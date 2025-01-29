Стяуа — Манчестер Юнайтед, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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В заключительном туре группового этапа Лиги Европы в Бухаресте встретятся «Стяуа» и «Манчестер Юнайтед». Победитель на «Арене Националэ» гарантирует себе выход в 1/8 финала турнира, а проигравший рискует отправиться в стыковые матчи.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Стяуа» (Румыния)
30.01.2025, Чт
23:00 МСК
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
|П1 - 5.40
Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)
Главный арбитр: еще не определен
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Последние пять матчей «Стяуа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«УТА»
|0:1
|«Стяуа»
|Лига 1
|23.01.2025
|«Карабах»
|2:3
|«Стяуа»
|Лига Европы
|17.01.2025
|«Стяуа»
|1:1
|«Гермианштадт»
|Лига 1
|23.12.2024
|«Политехника»
|0:2
|«Стяуа»
|Лига 1
|15.12.2024
|«Фарул»
|1:1
|«Стяуа»
|Лига 1
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«Фулхэм»
|0:1
|«МЮ»
|АПЛ
|23.05.2025
|«МЮ»
|2:1
|«Рейнджерс»
|Лига Европы
|19.01.2025
|«МЮ»
|1:3
|«Брайтон»
|АПЛ
|16.01.2025
|«МЮ»
|3:1
|«Саутгемптон»
|АПЛ
|12.01.2025
|«Ливерпуль»
|1:1 (3:5 - пен.)
|«МЮ»
|Кубок Англии
Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Лацио
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2. Айнтрахт
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3. Атлетик
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4. Манчестер Юнайтед
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5. Лион
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6. Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7. Андерлехт
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8. Стяуа
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9. Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10. Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12. Олимпиакос
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13. Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14. АЗ Алкмаар
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15. Юнион
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16. Аякс
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17. ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18. Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19. Митьюлланд
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20. Эльфсборг
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21. Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22. Ференцварош
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23. Фенербахче
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24. Бешикташ
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25. Порту
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26. Твенте
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27. Брага
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28. Хоффенхайм
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29. Маккаби ТА
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30. РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31. Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32. Мальме
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33. Лудогорец
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34. Карабах
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35. Ницца
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36. Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
«Стяуа» имеет шанс попасть в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи. Но для этого команде Элиаса Хараламбуса скорее всего не хватит даже ничье на своем поле с именитым соперником. Выходит, что румынский клуб обречен играть с «Манчестер Юнайтед» исключительно на победу.
«МЮ» в предыдущем туре ЛЕ продемонстрировал, что относится к турниру всерьез. Битва с «Рейнджерс» на «Олд Траффорд» вышла замечательная, а победа досталась «красным дьяволам» лишь в компенсированное время. трижды сыграв на старте турнира вничью, манкунианцы потеряли шесть очков, но затем одержали четыре победы и находятся в лидерах турнирной таблицы. Перед встречей со «Стяуа» смущает только то, что команду Рубена Аморима вполне устроит и ничья. Характер и волю к победе игроки «МЮ» демонстрировать умеют, но редко идут на перевыполнение плана. Есть вероятность, что и в этот раз манкунианцы могут приспустить гетры. Ставим на ничью.
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Потери
«Стяуа»: Ликсандру, Олару, Попеску (все - травма)
«Манчестер Юнайтед»: Эванс, Шоу, Угарте (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Стяуа» - «Манчестер Юнайтед»:
|Позиция
|«Стяуа»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|32. Тырновану
|24. Онана
|Вратарь
|Защитник
|2. Крецу
|4. Де Лигт
|Защитник
|Защитник
|30. Нгезана
|6. Мартинес
|Защитник
|Защитник
|5. Чаконте
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|33. Радунович
|12. Маласиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Шут
|37. Дало
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Альхассан
|14. Эриксен
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Микулеску
|18. Каземиро
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Штефэнеску
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Тэнасе
|16. Диалло
|Нападающий
|Нападающий
|9. Бырлиджа
|11. Зиркзее
|Нападающий
|Главный тренер
|Элиас Хараламбус
|Рубен Аморим
|Главный тренер
Для аналитиков PARI в этой паре явным фаворитом являются более статусные гости. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» - 1.60. Заключить пари на ничью можно за 4.15, а вероятность выигрыша хозяев поля оценена щедрым кэфом 5.40.
Самый скромный коэффициент при выборе точного счета предлагается за победу «Манчестер Юнайтед» 0:1 или 0:2 - 8.00. Победа английского гранта со счетом 1:2 и ничья 1:1 идут за 8.50.
Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.
Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:
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