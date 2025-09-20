Ведомости
19 сентября 6:17

Енисей - Факел, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Спартаковская дуэль - Тихонов против Шалимова!
Валентин Васильев

11-й тур Лиги PARI стартует в в субботу, 20 сентября, когда в большей части европейской России еще будет утро. В 09:45 по московскому времени на поле стадиона имени Ленина в Красноярске начнут выяснение отношений  «Енисей» с «Факелом». Анализируем шансы клубов на успех и выбираем перспективный, с нашей точки зрения, вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Енисей» (Красноярск)

20.09.2025, Сб

09:45 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 3.70

Х - 3.10

П2 - 2.17

Турнир: Лига PARI, 8-й тур

Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)

Главный судья: Новиков (Петрозаводск)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Енисей»921523-34
«Факел»152934-23

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2025«Нефтехимик»

1:0

«Енисей»

Лига PARI

07.09.2025«Родина»

2:0

«Енисей»

Лига PARI

03.09.2025«Енисей»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

30.08.2025«Енисей»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

23.08.2025«Черноморец»

0:2

«Енисей»

Лига PARI

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2025«Родина»

2:0

«Факел»

Лига PARI

08.09.2025«Факел»

1:0

«Арсенал»

Лига PARI

04.09.2025«Челябинск»

1:1

«Факел»

Лига PARI

31.08.2025«Урал»

2:0

«Факел»

Лига PARI

24.08.2025«Факел»

1:0

«Нефтехимик»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После 10 туров воронежский клуб на одно очко отстает от пары лидеров. «Енисей» идет 15-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал1072119-823
2. Спартак Кострома1072116-923
3. Факел107129-622
4. Ротор1062218-520
5. КАМАЗ1053216-1218
6. Челябинск1053214-1018
7. Родина1044217-916
8. Арсенал1034315-1213
9. Шинник103437-713
10. Волга1032510-1611
11. Нефтехимик102538-1211
12. СКА-Хабаровск102449-1210
13. Уфа1023511-129
14. Черноморец1023513-159
15. Енисей102356-129
16. Торпедо101366-156
17. Чайка101367-226
18. Сокол100554-115

Прогноз на матч

В конце августа «Енисей» начал потихоньку приходить в чувство после провального старта сезона, но с наступлением осени снова загрустил. За три сентябрьских матча парни Андрея Тихонова не забили ни одного гола и ни разу не выиграли. Итог - нулевая ничья и два сухих поражения на выезде, от  «Родины» и «Нефтехимика», и спуск с 12-го на 15-е место в таблице.

«Факел» в этом сезоне решает задачи совершенно другого порядка, но и он в последнее время не впечатляет. С трех выездов команда Игоря Шалимова привезла всего одно очко (ничья в Челябинске). «Уралу» и «Родине» воронежцы уступили с одинаковым счетом 0:2. А ведь оба клуба считаются основными конкурентами «огнеопасных» в первенстве. Так что настрой на игру в Красноярске у фаворита будет максимальный. 

В свежих результатах обеих команд прослеживается одна закономерность: если кто-то и забивает, то лишь одна команда. У хозяев все пять предыдущих игр прошли по этому сценарию, у гостей - четыре из пяти. Так что наш прогноз на субботнее противостояние: обе забьют - нет.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

По ТВ игру в Красноярске покажет кабельный канал «Матч Премьер».  Бесплатно посмотреть ее можно на сайтах «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция  Платная подписка
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Енисей»: Огиенко (травма), Гилязетдинов (дисквалификация) 

«Факел»: Дзиов (травма), Магкеев, Симонов (оба - дисквалификации)

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на основные исходы встречи: 3.70 на команду Тихонова, 2.17 - на «шалимовцев». Ничья в БК котируется за 3.10. 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Енисей» - «Факел»? 

Эксперты считают нулевую ничью наиболее вероятным исходом встречи. Успешное пари на этот счет обещает шестикратный выигрыш. 

Матч «Енисей» - «Факел» будет результативным? 

Как несложно догадаться из предыдущей главки, много голов в Красноярске не ожидается. Коэффициент 2.5 на тотал больше 2.5 говорит сам за себя.

Где бесплатно смотреть матч  «Енисей» - «Факел»?

БК PARI покажет матч в прямом эфире без оплаты. Все, что нужно для просмотра, это завести аккаунт на официальном сайте компании.

Где купить билеты на матч «Енисей» - «Факел»?

Билеты реализуются через официальный сайт «Енисея».

