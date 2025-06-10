Финляндия — Польша, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Во вторник, 10 июня, футболисты сборной Финляндии встретятся с польскими коллегами. Случится это в рамках четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2026. Продемонстрировав на старте стопроцентный результат, выиграв два матча из двух, поляки возглавляют свою отборочную группу. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Европа, группа G, 4-й тур
Стадион: «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия)
Судьи: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Финляндия
|1
|2
|2
|4-11
|Польша
|2
|2
|1
|11-4
Последние пять игр сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
|Финляндия
0:2
Нидерланды
Отбор ЧМ-2026
|24.03.2025
|Литва
2:2
Финляндия
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2024
|Мальта
0:1
Финляндия
Отбор ЧМ-2026
|17.11.2024
|Финляндия
0:2
Греция
Лига наций
|14.11.2024
|Ирландия
1:0
Финляндия
Лига наций
Последние пять игр сборной Польши:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Польша
2:0
Молдова
Товарищеский матч
|24.03.2025
|Польша
2:0
Мальта
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2024
|Польша
1:0
Литва
Отбор ЧМ-2026
|18.11.2024
|Польша
1:2
Шотландия
Лига наций
|15.11.2024
|Португалия
5:1
Польша
Лига наций
Соперники занимают две первые строчки в своей отборочной группе. Поляки - первые, финны - вторые.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Польша
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2. Финляндия
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|3. Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Литва
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|5. Мальта
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
Фаворит в этой паре очевиден, но реализовать бумажное преимущество полякам еще надо постараться. На своем поле финны способны упереться, а полякам голы даются с превеликим трудом. Сборная Польщи пока не теряла очков в отборочном цикле и постарается сохранить отрыв от голландцев, которые, правда, провели на матч меньше.
Итоговые 0:1 в пользу гостей представляются наиболее вероятным исходом, но не станем рисковать, а сделаем выбор в пользу сухой победы поляков.
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Потери
Финляндия: нет
Польша: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Финляндия - Польша:
|Позиция
|Финляндия
|Польша
|Позиция
|Вратарь
|1. Градецки
|1. Скорупски
|Вратарь
|Защитник
|17. Алхо
|5. Беднарек
|Защитник
|Защитник
|4. Иванов
|14. Кивер
|Защитник
|Защитник
|5. Хосконен
|15. Пентковски
|Защитник
|Защитник
|18. Уронен
|13. Каминьский
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Теньо
|19. Франковски
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Пельтола
|8. Модер
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кайринен
|21. Богуш
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лод
|10. Шиманьски
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Антман
|23. Пентек
|Нападающий
|Нападающий
|20. Похьянпало
|11. Свидерски
|Нападающий
|Главный тренер
|Якоб Фрийс
|Михал Пробеж
|Главный тренер
БК Winline оценила вероятность победы хозяев поля красноречивым коэффициентом 5.20. На Польшу он гораздо ниже - 1.75. Котировка на ничью - 3.60.
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Котировки букмекеров и статистика за гостей.
Различные спортивные порталы будут вести текстовые трансляции. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.00) предложен за победу поляков 0:1.
Кубок мира примут три страны: США, Канада и Мексика.