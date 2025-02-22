Эмполи — Аталанта, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 23 февраля, в Эмполи состоится матч 26-го тура чемпионата Италии. Местная команда принимает «Аталанту». Гости на неделе сенсационно вылетели из Лиги чемпионов, не сумев в стыковых матчах одолеть бельгийский «Брюгге». Сумела ли команда Гасперини отойти от такого удара за несколько дней?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эмполи» (Эмполи)
23.02.2025, Вс
20:00 МСК
«Аталанта» (Бергамо)
|П1 - 6.10
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур
Стадион: «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)
Главный судья: Маурицио Мариани
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эмполи»
|6
|13
|16
|26-41
|«Аталанта»
|16
|13
|6
|41-26
Последние пять матчей «Эмполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Удинезе»
|3:0
|«Эмполи»
|Серия А
|08.02.2025
|«Эмполи»
0:2
«Милан»
Серия А
|02.02.2025
|«Ювентус»
4:1
«Эмполи»
Серия А
|25.01.2025
|«Эмполи»
1:1
«Болонья»
Серия А
|19.01.2025
|«Интер»
3:1
«Эмполи»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2025
|«Аталанта»
|1:3
|«Брюгге»
|Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Аталанта»
|0:0
|«Кальяри»
|Серия А
|12.02.2025
|«Брюгге»
|2:1
|«Аталанта»
|Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Верона»
|0:5
|«Аталанта»
|Серия А
|04.02.2025
|«Аталанта»
|0:1
|«Болонья»
|Кубок Италии
Последние пять матчей «Эмполи» и «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Аталанта»
|3:2
|«Эмполи»
|Серия А
|28.04.2024
|«Аталанта»
|2:0
|«Эмполи»
|Серия А
|30.10.2023
|«Эмполи»
0:3
«Аталанта»
Серия А
|17.03.2023
|«Аталанта»
2:1
«Эмполи»
Серия А
|30.10.2022
|«Эмполи»
0:2
«Аталанта»
Серия А
Перед 26-м туром «Эмполи» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Серии А, а «Аталанта» - 3-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|25
|17
|5
|3
|41-19
|56
|2. Интер
|25
|16
|6
|3
|58-24
|54
|3. Аталанта
|25
|15
|6
|4
|54-26
|51
|4. Ювентус
|25
|11
|13
|1
|42-21
|46
|5. Лацио
|25
|14
|4
|7
|47-34
|46
|6. Фиорентина
|25
|12
|6
|7
|41-27
|42
|7. Милан
|24
|11
|8
|5
|36-24
|41
|8. Болонья
|24
|10
|11
|3
|38-29
|41
|9. Рома
|25
|10
|7
|8
|36-29
|37
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Дженоа
|25
|7
|9
|9
|24-33
|30
|12. Торино
|25
|6
|10
|9
|27-31
|28
|13. Комо
|25
|6
|7
|12
|30-40
|25
|14. Кальяри
|25
|6
|7
|12
|26-39
|25
|15. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|16. Верона
|25
|7
|2
|16
|26-54
|23
|17. Эмполи
|25
|4
|9
|12
|22-38
|21
|18. Парма
|25
|4
|8
|13
|30-45
|20
|19. Венеция
|25
|3
|7
|15
|22-41
|16
|20. Монца
|25
|2
|8
|15
|21-39
|14
По самолюбию бергамцев нанесен существенный удар. Команда Гасперини не смогла преодолеть в стыковых матчах Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге», вылетев из Лиги чемпионов. Один из лидеров итальянской Серии А считался безоговорочным фаворитом пары, но уступил и на выезде, и на своем поле.
Для того, чтобы прийти в себя и вернуть уверенность в собственных силах, соперник «Аталанте» достался более чем подходящий. «Эмполи» балансирует на грани зоны вылета, а последний раз «синие» выигрывали еще в начале декабря прошлого года. С тех пор команда из Эмполи в десяти матчах национального первенства взяла лишь два очка, восемь раз проиграв на заданном временном отрезке. Злая «Аталанта» с большой долей вероятности выиграет эту встречу, но подопечным Гасперини необходимо не просто вернуться домой с победой, но и выиграть уверенно. Предположим, что бергамцы победят с разницей как минимум в два мяча.
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Встречу «Эмполи» - «Аталанта» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Эмполи»: Мариануччи (дисквалификация). Хаас, Пеллегри, Сольбаккен, Сазонов, Бранколини, Анджорин, Эбюэхи, Вити, Исмайли, Фаццини (все - травма)
«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка, Хин, Мальдини (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Аталанта»:
|Позиция
|«Эмполи»
|«Аталанта»
|Позиция
|Вратарь
|1. Сильвестри
|28. Патрисиу
|Вратарь
|Защитник
|22. Де Шильо
|5. Пош
|Защитник
|Защитник
|2. Гогличидзе
|19. Джимсити
|Защитник
|Защитник
|13. Кэкачей
|4. Хин
|Защитник
|Защитник
|3. Пеццелла
|13. Эдерсон
|Полуащитник
|Полузащитник
|6. Хендерсон
|15. Де Рон
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Грасси
|7. Куадрадо
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Малле
|24. Самарджич
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гьяси
|17. Де Кетеларе
|Нападающий
|Нападающий
|29. Коломбо
|77. Дзаппакоста
|Нападающий
|Нападающий
|18. Куаме
|32. Ретеги
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберто Д'Аверсо
|Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Платная подписка от 249 рублей в месяц. Бесплатную трансляцию можно найти не сайтах некоторых официальных букмекеров.
Партнерский проект