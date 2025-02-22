Эмполи — Аталанта, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

По самолюбию бергамцев нанесен существенный удар. Команда Гасперини не смогла преодолеть в стыковых матчах Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге», вылетев из Лиги чемпионов. Один из лидеров итальянской Серии А считался безоговорочным фаворитом пары, но уступил и на выезде, и на своем поле.

Для того, чтобы прийти в себя и вернуть уверенность в собственных силах, соперник «Аталанте» достался более чем подходящий. «Эмполи» балансирует на грани зоны вылета, а последний раз «синие» выигрывали еще в начале декабря прошлого года. С тех пор команда из Эмполи в десяти матчах национального первенства взяла лишь два очка, восемь раз проиграв на заданном временном отрезке. Злая «Аталанта» с большой долей вероятности выиграет эту встречу, но подопечным Гасперини необходимо не просто вернуться домой с победой, но и выиграть уверенно. Предположим, что бергамцы победят с разницей как минимум в два мяча.