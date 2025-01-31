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31 января 16:48ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Брэндон Фигероа — Стивен Фултон, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Реванш дивизионом выше
Александр Бокулёв
Источник: WBC
Источник: WBC

В ближайший уикенд в Лас-Вегасе пройдет крупный вечер бокса. Вторым по значимости событием турнира станет титульный поединок в полулегком весе (до 57,2 кг). Сумеет ли американец Брэндон Фигероа впервые защитить пояс WBC в бою со своим соотечественником Стивеном Фултоном и заодно взять реванш?

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Статистика

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Фигероа

 

Фултон

США

Страна

США

28

Возраст

30

27

Бои

23

25 (19)

Победы (нокауты)

22 (8)

1 (0)

Поражения (нокауты)

1 (1)

1

Ничьи

0

1

Место в рейтинге BoxRec (полулегкий вес)

5

173

Рост (см)

169

184

Размах рук (см)

179

Правша

Стойка

Правша

Брэндон Фигероа

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На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В 2021-м стал чемпионом мира по версии WBC во втором легчайшем весе. Пытался объединить этот пояс с титулом WBO, но уступил Фултону. Затем одержал три победы подряд, а также стал временным чемпионом WBC в полулегком весе. В последнем поединке в мае защитил этот титул, нокаутировав Джесси Магдалено в девятом раунде. В октябре был повышен до полноценного чемпиона.

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Стивен Фултон

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Среди любителей выиграл турнир «Золотые перчатки» в 2013 году. В профессиональном боксе выступает с 2014-го. В 2019-м завоевал пояс IBO во втором легчайшем весе, в 2020-м взял титул WBO Inter-Continental в той же категории. В следующих поединках стал чемпионом мира по версиям WBO и WBC. Потерял эти титулы в 2023 году, уступив Наое Иноуэ. В последнем поединке в сентябре закрыл это поражение, победив Карлоса Кастро раздельным решением судей в дебютном бою в полулегком весе.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ФигероаПобеда ФултонаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,522,752,851,40

Прогноз на бой

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Первый поединок между соперниками прошел в ноябре 2021 года и завершился победой Фултона решением большинства судей. Тогда котировки букмекеров оправдались, так как выиграл фаворит. Теперь же перевес по коэффициентам на стороне Фигероа. 

Причин можно выделить несколько, но самая очевидная и прямая — действующий чемпион гораздо крепче выглядит в полулегком весе (первый бой с Фултоном был во во втором легчайшем). В новой категории Фигероа провел уже три поединка и одержал уверенные победы, в том числе две досрочные.

Фултон же только в прошлом бою дебютировал в этом дивизионе. Получилось на тоненького — победа раздельным решением над Карлосом Кастро, которого Фигероа нокаутировал. Понятно, что к титульному реваншу Фултон выжмет из себя максимум. Вот только получится ли вернуть ту самую форму, которая уже позволила один раз победить Фигероа?

Вопросов к Фултону много. Если он выдаст лучшую версию себя, то интриги будет предостаточно, а у пояса точно может появиться новый обладатель. Но предварительные расклады намекают, что резонно заиграть победу фаворита с рабочим коэффициентом. Ставим на успешный реванш от Фигероа, тем более что полный бой идет с совсем скромными котировками, поэтому рискнуть придется.

Где смотреть бой Фигероа Фултон II

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Боксерский вечер пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, Саудовская Аравия). Турнир начнется в воскресенье, 2 февраля, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Фигероа — Фултон стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Дэвид Бенавидес (США) — Дэвид Моррель (Куба). Полутяжелый вес. Бой за пояса WBA (Regular) и WBC (временный);
  • Брэндон Фигероа (США) — Стивен Фултон (США). Полулегкий вес. Бой за пояс WBC;
  • Исаак Крус (Мексика) — Анхель Фиерро (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Хесус Рамос (США) — Джейсон Росарио (Доминиканская Республика). Средний вес;
  • Мирко Куэльо (Аргентина) — Кристиан Оливо (Мексика). Полулегкий вес. Бой за временный пояс WBA;
  • Йоэнли Эрнандес (Куба) — Анхель Руис (США). Средний вес;
  • Хосе Бенавидес-младший (США) — Дэнни Розенбергер (США). Средний вес;
  • Кайпо Гальегос (США) — Леонардо Падилья (Венесуэла). Второй полулегкий вес;
  • Даниэль Бланкас (США) — Хуан Барахас (США). Второй средний вес;
  • Кармел Мотон (США) — Фрэнк Зальдивар (Куба). Легкий вес;
  • Джон Истер (США) — Джозеф Агилар (США). Второй средний вес;
  • Габриэла Теллес (США) — Эбрил Ангуяно (США). Полулегкий вес.
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