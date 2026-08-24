Факел - Зенит: прогноз и ставка на 29 августа

«Зенит» является безоговорочным фаворитом противостояния и демонстрирует завидную стабильность. Санкт-петербургский клуб не проигрывает в 18 из 20 последних матчей во всех турнирах. Однако в этом сезоне питерцы уже получили два неприятных поражения: 1:2 от «Родины» и 0:2 от «Спартака», что намекает на некую разбалансированность в отдельных матчах «Зенита».

История личных встреч полностью на стороне гостей. «Зенит» одержал 15 побед в 18 матчах против «Факела», включая 4 уверенные победы в последних очных встречах. Разница в классе исполнителей и глубина скамейки запасных делают «сине-бело-голубых» явными фаворитами. Команда умеет контролировать темп игры, доминировать и наказывать соперника за малейшие ошибки в обороне.

«БетБум» дает коэффициент 4.80 на победу хозяев, 4.10 на ничью и 1.70 на победу гостей. Учитывая текущую форму команд и историческое доминирование «Зенита», наиболее логичной выглядит ставка на победу гостей (П2).