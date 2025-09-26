Ведомости
Факел - Чайка, 28 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Шалимов против Комбарова - с победителем все ясно?
Валентин Васильев

На субботу, 28 сентября, в Лиге PARI запланировано три матча 12-го тура. На самый поздний временной слот ФНЛ поставила игру одного из фаворитов первенства. «Факел» в Воронеже примет «Чайку». Рассказываем, на какие рынки можно обратить внимание любителям ставок на первый дивизион в противостоянии одного из лидеров с аутсайдером.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

28.09.2025, Сб

18:00 МСК

«Чайка» (Песчанокопское)

П1 - 1.23

Х - 5.20

П2 - 14.00

Турнир: Лига PARI, 12-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 1324-5
«Чайка»2315-4

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«Текстильщик»

1:1, пен. 1:3

«Факел»

Кубок России

20.09.2025«Енисей»

1:1

«Факел»

Лига PARI

15.09.2025«Родина»

2:0

«Факел»

Лига PARI

08.09.2025«Факел»

1:0

«Арсенал»

Лига PARI

04.09.2025«Челябинск»

1:1

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«Знамя Труда»

0:1

«Чайка»

Кубок России

20.09.2025«Чайка»

2:4

«Спартак» Кострома

Лига PARI

15.09.2025«Черноморец»

4:1

«Чайка»

Лига PARI

08.09.2025«Челябинск»

1:0

«Чайка»

Лига PARI

03.09.2025«Чайка»

0:6

«Ротор»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После 11-го тура «Факел» выпал из проходной двойки таблицы первенства. А «Чайке» падать дальше некуда - ниже только вторая лига.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1182120-1126
2. Урал1173119-824
3. Факел1172210-723
4. Челябинск1163218-1021
5. Ротор1163218-521
6. КАМАЗ1154216-1219
7. Родина1144317-1316
8. Арсенал1135317-1414
9. Шинник113537-714
10. Нефтехимик1135312-1314
11. СКА-Хабаровск1134410-1213
12. Волга1132611-2011
13. Уфа1124513-1410
14. Енисей112457-1310
15. Черноморец1123613-169
16. Сокол111555-118
17. Торпедо111376-166
18. Чайка111379-266

Прогноз на матч

Почти полтора месяца лета воронежский клуб прошел без потерь. А с наступлением осени начал отчаянно пробуксовывать. За пять последних туров первенства «Факел» выиграл только раз - у «Арсенала» дома. «Уралу» с «Родиной», своим прямым конкурентам, воронежцы уступили с одинаковым счетом 0:2, а с «Челябинском» и «Енисеем» поделили очки. Как результат - спуск с первого места в таблице на третье. Посреди недели команда Шалимова еле-еле, в серии пенальти, прошла «Текстильщик» в Кубке, но упор в сезоне она делает на чемпионат. Возвращение домой и игра с главным аутсайдером лиги для «Факела» сейчас очень кстати.

«Чайка» только в Кубке наконец оборвала свою жуткую 11-матчевую серию без побед. Но в лиге она продолжается и уже достигла 10 туров. 

«Факел» в этом сезоне чаще всего играет «низовые» матчи: 9 из 10 последних игр воронежцев содержали не больше двух забитых мячей. Но после серии неудач фавориту важно восстановить подорванную уверенность в собственных силах. Вымученной минимальной победой этого не сделаешь. Рискнем предположить, что на этот раз голы в Воронеже будут - во множественном числе. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Воронежа пройдет на платформе БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Чайка»: Черов, Дзиов (оба - травмы)

«Чайка»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI установила на матч коэффициенты, соответствующие местам команд в таблице: 1.23 на одного из лидеров и 14.00 - на аутсайдера. Даже ничья идет в линии с повышенной котировкой - 5.20.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Чайка»? 

Самый низкий коэффициент на маркете точного счета - 5.00 - аналитики установили на победу воронежцев в два мяча - 2:0. Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Чайка»?

Официальный букмекер ФНЛ показывает все игры дивизиона на своей платформе бесплатно.

Будет ли результативным матч «Факел» - «Чайка»?

Трейдеры установили близкие коэффициенты на «верх» и «низ» в матче: 1.83 на тотал больше 2.5 и 1.87 - на ТМ 2.5.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Чайка»?

Билеты на игру продаются на официальном сайте «Факела»

