Фиорентина — Болонья, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Крайне сложный для прогноза матч. Уровень игры «Болоньи» на дистанции выше, но «фиалки» умеют приятно удивлять, выдавая периодически фееричный футбол. Болонцы будут заметно уставшие после удачного, но изматывающего финала Кубка Италии. У «Фиорентины» имеются проблемы с составом, в котором не будет как минимум трех игроков основы, пропускающих матч из-за дисквалификации.

Игра, как говорится, на три результата. Единственное, на что безоговорочно указывает статистика, это традиционно низкая результативность во встречах этих соперников. Не станем рисковать и сделаем предельно осторожный выбор - больше двух мячей на двоих соперники не забьют.