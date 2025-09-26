Факел - Чайка, 28 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На субботу, 28 сентября, в Лиге PARI запланировано три матча 12-го тура. На самый поздний временной слот ФНЛ поставила игру одного из фаворитов первенства. «Факел» в Воронеже примет «Чайку». Рассказываем, на какие рынки можно обратить внимание любителям ставок на первый дивизион в противостоянии одного из лидеров с аутсайдером.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Факел» (Воронеж)
28.09.2025, Сб
18:00 МСК
«Чайка» (Песчанокопское)
|П1 - 1.23
Турнир: Лига PARI, 12-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|1
|3
|2
|4-5
|«Чайка»
|2
|3
|1
|5-4
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Текстильщик»
1:1, пен. 1:3
«Факел»
Кубок России
|20.09.2025
|«Енисей»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Родина»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Факел»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Челябинск»
1:1
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Знамя Труда»
0:1
«Чайка»
Кубок России
|20.09.2025
|«Чайка»
2:4
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|15.09.2025
|«Черноморец»
4:1
«Чайка»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Челябинск»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Чайка»
0:6
«Ротор»
Лига PARI
После 11-го тура «Факел» выпал из проходной двойки таблицы первенства. А «Чайке» падать дальше некуда - ниже только вторая лига.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|11
|8
|2
|1
|20-11
|26
|2. Урал
|11
|7
|3
|1
|19-8
|24
|3. Факел
|11
|7
|2
|2
|10-7
|23
|4. Челябинск
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|5. Ротор
|11
|6
|3
|2
|18-5
|21
|6. КАМАЗ
|11
|5
|4
|2
|16-12
|19
|7. Родина
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|8. Арсенал
|11
|3
|5
|3
|17-14
|14
|9. Шинник
|11
|3
|5
|3
|7-7
|14
|10. Нефтехимик
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|11. СКА-Хабаровск
|11
|3
|4
|4
|10-12
|13
|12. Волга
|11
|3
|2
|6
|11-20
|11
|13. Уфа
|11
|2
|4
|5
|13-14
|10
|14. Енисей
|11
|2
|4
|5
|7-13
|10
|15. Черноморец
|11
|2
|3
|6
|13-16
|9
|16. Сокол
|11
|1
|5
|5
|5-11
|8
|17. Торпедо
|11
|1
|3
|7
|6-16
|6
|18. Чайка
|11
|1
|3
|7
|9-26
|6
Почти полтора месяца лета воронежский клуб прошел без потерь. А с наступлением осени начал отчаянно пробуксовывать. За пять последних туров первенства «Факел» выиграл только раз - у «Арсенала» дома. «Уралу» с «Родиной», своим прямым конкурентам, воронежцы уступили с одинаковым счетом 0:2, а с «Челябинском» и «Енисеем» поделили очки. Как результат - спуск с первого места в таблице на третье. Посреди недели команда Шалимова еле-еле, в серии пенальти, прошла «Текстильщик» в Кубке, но упор в сезоне она делает на чемпионат. Возвращение домой и игра с главным аутсайдером лиги для «Факела» сейчас очень кстати.
«Чайка» только в Кубке наконец оборвала свою жуткую 11-матчевую серию без побед. Но в лиге она продолжается и уже достигла 10 туров.
«Факел» в этом сезоне чаще всего играет «низовые» матчи: 9 из 10 последних игр воронежцев содержали не больше двух забитых мячей. Но после серии неудач фавориту важно восстановить подорванную уверенность в собственных силах. Вымученной минимальной победой этого не сделаешь. Рискнем предположить, что на этот раз голы в Воронеже будут - во множественном числе.
Прямой эфир из Воронежа пройдет на платформе БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Чайка»: Черов, Дзиов (оба - травмы)
«Чайка»: нет
PARI установила на матч коэффициенты, соответствующие местам команд в таблице: 1.23 на одного из лидеров и 14.00 - на аутсайдера. Даже ничья идет в линии с повышенной котировкой - 5.20.
Самый низкий коэффициент на маркете точного счета - 5.00 - аналитики установили на победу воронежцев в два мяча - 2:0. Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».
Трейдеры установили близкие коэффициенты на «верх» и «низ» в матче: 1.83 на тотал больше 2.5 и 1.87 - на ТМ 2.5.
Билеты на игру продаются на официальном сайте «Факела».