Факел - Динамо, 10 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Первая часть чемпионата России по футболу подошла к концу. 8-10 декабря в РПЛ пройдут матчи 18-го тура. Здесь обсуждаем шансы “Факела” и “Динамо” в заключительной игре года и выбираем перспективные варианты для пари на матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Факел» (Воронеж)
10.12.2023, Вс
14:00 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 3.30
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «Центральный стадион профсоюзов» (Воронеж)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|6
|5
|9
|19-32
|«Динамо»
|9
|5
|6
|32-19
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.12.2023
|«Факел»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|26.11.2023
|«Рубин»
1:0
«Факел»
РПЛ
|11.11.2023
|«Факел»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|04.11.2023
|«Ахмат»
1:2
«Факел»
РПЛ
|01.11.2023
|«Сочи»
2:0
«Факел»
Кубок России
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.12.2023
|«Динамо»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|29.11.2023
|«Динамо»
1:0
«Зенит»
Кубок России
|25.11.2023
|ЦСКА
2:3
«Динамо»
РПЛ
|12.11.2023
|«Динамо»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.11.2023
|«Сочи»
3:3
«Динамо»
РПЛ
После 17 туров “Факел” занимает 11-е место, “Динамо” - четвертое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|2. Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|3. Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|4. Крылья Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|5. ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|6. Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|7. Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|8. Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|9. Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|10. Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|11. Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|12. Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|13. Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|14. Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|15. Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|16. Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
Марцел Личка за время практики в России зарекомендовал себя как приверженец агрессивного, атакующего футбола. Но в последних матчах “Динамо” хватало для достижения максимального результата минимума забитых мячей: 1:0 бело-голубые выиграли у “Зенита” в Кубке и “Рубина” в чемпионате.
Для “Факела” такой минимализм в результатах - норма. У воронежцев из пяти последних матчей четыре были “низовыми”. А в заключительном матче года, при своей публике, они предельно внимательно сработают в обороне. Думается, стратегически их и нулевая ничья устроит. Голов на «Центральном стадионе профсоюзов» вряд ли будет много. В PARI взять ТМ (2.5) можно за 1.75.
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Матч на «Центральном стадионе профсоюзов» в прямом эфире покажет кабельный телеканал “Матч Премьер”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую читайте на специализированных сайтах:
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|Тип трансляции
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|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: нет
«Динамо»: Майсторович, Кутицкий, Даса, Грулев, Бессмертный (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Динамо»:
|Позиция
|«Факел»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|31. Беленов
|31. Лещук
|Вратарь
|Защитник
|15. Суслов
|4. Паршивлюк
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|92. Брызгалов
|5. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|88. Мастерной
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|10. Альшин
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Якимов
|89. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|93. Лаксальт
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Моцпан
|91. Гладышев
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Аппаев
|13. Нгамалё
|Нападающий
|Нападающий
|20. Марков
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Ташуев
|Марцел Личка
|Главный тренер
БК PARI установила высокие коэффициенты на основные исходы матча. Победа хозяев в конторе идет за 3.30. Котировка на успех “Динамо” - 2.30. Ничью можно взять за 3.35.
Как бы ни сложилась игра, в одном можно быть уверенным точно: матч будет крайне напряженным и непростым для обеих сторон. Букмекеры отдают предпочтение более классной команде, и это естественно. Мы же просто не можем не обратить внимание на один тренд: “Динамо” уже пять матчей, начиная с совместных выступлений в ФНЛ, не может обыграть “Факел"! Три из этих встреч закончились в пользу воронежцев и еще две - вничью.
Бесплатную трансляцию болельщикам предложит официальный беттинговый партнер РПЛ - Winline.
Приобрести билеты на матч можно онлайн на официальном сайте воронежского клуба.
Стоимость билетов на игру в Воронеже стартует с 2000 рублей (максимум - 7 500).
Самым явным претендентом на спуск в Первую лигу аналитики считают “Сочи”. Ставки на вылет южан из РПЛ PARI принимает по коэффициенту 1.75. Далее в антитопе идут: “Балтика” (1.85) и “Оренбург” (2.40).
Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 1:1. У «Динамо» отличился Гладышев (29 минута), у «Факела» - Максимов (79, с пенальти).
Партнерский проект