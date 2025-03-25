Эдмонтон — Даллас, 27 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Соперники наверняка пошумят в плей-офф. «Даллас» довольно уверенно марширует по турнирной дистанции регулярного первенства, занимая в Западной таблице второе место. «Эдмонтон» пока находится за пределами первой четверки конференции, но прошлогодний финалист Кубка Стэнли наверняка планирует выйти на пик формы к плей-офф. В своих последних матчах «Ойлерз» довольно уверенно набирают очки, проиграв в пяти предыдущих встречах лишь однажды. Впрочем, поражение в овертайме от лучшей команды Запада - «Виннипега» - вряд ли можно назвать провалом.

Техасцы довольно уверенно берут очки в матчах с середняками и аутсайдерами, но, встречаясь в марте с командами более высокого класса, неизменно проигрывали. Так было и с «Тампой», и с «Колорадо», и с «Виннипегом», да и «Эдмонтону» «Даллас» в первом месяце весны успел уступить. Подобная тенденция представляется довольно тревожным симптомом перед плей-офф. Предположим, что и в этот раз «Звезды» не смогут избежать поражения во встрече с топовым соперником.