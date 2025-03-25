Эдмонтон — Даллас, 27 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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27 марта, в 05.00 по московскому времени, начнется матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» - «Даллас». На лед «Роджерс Плэйс» выйдут команды, которые букмекеры называют в числе основных претендентов на победу в Кубке Стэнли-2025. «Нефтяники» играли в финале прошлогоднего плей-офф, в котором в решающем матче уступили «Флориде». «Звезды» в тот финал не попали именно по вине «Ойлерз», обыгравших «Старз» в финале Западной конференции по сумме шести матчей.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эдмонтон Ойлерз»
27.03.2025, Чт
05:00 МСК
«Даллас Старз»
|П1 - 2.60
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Эдмонтон»
|24
|33
|157-177
|«Даллас»
|33
|24
|177-157
Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Эдмонтон»
5:4
«Сиэтл»
|21.03.2025
|«Эдмонтон»
3:4 ОТ
«Виннипег»
|19.03.2025
|«Эдмонтон»
7:1
«Юта»
|17.03.2025
|«Рейнджерс»
1:3
«Эдмонтон»
|15.03.2025
|«Айлендерс»
1:2 ОТ
«Эдмонтон»
Последние пять матчей «Далласа» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.03.2025
|«Даллас»
3:0
«Миннесота»
|22.03.2025
|«Даллас»
3:2 ОТ
«Филадельфия»
|21.03.2025
|«Даллас»
2:3 Б
«Тампа-Бэй»
|19.03.2025
|«Даллас»
4:3 ОТ
«Анахайм»
|16.03.2025
|«Колорадо»
4:3 ОТ
«Даллас»
Последние пять матчей «Эдмонтона» и «Далласа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.03.2025
|«Эдмонтон»
5:4
«Даллас»
|19.10.2024
|«Даллас»
4:1
«Эдмонтон»
|03.06.2024
|«Эдмонтон»
2:1
«Даллас»
|01.06.2024
|«Даллас»
1:3
«Эдмонтон»
|30.05.2024
|«Эдмонтон»
5:2
«Даллас»
«Эдмонтон»
|Показатель
«Даллас»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Драйзайтль
|101
Дюшен
70
|Снайпер (голы)
|Драйзайтль
|49
Робертсон
29
|Ассистент (передачи)
|Макдэвид
|64
Дюшен
43
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Пикар
|2.59
Десмит
2.38
Прогноз на матч «Айлендерс» - «Ванкувер»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|70
|38
|5
|0
|2
|2
|23
|227-188
|90
|3. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|70
|34
|4
|2
|2
|3
|25
|245-191
|85
|6. Нью-Джерси
|72
|33
|3
|1
|2
|5
|28
|214-190
|81
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Айлендерс
|70
|25
|5
|2
|2
|8
|28
|193-209
|74
|10. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|11. Коламбус
|70
|23
|4
|5
|1
|8
|29
|225-233
|73
|12. Детройт
|70
|25
|5
|3
|0
|6
|31
|203-222
|72
|13. Бостон
|72
|23
|7
|0
|1
|8
|33
|190-236
|69
|14. Питтсбург
|72
|20
|8
|1
|6
|5
|32
|213-261
|69
|15. Филадельфия
|72
|17
|6
|5
|3
|6
|35
|199-247
|65
|16. Баффало
|69
|22
|3
|3
|1
|5
|35
|217-244
|62
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|71
|38
|9
|1
|1
|3
|19
|246-170
|100
|2. Даллас
|70
|36
|7
|2
|2
|2
|21
|237-182
|94
|3. Вегас
|70
|39
|2
|1
|3
|5
|20
|237-190
|92
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Лос-Анджелес
|69
|34
|4
|1
|3
|6
|21
|203-177
|87
|6. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|7. Миннесота
|71
|32
|5
|3
|2
|3
|26
|195-198
|85
|8. Сент-Луис
|72
|27
|6
|4
|1
|6
|28
|218-208
|81
|9. Ванкувер
|71
|25
|5
|3
|1
|11
|26
|201-217
|78
|10. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|11. Юта
|71
|24
|7
|1
|3
|8
|28
|203-216
|75
|12. Анахайм
|70
|22
|5
|3
|2
|6
|32
|188-221
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|70
|22
|3
|1
|0
|8
|36
|179-228
|60
|15. Чикаго
|71
|18
|2
|1
|2
|7
|41
|193-254
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Эдмонтон»: Клингберг, Кейн, Фредерик (все - травма)
«Даллас»: Сегин, Хейсканен, Лундквист (все - травма)
Соперники наверняка пошумят в плей-офф. «Даллас» довольно уверенно марширует по турнирной дистанции регулярного первенства, занимая в Западной таблице второе место. «Эдмонтон» пока находится за пределами первой четверки конференции, но прошлогодний финалист Кубка Стэнли наверняка планирует выйти на пик формы к плей-офф. В своих последних матчах «Ойлерз» довольно уверенно набирают очки, проиграв в пяти предыдущих встречах лишь однажды. Впрочем, поражение в овертайме от лучшей команды Запада - «Виннипега» - вряд ли можно назвать провалом.
Техасцы довольно уверенно берут очки в матчах с середняками и аутсайдерами, но, встречаясь в марте с командами более высокого класса, неизменно проигрывали. Так было и с «Тампой», и с «Колорадо», и с «Виннипегом», да и «Эдмонтону» «Даллас» в первом месяце весны успел уступить. Подобная тенденция представляется довольно тревожным симптомом перед плей-офф. Предположим, что и в этот раз «Звезды» не смогут избежать поражения во встрече с топовым соперником.
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Единственный российский игрок в составе «Ойлерз» здоров и примет участие в матче. 23-летний форвард в 70-ти матчах текущего регулярного сезона набрал 22 (7+15) очков. В двух последних играх за «Эдмонтон» Подколзин не совершил результативных действий. Последний гол Василия датируется 19 марта, когда нападающий поразил ворота «Юты» в победном для «Нефтяников» домашнем матче (7:1).
В составе «Далласа» зрители увидят защитника Илью Любушкина и нападающего Евгения Дадонова.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Флорида» - 6.50
«Даллас» - 7.00
«Колорадо» - 8.50
На победу в плей-офф «Эдмонтона» можно поставить с коэффициентом 9.00.
Партнерский проект