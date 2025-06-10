Финляндия — Польша, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Фаворит в этой паре очевиден, но реализовать бумажное преимущество полякам еще надо постараться. На своем поле финны способны упереться, а полякам голы даются с превеликим трудом. Сборная Польщи пока не теряла очков в отборочном цикле и постарается сохранить отрыв от голландцев, которые, правда, провели на матч меньше.

Итоговые 0:1 в пользу гостей представляются наиболее вероятным исходом, но не станем рисковать, а сделаем выбор в пользу сухой победы поляков.