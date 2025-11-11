Англия - Сербия, 13 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сербы неплохо стартовали в отборе, набрав семь из девяти возможных очков. Но парой поражений в сентябре-октябре донельзя ухудшили свое турнирное положение. Причем в большей степени, чем 0:5 от Англии, страну разочаровал минимальный проигрыш албанцам. Драган Стойкович поплатился за него местом в сборной.

Встряска помогла сербам выиграть в Албании, и тем не менее за два тура до финиша ситуация выглядит угрожающе для них. В случае повторного поражения от англичан и победы Албании в параллельном матче (расклад более чем реальный) сборная Сербии досрочно лишится шансов на плей-офф. Таким образом, ей во что бы то ни было нужно цепляться за очки на «Уэмбли». Более экстремального дебюта для Велько Пауновича на посту главного тренера национальной команды невозможно вообразить!

Англия в этом отборе производит впечатление безупречной машины по набору очков. За шесть предыдущих туров она не то что ни очка не потеряла - ни одного мяча не пропустила! На фоне этой выдающейся статистики июньское поражение британцев от Сенегала выглядит необъяснимым казусом. Но сербов пример африканцев должен воодушевлять, а воспоминания о домашнем разгроме и турнирное положение - мотивировать на запредельную самоотдачу.

Допускаем, что хозяева, уже решив все свои задачи, благодушно позволят сопернику чуть больше, чем обычно. Обмен голами в Лондоне не выглядит заведомо нереальным исходом.