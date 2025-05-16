Фиорентина — Болонья, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Из входящих в топ-5 европейских чемпионатов именно Серия А подарила зрителям самую захватывающую концовку. За два тура до финиша в итальянском первенстве жива не только «золотая» интрига, но и драка за путевки в еврокубки всех калибров идет отчаянная. В матче «Фиорентина» - «Болонья» на кону стоит многое. Гости, выигравшие в среду финал национального кубка, явно не намерены останавливаться на достигнутом. Команда Винченцо Итальяно стремится в Лигу чемпионов и имеет приличные шансы добиться своего. Есть за что сражаться на финише и «фиалкам», еще сохраняющим возможность аккредитоваться в еврокубки. Оцениваем баланс сил соперников и котировки на игру.
Турнир: АПЛ, 37-й тур
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фиорентина»
|61
|50
|47
|209-176
|«Болонья»
|47
|50
|61
|176-209
Последние пять матчей «Фиорентины»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.05.2025
|«Венеция»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|08.05.2025
|«Фиорентина»
2:2 ДВ
«Бетис»
Лига конференций
|04.05.2025
|«Рома»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|01.05.2025
|«Бетис»
2:1
«Фиорентина»
Лига конференций
|27.04.2025
|«Фиорентина»
2:1
«Эмполи»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|«Милан»
0:1
«Болонья»
Кубок Италии. Финал
|09.05.2025
|«Милан»
3:1
«Болонья»
Серия А
|04.05.2025
|«Болонья»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|28.04.2025
|«Удинезе»
0:0
«Болонья»
Серия А
|24.04.2025
|«Болонья»
2:1
«Эмполи»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Фиорентины» и «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.12.2024
|«Болонья»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|14.02.2024
|«Болонья»
2:0
«Фиорентина»
Серия А
|09.01.2024
|«Фиорентина»
0:0 (5:4 - пен)
«Болонья»
Кубок Италии
|12.11.2023
|«Фиорентина»
2:1
«Болонья»
Серия А
|05.02.2023
|«Фиорентина»
1:2
«Болонья»
Серия А
За два тура до завершения чемпионата «Болонья» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, а «Фиорентина» - 9-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|36
|23
|9
|4
|57-27
|78
|2. Интер
|36
|23
|8
|5
|75-33
|77
|3. Аталанта
|36
|21
|8
|7
|73-32
|71
|4. Ювентус
|36
|16
|16
|4
|53-33
|64
|5. Лацио
|36
|18
|10
|8
|59-46
|64
|6. Рома
|36
|18
|9
|9
|51-34
|63
|7. Болонья
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8. Милан
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
|9. Фиорентина
|36
|17
|8
|11
|54-37
|59
|10. Комо
|36
|13
|9
|14
|48-49
|48
|11. Торино
|36
|10
|14
|12
|39-42
|44
|12. Удинезе
|36
|12
|8
|16
|39-51
|44
|13. Дженоа
|36
|9
|13
|14
|32-45
|40
|14. Кальяри
|36
|8
|9
|19
|37-54
|33
|15. Верона
|36
|9
|6
|21
|31-64
|33
|16. Парма
|36
|6
|14
|16
|41-56
|32
|17. Венеция
|36
|5
|14
|17
|30-50
|29
|18. Лечче
|36
|6
|10
|20
|25-58
|28
|19. Эмполи
|36
|5
|13
|18
|29-56
|28
|20. Монца
|36
|3
|9
|24
|27-64
|18
Крайне сложный для прогноза матч. Уровень игры «Болоньи» на дистанции выше, но «фиалки» умеют приятно удивлять, выдавая периодически фееричный футбол. Болонцы будут заметно уставшие после удачного, но изматывающего финала Кубка Италии. У «Фиорентины» имеются проблемы с составом, в котором не будет как минимум трех игроков основы, пропускающих матч из-за дисквалификации.
Игра, как говорится, на три результата. Единственное, на что безоговорочно указывает статистика, это традиционно низкая результативность во встречах этих соперников. Не станем рисковать и сделаем предельно осторожный выбор - больше двух мячей на двоих соперники не забьют.
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Общедоступный на территории РФ телеканал «МАТЧ!» проведет онлайн трансляцию воскресных матчей 37-го тура, которые начинаются одновременно. Следить за ходом каждой игры есть возможность по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Фиорентина»: Дзаньоло, Бельтран, Фолоруншо (все - дисквалификация). Гундмундссон, Кин (оба - травма)
«Болонья»: Педрола (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Болонья»:
|Позиция
|«Фиорентина»
«Болонья»
Позиция
|Вратарь
|43. Де Хеа
34. Равалья
Вратарь
|Защитник
|6. Раньери
22. Ликояннис
Защитник
|Защитник
|18. Мари
26. Лукуми
Защитник
|Защитник
|5. Понграчич
31. Бекема
Защитник
|Полуащитник
|21. Госенс
14. Калабрия
Защитник
|Полузащитник
|27. Ндур
20. Эбишер
Защитник
|Полузащитник
|44. Фаджоли
8. Фройлер
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мандрагора
21. Одгор
Полузащитник
|Нападающий
|32. Катальди
30. Домингес
Полузащитник
|Нападающий
|24. Ричардсон
7. Орсолини
Полузащитник
|Нападающий
|63. Каприни
24. Даллинга
Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI - весомые 2.50. Успех гостей в конторе котируется еще выше - 2.90, а ничья идет за 3.25.
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В линии на точный счет наименьший коэффициент 6.50 дают за два результата - 0:0 и 1:1. Заключить пари на победу хозяев с минимальным счетом предложено за 7.50. Победа гостей 0:1 - 8.50.
Вероятность того, что счет откроют «фиалки» котируется за 2.00, а того, что первыми отличаться игроки «Болоньи» - за 2.13.
Статистика говорит, что больше двух голов в этой встрече не случится. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 2.25, а ТМ 2.5 можно взять за 1.65. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.95.
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