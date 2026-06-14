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ГлавнаяПрогнозыАнглия - Хорватия, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Англия - Хорватия, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Одна из самых статусных игр первого тура
Валентин Васильев
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Англия - Хорватия

Команды

17 июня 2026 (23:00) МСК

Начало

Стадион «Эй-Ти-энд-Ти»  (Арлингтон, Техас, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - нет
Прогноз

1.77
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Англия - Хорватия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Англия - Хорватия

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На среду, 17 июня, на чемпионате мира по футболу запланирован суперматч, достойный самых дальних стадий плей-офф. В Арлингтоне сразятся сборные Англии и Хорватии. У российских любителей футбола эта пара ассоциируется с легендарной победой «шашечных» на «Уэмбли», открывшей команде Хиддинка путь на Евро-2008. Здесь же анализируем шансы сторон на успех в предстоящем противостоянии. 

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ1.723.904.902.171.71
Winline1.713.654.702.101.70
Марафон1.7273.825.002.151.72

Англия 

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Англичане феноменально прошли отбор ЧМ-2026: восемь побед в восьми матчах и 22 забитых мяча при нуле пропущенных. 100 процентов  возможных очков набрали в квалификации только британцы и норвежцы.  Естественно, что команду Томаса Тухеля относят к числу главных претендентов на Кубок мира.

В апрельском рейтинг-листе ФИФА Англия сохранила четвертое место - между Аргентиной и Португалией.

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2026Англия

3:0

Коста-Рика

Товарищеский матч

06.06.2026Англия

1:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

31.03.2026Англия

0:1

Япония

Товарищеский матч

27.03.2026Англия

1:1

Уругвай

Товарищеский матч

16.11.2025Албания

0:2

Англия

Отбор ЧМ-2026

Хорватия

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Хорваты тоже не испытали серьезных проблем в квалификации ЧМ-2026. Команда Златко Далича уверенно выиграла групповой турнир в соперничестве со сборными Чехии, Фарерских островов, Черногории и Гибралтара. Семь побед при одной ничьей и нуле поражений говорят сами за себя.

В классификации ФИФА сборная Хорватии занимает 11-е место.

Последние пять матчей сборной Хорватии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2026Хорватия

2:1

Словения

Товарищеский матч

02.06.2026Хорватия

0:2

Бельгия

Товарищеский матч

01.04.2026Хорватия

1:3

Бразилия

Товарищеский матч

27.03.2026Колумбия

1:2

Хорватия

Товарищеский матч

17.11.2025Черногория

2:3

Хорватия

Отбор ЧМ-2026

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Англия62322-13
Хорватия32613-22

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч Англии и Хорватии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Англичане периодически позволяют себе слабости вроде 1:3 от Сенегала или 0:1 от Японии, но официальные матчи проводят, как правило, максимально собранно. Да и последние спарринги перед ЧМ британцы отыграли уверенно - всухую обыграли сборные Новой Зеландии (1:0) и Коста-Рики (3:0). Хорватия, безусловно, выше классом этих команд, но все-таки пониже Англии. Полагаем, что в первом туре ЧМ-2026 парни Тухеля как минимум не проиграют.

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Сбалансированный. Сборная Англии мало пропускает (два мяча за 10 матчей) и крайне редко обменивается голами с соперниками (один случай за те же 10 игр). Полагаем, как минимум один ноль на табло стадиона в Арлингтоне доживет до финального свистка.

Рискованный. Шесть из семи последних матчей хорватов были результативными: от трех до пяти забитых мячей на пару команд. Если они втянут англичан в обмен атаками и, тем более, откроют счет, вероятность  «верха» в этой игре резко возрастет. Тем более что атакующие линии обеих сборных укомплектованы очень прилично.

Прогноз на точный счет

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Учитывая прагматизм и склонность англичан к «сухим» матчам, их минимальная победа на ноль выглядит более чем реальным исходом встречи в Арлингтоне. БЕТСИТИ дает на этот исход коэффициент 5.60.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Англии.

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