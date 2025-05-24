Эмполи — Верона, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Можно лишь гадать, какую службу сослужило для «Эмполи» затяжное выступление в национальном кубке. «Синие» добрались во втором по престижности итальянском турнире до стадии полуфинала, где уступили будущему победителю - «Болонье». Насколько дополнительная нагрузка скажется на форме игроков перед последним туром - покажет лишь игра.

Учитывая вполне вероятные поражение в своих матчах «Лечче» и «Пармой», которым встречаться в последнем туре с «Лацио» и «Аталантой» соответственно, шанс на сохранение прописки в элитном дивизионе у «Эмполи» имеется. Но обязательным условием остается победа над «Вероной», которой тоже не помешало бы набрать хотя бы родин балл, чтобы исключить даже математическую вероятность оказаться в зоне вылета.

Лазарет «синих» заполнен, что станет серьезной проблемой для тренерского штаба хозяев поля при определении стартового состава. «Эмполи» далеко не самая результативная команда Серии А, но к ней в гости приедет одна из самых «дырявых» линий оборон лиги. Мотивация - страшная сила. На нее и полагаемся, делая выбор в пользу победы команды Роберто Д'Аверсо с любым счетом.