за семь секунд до финального гонка и остался без титула PFL. Занимает восьмое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В 21-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. В 2021-м стал чемпионом шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. В дальнейшем в промоушене выиграл шесть боев, уступил в одном, еще один поединок остался без результата. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем бою в декабре 2024 г. одолел Рэнди Брауна раздельным решением судей. Был уволен из UFC после нескольких проваленных взвешиваний.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Эблин считался одной из главных звезд PFL, но первое поражение в карьере сильно ударило по его амбициям и статусу. Теперь американцу предстоит вновь многое доказывать, и вернуться на вершину он попробует в том числе через бой с Баттлом.
Дебютант PFL – крепкий спортсмен, но в полной мере его уровень в UFC так и не прояснился. Главной проблемой стали регулярные проблемы с весогонкой. Из-за этого у Баттла возникла внушительная соревновательная пауза. Простой длится больше года, а потому ещё сложнее предсказать, в какой форме предстанет американец.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Эблина явным фаворитом. Он более цельный боец, который чаще встречался с качественной оппозицией. Наверняка бывший чемпион вновь сделает ставку на борьбу, так как заигрываться с агрессивным стилем Баттла в стойке опасно. Полагаем, в итоге Эблин одержит победу, но с высокой вероятностью быстрой она вновь не получится. Ждем начало минимум третьего раунда.
Турнир стартует на арене «UMPC Events Center» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) в воскресенье, 29 марта, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Эблин – Баттл стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард