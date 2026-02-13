Ведомости
Финляндия – Швеция, 13 февраля: где смотреть матч Олимпиады-2026, прогноз, статистика

Встреча этих сборных - украшение любого хоккейного турнира
Валентин Васильев

В пятницу, 13 февраля, состоится матч 2-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр-2026 между сборными Финляндии и Швеции. Обе команды выдали тяжелый старт. Однако финны, в отличие от своих будущих соперников, потерпели поражение, чем усложнили себе задачу по выходу в плей-офф. Разбираемся, какую подобрать ставку на это противостояние!

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Финляндии

13.02.2026, Ср

14:10 МСК

Сборная Швеции

П1 - 3.50

Х - 4.60

П2 - 1.83

Турнир: Олимпийские игры-2026

Стадион: Santa Giulia Ice Hockey Arena (Милан, Италия)

Форма команд

История личных официальных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Финляндия32032175-159
Швеция32032159-175

Последние пять матчей сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

11.02.2026Словакия

4:1

Финляндия

14.12.2025Швейцария

3:4 (ОТ)

Финляндия
13.12.2025Финляндия

2:4

Швеция

11.12.2025Чехия

3:1

Финляндия

09.11.2025Финляндия

2:4

Швеция

Последние пять матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

11.02.2026Швеция

5:2

Италия
14.12.2025Чехия

0:5

Швеция

13.12.2025Финляндия

2:4

Швеция

11.12.2025Швеция

3:2 (Б)

Швейцария

09.11.2025Финляндия

2:4

Швеция

Прогноз на матч

Финляндия провалила стартовый матч группового этапа, уступив Словакии со счетом 1:4. «Суоми» почти в два раза перебросали соперника по броскам в створ, но реализовали лишь 2,5% из всех попыток. Сборная Швеции также неожиданно столкнулась с трудностями во встрече с хозяевами, окончательно установив контроль за результатом лишь в концовке второго периода. Правда, шведы почти по всем статистическим показателям превзошли «Скуадру Адзурру».

На трех последних Олимпиадах, где выступали игроки НХЛ, Швеция одержала три победы над принципиальным соперником. Учитывая определенные проблемы финнов в обороне, логично отталкиваться от скандинавской команды, которая привезла в Италию сильнейший состав. Ставим на победу Швеции в основное время за коэффициент 1,83.

##prediction:expert:5113:Финляндия_-_Швеция:_П2##

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 3 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 2 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно покажет онлайн-кинотеатр «Окко Спорт». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Окко Спорт»ВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Эксперты «БЕТСИТИ» пришли к выводу, что скандинавская сборная имеет больше шансов на победу. Успех Швеции в основное время котируется за 1,83. Победа Финляндии увеличит банк беттора ровно в три с половиной раза. 

Кто выиграет олимпийский хоккейный турнир?

Аналитики «БЕТСИТИ» оценили шансы национальных команд завоевать золотые медали на Олимпийских играх-2026. Тройка фаворитов в линии букмекера сейчас выглядит так:

Сборная Канады - 2,10

Сборная США - 3,20

Сборная Швеции - 6,00

