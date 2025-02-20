Эвертон - Манчестер Юнайтед, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Смутные времена великого манчестерского клуба продолжаются. Замена тренера в конце осени быстрого эффекта не дала. Если на Общем этапе Лиги Европы «МЮ» оправдал статус фаворита, то в АПЛ никак не поставит набор очков на поток. За последние четыре тура команда Рубена Аморима потерпела три поражения и скатилась уже на 15-е место. До зоны вылета еще далеко, но видеть 20-кратного чемпиона Англии так низко в таблице непривычно, а его верным поклонникам - больно. Можно предположить, что игроки «Манчестер Юнайтед» подсознательно «подзабили» на Премьер-лигу, понимая, что зоны ЛЧ уже не достичь, а иные места не имеют высокой ценности. Продвижение клуба по двум кубковым турнирам - Лиги Европы и Кубка Англии - в эту версию вполне укладывается.

У «Эвертона», как видно, приоритеты иные. Из обоих национальных кубков «ириски» довольно быстро вылетели и теперь полностью сосредоточились на чемпионате. Где, между прочим, пять туров уже не проигрывают: четыре победы и ничья с лидером сезона - «Ливерпулем».

Очевидно, что к субботнему противостоянию на «Гудисон Парк» парни Мойеса подходят более мотивированными. Серия из шести поражений от «МЮ» дополнительно их распаляет. А для самого Дэвида каждая встреча с бывшим клубом принципиальна. Но и гостям нужно реабилитироваться после поражений в АПЛ от «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма». Есть все основания понадеяться на бодрый и относительно результативный футбол. Обоюдное взятие ворот кажется здесь вполне реалистичным сценарием. Берем «обе забьют» в PARI за 1.92.