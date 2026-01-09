Египет - Кот-д'Ивуар, 10 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Партнерский проект
Четвертьфинальную программу Кубка африканских наций закроет потенциально увлекательное противоборство в Агадире. Самая титулованная сборная Черного континента, египетская, сразится с традиционно мощной и амбициозной командой Кот-д'Ивуара. Легальные букмекерские компании уже опубликовали широкие линии на игру. Рассмотрим их на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: Кубок африканских наций, 1/4 финала
Стадион: «Адрар» (Агадир, Марокко)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Египет
|9
|6
|7
|27-24
|Кот-д'Ивуар
|7
|6
|9
|24-27
Последние пять игр сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2026
|Египет
3:1
Бенин
Кубок африканских наций
|29.12.2025
|Ангола
0:0
Египет
Кубок африканских наций
|26.12.2025
|Египет
1:0
ЮАР
Кубок африканских наций
|22.12.2025
|Египет
2:1
Зимбабве
Кубок африканских наций
|16.11.2025
|Египет
2:1
Нигерия
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Кот-д'Ивуара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.01.2026
|Кот-д'Ивуар
3:0
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций
|31.12.2025
|Габон
2:3
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций
|28.12.2025
|Кот-д'Ивуар
1:1
Камерун
Кубок африканских наций
|24.12.2025
|Кот-д'Ивуар
1:0
Мозамбик
Кубок африканских наций
|18.11.2025
|Оман
0:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
1/4 финала
09.01.2026. 19:00. Мали – Сенегал
09.01.2026. 22:00. Камерун – Марокко
10.01.2026. 19:00. Алжир – Нигерия
10.01.2026. 22:00. Египет – Кот-д'Ивуар
1/2 финала
14.01.2026. 20:00
14.01.2026 23:00
Матч за третье место
17.01.2026. 19:00
Финал
18.01.2026. 22:00
Сборная Кот-д'Ивуара в Марокко защищает чемпионский титул, добытый в начале 2024 года на домашнем Кубке Африки. И пока делает это достаточно уверенно: три победы и всего одна ничья - 1:1 с Камеруном.
Ну а рекордсмен турнира по количеству трофеев (семь) в принципе не может ставить перед собой других задач, кроме наивысших. Любопытно, что все матчи, в которых чужие ворота поражал Мо Салах, египтяне выиграли - у Зимбабве (2:1), ЮАР (1:0) и Бенина (3:1). Лишь против Анголы бомбардир «Ливерпуля» «промолчал». Итог - 0:0. Естественно, что к Салаху и будет приковано самое пристальное внимание публики в грядущем четвертьфинале.
У команды Кот-д'Ивуара такую же результативность в Марокко развил вингер «МЮ» Амад Диалло - те же три гола в четырех матчах.
Последняя встреча этих команд произошла четыре года назад в 1/8 финала КАН и завершилась нулевой ничьей. Египтяне выиграли по пенальти. Всего же за пять предыдущих матчей соперников счет 0:0 встречался трижды. Не ждем обилия забитых мячей и в предстоящем противостоянии.
Матч в Агадире в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Египет: Трезеге, Хамди (оба - травмы)
Кот-д'Ивуар: нет
Аналитики БК PARI оценили вероятность победы действующего чемпиона Африки высоким коэффициентом 2.55. Впрочем, на Египет он еще выше - 3.35. Ничья по итогам основного времени котируется за 2.75.
Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают предпочтение ивуарийцам.
Победитель противостояния в Агадире сразится с лучшей командой из пары Мали - Сенегал.