Англия - Сербия, 13 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Экстремальная премьера для Велько Пауновича
Валентин Васильев

Сборная Англии катком проходится по всем соперникам в отборе ЧМ-2026. Шесть матчей - шесть побед, разница мячей - 18:0! Смогут ли что-то противопоставить этой махине сербы? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Англия

Место в рейтинге ФИФА: 4

13.11.2025, Чт

22:45 МСК

Сербия

Место в рейтинге ФИФА: 36

П1 - 1.31

Х - 5.00

П2 - 9.40

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа K, 9-й тур

Стадион:  «Уэмбли»   (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Англия3008-1
Сербия0031-8

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025Латвия

0:5

Англия

Отбор ЧМ-2026

06.10.2025Англия

3:0

Уэльс

Товарищеский матч

09.09.2025Сербия

0:5

Англия

Отбор ЧМ-2026

06.09.2025Англия

2:0

Андорра

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Англия

1:3

Сенегал

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Сербии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025Андорра

1:3

Сербия

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025Сербия

0:1

Албания

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Сербия

0:5

Англия

Отбор ЧМ-2026

06.09.2025Латвия

0:1

Сербия

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Сербия

3:0

Андорра

Отбор ЧМ-2026

Место в таблице

Англичане задолго до финиша застолбили место в финальной стадии Кубка мира, тогда как сербы сильно рискуют пролететь даже мимо стыковых матчей.

КомандыИВНПМО
1. Англия660018-018
2. Албания63216-311
3. Сербия63127-710
4. Латвия71244-135
5. Андорра70163-151

Прогноз на матч

Сербы неплохо стартовали в отборе, набрав семь из девяти возможных очков. Но парой поражений в сентябре-октябре донельзя ухудшили свое турнирное положение. Причем в большей степени, чем 0:5 от Англии, страну разочаровал минимальный проигрыш албанцам. Драган Стойкович поплатился за него местом в сборной. 

Встряска помогла сербам выиграть в Албании, и тем не менее за два тура до финиша ситуация выглядит угрожающе для них. В случае повторного поражения от англичан и победы Албании в параллельном матче (расклад более чем реальный) сборная Сербии досрочно лишится шансов на плей-офф. Таким образом, ей во что бы то ни было нужно цепляться за очки на «Уэмбли». Более экстремального дебюта для Велько Пауновича на посту главного тренера национальной команды невозможно вообразить!

Англия в этом отборе производит впечатление безупречной машины по набору очков. За шесть предыдущих туров она не то что ни очка не потеряла - ни одного мяча не пропустила! На фоне этой выдающейся статистики июньское поражение британцев от Сенегала выглядит необъяснимым казусом. Но сербов пример африканцев должен воодушевлять, а воспоминания о домашнем разгроме и турнирное положение - мотивировать на запредельную самоотдачу. 

Допускаем, что хозяева, уже решив все свои задачи, благодушно позволят сопернику чуть больше, чем обычно. Обмен голами в Лондоне не выглядит заведомо нереальным исходом.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В России матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери:

Англия: Поуп, Гордон, Гехи (все - травмы)

Сербия: нет

Сборная Англии

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»).

Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл Юнайтед»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм Хотспур»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Алекс Скотт («Борнмут»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал).

Главный тренер: Томас Тухель.

Сборная Сербии

Вратари: Предраг Райкович («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Джордже Петрович («Борнмут», Англия), Велько Илич («Видзев», Польша).

Защитники: Никола Миленкович («Ноттингем Форест», Англия), Страхиня Павлович («Милан», Италия), Милош Велькович («Црвена Звезда»), Велько Милосавлевич («Борнмут», Англия), Огнен Мимович («Пафос», Кипр), Страхиня Эракович («Зенит», Россия), Михайло Ристич («Сельта», Испания), Алексa Терзич («Зальцбург», Австрия).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Иван Илич («Торино», Италия), Марко Груич (АЕК, Греция), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Александр Станкович («Брюгге», Бельгия), Ванья Дрогоевич («Партизан»), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Лазар Ранджелович («Войводина»), Филип Костич («Ювентус», Италия), Лука Илич («Овьедо», Испания), Лазар Самарджич («Аталанта», Италия).

Нападающие: Душан Влахович («Ювентус», Италия), Лука Йович (АЕК, Греция), Петар Ратков («Зальцбург», Австрия), Александар Катаи («Црвена Звезда»),Неманья Радонич («Црвена Звезда»).

Главный тренер: Велько Паунович.

Коэффициенты букмекеров

В котировках букмекеров предсказуемо наблюдается широкий разброс. Победа фаворита котируется за 1.31, что соответствует примерно 76% вероятности. На победу Сербии в Winline   можно поставить за 9.40. Удачная ставка на ничью обещает пятикратный выигрыш.

