Англия - Хорватия, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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На среду, 17 июня, на чемпионате мира по футболу запланирован суперматч, достойный самых дальних стадий плей-офф. В Арлингтоне сразятся сборные Англии и Хорватии. У российских любителей футбола эта пара ассоциируется с легендарной победой «шашечных» на «Уэмбли», открывшей команде Хиддинка путь на Евро-2008. Здесь же анализируем шансы сторон на успех в предстоящем противостоянии.
Англичане феноменально прошли отбор ЧМ-2026: восемь побед в восьми матчах и 22 забитых мяча при нуле пропущенных. 100 процентов возможных очков набрали в квалификации только британцы и норвежцы. Естественно, что команду Томаса Тухеля относят к числу главных претендентов на Кубок мира.
В апрельском рейтинг-листе ФИФА Англия сохранила четвертое место - между Аргентиной и Португалией.
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.06.2026
|Англия
3:0
Коста-Рика
Товарищеский матч
|06.06.2026
|Англия
1:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Англия
0:1
Япония
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Англия
1:1
Уругвай
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Албания
0:2
Англия
Отбор ЧМ-2026
Хорваты тоже не испытали серьезных проблем в квалификации ЧМ-2026. Команда Златко Далича уверенно выиграла групповой турнир в соперничестве со сборными Чехии, Фарерских островов, Черногории и Гибралтара. Семь побед при одной ничьей и нуле поражений говорят сами за себя.
В классификации ФИФА сборная Хорватии занимает 11-е место.
Последние пять матчей сборной Хорватии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2026
|Хорватия
2:1
Словения
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Хорватия
0:2
Бельгия
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Хорватия
1:3
Бразилия
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Колумбия
1:2
Хорватия
Товарищеский матч
|17.11.2025
|Черногория
2:3
Хорватия
Отбор ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Англия
|6
|2
|3
|22-13
|Хорватия
|3
|2
|6
|13-22
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Англии и Хорватии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Англичане периодически позволяют себе слабости вроде 1:3 от Сенегала или 0:1 от Японии, но официальные матчи проводят, как правило, максимально собранно. Да и последние спарринги перед ЧМ британцы отыграли уверенно - всухую обыграли сборные Новой Зеландии (1:0) и Коста-Рики (3:0). Хорватия, безусловно, выше классом этих команд, но все-таки пониже Англии. Полагаем, что в первом туре ЧМ-2026 парни Тухеля как минимум не проиграют.
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Сбалансированный. Сборная Англии мало пропускает (два мяча за 10 матчей) и крайне редко обменивается голами с соперниками (один случай за те же 10 игр). Полагаем, как минимум один ноль на табло стадиона в Арлингтоне доживет до финального свистка.
Рискованный. Шесть из семи последних матчей хорватов были результативными: от трех до пяти забитых мячей на пару команд. Если они втянут англичан в обмен атаками и, тем более, откроют счет, вероятность «верха» в этой игре резко возрастет. Тем более что атакующие линии обеих сборных укомплектованы очень прилично.
Учитывая прагматизм и склонность англичан к «сухим» матчам, их минимальная победа на ноль выглядит более чем реальным исходом встречи в Арлингтоне. БЕТСИТИ дает на этот исход коэффициент 5.60.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Англии.