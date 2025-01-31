Брэндон Фигероа — Стивен Фултон, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ближайший уикенд в Лас-Вегасе пройдет крупный вечер бокса. Вторым по значимости событием турнира станет титульный поединок в полулегком весе (до 57,2 кг). Сумеет ли американец Брэндон Фигероа впервые защитить пояс WBC в бою со своим соотечественником Стивеном Фултоном и заодно взять реванш?
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Фигероа
Фултон
США
Страна
США
28
Возраст
30
27
Бои
23
25 (19)
Победы (нокауты)
22 (8)
1 (0)
Поражения (нокауты)
1 (1)
1
Ничьи
0
1
Место в рейтинге BoxRec (полулегкий вес)
5
173
Рост (см)
169
184
Размах рук (см)
179
Правша
Стойка
Правша
На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В 2021-м стал чемпионом мира по версии WBC во втором легчайшем весе. Пытался объединить этот пояс с титулом WBO, но уступил Фултону. Затем одержал три победы подряд, а также стал временным чемпионом WBC в полулегком весе. В последнем поединке в мае защитил этот титул, нокаутировав Джесси Магдалено в девятом раунде. В октябре был повышен до полноценного чемпиона.
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Среди любителей выиграл турнир «Золотые перчатки» в 2013 году. В профессиональном боксе выступает с 2014-го. В 2019-м завоевал пояс IBO во втором легчайшем весе, в 2020-м взял титул WBO Inter-Continental в той же категории. В следующих поединках стал чемпионом мира по версиям WBO и WBC. Потерял эти титулы в 2023 году, уступив Наое Иноуэ. В последнем поединке в сентябре закрыл это поражение, победив Карлоса Кастро раздельным решением судей в дебютном бою в полулегком весе.
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Первый поединок между соперниками прошел в ноябре 2021 года и завершился победой Фултона решением большинства судей. Тогда котировки букмекеров оправдались, так как выиграл фаворит. Теперь же перевес по коэффициентам на стороне Фигероа.
Причин можно выделить несколько, но самая очевидная и прямая — действующий чемпион гораздо крепче выглядит в полулегком весе (первый бой с Фултоном был во во втором легчайшем). В новой категории Фигероа провел уже три поединка и одержал уверенные победы, в том числе две досрочные.
Фултон же только в прошлом бою дебютировал в этом дивизионе. Получилось на тоненького — победа раздельным решением над Карлосом Кастро, которого Фигероа нокаутировал. Понятно, что к титульному реваншу Фултон выжмет из себя максимум. Вот только получится ли вернуть ту самую форму, которая уже позволила один раз победить Фигероа?
Вопросов к Фултону много. Если он выдаст лучшую версию себя, то интриги будет предостаточно, а у пояса точно может появиться новый обладатель. Но предварительные расклады намекают, что резонно заиграть победу фаворита с рабочим коэффициентом. Ставим на успешный реванш от Фигероа, тем более что полный бой идет с совсем скромными котировками, поэтому рискнуть придется.
Боксерский вечер пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, Саудовская Аравия). Турнир начнется в воскресенье, 2 февраля, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Фигероа — Фултон стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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