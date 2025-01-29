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29 января 15:23ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Стяуа — Манчестер Юнайтед, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«МЮ» побьется с румынским клубом за место в 1/8 финала ЛЕ
Руслан Ипполитов

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы в Бухаресте встретятся «Стяуа» и «Манчестер Юнайтед». Победитель на «Арене Националэ» гарантирует себе выход в 1/8 финала турнира, а проигравший рискует отправиться в стыковые матчи.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Стяуа» (Румыния)

30.01.2025, Чт

23:00 МСК

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

П1 - 5.40

Х - 4.15

П2 - 1.60

Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

Главный арбитр: еще не определен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Стяуа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«УТА»0:1«Стяуа»Лига 1
23.01.2025«Карабах»2:3«Стяуа»Лига Европы
17.01.2025«Стяуа»1:1«Гермианштадт»Лига 1
23.12.2024«Политехника»0:2«Стяуа»Лига 1
15.12.2024«Фарул»1:1«Стяуа»Лига 1

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«Фулхэм»0:1«МЮ»АПЛ
23.05.2025«МЮ»2:1«Рейнджерс»Лига Европы
19.01.2025«МЮ»1:3«Брайтон»АПЛ
16.01.2025«МЮ»3:1«Саутгемптон»АПЛ
12.01.2025«Ливерпуль»1:1 (3:5 - пен.)«МЮ»Кубок Англии

Турнирное положение

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Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:

КомандаИВНПМО
1. Лацио761017-419
2. Айнтрахт751114-816
3. Атлетик751112-616
4. Манчестер Юнайтед743014-915
5. Лион742115-714
6. Тоттенхэм742114-914
7. Андерлехт742111-814
8. Стяуа742110-714
9. Галатасарай734018-1413
10. Буде-Глимт741213-1013
11. Виктория733112-912
12. Олимпиакос73316-312
13. Рейнджерс732214-911
14. АЗ Алкмаар732210-911
15. Юнион73227-611
16. Аякс731314-710
17. ПАОК731312-810
18. Реал Сосьедад731311-910
19. Митьюлланд73137-710
20. Эльфсборг73139-1110
21. Рома72328-69
22. Ференцварош730411-129
23. Фенербахче72327-99
24. Бешикташ730410-149
25. Порту722312-118
26. Твенте71427-97
27. Брага72148-127
28. Хоффенхайм71337-116
29. Маккаби ТА72058-166
30. РФШ71246-125
31. Славия Прага71155-94
32. Мальме71158-154
33. Лудогорец70343-103
34. Карабах71066-173
35. Ницца70256-152
36. Динамо Киев70164-181

Прогноз на матч

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«Стяуа» имеет шанс попасть в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи. Но для этого команде Элиаса Хараламбуса скорее всего не хватит даже ничье на своем поле с именитым соперником. Выходит, что румынский клуб обречен играть с «Манчестер Юнайтед» исключительно на победу.

«МЮ» в предыдущем туре ЛЕ продемонстрировал, что относится к турниру всерьез. Битва с «Рейнджерс» на «Олд Траффорд» вышла замечательная, а победа досталась «красным дьяволам» лишь в компенсированное время. трижды сыграв на старте турнира вничью, манкунианцы потеряли шесть очков, но затем одержали четыре победы и находятся в лидерах турнирной таблицы. Перед встречей со «Стяуа» смущает только то, что команду Рубена Аморима вполне устроит и ничья. Характер и волю к победе игроки «МЮ» демонстрировать умеют, но редко идут на перевыполнение плана. Есть вероятность, что и в этот раз манкунианцы могут приспустить гетры. Ставим на ничью.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Стяуа»: Ликсандру, Олару, Попеску (все - травма)

«Манчестер Юнайтед»: Эванс, Шоу, Угарте (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Стяуа» - «Манчестер Юнайтед»:

Позиция«Стяуа»«МЮ»Позиция
Вратарь32. Тырновану24. ОнанаВратарь
Защитник2. Крецу4. Де ЛигтЗащитник
Защитник30. Нгезана6. МартинесЗащитник
Защитник5. Чаконте15. ЙороЗащитник
Защитник33. Радунович12. МаласиаПолузащитник
Полузащитник 8. Шут37. Дало  Полузащитник
Полузащитник 42. Альхассан14. ЭриксенПолузащитник 
Полузащитник11. Микулеску18. КаземироПолузащитник
Полузащитник15. Штефэнеску8. ФернандешПолузащитник
Нападающий7. Тэнасе16. ДиаллоНападающий
Нападающий9. Бырлиджа11. ЗиркзееНападающий
Главный тренерЭлиас ХараламбусРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Для аналитиков PARI в этой паре явным фаворитом являются более статусные гости. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» - 1.60. Заключить пари на ничью можно за 4.15, а вероятность выигрыша хозяев поля оценена щедрым кэфом 5.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Стяуа» - «Манчестер Юнайтед»?

Самый скромный коэффициент при выборе точного счета предлагается за победу «Манчестер Юнайтед» 0:1 или 0:2 - 8.00. Победа английского гранта со счетом 1:2 и ничья 1:1 идут за 8.50.

Кто выходит в плей-офф Лиги Европы?

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Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.

Кто выиграет Лигу Европы?

Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:

  1. «Тоттенхэм» - 5.00
  2. «Манчестер Юнайтед» - 5.50
  3. «Атлетик» - 8.00
  4. «Лацио» - 8.00
  5. «Айнтрахт» - 10.00
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