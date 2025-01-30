Эспаньол - Реал Мадрид, 1 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Сравнивать потенциал и силы соперников, как и рассуждать о фаворите, перед этим матчем не имеет смысла. Столичный суперклуб приедет в гости к команде, занимающей в турнирной таблице место в зоне вылета. Вопрос лишь в том, насколько уверенной получится победа подопечных Карло Анчелотти.

Периодически игроки «Реала» позволяют себе сыграть не в полную силу. Так было, к примеру, в кубковой встрече с «Сельтой» две недели назад. Тогда «сливочные» умудрились упустить верную победу на последних минутах основного времени и были вынуждены провести на поле еще 30 минут. 3 гола в овертайме с «Сельтой» наглядно продемонстрировали разницу соперников в классе. Но Карло Анчелотти обратил внимание, надо полагать, не на высокую результативность в дополнительное время, а на сам факт назначения этого времени.

После «Сельты» подобных срывов «Реал» себе не позволял. В четырех следующих матчах «сливочные» побеждали крупно, набив общий счет 14:3. Но не факт, что после лигочемпионских баталий мадридцы смогут быстро перестроиться и полностью выложиться во встрече с аутсайдером Ла Лиги.

Учитывая, что в четырех из пяти последних очных встреч «Эспаньол» с поля без гола в ворота «Реала» не уходил, предположим, что и в этот раз команда из Барселоны сумеет поразить ворота грозного соперника. А в том, что мадридцы забьют, сомнений нет вовсе. Делаем выбор в пользу ставки, что обе команды сумеют отличиться на «Стэйдж Фронт» хотя бы по разу.