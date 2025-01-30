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30 января 11:21ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Эспаньол - Реал Мадрид, 1 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Лидер Ла Лиги сыграет на выезде с аутсайдером
Руслан Ипполитов

В первый день февраля в рамках 22-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» пожалует в гости к «Эспаньолу». Лидер Примеры в матче с одним из аутсайдеров первенства постарается нарастить преимущество над конкурентами в борьбе за чемпионский титул.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эспаньол» (Барселона)

01.02.2025, Сб

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 9.50

Х - 5.40

П2 - 1.30

Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 22-й тур

Стадион: «Стэйдж Фронт» (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эспаньол»4536117223-420
«Реал»1173645420-223

Последние пять матчей «Эспаньола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Севилья»

1:1

«Эспаньол»

Примера

17.01.2025«Эспаньол»2:1«Вальядолид»Примера
11.01.2025«Эспаньол»1:1«Леганес»Примера
22.12.2024«Лас-Пальмас»1:0«Эспаньол»Примера
18.12.2024«Эспаньол»1:1«Валенсия»Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.01.2025«Брест»0:3«Реал»Лига Чемпионов
25.01.2025«Вальядолид»

0:3

«Реал»

Примера

22.01.2025«Реал»5:1«РБ Зальцбург»Лига чемпионов
19.01.2025«Реал»4:1«Лас-Пальмас»Примера
16.01.2025«Реал»5:2 ДВ«Сельта»Кубок Испании

Последние пять матчей «Эспаньола» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2024«Реал»4:1«Эспаньол»Примера
11.03.2023«Реал»

3:1

«Эспаньол»

Примера

28.08.2022«Эспаньол»1:3«Реал»Примера
30.04.2022«Реал»4:0«Эспаньол»Примера
03.10.2021«Эспаньол»2:1«Реал»Примера

Турнирное положение

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Перед началом 21-го тура турнирная таблица Примеры выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид21154250-2049
2. Атлетико21136235-1445
3. Барселона21133559-2442
4. Атлетик21117331-1840
5. Вильярреал2197539-3234
6. Мальорка2193919-2630
7. Райо Вальекано2178625-2429
8. Жирона2184929-2928
9. Реал Сосьедад2184917-1728
10. Бетис2177723-2628
11. Осасуна2169625-3027
12. Севилья2176824-3027
13. Сельта21741030-3325
14. Хетафе2158817-1723
15. Лас-Пальмас21651026-3423
16. Леганес2158819-2923
17. Алавес21561025-3321
18. Эспаньол21551120-3320
19. Валенсия21371120-3616
20. Вальядолид21431414-4215

Прогноз на матч

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Сравнивать потенциал и силы соперников, как и рассуждать о фаворите, перед этим матчем не имеет смысла. Столичный суперклуб приедет в гости к команде, занимающей в турнирной таблице место в зоне вылета. Вопрос лишь в том, насколько уверенной получится победа подопечных Карло Анчелотти.

 Периодически игроки «Реала» позволяют себе сыграть не в полную силу. Так было, к примеру, в кубковой встрече с «Сельтой» две недели назад. Тогда «сливочные» умудрились упустить верную победу на последних минутах основного времени и были вынуждены провести на поле еще 30 минут. 3 гола в овертайме с «Сельтой» наглядно продемонстрировали разницу соперников в классе. Но Карло Анчелотти обратил внимание, надо полагать, не на высокую результативность в дополнительное время, а на сам факт назначения этого времени.

После «Сельты» подобных срывов «Реал» себе не позволял. В четырех следующих матчах «сливочные» побеждали крупно, набив общий счет 14:3. Но не факт, что после лигочемпионских баталий мадридцы смогут быстро перестроиться и полностью выложиться во встрече с аутсайдером Ла Лиги.

Учитывая, что в четырех из пяти последних очных встреч «Эспаньол» с поля без гола в ворота «Реала» не уходил, предположим, что и в этот раз команда из Барселоны сумеет поразить ворота грозного соперника. А в том, что мадридцы забьют, сомнений нет вовсе. Делаем выбор в пользу ставки, что обе команды сумеют отличиться на «Стэйдж Фронт» хотя бы по разу.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Эспаньолом» и «Реалом» покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Эспаньол»: Грахера, Сальви (оба - травмы)

«Реал»: Карвахаль, Милитао, Камавинга (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брест»  - «Реал»:

Позиция«Эспаньол»«Реал»Позиция
Вратарь1. Гарсия1. КуртуаВратарь
Защитник23. Эль-Хилали23. МендиЗащитник
Защитник4. Кумбула22. РюдигерЗащитник
Защитник6. Кабрера35. АсенсиоЗащитник
Защитник22. Ромеро17. ВаскесЗащитник
Полузащитник 12. Техеро14. ТчуамениПолузащитник
Полузащитник 10. Лосано8. ВальвердеПолузащитник 
Полузащитник20. Крал5. БеллингемПолузащитник
Полузащитник17. Каррерас21. ДиасНападающий
Нападающий2. Фернандес11. РодригоНападающий
Нападающий7. Пуадо9. МбаппеНападающий
Главный тренерМаноло ГонсалесКарло АнчелоттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех хозяев - 9.50. Вероятность победы «Реала» оценена котировкой 1.30. На ничью можно поставить за 5.40.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Эспаньол» - «Реал»?

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Наиболее вероятным исходом эксперты PARI называют победу мадридского клуба со счетом 0:2, предлагая за это коэффициент 6.50. Успех гостей со счетом 0:1 или 0:3 котируется за 8.00. Заключить пари на итоговый счет 1:2 можно за 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Эспаньол» - «Реал»?

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В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ!». 

Кто выиграет чемпионат Испании?

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Топ-3 фаворитов Ла Лиги у БК PARI выглядит так:

«Реал» - 1.30

«Барселона» - 4.70

«Атлетико» - 8.50

Поставить на чемпионство «Эспаньола» можно с коэффициентом 5.000

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