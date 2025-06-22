Эсперанс - Челси, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Обладатель Лиги конференций удачно стартовал на клубном чемпионате мира, обыграв «Лос-Анджелес» со счетом 2:0, но затем в те же два мяча уступил «Фламенго». «Эсперанс» в двух первых турах выступил с таким же успехом: бразильцам проиграл, американцев - победил. Таким образом, победитель встречи в Филадельфии гарантированно выходит в плей-офф.

«Челси» находится в чуть более выгодном положении, поскольку его для квалификации в 1/8 финала устроит даже ничья. При равенстве очков определяющим фактором станет общая разность мячей, а она у британцев лучше, чем у соперника. Логично предположить, что команда Энцо Марески предельно аккуратно отработает в обороне, чтобы не дать сопернику забить. Есть подозрение, что, если в этой паре кто-то и забьет, то только одна команда. Наш выбор на матч: обе забьют - нет.