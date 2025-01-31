Брэндон Фигероа — Стивен Фултон, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Первый поединок между соперниками прошел в ноябре 2021 года и завершился победой Фултона решением большинства судей. Тогда котировки букмекеров оправдались, так как выиграл фаворит. Теперь же перевес по коэффициентам на стороне Фигероа.

Причин можно выделить несколько, но самая очевидная и прямая — действующий чемпион гораздо крепче выглядит в полулегком весе (первый бой с Фултоном был во во втором легчайшем). В новой категории Фигероа провел уже три поединка и одержал уверенные победы, в том числе две досрочные.

Фултон же только в прошлом бою дебютировал в этом дивизионе. Получилось на тоненького — победа раздельным решением над Карлосом Кастро, которого Фигероа нокаутировал. Понятно, что к титульному реваншу Фултон выжмет из себя максимум. Вот только получится ли вернуть ту самую форму, которая уже позволила один раз победить Фигероа?

Вопросов к Фултону много. Если он выдаст лучшую версию себя, то интриги будет предостаточно, а у пояса точно может появиться новый обладатель. Но предварительные расклады намекают, что резонно заиграть победу фаворита с рабочим коэффициентом. Ставим на успешный реванш от Фигероа, тем более что полный бой идет с совсем скромными котировками, поэтому рискнуть придется.