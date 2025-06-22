Эсперанс - Челси, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Английскому топу в этой группе отводили роль фаворита, но действительность оказалась жестче прогнозов для «Челси». Поражение от «Фламенго» поставило под сомнение выход британцев в следующий раунд. Фактически игра в Филадельфии превратилась в мини-финал за второй пропуск в 1/8 финала.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эсперанс» (Тунис)
25.06.2025, Ср
04:00 МСК
«Челси» (Лондон, Англия)
|П1 - 10.00
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 3-й тур
Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Последние пять игр «Эсперанса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2025
|«Лос-Анджелес»
0:1
«Эсперанс»
Клубный ЧМ-2025
|17.06.2025
|«Фламенго»
2:0
«Эсперанс»
Клубный ЧМ-2025
|01.06.2025
|«Эсперанс»
1:0
«Стад Тунизьен»
Кубок Туниса
|25.05.2025
|«Бен-Кардан»
0:3
«Эсперанс»
Кубок Туниса
|18.05.2025
|«Эсперанс»
3:1
«Зарзиш»
Кубок Туниса
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2025
|«Фламенго»
3:1
«Челси»
Клубный ЧМ-2025
|16.06.2025
|«Челси»
2:0
«Лос-Анджелес»
Клубный ЧМ-2025
|28.05.2025
|«Бетис»
1:4
«Челси»
Лига конференций
|25.05.2025
|«Ноттингем»
0:1
«Челси»
АПЛ
|16.05.2025
|«Челси»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Фламенго
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Челси
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3. Эсперанс
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|4. Лос-Анджелес
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Обладатель Лиги конференций удачно стартовал на клубном чемпионате мира, обыграв «Лос-Анджелес» со счетом 2:0, но затем в те же два мяча уступил «Фламенго». «Эсперанс» в двух первых турах выступил с таким же успехом: бразильцам проиграл, американцев - победил. Таким образом, победитель встречи в Филадельфии гарантированно выходит в плей-офф.
«Челси» находится в чуть более выгодном положении, поскольку его для квалификации в 1/8 финала устроит даже ничья. При равенстве очков определяющим фактором станет общая разность мячей, а она у британцев лучше, чем у соперника. Логично предположить, что команда Энцо Марески предельно аккуратно отработает в обороне, чтобы не дать сопернику забить. Есть подозрение, что, если в этой паре кто-то и забьет, то только одна команда. Наш выбор на матч: обе забьют - нет.
Потери
«Эсперанс»: Ахолу (травма)
«Челси»: Фофана (травма)
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FONBET предлагает 10-кратный выигрыш за удачную ставку на победу тунисского клуба. Вероятность победы англичан оценивается котировкой 1.30. Заключить пари на ничью можно за 5.60.
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В линии на точный счет самый скромный коэффициент присвоен победе лондонцев со счетом 2:0. На такой исход можно поставить по коэффициенту 6.00.
Тотал больше 2.5 идет в линии FONBET за 1.68, поэтому матч скорее будет результативным, чем бедным на голы.
В случае выхода англичан в 1/8 финала они, скорее всего, попадут на победителя группы C, а это с высокой степенью вероятности будет «Бавария».