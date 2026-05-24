Египет - Россия, 28 мая: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

На ближайшее окно ФИФА у сборной России по футболу запланировано целых три контрольных матча. В первом из них команда Валерия Карпина встретится с египтянами. Рассказываем о последних новостях из лагерей соперников и коэффициентах легальных букмекеров на игру в Александрии.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Борг Эль Араб» (Александрия, Египет)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|1
|0
|0
|3-1
|Египет
|0
|0
|1
|1-3
Последние пять матчей сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
31.03.2025
|Испания
0:0
Египет
Товарищеский матч
27.03.2025
|Саудовская Аравия
0:4
Египет
Товарищеский матч
17.01.2026
|Египет
0:0, пен. 2:4
Египет
Кубок африканских наций
14.01.2026
|Сенегал
1:0
Египет
Кубок африканских наций
10.01.2026
|Египет
3:2
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций
Последние пять матчей сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
31.03.2026
|Россия
0:0
Мали
Товарищеский матч
27.03.2026
|Россия
3:1
Никарагуа
Товарищеский матч
15.11.2025
|Россия
0:2
Чили
Товарищеский матч
12.11.2025
|Россия
1:1
Перу
Товарищеский матч
14.10.2025
|Россия
3:0
Боливия
Товарищеский матч
Российская сборная давно не сталкивалась с настолько титулованными соперниками. Чаще египтян (семь титулов) никто не выигрывал Кубок африканских наций. В последнем розыгрыше, 2026 года, Салах и компания достигли полуфинала, где минимально уступили Сенегалу (0:1). О квалификации команды красноречиво говорит и нулевая ничья в мартовском спарринге с испанцами.
Сборная России в конце марта тоже оформила нулевую ничью, но с соперниками попроще - Мали. До этого была непростая победа над Никарагуа (3:1). Очевидно, что предстоящий матч станет самым сложным для команды Карпина этой весной.
Полагаем, что игра получится равной и упорной и вряд ли будет изобиловать забитыми голами. В PARI оформить ставку на тотал меньше 2.5 можно с коэффициентом 1.80.
В прямом эфире игру Египет - Россия покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Денис Адамов («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив» Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак» Москва), Игорь Дивеев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград).
Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика» Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Монако).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив» Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат» Грозный).
Главный тренер: Валерий Карпин.
Вратари: Мохаммед Эль‑Шенави («Аль‑Ахли»), Мустафа Шубейр («Аль‑Ахли»), Аль‑Махди Солиман («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль‑Гуна»).
Защитники: Мохамед Хани («Аль‑Ахли»), Хамди Фатхи («Аль‑Вакра», Катар), Рами Рабиа («Аль‑Айн», ОАЭ), Яссер Эль‑Ханафи («Аль‑Ахли»), Хоссам Абдельмагид («Замалек»), Мохамед Абдельмонем («Ницца», Франция), Карим Хафез («Пирамидс»), Ахмед Эль‑Фоту («Замалек»), Тарек Алаа (ЗЕД).
Полузащитники: Марван Аттиа («Аль‑Ахли»), Моханад Абдельмонем («Пирамидс»), Эмам Ашур («Аль‑Ахли»), Махмуд Сабер (ЗЕД), Набиль Эмад («Аль‑Наджма», Саудовская Аравия), Мостафа Зико («Пирамидс»), Зизо («Аль‑Ахли»).
Нападающие: Трезеге («Аль‑Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Хессем Хассан («Овьедо», Испания), Омар Мармуш («Манчестер Сити», Англия), Хамза Абделькарим («Барселона Б», Испания), Ибрагим Адель («Норшелланн», Дания), Актай Абдаллах («Энппи»).
Главный тренер: Хоссам Хассан.
Аналитический отдел PARI установил высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.75 на победу египетской сборной, 2.55 - на россиян и 3.25 на ничью.
Аналитики установили близкие коэффициенты на два самых популярных исхода рынка тоталов - 1.95 на «верх» и 1.80 - на «низ».
