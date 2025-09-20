Енисей - Факел, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
11-й тур Лиги PARI стартует в в субботу, 20 сентября, когда в большей части европейской России еще будет утро. В 09:45 по московскому времени на поле стадиона имени Ленина в Красноярске начнут выяснение отношений «Енисей» с «Факелом». Анализируем шансы клубов на успех и выбираем перспективный, с нашей точки зрения, вариант для пари.
Турнир: Лига PARI, 8-й тур
Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)
Главный судья: Новиков (Петрозаводск)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|9
|2
|15
|23-34
|«Факел»
|15
|2
|9
|34-23
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Енисей»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Родина»
2:0
«Енисей»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Енисей»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Енисей»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Черноморец»
0:2
«Енисей»
Лига PARI
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2025
|«Родина»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Факел»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Челябинск»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|31.08.2025
|«Урал»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Факел»
1:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
После 10 туров воронежский клуб на одно очко отстает от пары лидеров. «Енисей» идет 15-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|10
|7
|2
|1
|19-8
|23
|2. Спартак Кострома
|10
|7
|2
|1
|16-9
|23
|3. Факел
|10
|7
|1
|2
|9-6
|22
|4. Ротор
|10
|6
|2
|2
|18-5
|20
|5. КАМАЗ
|10
|5
|3
|2
|16-12
|18
|6. Челябинск
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|7. Родина
|10
|4
|4
|2
|17-9
|16
|8. Арсенал
|10
|3
|4
|3
|15-12
|13
|9. Шинник
|10
|3
|4
|3
|7-7
|13
|10. Волга
|10
|3
|2
|5
|10-16
|11
|11. Нефтехимик
|10
|2
|5
|3
|8-12
|11
|12. СКА-Хабаровск
|10
|2
|4
|4
|9-12
|10
|13. Уфа
|10
|2
|3
|5
|11-12
|9
|14. Черноморец
|10
|2
|3
|5
|13-15
|9
|15. Енисей
|10
|2
|3
|5
|6-12
|9
|16. Торпедо
|10
|1
|3
|6
|6-15
|6
|17. Чайка
|10
|1
|3
|6
|7-22
|6
|18. Сокол
|10
|0
|5
|5
|4-11
|5
В конце августа «Енисей» начал потихоньку приходить в чувство после провального старта сезона, но с наступлением осени снова загрустил. За три сентябрьских матча парни Андрея Тихонова не забили ни одного гола и ни разу не выиграли. Итог - нулевая ничья и два сухих поражения на выезде, от «Родины» и «Нефтехимика», и спуск с 12-го на 15-е место в таблице.
«Факел» в этом сезоне решает задачи совершенно другого порядка, но и он в последнее время не впечатляет. С трех выездов команда Игоря Шалимова привезла всего одно очко (ничья в Челябинске). «Уралу» и «Родине» воронежцы уступили с одинаковым счетом 0:2. А ведь оба клуба считаются основными конкурентами «огнеопасных» в первенстве. Так что настрой на игру в Красноярске у фаворита будет максимальный.
В свежих результатах обеих команд прослеживается одна закономерность: если кто-то и забивает, то лишь одна команда. У хозяев все пять предыдущих игр прошли по этому сценарию, у гостей - четыре из пяти. Так что наш прогноз на субботнее противостояние: обе забьют - нет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
По ТВ игру в Красноярске покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть ее можно на сайтах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: Огиенко (травма), Гилязетдинов (дисквалификация)
«Факел»: Дзиов (травма), Магкеев, Симонов (оба - дисквалификации)
PARI дает высокие коэффициенты на основные исходы встречи: 3.70 на команду Тихонова, 2.17 - на «шалимовцев». Ничья в БК котируется за 3.10.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Эксперты считают нулевую ничью наиболее вероятным исходом встречи. Успешное пари на этот счет обещает шестикратный выигрыш.
Как несложно догадаться из предыдущей главки, много голов в Красноярске не ожидается. Коэффициент 2.5 на тотал больше 2.5 говорит сам за себя.
БК PARI покажет матч в прямом эфире без оплаты. Все, что нужно для просмотра, это завести аккаунт на официальном сайте компании.
Билеты реализуются через официальный сайт «Енисея».