Эспаньол - Реал Мадрид, 1 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
В первый день февраля в рамках 22-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» пожалует в гости к «Эспаньолу». Лидер Примеры в матче с одним из аутсайдеров первенства постарается нарастить преимущество над конкурентами в борьбе за чемпионский титул.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эспаньол» (Барселона)
01.02.2025, Сб
23:00 МСК
«Реал» (Мадрид)
|П1 - 9.50
Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 22-й тур
Стадион: «Стэйдж Фронт» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эспаньол»
|45
|36
|117
|223-420
|«Реал»
|117
|36
|45
|420-223
Последние пять матчей «Эспаньола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Севилья»
1:1
«Эспаньол»
Примера
|17.01.2025
|«Эспаньол»
|2:1
|«Вальядолид»
|Примера
|11.01.2025
|«Эспаньол»
|1:1
|«Леганес»
|Примера
|22.12.2024
|«Лас-Пальмас»
|1:0
|«Эспаньол»
|Примера
|18.12.2024
|«Эспаньол»
|1:1
|«Валенсия»
|Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.01.2025
|«Брест»
|0:3
|«Реал»
|Лига Чемпионов
|25.01.2025
|«Вальядолид»
0:3
«Реал»
Примера
|22.01.2025
|«Реал»
|5:1
|«РБ Зальцбург»
|Лига чемпионов
|19.01.2025
|«Реал»
|4:1
|«Лас-Пальмас»
|Примера
|16.01.2025
|«Реал»
|5:2 ДВ
|«Сельта»
|Кубок Испании
Последние пять матчей «Эспаньола» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2024
|«Реал»
|4:1
|«Эспаньол»
|Примера
|11.03.2023
|«Реал»
3:1
«Эспаньол»
Примера
|28.08.2022
|«Эспаньол»
|1:3
|«Реал»
|Примера
|30.04.2022
|«Реал»
|4:0
|«Эспаньол»
|Примера
|03.10.2021
|«Эспаньол»
|2:1
|«Реал»
|Примера
Перед началом 21-го тура турнирная таблица Примеры выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|21
|15
|4
|2
|50-20
|49
|2. Атлетико
|21
|13
|6
|2
|35-14
|45
|3. Барселона
|21
|13
|3
|5
|59-24
|42
|4. Атлетик
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|5. Вильярреал
|21
|9
|7
|5
|39-32
|34
|6. Мальорка
|21
|9
|3
|9
|19-26
|30
|7. Райо Вальекано
|21
|7
|8
|6
|25-24
|29
|8. Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|9. Реал Сосьедад
|21
|8
|4
|9
|17-17
|28
|10. Бетис
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|11. Осасуна
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|12. Севилья
|21
|7
|6
|8
|24-30
|27
|13. Сельта
|21
|7
|4
|10
|30-33
|25
|14. Хетафе
|21
|5
|8
|8
|17-17
|23
|15. Лас-Пальмас
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|16. Леганес
|21
|5
|8
|8
|19-29
|23
|17. Алавес
|21
|5
|6
|10
|25-33
|21
|18. Эспаньол
|21
|5
|5
|11
|20-33
|20
|19. Валенсия
|21
|3
|7
|11
|20-36
|16
|20. Вальядолид
|21
|4
|3
|14
|14-42
|15
Сравнивать потенциал и силы соперников, как и рассуждать о фаворите, перед этим матчем не имеет смысла. Столичный суперклуб приедет в гости к команде, занимающей в турнирной таблице место в зоне вылета. Вопрос лишь в том, насколько уверенной получится победа подопечных Карло Анчелотти.
Периодически игроки «Реала» позволяют себе сыграть не в полную силу. Так было, к примеру, в кубковой встрече с «Сельтой» две недели назад. Тогда «сливочные» умудрились упустить верную победу на последних минутах основного времени и были вынуждены провести на поле еще 30 минут. 3 гола в овертайме с «Сельтой» наглядно продемонстрировали разницу соперников в классе. Но Карло Анчелотти обратил внимание, надо полагать, не на высокую результативность в дополнительное время, а на сам факт назначения этого времени.
После «Сельты» подобных срывов «Реал» себе не позволял. В четырех следующих матчах «сливочные» побеждали крупно, набив общий счет 14:3. Но не факт, что после лигочемпионских баталий мадридцы смогут быстро перестроиться и полностью выложиться во встрече с аутсайдером Ла Лиги.
Учитывая, что в четырех из пяти последних очных встреч «Эспаньол» с поля без гола в ворота «Реала» не уходил, предположим, что и в этот раз команда из Барселоны сумеет поразить ворота грозного соперника. А в том, что мадридцы забьют, сомнений нет вовсе. Делаем выбор в пользу ставки, что обе команды сумеют отличиться на «Стэйдж Фронт» хотя бы по разу.
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В прямом эфире встречу между «Эспаньолом» и «Реалом» покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Видеотрансляция, HD
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Эспаньол»: Грахера, Сальви (оба - травмы)
«Реал»: Карвахаль, Милитао, Камавинга (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брест» - «Реал»:
|Позиция
|«Эспаньол»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Гарсия
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|23. Эль-Хилали
|23. Менди
|Защитник
|Защитник
|4. Кумбула
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|6. Кабрера
|35. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|22. Ромеро
|17. Васкес
|Защитник
|Полузащитник
|12. Техеро
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Лосано
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Крал
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Каррерас
|21. Диас
|Нападающий
|Нападающий
|2. Фернандес
|11. Родриго
|Нападающий
|Нападающий
|7. Пуадо
|9. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Маноло Гонсалес
|Карло Анчелотти
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех хозяев - 9.50. Вероятность победы «Реала» оценена котировкой 1.30. На ничью можно поставить за 5.40.
Наиболее вероятным исходом эксперты PARI называют победу мадридского клуба со счетом 0:2, предлагая за это коэффициент 6.50. Успех гостей со счетом 0:1 или 0:3 котируется за 8.00. Заключить пари на итоговый счет 1:2 можно за 9.00.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ!».
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