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8 июня 15:43ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Финляндия — Польша, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Встреча лидеров группы G
Руслан Ипполитов

Во вторник, 10 июня, футболисты сборной Финляндии встретятся с польскими коллегами. Случится это в рамках четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2026. Продемонстрировав на старте стопроцентный результат, выиграв два матча из двух, поляки возглавляют свою отборочную группу. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Финляндия
Место в рейтинге ФИФА: 69

10.06.2025, Вт

21:45 МСК

Польша
Место в рейтинге ФИФА: 34

П1 - 5.20

Х - 3.60

П2 - 1.75

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Европа, группа G, 4-й тур

Стадион: «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия)

Судьи: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Финляндия1224-11
Польша22111-4

Последние пять игр сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025Финляндия

0:2

Нидерланды

Отбор ЧМ-2026

24.03.2025Литва

2:2

Финляндия

Отбор ЧМ-2026

21.03.2024Мальта

0:1

Финляндия

Отбор ЧМ-2026

17.11.2024Финляндия

0:2

Греция

Лига наций

14.11.2024Ирландия

1:0

Финляндия

Лига наций

Последние пять игр сборной Польши:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Польша

2:0

Молдова

Товарищеский матч

24.03.2025Польша

2:0

Мальта

Отбор ЧМ-2026

21.03.2024Польша

1:0

Литва

Отбор ЧМ-2026

18.11.2024Польша

1:2

Шотландия

Лига наций

15.11.2024Португалия

5:1

Польша

Лига наций

Турнирное положение

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Соперники занимают две первые строчки в своей отборочной группе. Поляки - первые, финны - вторые.

КомандыИВНПМО
1. Польша22003-06
2. Финляндия31113-44
3. Нидерланды11002-03
4. Литва30212-32
5. Мальта30120-31

Прогноз на матч

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Фаворит в этой паре очевиден, но реализовать бумажное преимущество полякам еще надо постараться. На своем поле финны способны упереться, а полякам голы даются с превеликим трудом. Сборная Польщи пока не теряла очков в отборочном цикле и постарается сохранить отрыв от голландцев, которые, правда, провели на матч меньше.

Итоговые 0:1 в пользу гостей представляются наиболее вероятным исходом, но не станем рисковать, а сделаем выбор в пользу сухой победы поляков. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории России игру в Хельсинки покажет транслирует Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Финляндия: нет

Польша: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Финляндия - Польша:

ПозицияФинляндияПольшаПозиция
Вратарь1. Градецки1. СкорупскиВратарь
Защитник17. Алхо5. БеднарекЗащитник
Защитник4. Иванов14. КиверЗащитник
Защитник5. Хосконен15. ПентковскиЗащитник
Защитник18. Уронен13. КаминьскийПолузащитник
Полузащитник 15. Теньо19. ФранковскиПолузащитник 
Полузащитник 16. Пельтола8. МодерПолузащитник 
Полузащитник14. Кайринен21. БогушПолузащитник
Полузащитник8. Лод10. ШиманьскиПолузащитник
Нападающий11. Антман23. ПентекНападающий
Нападающий20. Похьянпало11. СвидерскиНападающий
Главный тренерЯкоб ФрийсМихал ПробежГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline оценила вероятность победы хозяев поля красноречивым коэффициентом 5.20. На Польшу он гораздо ниже - 1.75. Котировка на ничью - 3.60.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Финляндия - Польша?

Котировки букмекеров и статистика за гостей.

Где бесплатно смотреть матч Финляндия - Польша?

Различные спортивные порталы будут вести текстовые трансляции. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

С каким счетом завершится матч Финляндия - Польша?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.00) предложен за победу поляков 0:1.

Где пройдет чемпионат мира по футболу 2026  года?

Кубок мира примут три страны: США, Канада и Мексика.

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