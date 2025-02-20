Эвертон - Манчестер Юнайтед, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в английской Премьер-лиге откроет встреча в Ливерпуле. «Эвертон» принимает «Манчестер Юнайтед». Обеим командам придется очень постараться весной, чтобы спасти этот сезон. Хозяева, кажется, начали это делать, а вот гостям никак не удается войти в победный ритм.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эвертон» (Ливерпуль)
22.02.2025, Сб
15:30 МСК
«Манчестер Юнайтед»
|П1 - 2.55
Турнир: английская Премьер-лига, 26-й тур
Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эвертон»
|68
|47
|95
|288-321
|«Манчестер Юнайтед»
|95
|47
|68
|321-288
Последние пять игр «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Кристал Пэлас»
1:2
«Эвертон»
АПЛ
|12.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|08.02.2025
|«Эвертон»
0:2
«Борнмут»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Эвертон»
4:0
«Лестер»
АПЛ
|25.01.2025
|«Брайтон»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|07.02.2025
|«МЮ»
2:1
«Лестер»
Кубок Англии
|02.02.2025
|«МЮ»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|30.01.2025
|«Стяуа»
0:2
«МЮ»
Лига Европы
|26.01.2025
|«Фулхэм»
0:1
«МЮ»
АПЛ
Перед началом 26 тура команды занимали соседние места в турнирной таблице. Хотя видеть их на 15-16-й позициях крайней непривычно.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2. Арсенал
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3. Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4. Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5. Борнмут
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6. Челси
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7. Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8. Фулхэм
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9. Астон Вилла
|26
|10
|9
|7
|37-40
|39
|10. Брайтон
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|11. Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43-42
|34
|12. Тоттенхэм
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13. Кристал Пэлас
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14. Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15. Манчестер Юнайтед
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16. Вест Хэм
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17. Вулверхэмптон
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18. Ипсвич
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19. Лестер
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20. Саутгемптон
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
Смутные времена великого манчестерского клуба продолжаются. Замена тренера в конце осени быстрого эффекта не дала. Если на Общем этапе Лиги Европы «МЮ» оправдал статус фаворита, то в АПЛ никак не поставит набор очков на поток. За последние четыре тура команда Рубена Аморима потерпела три поражения и скатилась уже на 15-е место. До зоны вылета еще далеко, но видеть 20-кратного чемпиона Англии так низко в таблице непривычно, а его верным поклонникам - больно. Можно предположить, что игроки «Манчестер Юнайтед» подсознательно «подзабили» на Премьер-лигу, понимая, что зоны ЛЧ уже не достичь, а иные места не имеют высокой ценности. Продвижение клуба по двум кубковым турнирам - Лиги Европы и Кубка Англии - в эту версию вполне укладывается.
У «Эвертона», как видно, приоритеты иные. Из обоих национальных кубков «ириски» довольно быстро вылетели и теперь полностью сосредоточились на чемпионате. Где, между прочим, пять туров уже не проигрывают: четыре победы и ничья с лидером сезона - «Ливерпулем».
Очевидно, что к субботнему противостоянию на «Гудисон Парк» парни Мойеса подходят более мотивированными. Серия из шести поражений от «МЮ» дополнительно их распаляет. А для самого Дэвида каждая встреча с бывшим клубом принципиальна. Но и гостям нужно реабилитироваться после поражений в АПЛ от «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма». Есть все основания понадеяться на бодрый и относительно результативный футбол. Обоюдное взятие ворот кажется здесь вполне реалистичным сценарием. Берем «обе забьют» в PARI за 1.92.
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|PARI
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|-
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|Текстовая
|-
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Потери
«Эвертон»: Паттеросн, Ндиайе, Коулмэн, Шермити, Броя, Мангала, Кальверт-Льюин, Макнил (все - травмы)
«Манчестер Юнайтед»: Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»:
|Позиция
|«Эвертон»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Пикфорд
|24. Онана
|Вратарь
|Защитник
|18. Янг
|4. Де Лигт
|Защитник
|Защитник
|6. Тарковски
|5. Магуайр
|Защитник
|Защитник
|32. Брэнтуэйт
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|19. Миколенко
|20. Дало
|Защитник
|Полузащитник
|37. Гарнер
|3. Мазрауи
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гейе
|25. Угарте
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Дукуре
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Харрисон
|17. Гарначо
|Нападающий
|Полузащитник
|29. Линдстрем
|37. Майну
|Нападающий
|Нападающий
|14. Бету
|9. Хойлунд
|Нападающий
|Главный тренер
|Дэвид Мойес
|Рубен Аморим
|Главный тренер
Линию PARI отличают высокие коэффициенты на три главных исхода игры. Победа «Эвертона» идет в черно-зеленой компании с котировкой 2.55, а «МЮ» - на 2.90. При ставке на ничью можно более чем в три раза приумножить свой банк.
«МЮ» - крайне неудобный соперник для второго клуба Ливерпуля. Из 10 последних матчей с ним «Эвертон» выиграл только один. Кажется, сейчас удобный момент для слома этой тенденции.
Посмотреть игру в Ливерпуле на российском ТВ не представляется возможным. Однако некоторые кабельные операторы предоставляют своим клиентам доступ к иностранным каналам, легально транслирующим АПЛ.
Месяц назад «Эвертон» возглавил опытнейший Дэвид Мойес, в резюме которого есть и работа на «Олд Траффорд». У руля «МЮ» с ноября прошлого года стоит португалец Рубен Аморим.
По итогам сезона в Чемпионшип отправляются три худших клуба АПЛ.
Партнерский проект