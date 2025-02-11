Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 февраля 14:30ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Эвертон - Ливерпуль, 12 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лидер английского первенства может увеличить отрыв в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

В среду, 12 февраля, «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграют отложенный матч 15-го тура национального чемпионата. Победа в дерби может позволить команде Арне Слота увеличить отрыв от занимающего в турнирной таблице второе место «Арсенала» до девяти баллов.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эвертон» (Ливерпуль)

12.02.2025, Ср

22:30 МСК

 «Ливерпуль» (Ливерпуль)

П1 - 7.40

Х - 4.60

П2 - 1.43

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 15-й тур

Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия)

Судья: Майкл Оливер

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эвертон»617492245-317
«Ливерпуль»927461317-245

Последние пять игр «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Эвертон»0:2«Борнмут»Кубок Англии
01.02.2025«Эвертон»

4:0

«Лестер»

АПЛ

25.01.2025«Брайтон»0:1«Эвертон»АПЛ
19.01.2025«Эвертон»

3:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

15.01.2025«Эвертон»

0:1

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025«Плимут»1:0«Ливерпуль»Кубок Англии
06.02.2025«Ливерпуль»4:0«Тоттенхэм»Кубок лиги
01.02.2025«Борнмут»0:2«Ливерпуль»АПЛ
29.01.2025«ПСВ Эйндховен»3:2«Ливерпуль»Лига чемпионов
25.01.2025«Ливерпуль»4:1«Ипсвич»АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.04.2024«Эвертон»2:0«Ливерпуль»АПЛ
21.10.2023«Ливерпуль»2:0«Эвертон»АПЛ
13.02.2023«Ливерпуль»2:0«Эвертон»АПЛ
03.09.2022«Эвертон»0:0«Ливерпуль»АПЛ
24.04.2022«Ливерпуль»2:0«Эвертон»АПЛ

Турнирное положение

Свернуть
КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль23175156-2156
2. Арсенал24148249-2250
3. Ноттингем24145540-2747
4. Челси24127547-3143
5. Манчестер Сити24125748-3541
6. Ньюкасл24125742-2941
7. Борнмут24117641-2840
8. Астон Вилла24107734-3737
9. Фулхэм2499636-3236
10. Брайтон24810635-3834
11. Брентфорд24941142-4231
12. Кристал Пэлас2479828-3030
13. Манчестер Юнайтед24851128-3429
14. Тоттенхэм24831348-3727
15. Вест Хэм24761129-4627
16. Эвертон2368923-2826
17. Вулверхэмптон24541534-5219
18. Лестер24451525-5317
19. Ипсвич24371422-4916
20. Саутгемптон24231918-549

Прогноз на матч

Свернуть

Победа в мерсисайдском дерби позволит команде Арне Слота оторваться от «Арсенала» уже на девять очков, и такой возможностью «Ливер» должен воспользоваться. В результатах соперников з последние пять лет прослеживается странная закономерность. Шесть из десяти последних встреч завершались победой одного из соперников со счетом 2:0, а в восьми играх одна из команд оставалась без забитых голов.

Не сложно догадаться, кто чаще сего проигрывал и не забивал. Фаворит очевиден. Вот и в этот раз поставим на «сухую» победу «Ливерпуля».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Российские телеканалы не показывают матчи британских турниров. Найти текстовую трансляции можно на сайтах спортивных медиа. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Эвертон»: Броя, Мангала, Калверт-Льюин, Макнил, Шермити (все - травмы)

«Ливерпуль»: Гомес, Мортон (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Ливерпуль»:

Позиция«Эвертон»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Пикфорд56. ЯрошВратарь
Защитник18. Янг26. РобертсонЗащитник
Защитник6. Тарковски78. КуансаЗащитник
Защитник32. Брэнтуэйт5. КонатеЗащитник
Защитник19. Миколенко21. ЦимикасЗащитник
Полузащитник 37. Гарнер10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 27. Гейе3. ЭндоПолузащитник 
Полузащитник16. Дукуре19. ЭллиоттПолузащитник
Нападающий11. Харрисон7. ДиасПолузащитник
Нападающий10. Ндиайе14. КьезаПолузащитник
Нападающий14. Бету20. ЖотаНападающий
Главный тренерДэвид МойесАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI называют безусловным фаворитом пары команду Арне Слота. Коэффициент на победу гостей - 1.43. На выигрыш хозяев поля можно поставить за 7.40. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.60.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Эвертон» - «Ливерпуль»?

Наиболее вероятным исходом букмекеры называют победу команды Арне Слота со счетом 0:2. Поставить на это предлагается за 7.00. Минимальная победа «Ливерпуля» со счетом 0:1 котируется за 8.00.

Где бесплатно смотреть матч «Эвертон» - «Ливерпуль»?

Российские телеканалы не обладают правами на показ английского футбола. Однако на сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:

«Ливерпуль» - 1.25

«Арсенал» - 4.70

«Манчестер Сити» и «Челси» - по 50.00

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров