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6 декабря 13:21ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Факел - Динамо, 10 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Ташуев свяжет динамовскую атаку
Валентин Васильев

Первая часть чемпионата России по футболу подошла к концу. 8-10 декабря в РПЛ пройдут матчи 18-го тура. Здесь обсуждаем шансы “Факела” и “Динамо” в заключительной игре года и выбираем перспективные варианты для пари на матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

10.12.2023, Вс

14:00 МСК

 «Динамо» (Москва)

П1 - 3.30

Х - 3.35

П2 - 2.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «Центральный стадион профсоюзов» (Воронеж)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел»65919-32
 «Динамо»95632-19

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.12.2023«Факел»

0:0

«Балтика»

РПЛ

26.11.2023«Рубин»

1:0

«Факел»

РПЛ

11.11.2023«Факел»

1:1

ЦСКА

РПЛ

04.11.2023«Ахмат»

1:2

«Факел»

РПЛ

01.11.2023«Сочи»

2:0

«Факел»

Кубок России

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.12.2023«Динамо»

1:0

«Рубин»

РПЛ

29.11.2023«Динамо»

1:0

«Зенит»

Кубок России

25.11.2023ЦСКА

2:3

«Динамо»

РПЛ

12.11.2023«Динамо»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

06.11.2023«Сочи»

3:3

«Динамо»

РПЛ

Турнирная таблица

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После 17 туров “Факел” занимает 11-е место, “Динамо” - четвертое. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар17105227-1435
2. Зенит17103434-1733
3. Динамо1787228-2131
4. Крылья Советов1785436-2429
5. ЦСКА1777331-2328
6. Локомотив1777327-2328
7. Спартак1783624-2427
8. Рубин1774616-2125
9. Пари НН1773715-1524
10. Ростов1755724-2920
11. Факел1755714-1820
12. Урал1754818-2619
13. Ахмат1744918-2316
14. Оренбург1735918-2714
15. Балтика17341012-2313
16. Сочи17311316-3010

Прогнозы на матч

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Марцел Личка за время практики в России зарекомендовал себя как приверженец агрессивного, атакующего футбола. Но в последних матчах “Динамо” хватало для достижения максимального результата минимума забитых мячей: 1:0 бело-голубые выиграли у “Зенита” в Кубке и “Рубина” в чемпионате. 

Для “Факела” такой минимализм в результатах - норма. У воронежцев из пяти последних матчей четыре были “низовыми”. А в заключительном матче года, при своей публике, они предельно внимательно сработают в обороне. Думается, стратегически их и нулевая ничья устроит. Голов на  «Центральном стадионе профсоюзов» вряд ли будет много. В PARI взять ТМ (2.5) можно за 1.75.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Матч на «Центральном стадионе профсоюзов»  в прямом эфире покажет кабельный телеканал “Матч Премьер”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую читайте на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Факел»: нет

«Динамо»: Майсторович, Кутицкий, Даса, Грулев, Бессмертный (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» -  «Динамо»:

Позиция«Факел»«Динамо»Позиция
Вратарь31. Беленов31. ЛещукВратарь
Защитник15. Суслов4. ПаршивлюкЗащитник
Защитник47. Божин6. ФернандесЗащитник
Защитник92. Брызгалов5. БальбуэнаЗащитник
Защитник88. Мастерной7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник10. Альшин 74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 23. Якимов89. БителлоПолузащитник 
Полузащитник33. Квеквескири93. ЛаксальтПолузащитник
Полузащитник11. Моцпан91. ГладышевПолузащитник
Нападающий14. Аппаев13. НгамалёНападающий
Нападающий20. Марков70. ТюкавинНападающий
Главный тренерСергей ТашуевМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила высокие коэффициенты на основные исходы матча. Победа хозяев в конторе идет за 3.30. Котировка на успех “Динамо” - 2.30. Ничью можно взять за 3.35.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Факел» - «Динамо»?

Как бы ни сложилась игра, в одном можно быть уверенным точно: матч будет крайне напряженным и непростым для обеих сторон. Букмекеры отдают предпочтение более классной команде, и это естественно. Мы же просто не можем не обратить внимание на один тренд: “Динамо” уже пять матчей, начиная с совместных выступлений в ФНЛ, не может обыграть “Факел"! Три из этих встреч закончились в пользу воронежцев и еще две - вничью.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Динамо»?

Бесплатную трансляцию болельщикам предложит официальный беттинговый партнер РПЛ - Winline.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Динамо»?

Приобрести билеты на матч можно онлайн на официальном сайте воронежского клуба. 

Сколько стоит билет на матч «Факел» - «Динамо»?

Стоимость билетов на игру в Воронеже стартует с 2000 рублей (максимум - 7 500).

Кто вылетит из РПЛ?

Самым явным претендентом на спуск в Первую лигу аналитики считают “Сочи”. Ставки на вылет южан из РПЛ PARI принимает по коэффициенту 1.75. Далее в антитопе идут: “Балтика” (1.85) и “Оренбург” (2.40).

UPD: результат

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Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 1:1. У «Динамо» отличился Гладышев (29 минута), у «Факела» - Максимов (79, с пенальти).

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