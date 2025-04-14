Факел - Динамо, 10 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Факел» - «Динамо»?

Как бы ни сложилась игра, в одном можно быть уверенным точно: матч будет крайне напряженным и непростым для обеих сторон. Букмекеры отдают предпочтение более классной команде, и это естественно. Мы же просто не можем не обратить внимание на один тренд: “Динамо” уже пять матчей, начиная с совместных выступлений в ФНЛ, не может обыграть “Факел"! Три из этих встреч закончились в пользу воронежцев и еще две - вничью.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Динамо»?

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Где купить билеты на матч «Факел» - «Динамо»?

Приобрести билеты на матч можно онлайн на официальном сайте воронежского клуба.

Сколько стоит билет на матч «Факел» - «Динамо»?

Стоимость билетов на игру в Воронеже стартует с 2000 рублей (максимум - 7 500).

Кто вылетит из РПЛ?

Самым явным претендентом на спуск в Первую лигу аналитики считают “Сочи”. Ставки на вылет южан из РПЛ PARI принимает по коэффициенту 1.75. Далее в антитопе идут: “Балтика” (1.85) и “Оренбург” (2.40).