Англия - Сербия, 13 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Англии катком проходится по всем соперникам в отборе ЧМ-2026. Шесть матчей - шесть побед, разница мячей - 18:0! Смогут ли что-то противопоставить этой махине сербы?
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа K, 9-й тур
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Англия
|3
|0
|0
|8-1
|Сербия
|0
|0
|3
|1-8
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.10.2025
|Латвия
0:5
Англия
Отбор ЧМ-2026
|06.10.2025
|Англия
3:0
Уэльс
Товарищеский матч
|09.09.2025
|Сербия
0:5
Англия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Англия
2:0
Андорра
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Англия
1:3
Сенегал
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Сербии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.10.2025
|Андорра
1:3
Сербия
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2025
|Сербия
0:1
Албания
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Сербия
0:5
Англия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Латвия
0:1
Сербия
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Сербия
3:0
Андорра
Отбор ЧМ-2026
Англичане задолго до финиша застолбили место в финальной стадии Кубка мира, тогда как сербы сильно рискуют пролететь даже мимо стыковых матчей.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|6
|6
|0
|0
|18-0
|18
|2. Албания
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|3. Сербия
|6
|3
|1
|2
|7-7
|10
|4. Латвия
|7
|1
|2
|4
|4-13
|5
|5. Андорра
|7
|0
|1
|6
|3-15
|1
Сербы неплохо стартовали в отборе, набрав семь из девяти возможных очков. Но парой поражений в сентябре-октябре донельзя ухудшили свое турнирное положение. Причем в большей степени, чем 0:5 от Англии, страну разочаровал минимальный проигрыш албанцам. Драган Стойкович поплатился за него местом в сборной.
Встряска помогла сербам выиграть в Албании, и тем не менее за два тура до финиша ситуация выглядит угрожающе для них. В случае повторного поражения от англичан и победы Албании в параллельном матче (расклад более чем реальный) сборная Сербии досрочно лишится шансов на плей-офф. Таким образом, ей во что бы то ни было нужно цепляться за очки на «Уэмбли». Более экстремального дебюта для Велько Пауновича на посту главного тренера национальной команды невозможно вообразить!
Англия в этом отборе производит впечатление безупречной машины по набору очков. За шесть предыдущих туров она не то что ни очка не потеряла - ни одного мяча не пропустила! На фоне этой выдающейся статистики июньское поражение британцев от Сенегала выглядит необъяснимым казусом. Но сербов пример африканцев должен воодушевлять, а воспоминания о домашнем разгроме и турнирное положение - мотивировать на запредельную самоотдачу.
Допускаем, что хозяева, уже решив все свои задачи, благодушно позволят сопернику чуть больше, чем обычно. Обмен голами в Лондоне не выглядит заведомо нереальным исходом.
В России матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери:
Англия: Поуп, Гордон, Гехи (все - травмы)
Сербия: нет
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»).
Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл Юнайтед»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм Хотспур»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Алекс Скотт («Борнмут»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал).
Главный тренер: Томас Тухель.
Вратари: Предраг Райкович («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Джордже Петрович («Борнмут», Англия), Велько Илич («Видзев», Польша).
Защитники: Никола Миленкович («Ноттингем Форест», Англия), Страхиня Павлович («Милан», Италия), Милош Велькович («Црвена Звезда»), Велько Милосавлевич («Борнмут», Англия), Огнен Мимович («Пафос», Кипр), Страхиня Эракович («Зенит», Россия), Михайло Ристич («Сельта», Испания), Алексa Терзич («Зальцбург», Австрия).
Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Иван Илич («Торино», Италия), Марко Груич (АЕК, Греция), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Александр Станкович («Брюгге», Бельгия), Ванья Дрогоевич («Партизан»), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Лазар Ранджелович («Войводина»), Филип Костич («Ювентус», Италия), Лука Илич («Овьедо», Испания), Лазар Самарджич («Аталанта», Италия).
Нападающие: Душан Влахович («Ювентус», Италия), Лука Йович (АЕК, Греция), Петар Ратков («Зальцбург», Австрия), Александар Катаи («Црвена Звезда»),Неманья Радонич («Црвена Звезда»).
Главный тренер: Велько Паунович.
В котировках букмекеров предсказуемо наблюдается широкий разброс. Победа фаворита котируется за 1.31, что соответствует примерно 76% вероятности. На победу Сербии в Winline можно поставить за 9.40. Удачная ставка на ничью обещает пятикратный выигрыш.
