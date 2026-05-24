Египет - Россия, 28 мая: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Российская сборная давно не сталкивалась с настолько титулованными соперниками. Чаще египтян (семь титулов) никто не выигрывал Кубок африканских наций. В последнем розыгрыше, 2026 года, Салах и компания достигли полуфинала, где минимально уступили Сенегалу (0:1). О квалификации команды красноречиво говорит и нулевая ничья в мартовском спарринге с испанцами.

Сборная России в конце марта тоже оформила нулевую ничью, но с соперниками попроще - Мали. До этого была непростая победа над Никарагуа (3:1). Очевидно, что предстоящий матч станет самым сложным для команды Карпина этой весной.

Полагаем, что игра получится равной и упорной и вряд ли будет изобиловать забитыми голами.