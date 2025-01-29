Стяуа — Манчестер Юнайтед, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Стяуа» имеет шанс попасть в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи. Но для этого команде Элиаса Хараламбуса скорее всего не хватит даже ничье на своем поле с именитым соперником. Выходит, что румынский клуб обречен играть с «Манчестер Юнайтед» исключительно на победу.

«МЮ» в предыдущем туре ЛЕ продемонстрировал, что относится к турниру всерьез. Битва с «Рейнджерс» на «Олд Траффорд» вышла замечательная, а победа досталась «красным дьяволам» лишь в компенсированное время. трижды сыграв на старте турнира вничью, манкунианцы потеряли шесть очков, но затем одержали четыре победы и находятся в лидерах турнирной таблицы. Перед встречей со «Стяуа» смущает только то, что команду Рубена Аморима вполне устроит и ничья. Характер и волю к победе игроки «МЮ» демонстрировать умеют, но редко идут на перевыполнение плана. Есть вероятность, что и в этот раз манкунианцы могут приспустить гетры. Ставим на ничью.