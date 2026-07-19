Стив Эрцег – Рамазан Темиров, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ключевой вопрос – как скажется на Темирове простой длительностью примерно в полтора года, тем более из-за дисквалификации. Вероятно, почувствовать необходимый соревновательный ритм узбекистанец сумеет не сразу. Тем более на фоне Эрцега, который в прошлый раз бился всего пару месяцев назад.

При этом стиль Темирова подразумевает постоянный прессинг и интенсивность. Австралиец же действует более размеренно и умеет качественно работать на контратаках. Опыта и навыков у Эрцега достаточно, чтобы затянуть соперника на длительную дистанцию. Тем более что, как говорили выше, есть вопросы к соревновательному тонусу узбекистанца.

Резюмируя, не ждем быстрой развязки и пробуем вариант с ТБ (2,5).