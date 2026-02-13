Финляндия – Швеция, 13 февраля: где смотреть матч Олимпиады-2026, прогноз, статистика

Партнерский проект
В пятницу, 13 февраля, состоится матч 2-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр-2026 между сборными Финляндии и Швеции. Обе команды выдали тяжелый старт. Однако финны, в отличие от своих будущих соперников, потерпели поражение, чем усложнили себе задачу по выходу в плей-офф. Разбираемся, какую подобрать ставку на это противостояние!
Турнир: Олимпийские игры-2026
Стадион: Santa Giulia Ice Hockey Arena (Милан, Италия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История личных официальных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Финляндия
|32
|0
|32
|175-159
|Швеция
|32
|0
|32
|159-175
Последние пять матчей сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|11.02.2026
|Словакия
4:1
Финляндия
|14.12.2025
|Швейцария
3:4 (ОТ)
|Финляндия
|13.12.2025
|Финляндия
2:4
Швеция
|11.12.2025
|Чехия
3:1
Финляндия
|09.11.2025
|Финляндия
2:4
Швеция
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|11.02.2026
|Швеция
5:2
|Италия
|14.12.2025
|Чехия
0:5
Швеция
|13.12.2025
|Финляндия
2:4
Швеция
|11.12.2025
|Швеция
3:2 (Б)
Швейцария
|09.11.2025
|Финляндия
2:4
Швеция
Финляндия провалила стартовый матч группового этапа, уступив Словакии со счетом 1:4. «Суоми» почти в два раза перебросали соперника по броскам в створ, но реализовали лишь 2,5% из всех попыток. Сборная Швеции также неожиданно столкнулась с трудностями во встрече с хозяевами, окончательно установив контроль за результатом лишь в концовке второго периода. Правда, шведы почти по всем статистическим показателям превзошли «Скуадру Адзурру».
На трех последних Олимпиадах, где выступали игроки НХЛ, Швеция одержала три победы над принципиальным соперником. Учитывая определенные проблемы финнов в обороне, логично отталкиваться от скандинавской команды, которая привезла в Италию сильнейший состав. Ставим на победу Швеции в основное время за коэффициент 1,83.##prediction:expert:5113:Финляндия_-_Швеция:_П2##
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно покажет онлайн-кинотеатр «Окко Спорт». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Окко Спорт»
|Видео
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты «БЕТСИТИ» пришли к выводу, что скандинавская сборная имеет больше шансов на победу. Успех Швеции в основное время котируется за 1,83. Победа Финляндии увеличит банк беттора ровно в три с половиной раза.
Аналитики «БЕТСИТИ» оценили шансы национальных команд завоевать золотые медали на Олимпийских играх-2026. Тройка фаворитов в линии букмекера сейчас выглядит так:
Сборная Канады - 2,10
Сборная США - 3,20
Сборная Швеции - 6,00