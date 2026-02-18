Ведомости
Финляндия – Швейцария, 18 февраля: прогноз на четвертьфинал Олимпиады-2026

Много борьбы, но мало голов?
Александр Бокулёв

В среду, 18 февраля, пройдут четвертьфиналы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В одном из матчей встретятся сборные Финляндии и Швейцарии. Игра обещает быть очень интригующей, что подтверждают котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Финляндии

18.02.2026, Ср

20:10 МСК

Сборная Швейцарии

П1 - 1,70

Х - 4,40

П2 - 4,15

Турнир: зимняя Олимпиада-2026

Стадион: «Ро Арена» (Милан, Италия)

Форма команд

История личных официальных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Финляндия23011109:69
Швейцария1102369:109

Последние пять матчей сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026Финляндия

11:0

Италия

Олимпиада-2026

13.02.2026Финляндия

4:1

Швеция

Олимпиада-2026

11.02.2026Словакия

4:1

Финляндия

Олимпиада-2026

14.12.2025Швейцария

3:4 ОТ

Финляндия

Евротур

13.12.2025Финляндия

2:4

Швеция

Евротур

Последние пять матчей сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2026Швейцария

3:0

Италия

Олимпиада-2026

15.02.2026Швейцария

4:3 ОТ

Чехия

Олимпиада-2026

13.02.2026Канада

5:1

Швейцария

Олимпиада-2026

12.02.2026Швейцария

4:0

Франция

Олимпиада-2026

14.12.2025Швейцария

3:4 ОТ

Финляндия

Евротур

Прогноз на матч

Сборная Швейцарии столкнулась с кадровыми проблемами по ходу турнира, но всё ещё выглядит конкурентоспособной на фоне признанных грандов, в том числе Финляндии. На групповом этапе команда Патрика Фишера ожидаемо уступила Канаде, зато обыграла не только Францию, но и Чехию. В стыковом матче швейцарцы встретились с, пожалуй, слабейшим соперником на Олимпиаде (Италией), что позволило пройти в четвертьфинал в эконом-режиме.

В общем, наверняка сборную Финляндии ждет как минимум очень трудовой матч. Номинально «Суоми» фавориты, но проблемы возникали у них и со шведами, и тем более со словаками, которые в итоге одержали победу. Разгром команды Италии – базовый сценарий, позволивший финнам опять же сэкономить силы.

Резюмируя, ждем конкурентный матч с обилием борьбы. Сборная Швейцарии «засушила» уже две игры на Олимпиаде, финны за три встречи пропустили пять шайб. Полагаем, в их очном матче в основное время мы не увидим более пяти голов.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 3 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 2 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно показывает онлайн-кинотеатр «Оkko». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Оkko»Видео, Full HDРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Сборная Финляндии

Вратари: Укко-Пекка Луукконен («Баффало Сейбрз»), Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);

Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба «Даллас Старз»), Хенри Йокихарью («Бостон Брюинз»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Олли Мяяття («Юта Мамонт»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Нико Миккола («Флорида Пантерз»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия Флайерз»);

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Гранлунд («Анахайм Дакс»), Эрик Хаула («Нэшвилл Предаторз»), Роопе Хинц, Микко Рантанен (оба «Даллас Старз»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба «Сиэтл Кракен»), Оливер Капанен («Монреаль Канадиенс»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба «Колорадо Эвеланш»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба «Флорида Пантерз»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»).

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Сборная Швейцарии

Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Акира Шмид («Вегас Голден Найтс»);

Защитники: Тим Берни («Серветт»), Михаэль Фора («Давос»), Андреа Глаузер («Фрибур»), Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»), Дин Кукан, Кристиан Марти (оба «Цюрих»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Йонас Зигенталер(«Нью-Джерси Девилз»);

Нападающие: Свен Андригетто, Денис Мальгин (оба «Цюрих»), Кристоф Берчи, Сандро Шмид (оба «Фрибур»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»), Нико Хишир, Тимо Майер (оба «Нью-Джерси Дэвилз»), Кен Егер, Дамьен Риат (оба «Лозанна»), Симон Кнак («Давос»), Филипп Курашёв («Сан-Хосе Шаркс»), Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Пиус Зутер («Сент-Луис Блюз»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).

Главный тренер: Патрик Фишер.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI считают фаворитом сборную Финляндии. Поставить на её победу в основное время можно с коэффициентом 1,70. Ничья идет за 4,40, а выигрыш команды Швейцарии – за 4,15.

