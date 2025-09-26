Факел - Чайка, 28 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Почти полтора месяца лета воронежский клуб прошел без потерь. А с наступлением осени начал отчаянно пробуксовывать. За пять последних туров первенства «Факел» выиграл только раз - у «Арсенала» дома. «Уралу» с «Родиной», своим прямым конкурентам, воронежцы уступили с одинаковым счетом 0:2, а с «Челябинском» и «Енисеем» поделили очки. Как результат - спуск с первого места в таблице на третье. Посреди недели команда Шалимова еле-еле, в серии пенальти, прошла «Текстильщик» в Кубке, но упор в сезоне она делает на чемпионат. Возвращение домой и игра с главным аутсайдером лиги для «Факела» сейчас очень кстати.

«Чайка» только в Кубке наконец оборвала свою жуткую 11-матчевую серию без побед. Но в лиге она продолжается и уже достигла 10 туров.

«Факел» в этом сезоне чаще всего играет «низовые» матчи: 9 из 10 последних игр воронежцев содержали не больше двух забитых мячей. Но после серии неудач фавориту важно восстановить подорванную уверенность в собственных силах. Вымученной минимальной победой этого не сделаешь. Рискнем предположить, что на этот раз голы в Воронеже будут - во множественном числе.