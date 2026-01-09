Египет - Кот-д'Ивуар, 10 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Сборная Кот-д'Ивуара в Марокко защищает чемпионский титул, добытый в начале 2024 года на домашнем Кубке Африки. И пока делает это достаточно уверенно: три победы и всего одна ничья - 1:1 с Камеруном.

Ну а рекордсмен турнира по количеству трофеев (семь) в принципе не может ставить перед собой других задач, кроме наивысших. Любопытно, что все матчи, в которых чужие ворота поражал Мо Салах, египтяне выиграли - у Зимбабве (2:1), ЮАР (1:0) и Бенина (3:1). Лишь против Анголы бомбардир «Ливерпуля» «промолчал». Итог - 0:0. Естественно, что к Салаху и будет приковано самое пристальное внимание публики в грядущем четвертьфинале.

У команды Кот-д'Ивуара такую же результативность в Марокко развил вингер «МЮ» Амад Диалло - те же три гола в четырех матчах.

Последняя встреча этих команд произошла четыре года назад в 1/8 финала КАН и завершилась нулевой ничьей. Египтяне выиграли по пенальти. Всего же за пять предыдущих матчей соперников счет 0:0 встречался трижды. Не ждем обилия забитых мячей и в предстоящем противостоянии.