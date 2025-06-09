Англия — Сенегал, 10 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Сенегала традиционно укомплектована именитыми игроками, среди которых есть и звезды первой величины, но как сыграет эта команда в ближайшей встрече - всегда загадка. Учитывая, что матч пройдет в Ноттингеме, а британская сборная входит в первую пятерку рейтинга ФИФА, фаворит очевиден. Главный вопрос заключается в том, насколько эффективно сработает атака англичан.

На прошлой неделе сборная Англии весьма скромно обыграла карликовую Андорру, сумев забить скромному во всех отношениях сопернику всего один гол. Капитан англичан Гарри Кейн был явно не в восторге от подобной результативности и обмолвился, что именно над компонентом реализации его команде и предстоит поработать в предстоящей встрече с сенегальцами.

А вот с обороной у бритов традиционно полный порядок. В пяти матчах, что команда провела за последние полгода, не пропущено ни одного гола. Легко предположить, что и на этот раз защита сборной Англии сыграет предельно четко и эффективно. Наш выбор - сухая победа англичан.