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22 февраля 9:58ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Эмполи — Аталанта, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Как сыграют бергамцы после вылета из Лиги чемпионов?
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 23 февраля, в Эмполи состоится матч 26-го тура чемпионата Италии. Местная команда принимает «Аталанту». Гости на неделе сенсационно вылетели из Лиги чемпионов, не сумев в стыковых матчах одолеть бельгийский «Брюгге». Сумела ли команда Гасперини отойти от такого удара за несколько дней?  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эмполи» (Эмполи)

23.02.2025, Вс

20:00 МСК

«Аталанта» (Бергамо)

П1 - 6.10

Х - 4.20

П2 - 1.53

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур

Стадион: «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)

Главный судья: Маурицио Мариани

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эмполи»6131626-41
«Аталанта»1613641-26

Последние пять матчей «Эмполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Удинезе»3:0«Эмполи»Серия А
08.02.2025«Эмполи»

0:2

«Милан»

Серия А

02.02.2025«Ювентус»

4:1

«Эмполи»

Серия А

25.01.2025«Эмполи»

1:1

«Болонья»

Серия А

19.01.2025«Интер»

3:1

«Эмполи»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2025«Аталанта»1:3«Брюгге»Лига чемпионов
15.02.2025«Аталанта»0:0«Кальяри»Серия А
12.02.2025«Брюгге»2:1«Аталанта»Лига чемпионов
08.02.2025«Верона»0:5«Аталанта»Серия А
04.02.2025«Аталанта»0:1«Болонья»Кубок Италии

Последние пять матчей «Эмполи» и «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Аталанта»3:2«Эмполи»Серия А
28.04.2024«Аталанта»2:0«Эмполи»Серия А
30.10.2023«Эмполи»

0:3

«Аталанта»

Серия А

17.03.2023«Аталанта»

2:1

«Эмполи»

Серия А

30.10.2022«Эмполи»

0:2

«Аталанта»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 26-м туром «Эмполи» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Серии А, а «Аталанта» - 3-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи25175341-1956
2. Интер25166358-2454
3. Аталанта25156454-2651
4. Ювентус251113142-2146
5. Лацио25144747-3446
6. Фиорентина25126741-2742
7. Милан24118536-2441
8. Болонья241011338-2941
9. Рома25107836-2937
10. Удинезе261061033-3736
11. Дженоа2579924-3330
12. Торино25610927-3128
13. Комо25671230-4025
14. Кальяри25671226-3925
15. Лечче26671318-4225
16. Верона25721626-5423
17. Эмполи25491222-3821
18. Парма25481330-4520
19. Венеция25371522-4116
20. Монца25281521-3914

Прогноз на матч

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По самолюбию бергамцев нанесен существенный удар. Команда Гасперини не смогла преодолеть в стыковых матчах Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге», вылетев из Лиги чемпионов. Один из лидеров итальянской Серии А считался безоговорочным фаворитом пары, но уступил и на выезде, и на своем поле. 

Для того, чтобы прийти в себя и вернуть уверенность в собственных силах, соперник «Аталанте» достался более чем подходящий. «Эмполи» балансирует на грани зоны вылета, а последний раз «синие» выигрывали еще в начале декабря прошлого года. С тех пор команда из Эмполи в десяти матчах национального первенства взяла лишь два очка, восемь раз проиграв на заданном временном отрезке. Злая «Аталанта» с большой долей вероятности выиграет эту встречу, но подопечным Гасперини необходимо не просто вернуться домой с победой, но и выиграть уверенно. Предположим, что бергамцы победят с разницей как минимум в два мяча. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Встречу «Эмполи» - «Аталанта» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Эмполи»: Мариануччи (дисквалификация). Хаас, Пеллегри, Сольбаккен, Сазонов, Бранколини, Анджорин, Эбюэхи, Вити, Исмайли, Фаццини (все - травма)

«Аталанта»:   Коссуну, Скальвини, Скамакка, Хин, Мальдини  (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Аталанта»:

Позиция«Эмполи»«Аталанта»Позиция
Вратарь1. Сильвестри28. ПатрисиуВратарь
Защитник22. Де Шильо5. ПошЗащитник
Защитник2. Гогличидзе19. ДжимситиЗащитник
Защитник13. Кэкачей4. ХинЗащитник
Защитник3. Пеццелла13. ЭдерсонПолуащитник
Полузащитник6. Хендерсон 15. Де РонПолузащитник 
Полузащитник 5. Грасси7. КуадрадоПолузащитник 
Полузащитник93. Малле24. СамарджичПолузащитник
Нападающий11. Гьяси17. Де КетелареНападающий
Нападающий29. Коломбо77. ДзаппакостаНападающий
Нападающий18. Куаме32. РетегиНападающий
Главный тренерРоберто Д'АверсоДжан Пьеро ГаспериниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Эмполи» аналитики БК PARI оценивают жирным коэффициентом 6.10. На ничью предлагается заключить пари за 4.20. Сделать ставку на выигрыш «Аталанты» можно за 1.53.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Эмполи» - «Аталанта»?

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Эксперты PARI, если судить по котировкам, самым вероятным исходом встречи в Эмполи считают «сухую» победу гостей со счетом 0:1 или 0:2. Сыгравшая ставка на такие итоги будет умножена на 7.50. Вероятность успеха «Аталанты» со счетом 1:2 оценена коэффициентом 8.50. Ничья 1:1 идет за 9.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Эмполи» - «Аталанта»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу в прямом эфире. Платная подписка от 249 рублей в месяц. Бесплатную трансляцию можно найти не сайтах некоторых официальных букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.85

«Наполи» - 2.05

«Аталанта» - 15.00

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