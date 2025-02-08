Эксетер Сити - Ноттингем Форест, 11 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

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1/16 финала Кубка Англии по футболу финиширует во вторник, 11 февраля, в главном городе графства Девоншир в Юго-Западной Англии. В Эксетер едет команда-сенсация АПЛ - «Ноттингем Форес». Ждать ли от встречи соперников разного класса сенсации?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эксетер»
11.02.2025, Вт
23:00 МСК
«Ноттингем Форест»
|П1 - 10.00
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Эксетер, Англия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эксетер»
|0
|0
|0
|0-0
|«Ноттингем»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр «Эксетера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2024
|«Стивенейдж»
4:1
«Эксетер»
Лига 1
|28.01.2025
|«Эксетер»
2:6
«Лейтон Ориент»
Лига 1
|25.01.2024
|«Эксетер»
1:3
«Блэкпул»
Лига 1
|21.01.2024
|«Питерборо»
1:1
«Эксетер»
Лига 1
|18.01.2025
|«Бирмингем»
1:0
«Эксетер»
Лига 1
Последние пять игр «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2024
|«Ноттингем»
7:0
«Брайтон»
АПЛ
|25.01.2025
|«Борнмут»
5:0
«Ноттингем»
АПЛ
|19.01.2024
|«Ноттингем»
3:2
«Саутгемптон»
АПЛ
|14.01.2024
|«Ноттингем»
1:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|11.01.2025
|«Ноттингем»
2:0
«Лутон»
Кубок Англии
1/16 финала
07.02.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лидс Юнайтед» – «Миллуолл»
08.02.2025. 18:00. «Сток Сити» – «Кардифф Сити»
08.02.2025. 18:00. «Ковентри Сити» – «Ипсвич Таун»
08.02.2025. 18:00. «Эвертон» – «Борнмут»
08.02.2025. 18:00. «Саутгемптон» – «Бернли»
08.02.2025. 18:00. «Уиган Атлетик» – «Фулхэм»
08.02.2025. 18:00. «Престон Норт Энд» – «Уиком Уондерерс»
08.02.2025. 20:45. «Бирмингем Сити» – «Ньюкасл Юнайтед»
08.02.2025. 23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси»
09.02.2025. 15:30. «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»
09.02.2025. 18:00. «Плимут Аргайл» – «Ливерпуль»
09.02.2025. 20:35. «Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур»
10.02.2025. 22:45. «Донкастер Роверс» – «Кристал Пэлас»
11.02.2025. 23:00. «Эксетер Сити» – «Ноттингем Форест»
В 2025 году «Эксетер Сити» намного чаще огорчает своих поклонников чем радует. Из восьми матчей января-февраля проиграны шесть. Единственное светлое пятно - победа над «Оксфорд Юнайтед» на предыдущей стадии Кубка. В Лиге 2 (третий по счету дивизион Англии) ситуация у «греков» тревожная: 18 место среди 24 команд и риск свалиться в зону вылета. Но приезд одного из лидеров АПЛ - грандиозное событие для города. И тут уж парни Гари Колдуэлла постараются прыгнуть выше головы. Когда еще такой шанс показать себя топам представится?!
«Ноттингем Форест» - веселая команда. Может, 0:5 влететь «Борнмуту», а потом со счетом 7:0 разнести «Брайтон». Для нее сверхрезультативные матчи в порядке вещей. Да и у хозяев все последние игры были такими - 1:4, 2:6, 1:3. Ждем чего-то подобного и во вторник. Должно быть ярко и результативно.
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Российские телевизионные каналы не транслируют матчи Кубка Англии. Цифровые трансляции доступны на платформах букмекерских компаний и в социальных сетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Эксетер Сити»: Фитзуотер, Коул, Кокс, Свини, Ифеко, Вайлдшут (все - травмы)
«Ноттингем»: Хадсон-Одои (травма)
БК PARI присвоила победе фаворита коэффициент 1.25, что примерно соответствует 80% вероятности. На ничью в конторе можно поставить по котировке 6.30. Если же случится чудо, и «Эксетер Сити» выбьет «Ноттингем» из сетки розыгрыша, букмекер умножит номинал ставки на 10.
Партнерский проект