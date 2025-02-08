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8 февраля 8:57ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Эксетер Сити - Ноттингем Форест, 11 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Первая встреча в истории команд!
Валентин Васильев

1/16 финала Кубка Англии по футболу финиширует во вторник, 11 февраля, в главном городе графства Девоншир в Юго-Западной Англии. В Эксетер едет команда-сенсация АПЛ - «Ноттингем Форес». Ждать ли от встречи соперников разного класса сенсации?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эксетер»

11.02.2025, Вт

23:00 МСК

«Ноттингем Форест»

П1 - 10.00

Х - 6.30

П2 - 1.25

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Сент-Джеймс Парк»  (Эксетер, Англия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эксетер»0000-0
«Ноттингем»0000-0

Последние пять игр «Эксетера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2024«Стивенейдж»

4:1

«Эксетер»

Лига 1

28.01.2025«Эксетер»

2:6

«Лейтон Ориент»

Лига 1

25.01.2024«Эксетер»

1:3

«Блэкпул»

Лига 1

21.01.2024«Питерборо»

1:1

«Эксетер»

Лига 1

18.01.2025«Бирмингем»

1:0

«Эксетер»

Лига 1

Последние пять игр «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2024«Ноттингем»

7:0

«Брайтон»

АПЛ

25.01.2025«Борнмут»

5:0

«Ноттингем»

АПЛ

19.01.2024«Ноттингем»

3:2

«Саутгемптон»

АПЛ

14.01.2024«Ноттингем»

1:1

«Ливерпуль»

АПЛ

11.01.2025«Ноттингем»

2:0

«Лутон»

Кубок Англии

Расписание игр

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1/16 финала

07.02.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед»  – «Лестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лейтон Ориент»  – «Манчестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лидс Юнайтед»  – «Миллуолл» 
08.02.2025.  18:00. «Сток Сити»  – «Кардифф Сити» 
08.02.2025.  18:00. «Ковентри Сити»  – «Ипсвич Таун» 
08.02.2025.  18:00. «Эвертон» – «Борнмут» 
08.02.2025.  18:00. «Саутгемптон» – «Бернли» 
08.02.2025.  18:00. «Уиган Атлетик»  – «Фулхэм» 
08.02.2025.  18:00. «Престон Норт Энд»  – «Уиком Уондерерс» 
08.02.2025.  20:45. «Бирмингем Сити»  – «Ньюкасл Юнайтед» 
08.02.2025.  23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Челси» 
09.02.2025.  15:30. «Блэкберн Роверс»  – «Вулверхэмптон» 
09.02.2025.  18:00. «Плимут Аргайл»  – «Ливерпуль» 
09.02.2025.  20:35. «Астон Вилла»  – «Тоттенхэм Хотспур» 
10.02.2025.  22:45. «Донкастер Роверс»  – «Кристал Пэлас» 
11.02.2025.  23:00. «Эксетер Сити»  – «Ноттингем Форест»

Прогноз на матч

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В 2025 году «Эксетер Сити» намного чаще огорчает своих поклонников чем радует. Из восьми матчей января-февраля проиграны шесть. Единственное светлое пятно - победа над «Оксфорд Юнайтед» на предыдущей стадии Кубка. В Лиге 2 (третий по счету дивизион Англии) ситуация у «греков» тревожная: 18 место среди 24 команд и риск свалиться в зону вылета. Но приезд одного из лидеров АПЛ - грандиозное событие для города. И тут уж парни Гари Колдуэлла постараются прыгнуть выше головы. Когда еще такой шанс показать себя топам представится?!

«Ноттингем Форест» - веселая команда. Может, 0:5 влететь «Борнмуту», а потом со счетом 7:0 разнести «Брайтон». Для нее сверхрезультативные матчи в порядке вещей. Да и у хозяев все последние игры были такими - 1:4, 2:6, 1:3. Ждем чего-то подобного и во вторник. Должно быть ярко и результативно.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телевизионные каналы не транслируют матчи Кубка Англии. Цифровые трансляции доступны на платформах букмекерских компаний и в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Эксетер Сити»: Фитзуотер, Коул, Кокс, Свини, Ифеко, Вайлдшут (все - травмы)

«Ноттингем»: Хадсон-Одои (травма)

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI присвоила победе фаворита коэффициент  1.25, что примерно соответствует 80% вероятности. На ничью в конторе можно поставить по котировке 6.30. Если же случится чудо, и «Эксетер Сити» выбьет «Ноттингем» из сетки розыгрыша, букмекер умножит номинал ставки на 10.

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