Эмполи — Верона, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
К заключительному туру Серии А «Эмполи» подошел со скудным багажом. Команда Роберто Д'Аверсо занимает 18-ю строчку в турнирной таблицы, с которой открывается прекрасный вид на ведущую в Серию Б дорогу. «Синие» еще могут спастись, но одним из обязательных условий для этого является победа над «Вероной». Оцениваем потенциал соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.
Турнир: Серия А, 38-й тур
Стадион: «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)
Главный судья: Даниэле Довери
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эмполи»
|11
|8
|9
|33-25
|«Верона»
|9
|8
|11
|25-33
Последние пять матчей «Эмполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Монца»
1:3
«Эмполи»
Серия А
|10.05.2025
|«Эмполи»
2:1
«Парма»
Серия А
|04.05.2025
|«Эмполи»
0:1
«Лацио»
Серия А
|27.04.2025
|«Фиорентина»
2:1
«Эмполи»
Серия А
|24.04.2025
|«Болонья»
2:1
«Эмполи»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Вероны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Верона»
1:1
«Комо»
Серия А
|11.05.2025
|«Верона»
1:1
«Лечче»
Серия А
|03.05.2025
|«Интер»
1:0
«Верона»
Серия А
|28.04.2025
|«Верона»
0:2
«Кальяри»
Серия А
|19.04.2025
|«Рома»
1:0
«Верона»
Серия А
За тур до завершения чемпионата «Эмполи» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, а «Верона», имея на три балла больше, 15-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|38
|24
|10
|4
|59-27
|82
|2. Интер
|38
|24
|9
|5
|79-35
|81
|3. Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4. Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5. Рома
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6. Лацио
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7. Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8. Болонья
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9. Милан
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10. Комо
|38
|13
|10
|15
|49-52
|49
|11. Торино
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12. Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13. Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14. Кальяри
|38
|9
|9
|20
|40-56
|36
|15. Верона
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16. Парма
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17. Лечче
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18. Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19. Венеция
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20. Монца
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
Можно лишь гадать, какую службу сослужило для «Эмполи» затяжное выступление в национальном кубке. «Синие» добрались во втором по престижности итальянском турнире до стадии полуфинала, где уступили будущему победителю - «Болонье». Насколько дополнительная нагрузка скажется на форме игроков перед последним туром - покажет лишь игра.
Учитывая вполне вероятные поражение в своих матчах «Лечче» и «Пармой», которым встречаться в последнем туре с «Лацио» и «Аталантой» соответственно, шанс на сохранение прописки в элитном дивизионе у «Эмполи» имеется. Но обязательным условием остается победа над «Вероной», которой тоже не помешало бы набрать хотя бы родин балл, чтобы исключить даже математическую вероятность оказаться в зоне вылета.
Лазарет «синих» заполнен, что станет серьезной проблемой для тренерского штаба хозяев поля при определении стартового состава. «Эмполи» далеко не самая результативная команда Серии А, но к ней в гости приедет одна из самых «дырявых» линий оборон лиги. Мотивация - страшная сила. На нее и полагаемся, делая выбор в пользу победы команды Роберто Д'Аверсо с любым счетом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
За ходом игры можно следить на сайтах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции доступны на спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Эмполи»: Мале, Куаме, Журковский, Хаас, Пеллегри, Сазонов (все - травма)
«Верона»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Верона»:
|Позиция
|«Эмполи»
«Верона»
Позиция
|Вратарь
|23. Васкес
34. Перилли
Вратарь
|Защитник
|35. Мариануччи
87. Гиларди
Защитник
|Защитник
|34. Исмайли
42. Коппола
Защитник
|Защитник
|31. Вити
6. Валентини
Защитник
|Полузащитник
|3. Пеццелла
38. Тчатчуа
Защитник
|Полузащитник
|13. Кэкачей
12. Брадарич
Защитник
|Полузащитник
|6. Хендерсон
25. Сердар
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Грасси
27. Давидович
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Фаццини
33. Дуда
Полузащитник
|Нападающий
|11. Гьяси
31. Суслов
Нападающий
|Нападающий
|99. Эспозито
9. Сарр
Нападающий
|Главный тренер
|Роберто Д'Аверса
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI 2.05. Успех гостей в конторе котируется за 4.20, а ничья идет за 3.25.
🎁Получить до 25 000 рублей от PARI
В линии на точный счет наименьший коэффициент 6.00 дают за минимальную победу хозяев 1:0. 0:0 можно взять за 6.50, а 1:1 - за 7.00.
1.72 предложено за то, что счет откроют футболисты «Эмполи». На «Верону» котировка - 2.65.
Большого количества голов эксперты не ждут. ТБ 2.5 предложен за красноречивые 2.45, а ТМ 2.5 - за 1.55. Вариант, при котором отличаться игроки каждой из команд, котируется за 2.15.
Партнерский проект