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20 февраля 6:31ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Эвертон - Манчестер Юнайтед, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Мойес напомнит о себе «красным дьяволам»
Валентин Васильев

Субботний игровой день в английской Премьер-лиге откроет встреча в Ливерпуле. «Эвертон» принимает «Манчестер Юнайтед». Обеим командам придется очень постараться весной, чтобы спасти этот сезон. Хозяева, кажется, начали это делать, а вот гостям никак не удается войти в победный ритм.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эвертон» (Ливерпуль)

22.02.2025, Сб

15:30 МСК

«Манчестер Юнайтед»

П1 - 2.55

Х - 3.15

П2 - 2.90

Турнир: английская Премьер-лига, 26-й тур

Стадион: «Гудисон Парк»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эвертон»684795288-321
«Манчестер Юнайтед»954768321-288

Последние пять игр «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Кристал Пэлас»

1:2

«Эвертон»

АПЛ

12.02.2025«Эвертон»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

08.02.2025«Эвертон»

0:2

«Борнмут»

Кубок Англии

01.02.2025«Эвертон»

4:0

«Лестер»

АПЛ

25.01.2025«Брайтон»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Тоттенхэм»

1:0

«МЮ»

АПЛ

07.02.2025«МЮ»

2:1

«Лестер»

Кубок Англии

02.02.2025«МЮ»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

30.01.2025«Стяуа»

0:2

«МЮ»

Лига Европы

26.01.2025«Фулхэм»

0:1

«МЮ»

АПЛ

Место в таблице

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Перед началом 26 тура команды занимали соседние места в турнирной таблице. Хотя видеть их на 15-16-й позициях крайней непривычно. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль26187162-2661
2. Арсенал25158251-2253
3. Ноттингем Форест25145641-2947
4. Манчестер Сити25135752-3544
5. Борнмут25127644-2943
6. Челси25127647-3443
7. Ньюкасл25125842-3341
8. Фулхэм25109638-3339
9. Астон Вилла26109737-4039
10. Брайтон25910638-3837
11. Брентфорд251041143-4234
12. Тоттенхэм25931349-3730
13. Кристал Пэлас2579929-3230
14. Эвертон2579927-3130
15. Манчестер Юнайтед25851228-3529
16. Вест Хэм25761229-4727
17. Вулверхэмптон25541635-5419
18. Ипсвич25381423-5017
19. Лестер25451625-5517
20. Саутгемптон25232019-579

Прогноз на матч

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Смутные времена великого манчестерского клуба продолжаются. Замена тренера в конце осени быстрого эффекта не дала. Если на Общем этапе Лиги Европы «МЮ» оправдал статус фаворита, то в АПЛ никак не поставит набор очков на поток. За последние четыре тура команда Рубена Аморима потерпела три поражения и скатилась уже на 15-е место. До зоны вылета еще далеко, но видеть 20-кратного чемпиона Англии так низко в таблице непривычно, а его верным поклонникам - больно. Можно предположить, что игроки «Манчестер Юнайтед» подсознательно «подзабили» на Премьер-лигу, понимая, что зоны ЛЧ уже не достичь, а иные места не имеют высокой ценности. Продвижение клуба по двум кубковым турнирам - Лиги Европы и Кубка Англии - в эту версию вполне укладывается. 

У «Эвертона», как видно, приоритеты иные. Из обоих национальных кубков «ириски» довольно быстро вылетели и теперь полностью сосредоточились на чемпионате. Где, между прочим, пять туров уже не проигрывают: четыре победы и ничья с лидером сезона - «Ливерпулем».  

Очевидно, что к субботнему противостоянию на «Гудисон Парк» парни Мойеса подходят более мотивированными. Серия из шести поражений от «МЮ» дополнительно их распаляет. А для самого Дэвида каждая встреча с бывшим клубом принципиальна. Но и гостям нужно реабилитироваться после поражений в АПЛ от «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма». Есть все основания понадеяться на бодрый и относительно результативный футбол. Обоюдное взятие ворот кажется здесь вполне реалистичным сценарием. Берем «обе забьют» в PARI за 1.92.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Эвертон»: Паттеросн, Ндиайе, Коулмэн, Шермити,  Броя, Мангала, Кальверт-Льюин, Макнил (все - травмы)

«Манчестер Юнайтед»:  Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»:

Позиция«Эвертон»«МЮ»Позиция
Вратарь1. Пикфорд24. ОнанаВратарь
Защитник18. Янг4. Де ЛигтЗащитник
Защитник6. Тарковски5. МагуайрЗащитник
Защитник32. Брэнтуэйт15. ЙороЗащитник
Защитник19. Миколенко20. ДалоЗащитник
Полузащитник 37. Гарнер3. МазрауиПолузащитник
Полузащитник 27. Гейе25. УгартеПолузащитник 
Полузащитник16. Дукуре8. ФернандешПолузащитник
Полузащитник11. Харрисон17. ГарначоНападающий
Полузащитник29. Линдстрем37. МайнуНападающий
Нападающий14. Бету9. ХойлундНападающий
Главный тренерДэвид МойесРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Линию PARI отличают высокие коэффициенты на три главных исхода игры. Победа «Эвертона» идет в черно-зеленой компании с котировкой 2.55, а «МЮ» - на 2.90. При ставке на ничью можно более чем в три раза приумножить свой банк. 

Вопросы и ответы

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Кто выиграет в матче «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»?

«МЮ» - крайне неудобный соперник для второго клуба Ливерпуля. Из 10 последних матчей с ним «Эвертон» выиграл только один. Кажется, сейчас удобный момент для слома этой тенденции.

Где бесплатно смотреть матч «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»?

Посмотреть игру в Ливерпуле на российском ТВ не представляется возможным. Однако некоторые кабельные операторы предоставляют своим клиентам доступ к иностранным каналам, легально транслирующим АПЛ.

Кто тренирует «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед»?

Месяц назад «Эвертон» возглавил опытнейший Дэвид Мойес, в резюме которого есть и работа на «Олд Траффорд». У руля «МЮ» с ноября прошлого года стоит португалец Рубен Аморим. 

Сколько команд вылетает из АПЛ?

По итогам сезона в Чемпионшип отправляются три худших клуба АПЛ.

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