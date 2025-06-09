Англия — Сенегал, 10 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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10 июня в Ноттингеме сборная Англии проведет товарищеский матч с командой Сенегала. Пока британцы в отборочном раунде М-2026 очков не теряли, но их победа на прошлой неделе в Андорре (0:1) выглядела довольно скромно. Капитан хозяев предстоящей встречи - Гарри Кейн - заявил, что контрольная игра является возможностью научиться чему-нибудь у соперника. Так чему будут учиться бриты у африканцев? Разбираемся в предматчевых раскладах..
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Англия
|1
|0
|0
|3-0
|Сенегал
|0
|0
|1
|0-3
Последние пять игр сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
|Андорра
0:1
Англия
Отбор ЧМ-2026
|24.03.2025
|Англия
3:0
Латвия
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Англия
2:0
Албания
Отбор ЧМ-2026
|17.11.2024
|Англия
5:0
Ирландия
Лига наций
|14.11.2024
|Греция
0:3
Англия
Лига наций
Последние пять игр сборной Сенегала:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Ирландия
1:1
Сенегал
Товарищеский матч
|26.03.2025
|Сенегал
2:0
Того
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Судан
0:0
Сенегал
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2024
|Мавритания
0:1
Сенегал
Отбор ЧМ-2026
|06.06.2024
|Сенегал
1:1
ДР Конго
Отбор ЧМ-2026
Сборная Сенегала традиционно укомплектована именитыми игроками, среди которых есть и звезды первой величины, но как сыграет эта команда в ближайшей встрече - всегда загадка. Учитывая, что матч пройдет в Ноттингеме, а британская сборная входит в первую пятерку рейтинга ФИФА, фаворит очевиден. Главный вопрос заключается в том, насколько эффективно сработает атака англичан.
На прошлой неделе сборная Англии весьма скромно обыграла карликовую Андорру, сумев забить скромному во всех отношениях сопернику всего один гол. Капитан англичан Гарри Кейн был явно не в восторге от подобной результативности и обмолвился, что именно над компонентом реализации его команде и предстоит поработать в предстоящей встрече с сенегальцами.
А вот с обороной у бритов традиционно полный порядок. В пяти матчах, что команда провела за последние полгода, не пропущено ни одного гола. Легко предположить, что и на этот раз защита сборной Англии сыграет предельно четко и эффективно. Наш выбор - сухая победа англичан.
Потери
Англия: нет
Сенегал: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Англия - Сенегал:
|Позиция
|Англия
|Сенегал
|Позиция
|Вратарь
|1. Пикфорд
|16. Менди
|Вратарь
|Защитник
|3. Джеймс
|3. Кулибали
|Защитник
|Защитник
|5. Конса
|19. Ньякате
|Защитник
|Защитник
|12. Берн
|2. И. Камара
|Защитник
|Защитник
|18. Роджерс
|5. Гейе
|Защитник
|Полузащитник
|10. Беллингем
|10. Мане
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|17. Сарр
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Хендерсон
|7. Диао
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Палмер
|8. Л. Камара
|Нападающий
|Полузащитник
|19. Мадуэке
|15. Диатта
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|20. Диалло
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Тухель
|Пап Тьяв
|Главный тренер
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На территории РФ игра показана не будет.
Победа Англии идет в прематче за 1.45. На сенегальцев поставить предложено за 7.00. Заключить пари на ничью можно за 4.50.
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Эксперты отдают явное предпочтение в паре хозяевам поля, занимающим в рейтинге ФИФА четвертое место.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент присвоен победе англичан 2:0. Сыгравшая ставка на такой исход приведет к семикратному увеличению номинала.
На то, что в матче первыми отличатся игроки английской сборной, можно заключить пари с коэффициентом 1.40. На сенегальцев можно поставить за 3.25. Вариант, что никто не забьет, котируется за 12.00.