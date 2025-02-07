Эмполи — Милан, 8 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

У хозяев поля перед встречей с именитым соперником серьезные кадровые проблемы. Лазарет «Эмполи» забит под завязку, а в матче предыдущего тура еще и Юссеф Мале заработал удаление и теперь пропустит матч с миланцами. Чудеса в футболе случаются, и рассчитывать перед игрой с командой Сержиу Консейсау хозяевам поля приходится разве что на чрезвычайно удачное стечение обстоятельств. Итоговая победа «Милана» практически не вызывает сомнений. Остается лишь угадать, насколько уверенной она получится.

Учитывая кадровые потери «Эмполи», довольно привлекательной видится ставка на то, что хозяева поля не смогут забить ни одного гола, за которую предлагается приличный коэффициент. Но, согласно статистическим выкладкам, команда Роберто Д'Аверсо свой гол обычно находит и редко покидает поле без забитого мяча. Не станем рисковать и сделаем выбор в пользу победы «Милана» с любым счетом.