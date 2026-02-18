Финляндия – Швейцария, 18 февраля: прогноз на четвертьфинал Олимпиады-2026

Партнерский проект
В среду, 18 февраля, пройдут четвертьфиналы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В одном из матчей встретятся сборные Финляндии и Швейцарии. Игра обещает быть очень интригующей, что подтверждают котировки букмекеров.
Турнир: зимняя Олимпиада-2026
Стадион: «Ро Арена» (Милан, Италия)
История личных официальных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Финляндия
|23
|0
|11
|109:69
|Швейцария
|11
|0
|23
|69:109
Последние пять матчей сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|Финляндия
11:0
Италия
Олимпиада-2026
|13.02.2026
|Финляндия
4:1
Швеция
Олимпиада-2026
|11.02.2026
|Словакия
4:1
Финляндия
Олимпиада-2026
|14.12.2025
|Швейцария
3:4 ОТ
Финляндия
Евротур
|13.12.2025
|Финляндия
2:4
Швеция
Евротур
Последние пять матчей сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2026
|Швейцария
3:0
Италия
Олимпиада-2026
|15.02.2026
|Швейцария
4:3 ОТ
Чехия
Олимпиада-2026
|13.02.2026
|Канада
5:1
Швейцария
Олимпиада-2026
|12.02.2026
|Швейцария
4:0
Франция
Олимпиада-2026
|14.12.2025
|Швейцария
3:4 ОТ
Финляндия
Евротур
Сборная Швейцарии столкнулась с кадровыми проблемами по ходу турнира, но всё ещё выглядит конкурентоспособной на фоне признанных грандов, в том числе Финляндии. На групповом этапе команда Патрика Фишера ожидаемо уступила Канаде, зато обыграла не только Францию, но и Чехию. В стыковом матче швейцарцы встретились с, пожалуй, слабейшим соперником на Олимпиаде (Италией), что позволило пройти в четвертьфинал в эконом-режиме.
В общем, наверняка сборную Финляндии ждет как минимум очень трудовой матч. Номинально «Суоми» фавориты, но проблемы возникали у них и со шведами, и тем более со словаками, которые в итоге одержали победу. Разгром команды Италии – базовый сценарий, позволивший финнам опять же сэкономить силы.
Резюмируя, ждем конкурентный матч с обилием борьбы. Сборная Швейцарии «засушила» уже две игры на Олимпиаде, финны за три встречи пропустили пять шайб. Полагаем, в их очном матче в основное время мы не увидим более пяти голов.
Сборная Финляндии
Вратари: Укко-Пекка Луукконен («Баффало Сейбрз»), Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);
Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба – «Даллас Старз»), Хенри Йокихарью («Бостон Брюинз»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Олли Мяяття («Юта Мамонт»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Нико Миккола («Флорида Пантерз»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия Флайерз»);
Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Гранлунд («Анахайм Дакс»), Эрик Хаула («Нэшвилл Предаторз»), Роопе Хинц, Микко Рантанен (оба – «Даллас Старз»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба – «Сиэтл Кракен»), Оливер Капанен («Монреаль Канадиенс»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба – «Колорадо Эвеланш»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба – «Флорида Пантерз»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»).
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Сборная Швейцарии
Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Акира Шмид («Вегас Голден Найтс»);
Защитники: Тим Берни («Серветт»), Михаэль Фора («Давос»), Андреа Глаузер («Фрибур»), Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»), Дин Кукан, Кристиан Марти (оба – «Цюрих»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Йонас Зигенталер(«Нью-Джерси Девилз»);
Нападающие: Свен Андригетто, Денис Мальгин (оба – «Цюрих»), Кристоф Берчи, Сандро Шмид (оба – «Фрибур»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»), Нико Хишир, Тимо Майер (оба – «Нью-Джерси Дэвилз»), Кен Егер, Дамьен Риат (оба – «Лозанна»), Симон Кнак («Давос»), Филипп Курашёв («Сан-Хосе Шаркс»), Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Пиус Зутер («Сент-Луис Блюз»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).
Главный тренер: Патрик Фишер.
Аналитики PARI считают фаворитом сборную Финляндии. Поставить на её победу в основное время можно с коэффициентом 1,70. Ничья идет за 4,40, а выигрыш команды Швейцарии – за 4,15.