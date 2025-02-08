Эксетер Сити - Ноттингем Форест, 11 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

В 2025 году «Эксетер Сити» намного чаще огорчает своих поклонников чем радует. Из восьми матчей января-февраля проиграны шесть. Единственное светлое пятно - победа над «Оксфорд Юнайтед» на предыдущей стадии Кубка. В Лиге 2 (третий по счету дивизион Англии) ситуация у «греков» тревожная: 18 место среди 24 команд и риск свалиться в зону вылета. Но приезд одного из лидеров АПЛ - грандиозное событие для города. И тут уж парни Гари Колдуэлла постараются прыгнуть выше головы. Когда еще такой шанс показать себя топам представится?!

«Ноттингем Форест» - веселая команда. Может, 0:5 влететь «Борнмуту», а потом со счетом 7:0 разнести «Брайтон». Для нее сверхрезультативные матчи в порядке вещей. Да и у хозяев все последние игры были такими - 1:4, 2:6, 1:3. Ждем чего-то подобного и во вторник. Должно быть ярко и результативно.