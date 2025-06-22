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22 июня 9:32ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира

Эсперанс - Челси, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В 1/8 финала намечается битва европейских топов!
Валентин Васильев

Английскому топу в этой группе отводили роль фаворита, но действительность оказалась жестче прогнозов для «Челси». Поражение от «Фламенго» поставило под сомнение выход британцев в следующий раунд. Фактически игра в Филадельфии превратилась в мини-финал за второй пропуск в 1/8 финала.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эсперанс» (Тунис)

25.06.2025, Ср

04:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 10.00

Х - 5.60

П2 - 1.30

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 3-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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Последние пять игр «Эсперанса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2025«Лос-Анджелес»

0:1

«Эсперанс»

Клубный ЧМ-2025

17.06.2025«Фламенго»

2:0

«Эсперанс»

Клубный ЧМ-2025

01.06.2025«Эсперанс»

1:0

«Стад Тунизьен»

Кубок Туниса

25.05.2025«Бен-Кардан»

0:3

«Эсперанс»

Кубок Туниса

18.05.2025«Эсперанс»

3:1

«Зарзиш»

Кубок Туниса

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2025«Фламенго»

3:1

«Челси»

Клубный ЧМ-2025

16.06.2025«Челси»

2:0

«Лос-Анджелес»

Клубный ЧМ-2025

28.05.2025«Бетис»

1:4

«Челси»

Лига конференций

25.05.2025«Ноттингем»

0:1

«Челси»

АПЛ

16.05.2025«Челси»

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Турнирная таблица

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Группа А

КомандаИВНПМО
1. Фламенго22005-16
2. Челси21013-33
3. Эсперанс21011-23
4. Лос-Анджелес20020-30

Прогноз на матч

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Обладатель Лиги конференций удачно стартовал на клубном чемпионате мира, обыграв  «Лос-Анджелес» со счетом 2:0, но затем в те же два мяча уступил «Фламенго». «Эсперанс» в двух первых турах выступил с таким же успехом: бразильцам проиграл, американцев - победил. Таким образом, победитель встречи в Филадельфии гарантированно выходит в плей-офф.

«Челси» находится в чуть более выгодном положении, поскольку его для квалификации в 1/8 финала устроит даже ничья. При равенстве очков определяющим фактором станет общая разность мячей, а она у британцев лучше, чем у соперника. Логично предположить, что команда Энцо Марески предельно аккуратно отработает в обороне, чтобы не дать сопернику забить. Есть подозрение, что, если в этой паре кто-то и забьет, то только одна команда. Наш выбор на матч: обе забьют - нет. 

Составы команд

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Потери

«Эсперанс»: Ахолу (травма)

«Челси»: Фофана  (травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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Коэффициенты букмекеров

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FONBET предлагает 10-кратный выигрыш за удачную ставку на победу тунисского клуба. Вероятность победы англичан оценивается котировкой 1.30. Заключить пари на ничью можно за 5.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Эсперанс» - «Челси»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент присвоен победе лондонцев со счетом 2:0. На такой исход можно поставить по коэффициенту 6.00.

Будет ли много голов в матче «Эсперанс» - «Челси»?

Тотал больше 2.5 идет в линии FONBET за 1.68, поэтому матч скорее будет результативным, чем бедным на голы.

С кем сыграет «Челси» в плей-офф?

В случае выхода англичан в 1/8 финала они, скорее всего, попадут на победителя группы C, а это с высокой степенью вероятности будет «Бавария».

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