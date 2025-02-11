Эвертон - Ливерпуль, 12 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Победа в мерсисайдском дерби позволит команде Арне Слота оторваться от «Арсенала» уже на девять очков, и такой возможностью «Ливер» должен воспользоваться. В результатах соперников з последние пять лет прослеживается странная закономерность. Шесть из десяти последних встреч завершались победой одного из соперников со счетом 2:0, а в восьми играх одна из команд оставалась без забитых голов.

Не сложно догадаться, кто чаще сего проигрывал и не забивал. Фаворит очевиден. Вот и в этот раз поставим на «сухую» победу «Ливерпуля».