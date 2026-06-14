Англия - Хорватия, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Англии и Хорватии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Англичане периодически позволяют себе слабости вроде 1:3 от Сенегала или 0:1 от Японии, но официальные матчи проводят, как правило, максимально собранно. Да и последние спарринги перед ЧМ британцы отыграли уверенно - всухую обыграли сборные Новой Зеландии (1:0) и Коста-Рики (3:0). Хорватия, безусловно, выше классом этих команд, но все-таки пониже Англии. Полагаем, что в первом туре ЧМ-2026 парни Тухеля как минимум не проиграют.

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Сбалансированный. Сборная Англии мало пропускает (два мяча за 10 матчей) и крайне редко обменивается голами с соперниками (один случай за те же 10 игр). Полагаем, как минимум один ноль на табло стадиона в Арлингтоне доживет до финального свистка.

Рискованный. Шесть из семи последних матчей хорватов были результативными: от трех до пяти забитых мячей на пару команд. Если они втянут англичан в обмен атаками и, тем более, откроют счет, вероятность «верха» в этой игре резко возрастет. Тем более что атакующие линии обеих сборных укомплектованы очень прилично.