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7 февраля 11:52ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Эмполи — Милан, 8 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Команда Сержиу Консейсау встретится с обескровленным аутсайдером
Руслан Ипполитов

В субботу, 8 февраля, в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» встретится на своем поле с «Миланом». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эмполи» (Эмполи)

08.02.2025, Сб

20:00 МСК

«Милан» (Милан)

П1 - 5.70

Х - 3.60

П2 - 1.67

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 24-й тур

Стадион: «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эмполи»4112224-64
«Милан»2211464-24

Последние пять матчей «Эмполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Эмполи»1:3«Лечче»Серия А
04.01.2025«Венеция»

1:1

«Эмполи»

Серия А

28.12.2024«Эмполи»

1:2

«Дженоа»

Серия А

22.12.2024«Аталанта»

3:2

«Эмполи»

Серия А

13.12.2024«Эмполи»

0:1

«Торино»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2025«Милан»3:1«Рома»Кубок Италии
02.02.2025«Милан»1:1«Интер»Серия А
29.01.2025«Динамо» Загреб2:1«Милан»Лига чемпионов
26.01.2025«Милан»3:2«Парма»Серия А
22.01.2025«Милан»1:0«Жирона»Лига чемпионов

Последние пять матчей «Эмполи» и «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024«Милан»3:0«Эмполи»Серия А
10.03.2024«Милан»1:0«Эмполи»Серия А
07.01.2024«Эмполи»

0:3

«Милан»

Серия А

07.04.2023«Милан»

0:0

«Эмполи»

Серия А

01.10.2022«Эмполи»

1:3

«Милан»

Серия А

Турнирное положение

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После 23-х туров «Эмполи» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Серии А, а «Милан» - 8-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи23173338-1654
2. Интер23156256-2251
3. Аталанта23145449-2647
4. Фиорентина23126540-2342
5. Лацио23133740-3142
6. Ювентус23913139-2040
7. Болонья22910335-2737
8. Милан2298533-2435
9. Рома2387834-2931
10. Удинезе23851028-3629
11. Торино2369824-2727
12. Дженоа2368921-3226
13. Лечче23651218-4123
14. Верона23721426-4823
15. Комо23571127-3822
16. Эмполи23491022-3321
17. Кальяри23561224-3821
18. Парма23481129-4220
19. Венеция23371322-3816
20. Монца23271420-3413

Прогноз на матч

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У хозяев поля перед встречей с именитым соперником серьезные кадровые проблемы. Лазарет «Эмполи» забит под завязку, а в матче предыдущего тура еще и Юссеф Мале заработал удаление и теперь пропустит матч с миланцами. Чудеса в футболе случаются, и рассчитывать перед игрой с командой Сержиу Консейсау хозяевам поля приходится разве что на чрезвычайно удачное стечение обстоятельств. Итоговая победа «Милана» практически не вызывает сомнений. Остается лишь угадать, насколько уверенной она получится.

Учитывая кадровые потери «Эмполи», довольно привлекательной видится ставка на то, что хозяева поля не смогут забить ни одного гола, за которую предлагается приличный коэффициент. Но, согласно статистическим выкладкам, команда Роберто Д'Аверсо свой гол обычно находит и редко покидает поле без забитого мяча. Не станем рисковать и сделаем выбор в пользу победы «Милана» с любым счетом.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Эмполи» - «Милан» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Эмполи»: Мале (дисквалификация). Хаас, Пеллегри, Сольбаккен, Сазонов, Бранколини, Анджорин, Эбюэхи, Вити, Исмайли (все - травма)

«Милан»:  Лофтус-Чик, Эмерсон, Бондо, Флоренци (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Милан»:

Позиция«Эмполи»«Милан»Позиция
Вратарь23. Васкес16. МеньянВратарь
Защитник22. Де Шильо31. ПавловичЗащитник
Защитник35. Мариануччи23. ТомориЗащитник
Защитник13. Кэкачей32. УокерЗащитник
Защитник31. Тосто19. ЭрнандесПолуащитник
Полузащитник6. Хендерсон 29. ФофанаПолузащитник 
Полузащитник 27. Журковский80. МусаПолузащитник 
Полузащитник36. Баччи14. РейндерсПолузащитник
Нападающий11. Гьяси11. ПулишичНападающий
Нападающий99. Эспозито20. ХименесНападающий
Нападающий29. Коломбо90. АбрахамНападающий
Главный тренерРоберто Д'АверсоСержиу КонсейсауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Эмполи» аналитики БК PARI оценивают жирным коэффициентом 5.70. На предлагается заключить пари за 3.60. Сделать ставку на выигрыш «Милана» можно за 1.67.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Эмполи» - «Милан»?

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Самый скромный коэффициент (7.00) при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. Победа гостей 0:1 котируется за 7.50, а 0:2 - за 8.00. Угаданная нулевая ничья увеличит сумму ставки по коэфу 8.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Эмполи» - «Милан»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Наполи» - 2.60

«Аталанта» - 25.00

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