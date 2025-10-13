Джарон Эннис — Уисма Лима, 12 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В ночь на воскресенье, 12 октября, по московскому времени американец Джарон Эннис вернется на профессиональный ринг и проведет бой с ангольцем Уисмой Лимой. Сумеет ли представитель США успешно дебютировать в первом среднем весе (до 69,85 кг) и забрать временный пояс WBA?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Эннис
Лима
США
Страна
Ангола
28
Возраст
32
35
Бои
14
34 (30)
Победы (нокауты)
13 (9)
0
Поражения (нокауты)
1 (0)
1
Без результата
0
1 (полусредний вес)
Место в рейтинге BoxRec
9 (первый средний вес)
178
Рост (см)
N/A
188
Размах рук (см)
N/A
Правша
Стойка
Левша
Победитель и призер чемпионата «Золотые перчатки». На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2020-м бился за пояс IBO в полусреднем весе, но поединок был признан несостоявшимся, так как его соперник получил травму после случайного столкновения головами. В 2023 году выиграл временный пояс IBF в полусреднем весе, затем один раз защитил его. Получил полноценный титул после отказа Теренса Кроуфорда провести обязательную защиту. Трижды защитил пояс. В последнем поединке в апреле победил Эймантаса Станёниса после отказа от продолжения борьбы после шестого раунда и забрал также титулы WBA и The Ring. Впоследствии освободил пояса и перешел в первый средний вес.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В 2023-м потерпел единственное поражение — от Аарона Маккенны единогласным решением судей. Затем вышел на серию из четырех побед. В 2024-м забрал пояс IBF Inter-Continental в первом среднем весе. Затем стал чемпионом мира по версии IBO и в последнем поединке в мае защитил этот титул благодаря победе над Шервантаем Купманом техническим нокаутом в девятом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона
Потенциал Энниса велик, но в полусреднем весе в последние годы он будто несколько стагнировал, поэтому подъем в дивизион выше очень интригует. Разумеется, это и больший риск, ведь возрастает мощь соперников. В частности, тот же Лима любит работать на ринге агрессивно и выбрасывать много ударов, нанося оппонентам внушительный совокупный урон. Недооценивать ангольца точно не стоит — Эннису необходимо забирать инициативу в свои руки и не застаиваться.
В широком смысле, разумеется, американец выглядит явным фаворитом. На его стороне вариативная техника, бойцовский интеллект и стилистическая универсальность. Если Эннис не зевнет опасные атаки в начале поединка, то вряд ли в дальнейшем даст шансы Лиме. Полагаем, в итоге анголец продержится раунда до пятого, но затем все же капитулирует досрочно.
Турнир на арене «Wells Fargo Center» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) начнется в воскресенье, 12 октября, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Эннис — Лима стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
Официальной прямой трансляции на территории России не будет.
Полный кард