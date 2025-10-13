Ведомости
11 октября 12:11

Джарон Эннис — Уисма Лима, 12 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Звездный американец дебютирует в первом среднем весе
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В ночь на воскресенье, 12 октября, по московскому времени американец Джарон Эннис вернется на профессиональный ринг и проведет бой с ангольцем Уисмой Лимой. Сумеет ли представитель США успешно дебютировать в первом среднем весе (до 69,85 кг) и забрать временный пояс WBA?

Статистика

Эннис

 

Лима

США

Страна

Ангола

28

Возраст

32

35

Бои

14

34 (30)

Победы (нокауты)

13 (9)

0

Поражения (нокауты)

1 (0)

1

Без результата

0

1 (полусредний вес)

Место в рейтинге BoxRec

9 (первый средний вес)

178

Рост (см)

N/A

188

Размах рук (см)

N/A

Правша

Стойка

Левша

Джарон Эннис

Победитель и призер чемпионата «Золотые перчатки». На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2020-м бился за пояс IBO в полусреднем весе, но поединок был признан несостоявшимся, так как его соперник получил травму после случайного столкновения головами. В 2023 году выиграл временный пояс IBF в полусреднем весе, затем один раз защитил его. Получил полноценный титул после отказа Теренса Кроуфорда провести обязательную защиту. Трижды защитил пояс. В последнем поединке в апреле победил Эймантаса Станёниса после отказа от продолжения борьбы после шестого раунда и забрал также титулы WBA и The Ring. Впоследствии освободил пояса и перешел в первый средний вес.

Уисма Лима

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В 2023-м потерпел единственное поражение — от Аарона Маккенны единогласным решением судей. Затем вышел на серию из четырех побед. В 2024-м забрал пояс IBF Inter-Continental в первом среднем весе. Затем стал чемпионом мира по версии IBO и в последнем поединке в мае защитил этот титул благодаря победе над Шервантаем Купманом техническим нокаутом в девятом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ЭннисаПобеда ЛимыДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,0610,001,223,85

Прогноз на бой

Потенциал Энниса велик, но в полусреднем весе в последние годы он будто несколько стагнировал, поэтому подъем в дивизион выше очень интригует. Разумеется, это и больший риск, ведь возрастает мощь соперников. В частности, тот же Лима любит работать на ринге агрессивно и выбрасывать много ударов, нанося оппонентам внушительный совокупный урон. Недооценивать ангольца точно не стоит — Эннису необходимо забирать инициативу в свои руки и не застаиваться.

В широком смысле, разумеется, американец выглядит явным фаворитом. На его стороне вариативная техника, бойцовский интеллект и стилистическая универсальность. Если Эннис не зевнет опасные атаки в начале поединка, то вряд ли в дальнейшем даст шансы Лиме. Полагаем, в итоге анголец продержится раунда до пятого, но затем все же капитулирует досрочно.

Где смотреть бой Эннис — Лима

Турнир на арене «Wells Fargo Center» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) начнется в воскресенье, 12 октября, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Эннис — Лима стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

Официальной прямой трансляции на территории России не будет.

Полный кард

  • Джарон Эннис (США) — Уисма Лима (Ангола). Первый средний вес. Бой за временный пояс WBA;
  • Алексис Баррьер (Канада) — Гвидо Вианелло (Италия). Тяжелый вес. Бой за пояс WBC Continental Americas;
  • Тахмир Смоллс (США) — Хосе Роман (Пуэрто-Рико). Полусредний вес;
  • Джорджио Визиоли (Англия) — Джеймс Уилкинс (США). Второй полулегкий вес;
  • Закин Мозес (США) — Антонио Дантон Эль-младший (США). Второй полулегкий вес;
  • Джастин Палмьери (США) — Нахим Паркер (США). Легкий вес;
  • Харли Медерос (США) — Кевин Тейлор Мангун (США). Легкий вес;
  • Деннис Томпсон (США) — Шон Диас (Мексика). Второй легчайший вес.

Смотреть всё
