Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 января 12:08ГлавнаяПрогнозыФутболКубок африканских наций

Египет - Кот-д'Ивуар, 10 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Салах тормознет чемпиона?
Валентин Васильев

Четвертьфинальную программу Кубка африканских наций закроет потенциально увлекательное противоборство в Агадире. Самая титулованная сборная Черного континента, египетская, сразится с традиционно мощной и амбициозной командой  Кот-д'Ивуара. Легальные букмекерские компании уже опубликовали широкие линии на игру. Рассмотрим их на предмет интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Египет

Место в рейтинге ФИФА: 34

10.01.2026, Сб

22:00 МСК

Кот-д'Ивуар

Место в рейтинге ФИФА: 42

П1 - 3.35

Х - 2.75

П2 - 2.55

Турнир: Кубок африканских наций, 1/4 финала

Стадион: «Адрар»   (Агадир, Марокко)

Судьи: еще не определены

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Египет96727-24
Кот-д'Ивуар76924-27

Последние пять игр сборной Египта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2026Египет

3:1

Бенин

Кубок африканских наций

29.12.2025Ангола

0:0

Египет

Кубок африканских наций

26.12.2025Египет

1:0

ЮАР

Кубок африканских наций

22.12.2025Египет

2:1

Зимбабве

Кубок африканских наций

16.11.2025Египет

2:1

Нигерия

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Кот-д'Ивуара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.01.2026Кот-д'Ивуар

3:0

Буркина-Фасо

Кубок африканских наций

31.12.2025Габон

2:3

Кот-д'Ивуар

Кубок африканских наций

28.12.2025Кот-д'Ивуар

1:1

Камерун

Кубок африканских наций

24.12.2025Кот-д'Ивуар

1:0

Мозамбик

Кубок африканских наций

18.11.2025Оман

0:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

Календарь игр

Свернуть

1/4 финала

09.01.2026.  19:00. Мали – Сенегал

09.01.2026.  22:00. Камерун – Марокко

10.01.2026.  19:00. Алжир – Нигерия

10.01.2026.  22:00. Египет – Кот-д'Ивуар

1/2 финала

14.01.2026. 20:00  

14.01.2026  23:00  

Матч за третье место

17.01.2026.  19:00  

 Финал

18.01.2026.  22:00 

Прогноз на матч

Свернуть

Сборная Кот-д'Ивуара в Марокко защищает чемпионский титул, добытый в начале 2024 года на домашнем Кубке Африки. И пока делает это достаточно уверенно: три победы и всего одна ничья - 1:1 с Камеруном.

Ну а рекордсмен турнира по количеству трофеев (семь) в принципе не может ставить перед собой других задач, кроме наивысших. Любопытно, что все матчи, в которых чужие ворота поражал Мо Салах, египтяне выиграли - у Зимбабве (2:1), ЮАР (1:0) и Бенина (3:1). Лишь против Анголы бомбардир  «Ливерпуля» «промолчал». Итог - 0:0. Естественно, что к Салаху и будет приковано самое пристальное внимание публики в грядущем четвертьфинале. 

У команды Кот-д'Ивуара такую же результативность в Марокко развил вингер  «МЮ» Амад Диалло - те же три гола в четырех матчах. 

Последняя встреча этих команд произошла четыре года назад в 1/8 финала КАН и завершилась нулевой ничьей. Египтяне выиграли по пенальти. Всего же за пять предыдущих матчей соперников счет 0:0 встречался трижды. Не ждем обилия забитых мячей и в предстоящем противостоянии. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

Матч в Агадире в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

Египет: Трезеге, Хамди (оба - травмы)

Кот-д'Ивуар: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI оценили вероятность победы действующего чемпиона Африки высоким коэффициентом 2.55. Впрочем, на Египет он еще выше - 3.35. Ничья по итогам основного времени котируется за 2.75.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Египет - Кот-д'Ивуар?

Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают предпочтение ивуарийцам. 

Где бесплатно смотреть Египет - Кот-д'Ивуар?

Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.

С кем сыграет победитель матча Египет - Кот-д'Ивуар?

Победитель противостояния в Агадире сразится с лучшей командой из пары Мали - Сенегал.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer49 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer80 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё