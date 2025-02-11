Эвертон - Ливерпуль, 12 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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В среду, 12 февраля, «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграют отложенный матч 15-го тура национального чемпионата. Победа в дерби может позволить команде Арне Слота увеличить отрыв от занимающего в турнирной таблице второе место «Арсенала» до девяти баллов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эвертон» (Ливерпуль)
12.02.2025, Ср
22:30 МСК
«Ливерпуль» (Ливерпуль)
|П1 - 7.40
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 15-й тур
Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия)
Судья: Майкл Оливер
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эвертон»
|61
|74
|92
|245-317
|«Ливерпуль»
|92
|74
|61
|317-245
Последние пять игр «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Эвертон»
|0:2
|«Борнмут»
|Кубок Англии
|01.02.2025
|«Эвертон»
4:0
«Лестер»
АПЛ
|25.01.2025
|«Брайтон»
|0:1
|«Эвертон»
|АПЛ
|19.01.2025
|«Эвертон»
3:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|15.01.2025
|«Эвертон»
0:1
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«Плимут»
|1:0
|«Ливерпуль»
|Кубок Англии
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
|4:0
|«Тоттенхэм»
|Кубок лиги
|01.02.2025
|«Борнмут»
|0:2
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|29.01.2025
|«ПСВ Эйндховен»
|3:2
|«Ливерпуль»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Ливерпуль»
|4:1
|«Ипсвич»
|АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.04.2024
|«Эвертон»
|2:0
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|21.10.2023
|«Ливерпуль»
|2:0
|«Эвертон»
|АПЛ
|13.02.2023
|«Ливерпуль»
|2:0
|«Эвертон»
|АПЛ
|03.09.2022
|«Эвертон»
|0:0
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|24.04.2022
|«Ливерпуль»
|2:0
|«Эвертон»
|АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|23
|17
|5
|1
|56-21
|56
|2. Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3. Ноттингем
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4. Челси
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5. Манчестер Сити
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6. Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7. Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8. Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9. Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10. Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11. Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12. Кристал Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13. Манчестер Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14. Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15. Вест Хэм
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|16. Эвертон
|23
|6
|8
|9
|23-28
|26
|17. Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18. Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19. Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20. Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Победа в мерсисайдском дерби позволит команде Арне Слота оторваться от «Арсенала» уже на девять очков, и такой возможностью «Ливер» должен воспользоваться. В результатах соперников з последние пять лет прослеживается странная закономерность. Шесть из десяти последних встреч завершались победой одного из соперников со счетом 2:0, а в восьми играх одна из команд оставалась без забитых голов.
Не сложно догадаться, кто чаще сего проигрывал и не забивал. Фаворит очевиден. Вот и в этот раз поставим на «сухую» победу «Ливерпуля».
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Российские телеканалы не показывают матчи британских турниров. Найти текстовую трансляции можно на сайтах спортивных медиа.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Эвертон»: Броя, Мангала, Калверт-Льюин, Макнил, Шермити (все - травмы)
«Ливерпуль»: Гомес, Мортон (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Эвертон»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Пикфорд
|56. Ярош
|Вратарь
|Защитник
|18. Янг
|26. Робертсон
|Защитник
|Защитник
|6. Тарковски
|78. Куанса
|Защитник
|Защитник
|32. Брэнтуэйт
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|19. Миколенко
|21. Цимикас
|Защитник
|Полузащитник
|37. Гарнер
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гейе
|3. Эндо
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Дукуре
|19. Эллиотт
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Харрисон
|7. Диас
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ндиайе
|14. Кьеза
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Бету
|20. Жота
|Нападающий
|Главный тренер
|Дэвид Мойес
|Арне Слот
|Главный тренер
Аналитики PARI называют безусловным фаворитом пары команду Арне Слота. Коэффициент на победу гостей - 1.43. На выигрыш хозяев поля можно поставить за 7.40. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.60.
Наиболее вероятным исходом букмекеры называют победу команды Арне Слота со счетом 0:2. Поставить на это предлагается за 7.00. Минимальная победа «Ливерпуля» со счетом 0:1 котируется за 8.00.
Российские телеканалы не обладают правами на показ английского футбола. Однако на сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.
Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:
«Ливерпуль» - 1.25
«Арсенал» - 4.70
«Манчестер Сити» и «Челси» - по 50.00
Партнерский проект