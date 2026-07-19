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ГлавнаяПрогнозыСтив Эрцег – Рамазан Темиров, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Стив Эрцег – Рамазан Темиров, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Первый поединок узбекистанца после дисквалификации
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Стив Эрцег
  • Рамазан Темиров
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Эрцег – Темиров

Соглавным событием турнира UFC в Абу-Даби станет рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между Стивом Эрцегом и узбекистанцем Рамазаном Темировым. Сумеет ли узбекистанец одолеть бывшего претендента на пояс из Австралии?

Статистика

Эрцег

 

Темиров

Австралия

Страна

Узбекистан

30

Возраст

29

18

Бои

22

14 (2 / 6 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (11 / 1 / 7)

4 (1 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 1 / 2)

10

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

173

Рост (см)

162,5

173

Размах рук (см)

160

96,5

Размах ног (см)

91,5

Стив Эрцег

В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2016 г. В 2020-м стал чемпионом Eternal MMA в наилегчайшем весе. Один раз защитил титул, а в 2023-м дебютировал в UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя и в мае 2024-го получил титульный шанс, но уступил Александру Пантоже единогласным решением судей. Затем потерпел еще два поражения. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в мае одолел Тима Эллиотта единогласным решением судей.

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Рамазан Темиров

Занимался рукопашным боем и карате. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. На данный момент идет на серии из 11 побед, две из них одержал в UFC. В последнем поединке в марте 2025 г. одолел Чарльза Джонсона единогласным решением судей. Затем получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая завершилась 5 июля.

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Сравнение коэффициентов

 Победа ЭрцегаПобеда ТемироваТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,772,102,481,50

Прогноз на бой

Ключевой вопрос – как скажется на Темирове простой длительностью примерно в полтора года, тем более из-за дисквалификации. Вероятно, почувствовать необходимый соревновательный ритм узбекистанец сумеет не сразу. Тем более на фоне Эрцега, который в прошлый раз бился всего пару месяцев назад.

При этом стиль Темирова подразумевает постоянный прессинг и интенсивность. Австралиец же действует более размеренно и умеет качественно работать на контратаках. Опыта и навыков у Эрцега достаточно, чтобы затянуть соперника на длительную дистанцию. Тем более что, как говорили выше, есть вопросы к соревновательному тонусу узбекистанца.

Резюмируя, не ждем быстрой развязки и пробуем вариант с ТБ (2,5).

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Полный кард, где смотреть бой Эрцег – Темиров

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Эрцег – Темиров стоит ожидать около 21:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.

Основной кард

  • Магомед Анкалаев (Россия) – Богдан Гуськов (Узбекистан). Полутяжелый вес;
  • Стив Эрцег (Австралия) Рамазан Темиров (Узбекистан). Наилегчайший вес;
  • Ислам Дулатов (Германия) – Велингтон Турман (Бразилия). Полусредний вес;
  • Магомед Зайнуков (Россия) – Дамиан Жепецкий (Польша). Легкий вес;
  • Ризван Куниев (Россия) – Тайрелл Форчун (США). Тяжелый вес;
  • Исмаэль Бонфим (Бразилия) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;

Прелимы

  • Вальтер Уокер (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Мухаммад Саид (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) – Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;
  • Магомед Тучалов (Россия) – Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) – Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Сайгид Изагахмаев (Россия) – Абубакар Вагаев (Россия). Полусредний вес;
  • Коди Гибсон (США) – Абдул Хуссейн (Финляндия). Легчайший вес.

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