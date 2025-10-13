Джарон Эннис — Уисма Лима, 12 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Потенциал Энниса велик, но в полусреднем весе в последние годы он будто несколько стагнировал, поэтому подъем в дивизион выше очень интригует. Разумеется, это и больший риск, ведь возрастает мощь соперников. В частности, тот же Лима любит работать на ринге агрессивно и выбрасывать много ударов, нанося оппонентам внушительный совокупный урон. Недооценивать ангольца точно не стоит — Эннису необходимо забирать инициативу в свои руки и не застаиваться.

В широком смысле, разумеется, американец выглядит явным фаворитом. На его стороне вариативная техника, бойцовский интеллект и стилистическая универсальность. Если Эннис не зевнет опасные атаки в начале поединка, то вряд ли в дальнейшем даст шансы Лиме. Полагаем, в итоге анголец продержится раунда до пятого, но затем все же капитулирует досрочно.