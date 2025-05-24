Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
24 мая 14:12ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Эмполи — Верона, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Ключевой матч в борьбе за выживание
Руслан Ипполитов

К заключительному туру Серии А «Эмполи» подошел со скудным багажом. Команда Роберто Д'Аверсо занимает 18-ю строчку в турнирной таблицы, с которой открывается прекрасный вид на ведущую в Серию Б дорогу. «Синие» еще могут спастись, но одним из обязательных условий для этого является победа над «Вероной». Оцениваем потенциал соперников и коэффициенты в линиях букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эмполи» (Эмполи)

25.05.2025, Вс

21:45 МСК

«Верона» (Верона)  

П1 -2.05

Х - 3.25

П2 - 4.20

Турнир: Серия А, 38-й тур

Стадион: «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)

Главный судья: Даниэле Довери

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эмполи»118933-25
«Верона»981125-33

Последние пять матчей «Эмполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Монца»

1:3

«Эмполи»

Серия А

10.05.2025«Эмполи»

2:1

«Парма»

Серия А

04.05.2025«Эмполи»

0:1

«Лацио»

Серия А

27.04.2025«Фиорентина»

2:1

«Эмполи»

Серия А

24.04.2025«Болонья»

2:1

«Эмполи»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Вероны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Верона»

1:1

«Комо»

Серия А

11.05.2025«Верона»

1:1

«Лечче»

Серия А

03.05.2025«Интер»

1:0

«Верона»

Серия А

28.04.2025«Верона»

0:2

«Кальяри»

Серия А

19.04.2025«Рома»

1:0

«Верона»

Серия А

Турнирное положение

Свернуть

За тур до завершения чемпионата «Эмполи» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, а «Верона», имея на три балла больше, 15-ю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи382410459-2782
2. Интер38249579-3581
3. Аталанта37228776-3474
4. Ювентус371716455-3367
5. Рома37199954-3566
6. Лацио371811861-4865
7. Фиорентина371881157-3962
8. Болонья371614756-4462
9. Милан371791159-4360
10. Комо3813101549-5249
11. Торино3710141339-4344
12. Удинезе371281739-5344
13. Дженоа379131534-4840
14. Кальяри38992040-5636
15. Верона37972132-6534
16. Парма376151641-5633
17. Лечче377102026-5831
18. Эмполи376131832-5731
19. Венеция375141830-5329
20. Монца37392528-6718

Прогноз на матч

Свернуть

Можно лишь гадать, какую службу сослужило для «Эмполи» затяжное выступление в национальном кубке. «Синие» добрались во втором по престижности итальянском турнире до стадии полуфинала, где уступили будущему победителю - «Болонье». Насколько дополнительная нагрузка скажется на форме игроков перед последним туром - покажет лишь игра.

Учитывая вполне вероятные поражение в своих матчах «Лечче» и «Пармой», которым встречаться в последнем туре с «Лацио» и «Аталантой» соответственно, шанс на сохранение прописки в элитном дивизионе у «Эмполи» имеется. Но обязательным условием остается победа над «Вероной», которой тоже не помешало бы набрать хотя бы родин балл, чтобы исключить даже математическую вероятность оказаться в зоне вылета.

Лазарет «синих» заполнен, что станет серьезной проблемой для тренерского штаба хозяев поля при определении стартового состава. «Эмполи» далеко не самая результативная команда Серии А, но к ней в гости приедет одна из самых «дырявых» линий оборон лиги. Мотивация - страшная сила. На нее и полагаемся, делая выбор в пользу победы команды Роберто Д'Аверсо с любым счетом. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

За ходом игры можно следить на сайтах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции доступны на спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Эмполи»: Мале, Куаме, Журковский, Хаас, Пеллегри, Сазонов (все - травма)

«Верона»:  нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Верона»:

Позиция«Эмполи»

«Верона»

Позиция

Вратарь23. Васкес

34. Перилли

Вратарь

Защитник35. Мариануччи

87. Гиларди

Защитник

Защитник34. Исмайли

42. Коппола

Защитник

Защитник31. Вити

6. Валентини

Защитник

Полузащитник3. Пеццелла

38. Тчатчуа

Защитник

Полузащитник 13. Кэкачей

12. Брадарич

Защитник

Полузащитник 6. Хендерсон

25. Сердар

Полузащитник 

Полузащитник5. Грасси

27. Давидович

Полузащитник

Полузащитник10. Фаццини

33. Дуда

Полузащитник

Нападающий11. Гьяси

31. Суслов

Нападающий

Нападающий99. Эспозито

9. Сарр

Нападающий

Главный тренерРоберто Д'Аверса

Паоло Дзанетти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу хозяев в PARI 2.05. Успех гостей в конторе котируется за 4.20, а ничья идет за 3.25.

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Эмполи» - «Верона»?

В линии на точный счет наименьший коэффициент 6.00 дают за минимальную победу хозяев 1:0. 0:0 можно взять за 6.50, а 1:1 - за 7.00. 

Кто откроет счет в матче «Эмполи» - «Верона»?

1.72 предложено за то, что счет откроют футболисты «Эмполи». На «Верону» котировка - 2.65.

Будет ли много голов в матче «Эмполи» - «Верона»?

Большого количества голов эксперты не ждут. ТБ 2.5 предложен за красноречивые 2.45, а ТМ 2.5 - за 1.55. Вариант, при котором отличаться игроки каждой из команд, котируется за 2.15.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer252 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer252 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer586 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer207 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer586 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных