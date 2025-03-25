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25 марта 6:43ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Эдмонтон — Даллас, 27 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Битва фаворитов плей-офф-2025
Руслан Ипполитов
Эдмонтон - Даллас.jpg
Эдмонтон - Даллас.jpg

 

27 марта, в 05.00 по московскому времени, начнется матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» - «Даллас». На лед «Роджерс Плэйс» выйдут команды, которые букмекеры называют в числе основных претендентов на победу в Кубке Стэнли-2025. «Нефтяники» играли в финале прошлогоднего плей-офф, в котором в решающем матче уступили «Флориде». «Звезды» в тот финал не попали именно по вине «Ойлерз», обыгравших «Старз» в финале Западной конференции по сумме шести матчей.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эдмонтон Ойлерз»

27.03.2025, Чт

05:00 МСК

«Даллас Старз»

П1 - 2.60

Х - 4.20

П2 - 2.35

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Эдмонтон»2433157-177
«Даллас»3324177-157

Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Эдмонтон»

5:4

«Сиэтл»

21.03.2025«Эдмонтон»

3:4 ОТ

«Виннипег»

19.03.2025«Эдмонтон»

7:1

«Юта»

17.03.2025«Рейнджерс»

1:3

«Эдмонтон»

15.03.2025«Айлендерс»

1:2 ОТ

«Эдмонтон»

Последние пять матчей «Далласа» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.03.2025«Даллас»

3:0

«Миннесота»

22.03.2025«Даллас»

3:2 ОТ

«Филадельфия»

21.03.2025«Даллас»

2:3 Б

«Тампа-Бэй»

19.03.2025«Даллас»

4:3 ОТ

«Анахайм»

16.03.2025«Колорадо»

4:3 ОТ

«Даллас»

Последние пять матчей «Эдмонтона» и «Далласа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.03.2025«Эдмонтон»

5:4

«Даллас»

19.10.2024«Даллас»

4:1

«Эдмонтон»

03.06.2024«Эдмонтон»

2:1

«Даллас»

01.06.2024«Даллас»

1:3

«Эдмонтон»

30.05.2024«Эдмонтон»

5:2

«Даллас»

Лидеры

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«Эдмонтон»

Показатель

«Даллас»

Показатель

Бомбардир (очки)Драйзайтль101

Дюшен

70

Снайпер (голы)Драйзайтль49

Робертсон

29

Ассистент (передачи)Макдэвид64

Дюшен

43

Вратарь (коэфф. надежности)Пикар2.59

Десмит

2.38

Прогноз на матч «Айлендерс» - «Ванкувер»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина7038502223227-18890
3. Флорида7135350325229-19389
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй7034422325245-19185
6. Нью-Джерси7233312528214-19081
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Айлендерс7025522828193-20974
10. Рейнджерс7131210631213-21374
11. Коламбус7023451829225-23373
12. Детройт7025530631203-22272
13. Бостон7223701833190-23669
14. Питтсбург7220816532213-26169
15. Филадельфия7217653635199-24765
16. Баффало6922331535217-24462

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7138911319246-170100
2. Даллас7036722221237-18294
3. Вегас7039213520237-19092
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Лос-Анджелес6934413621203-17787
6. Эдмонтон70301101424229-20387
7. Миннесота7132532326195-19885
8. Сент-Луис7227641628218-20881
9. Ванкувер71255311126201-21778
10. Калгари6926432925182-20377
11. Юта7124713828203-21675
12. Анахайм7022532632188-22168
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл7022310836179-22860
15. Чикаго7118212741193-25451
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Эдмонтон»: Клингберг, Кейн, Фредерик (все - травма)

«Даллас»:  Сегин, Хейсканен, Лундквист (все - травма)

Прогноз на матч

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Соперники наверняка пошумят в плей-офф. «Даллас» довольно уверенно марширует по турнирной дистанции регулярного первенства, занимая в Западной таблице второе место. «Эдмонтон» пока находится за пределами первой четверки конференции, но прошлогодний финалист Кубка Стэнли наверняка планирует выйти на пик формы к плей-офф. В своих последних матчах «Ойлерз» довольно уверенно набирают очки, проиграв в пяти предыдущих встречах лишь однажды. Впрочем, поражение в овертайме от лучшей команды Запада - «Виннипега» - вряд ли можно назвать провалом.

Техасцы довольно уверенно берут очки в матчах с середняками и аутсайдерами, но, встречаясь в марте с командами более высокого класса, неизменно проигрывали. Так было и с «Тампой», и с «Колорадо», и с «Виннипегом», да и «Эдмонтону» «Даллас» в первом месяце весны успел уступить. Подобная тенденция представляется довольно тревожным симптомом перед плей-офф. Предположим, что и в этот раз «Звезды» не смогут избежать поражения во встрече с топовым соперником.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Далласа» на победу в основное время коэффициентом 2.35. Вероятность успеха хозяев котируется за солидные 2.60. На ничью можно заключить пари за 4.20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли за «Эдмонтон» Василий Подколзин?

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Единственный российский игрок в составе «Ойлерз» здоров и примет участие в матче. 23-летний форвард в 70-ти матчах текущего регулярного сезона набрал 22 (7+15) очков. В двух последних играх за «Эдмонтон» Подколзин не совершил результативных действий. Последний гол Василия датируется 19 марта, когда нападающий поразил ворота «Юты» в победном для «Нефтяников» домашнем матче (7:1).

Какие российские хоккеисты выступают за «Даллас»?

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В составе «Далласа» зрители увидят защитника Илью Любушкина и нападающего Евгения Дадонова.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Флорида» - 6.50 

«Даллас» - 7.00

«Колорадо» - 8.50

На победу в плей-офф «Эдмонтона» можно поставить с коэффициентом 9.00

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