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9 июня 13:36ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Англия — Сенегал, 10 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Чему англичанам учиться у сенегальцев?
Руслан Ипполитов

10 июня в Ноттингеме сборная Англии проведет товарищеский матч с командой Сенегала. Пока британцы в отборочном раунде М-2026 очков не теряли, но их победа на прошлой неделе в Андорре (0:1) выглядела довольно скромно. Капитан хозяев предстоящей встречи - Гарри Кейн - заявил, что контрольная игра является возможностью научиться чему-нибудь у соперника. Так чему будут учиться бриты у африканцев? Разбираемся в предматчевых раскладах..

Команда 1

Время начала

Команда 2

Англия
Место в рейтинге ФИФА: 4

11.06.2025, Ср

00:00 МСК

Сенегал

Место в рейтинге ФИФА: 19

П1 - 1.45

Х - 4.50

П2 - 7.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион:  «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)

Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Англия1003-0
Сенегал0010-3

Последние пять игр сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025Андорра

0:1

Англия

Отбор ЧМ-2026

24.03.2025Англия

3:0

Латвия

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Англия

2:0

Албания

Отбор ЧМ-2026

17.11.2024Англия

5:0

Ирландия

Лига наций

14.11.2024Греция

0:3

Англия

Лига наций

Последние пять игр сборной Сенегала:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Ирландия

1:1

Сенегал

Товарищеский матч

26.03.2025Сенегал

2:0

Того

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Судан

0:0

Сенегал

Отбор ЧМ-2026

09.06.2024Мавритания

0:1

Сенегал

Отбор ЧМ-2026

06.06.2024Сенегал

1:1

ДР Конго

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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Сборная Сенегала традиционно укомплектована именитыми игроками, среди которых есть и звезды первой величины, но как сыграет эта команда в ближайшей встрече - всегда загадка. Учитывая, что матч пройдет в Ноттингеме, а британская сборная входит в первую пятерку рейтинга ФИФА, фаворит очевиден. Главный вопрос заключается в том, насколько эффективно сработает атака англичан.

На прошлой неделе сборная Англии весьма скромно обыграла карликовую Андорру, сумев забить скромному во всех отношениях сопернику всего один гол. Капитан англичан Гарри Кейн был явно не в восторге от подобной результативности и обмолвился, что именно над компонентом реализации его команде и предстоит поработать в предстоящей встрече с сенегальцами.

А вот с обороной у бритов традиционно полный порядок. В пяти матчах, что команда провела за последние полгода, не пропущено ни одного гола. Легко предположить, что и на этот раз защита сборной Англии сыграет предельно четко и эффективно. Наш выбор - сухая победа англичан.  

Составы команд

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Потери

Англия: нет

Сенегал: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Англия - Сенегал:

ПозицияАнглияСенегалПозиция
Вратарь1. Пикфорд16. МендиВратарь
Защитник3. Джеймс3. КулибалиЗащитник
Защитник5. Конса19. НьякатеЗащитник
Защитник12. Берн2. И. КамараЗащитник
Защитник18. Роджерс5. ГейеЗащитник
Полузащитник 10. Беллингем10. МанеПолузащитник 
Полузащитник 17. Джонс17. СаррПолузащитник 
Полузащитник8. Хендерсон7. ДиаоПолузащитник
Полузащитник20. Палмер8. Л. КамараНападающий
Полузащитник19. Мадуэке15. ДиаттаНападающий
Нападающий9. Кейн20. ДиаллоНападающий
Главный тренерТомас ТухельПап ТьявГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ игра показана не будет.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Мелбет»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Англии идет в прематче за 1.45. На сенегальцев поставить предложено за 7.00. Заключить пари на ничью можно за 4.50.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Англия - Сенегал?

Эксперты отдают явное предпочтение в паре хозяевам поля, занимающим в рейтинге ФИФА четвертое место.

С каким счетом завершится матч Англия - Сенегал?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент присвоен победе англичан 2:0. Сыгравшая ставка на такой исход приведет к семикратному увеличению номинала.

Кто откроет счет в матче Англия - Сенегал?

На то, что в матче первыми отличатся игроки английской сборной, можно заключить пари с коэффициентом 1.40. На сенегальцев можно поставить за 3.25. Вариант, что никто не забьет, котируется за 12.00.  

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