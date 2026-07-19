Стив Эрцег – Рамазан Темиров, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием турнира UFC в Абу-Даби станет рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между Стивом Эрцегом и узбекистанцем Рамазаном Темировым. Сумеет ли узбекистанец одолеть бывшего претендента на пояс из Австралии?
Эрцег
Темиров
|Австралия
Страна
Узбекистан
|30
Возраст
29
|18
Бои
22
|14 (2 / 6 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (11 / 1 / 7)
|4 (1 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 1 / 2)
|10
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
–
|173
Рост (см)
162,5
|173
Размах рук (см)
160
|96,5
Размах ног (см)
91,5
В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2016 г. В 2020-м стал чемпионом Eternal MMA в наилегчайшем весе. Один раз защитил титул, а в 2023-м дебютировал в UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя и в мае 2024-го получил титульный шанс, но уступил Александру Пантоже единогласным решением судей. Затем потерпел еще два поражения. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в мае одолел Тима Эллиотта единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Занимался рукопашным боем и карате. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. На данный момент идет на серии из 11 побед, две из них одержал в UFC. В последнем поединке в марте 2025 г. одолел Чарльза Джонсона единогласным решением судей. Затем получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая завершилась 5 июля.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Ключевой вопрос – как скажется на Темирове простой длительностью примерно в полтора года, тем более из-за дисквалификации. Вероятно, почувствовать необходимый соревновательный ритм узбекистанец сумеет не сразу. Тем более на фоне Эрцега, который в прошлый раз бился всего пару месяцев назад.
При этом стиль Темирова подразумевает постоянный прессинг и интенсивность. Австралиец же действует более размеренно и умеет качественно работать на контратаках. Опыта и навыков у Эрцега достаточно, чтобы затянуть соперника на длительную дистанцию. Тем более что, как говорили выше, есть вопросы к соревновательному тонусу узбекистанца.
Резюмируя, не ждем быстрой развязки и пробуем вариант с ТБ (2,5).
ПОЛУЧИТЬ ТОПОВЫЙ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Эрцег – Темиров стоит ожидать около 21:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.
Основной кард
Прелимы