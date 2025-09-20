Енисей - Факел, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В конце августа «Енисей» начал потихоньку приходить в чувство после провального старта сезона, но с наступлением осени снова загрустил. За три сентябрьских матча парни Андрея Тихонова не забили ни одного гола и ни разу не выиграли. Итог - нулевая ничья и два сухих поражения на выезде, от «Родины» и «Нефтехимика», и спуск с 12-го на 15-е место в таблице.

«Факел» в этом сезоне решает задачи совершенно другого порядка, но и он в последнее время не впечатляет. С трех выездов команда Игоря Шалимова привезла всего одно очко (ничья в Челябинске). «Уралу» и «Родине» воронежцы уступили с одинаковым счетом 0:2. А ведь оба клуба считаются основными конкурентами «огнеопасных» в первенстве. Так что настрой на игру в Красноярске у фаворита будет максимальный.

В свежих результатах обеих команд прослеживается одна закономерность: если кто-то и забивает, то лишь одна команда. У хозяев все пять предыдущих игр прошли по этому сценарию, у гостей - четыре из пяти. Так что наш прогноз на субботнее противостояние: обе забьют - нет.