Финляндия – Швеция, 13 февраля: где смотреть матч Олимпиады-2026, прогноз, статистика

Финляндия провалила стартовый матч группового этапа, уступив Словакии со счетом 1:4. «Суоми» почти в два раза перебросали соперника по броскам в створ, но реализовали лишь 2,5% из всех попыток. Сборная Швеции также неожиданно столкнулась с трудностями во встрече с хозяевами, окончательно установив контроль за результатом лишь в концовке второго периода. Правда, шведы почти по всем статистическим показателям превзошли «Скуадру Адзурру».

На трех последних Олимпиадах, где выступали игроки НХЛ, Швеция одержала три победы над принципиальным соперником. Учитывая определенные проблемы финнов в обороне, логично отталкиваться от скандинавской команды, которая привезла в Италию сильнейший состав. Ставим на победу Швеции в основное время за коэффициент 1,83.

