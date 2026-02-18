Финляндия – Швейцария, 18 февраля: прогноз на четвертьфинал Олимпиады-2026

Сборная Швейцарии столкнулась с кадровыми проблемами по ходу турнира, но всё ещё выглядит конкурентоспособной на фоне признанных грандов, в том числе Финляндии. На групповом этапе команда Патрика Фишера ожидаемо уступила Канаде, зато обыграла не только Францию, но и Чехию. В стыковом матче швейцарцы встретились с, пожалуй, слабейшим соперником на Олимпиаде (Италией), что позволило пройти в четвертьфинал в эконом-режиме.

В общем, наверняка сборную Финляндии ждет как минимум очень трудовой матч. Номинально «Суоми» фавориты, но проблемы возникали у них и со шведами, и тем более со словаками, которые в итоге одержали победу. Разгром команды Италии – базовый сценарий, позволивший финнам опять же сэкономить силы.

Резюмируя, ждем конкурентный матч с обилием борьбы. Сборная Швейцарии «засушила» уже две игры на Олимпиаде, финны за три встречи пропустили пять шайб. Полагаем, в их очном матче в основное время мы не увидим более пяти голов.