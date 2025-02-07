Эмполи — Милан, 8 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В субботу, 8 февраля, в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» встретится на своем поле с «Миланом».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эмполи» (Эмполи)
08.02.2025, Сб
20:00 МСК
«Милан» (Милан)
|П1 - 5.70
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 24-й тур
Стадион: «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эмполи»
|4
|11
|22
|24-64
|«Милан»
|22
|11
|4
|64-24
Последние пять матчей «Эмполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Эмполи»
|1:3
|«Лечче»
|Серия А
|04.01.2025
|«Венеция»
1:1
«Эмполи»
Серия А
|28.12.2024
|«Эмполи»
1:2
«Дженоа»
Серия А
|22.12.2024
|«Аталанта»
3:2
«Эмполи»
Серия А
|13.12.2024
|«Эмполи»
0:1
«Торино»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2025
|«Милан»
|3:1
|«Рома»
|Кубок Италии
|02.02.2025
|«Милан»
|1:1
|«Интер»
|Серия А
|29.01.2025
|«Динамо» Загреб
|2:1
|«Милан»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Милан»
|3:2
|«Парма»
|Серия А
|22.01.2025
|«Милан»
|1:0
|«Жирона»
|Лига чемпионов
Последние пять матчей «Эмполи» и «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2024
|«Милан»
|3:0
|«Эмполи»
|Серия А
|10.03.2024
|«Милан»
|1:0
|«Эмполи»
|Серия А
|07.01.2024
|«Эмполи»
0:3
«Милан»
Серия А
|07.04.2023
|«Милан»
0:0
«Эмполи»
Серия А
|01.10.2022
|«Эмполи»
1:3
«Милан»
Серия А
После 23-х туров «Эмполи» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Серии А, а «Милан» - 8-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|23
|17
|3
|3
|38-16
|54
|2. Интер
|23
|15
|6
|2
|56-22
|51
|3. Аталанта
|23
|14
|5
|4
|49-26
|47
|4. Фиорентина
|23
|12
|6
|5
|40-23
|42
|5. Лацио
|23
|13
|3
|7
|40-31
|42
|6. Ювентус
|23
|9
|13
|1
|39-20
|40
|7. Болонья
|22
|9
|10
|3
|35-27
|37
|8. Милан
|22
|9
|8
|5
|33-24
|35
|9. Рома
|23
|8
|7
|8
|34-29
|31
|10. Удинезе
|23
|8
|5
|10
|28-36
|29
|11. Торино
|23
|6
|9
|8
|24-27
|27
|12. Дженоа
|23
|6
|8
|9
|21-32
|26
|13. Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|14. Верона
|23
|7
|2
|14
|26-48
|23
|15. Комо
|23
|5
|7
|11
|27-38
|22
|16. Эмполи
|23
|4
|9
|10
|22-33
|21
|17. Кальяри
|23
|5
|6
|12
|24-38
|21
|18. Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|19. Венеция
|23
|3
|7
|13
|22-38
|16
|20. Монца
|23
|2
|7
|14
|20-34
|13
У хозяев поля перед встречей с именитым соперником серьезные кадровые проблемы. Лазарет «Эмполи» забит под завязку, а в матче предыдущего тура еще и Юссеф Мале заработал удаление и теперь пропустит матч с миланцами. Чудеса в футболе случаются, и рассчитывать перед игрой с командой Сержиу Консейсау хозяевам поля приходится разве что на чрезвычайно удачное стечение обстоятельств. Итоговая победа «Милана» практически не вызывает сомнений. Остается лишь угадать, насколько уверенной она получится.
Учитывая кадровые потери «Эмполи», довольно привлекательной видится ставка на то, что хозяева поля не смогут забить ни одного гола, за которую предлагается приличный коэффициент. Но, согласно статистическим выкладкам, команда Роберто Д'Аверсо свой гол обычно находит и редко покидает поле без забитого мяча. Не станем рисковать и сделаем выбор в пользу победы «Милана» с любым счетом.
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В прямом эфире встречу «Эмполи» - «Милан» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Эмполи»: Мале (дисквалификация). Хаас, Пеллегри, Сольбаккен, Сазонов, Бранколини, Анджорин, Эбюэхи, Вити, Исмайли (все - травма)
«Милан»: Лофтус-Чик, Эмерсон, Бондо, Флоренци (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Милан»:
|Позиция
|«Эмполи»
|«Милан»
|Позиция
|Вратарь
|23. Васкес
|16. Меньян
|Вратарь
|Защитник
|22. Де Шильо
|31. Павлович
|Защитник
|Защитник
|35. Мариануччи
|23. Томори
|Защитник
|Защитник
|13. Кэкачей
|32. Уокер
|Защитник
|Защитник
|31. Тосто
|19. Эрнандес
|Полуащитник
|Полузащитник
|6. Хендерсон
|29. Фофана
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Журковский
|80. Муса
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Баччи
|14. Рейндерс
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гьяси
|11. Пулишич
|Нападающий
|Нападающий
|99. Эспозито
|20. Хименес
|Нападающий
|Нападающий
|29. Коломбо
|90. Абрахам
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберто Д'Аверсо
|Сержиу Консейсау
|Главный тренер
Вероятность победы «Эмполи» аналитики БК PARI оценивают жирным коэффициентом 5.70. На предлагается заключить пари за 3.60. Сделать ставку на выигрыш «Милана» можно за 1.67.
Самый скромный коэффициент (7.00) при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. Победа гостей 0:1 котируется за 7.50, а 0:2 - за 8.00. Угаданная нулевая ничья увеличит сумму ставки по коэфу 8.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Наполи» - 2.60
«Аталанта» - 25.00
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