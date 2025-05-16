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15 мая 11:30ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Фиорентина — Болонья, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Болонцам мало добытого на неделе трофея, им нужна Лига чемпионов
Руслан Ипполитов

Из входящих в топ-5 европейских чемпионатов именно Серия А подарила зрителям самую захватывающую концовку. За два тура до финиша в итальянском первенстве жива не только «золотая» интрига, но и драка за путевки в еврокубки всех калибров идет отчаянная. В матче «Фиорентина» - «Болонья» на кону стоит многое. Гости, выигравшие в среду финал национального кубка, явно не намерены останавливаться на достигнутом. Команда Винченцо Итальяно стремится в Лигу чемпионов и имеет приличные шансы добиться своего. Есть за что сражаться на финише и «фиалкам», еще сохраняющим возможность аккредитоваться в еврокубки. Оцениваем баланс сил соперников и котировки на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фиорентина» (Флоренция)

18.05.2025, ВС

21:45 МСК

«Болонья» (Болонья)  

П1 - 2.50

Х - 3.25

П2 - 2.90

Турнир: АПЛ, 37-й тур

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фиорентина»615047209-176
«Болонья»475061176-209

Последние пять матчей «Фиорентины»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.05.2025«Венеция»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

08.05.2025«Фиорентина»

2:2 ДВ

«Бетис»

Лига конференций

04.05.2025«Рома»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

01.05.2025«Бетис»

2:1

«Фиорентина»

Лига конференций

27.04.2025 «Фиорентина»

2:1

 «Эмполи»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025«Милан»

0:1

«Болонья»

Кубок Италии. Финал

09.05.2025«Милан»

3:1

«Болонья»

Серия А

04.05.2025«Болонья»

1:1

«Ювентус»

Серия А

28.04.2025«Удинезе»

0:0

«Болонья»

Серия А

24.04.2025«Болонья»

2:1

«Эмполи»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Фиорентины» и «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.12.2024«Болонья»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

14.02.2024«Болонья»

2:0

«Фиорентина»

Серия А

09.01.2024«Фиорентина»

0:0 (5:4 - пен)

«Болонья»

Кубок Италии

12.11.2023«Фиорентина»

2:1

«Болонья»

Серия А

05.02.2023«Фиорентина»

1:2

«Болонья»

Серия А

Турнирное положение

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За два тура до завершения чемпионата «Болонья» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, а «Фиорентина» - 9-ю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи36239457-2778
2. Интер36238575-3377
3. Аталанта36218773-3271
4. Ювентус361616453-3364
5. Лацио361810859-4664
6. Рома36189951-3463
7. Болонья361614654-4162
8. Милан361791058-4060
9. Фиорентина361781154-3759
10. Комо361391448-4948
11. Торино3610141239-4244
12. Удинезе361281639-5144
13. Дженоа369131432-4540
14. Кальяри36891937-5433
15. Верона36962131-6433
16. Парма366141641-5632
17. Венеция365141730-5029
18. Лечче366102025-5828
19. Эмполи365131829-5628
20. Монца36392427-6418

Прогноз на матч

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Крайне сложный для прогноза матч. Уровень игры «Болоньи» на дистанции выше, но «фиалки» умеют приятно удивлять, выдавая периодически фееричный футбол. Болонцы будут заметно уставшие после удачного, но изматывающего финала Кубка Италии. У «Фиорентины» имеются проблемы с составом, в котором не будет как минимум трех игроков основы, пропускающих матч из-за дисквалификации.

Игра, как говорится, на три результата. Единственное, на что безоговорочно указывает статистика, это традиционно низкая результативность во встречах этих соперников. Не станем рисковать и сделаем предельно осторожный выбор - больше двух мячей на двоих соперники не забьют.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный на территории РФ телеканал «МАТЧ!» проведет онлайн трансляцию воскресных матчей 37-го тура, которые начинаются одновременно. Следить за ходом каждой игры есть возможность по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фиорентина»: Дзаньоло, Бельтран, Фолоруншо (все - дисквалификация). Гундмундссон, Кин (оба - травма)

«Болонья»: Педрола (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Болонья»:

Позиция«Фиорентина»

«Болонья»

Позиция

Вратарь43. Де Хеа

34. Равалья

Вратарь

Защитник6. Раньери

22. Ликояннис

Защитник

Защитник18. Мари

26. Лукуми

Защитник

Защитник5. Понграчич

31. Бекема

Защитник

Полуащитник21. Госенс

14. Калабрия

Защитник

Полузащитник 27. Ндур

20. Эбишер

Защитник

Полузащитник 44. Фаджоли

8. Фройлер 

Полузащитник 

Полузащитник8. Мандрагора

21. Одгор

Полузащитник

Нападающий32. Катальди

30. Домингес

Полузащитник

Нападающий24. Ричардсон

7. Орсолини

Полузащитник

Нападающий63. Каприни

24. Даллинга

Нападающий

Главный тренерРаффаэле Палладино

Винченцо Итальяно

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в PARI - весомые 2.50. Успех гостей в конторе котируется еще выше - 2.90, а ничья идет за 3.25.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Фиорентина» - «Болонья»?

В линии на точный счет наименьший коэффициент 6.50 дают за два результата - 0:0 и 1:1. Заключить пари на победу хозяев с минимальным счетом предложено за 7.50. Победа гостей 0:1 - 8.50.

Кто забьет первым в матче «Фиорентина» - «Болонья»?

Вероятность того, что счет откроют «фиалки» котируется за 2.00, а того, что первыми отличаться игроки «Болоньи» - за 2.13.

Будет ли много голов в матче «Фиорентина» - «Болонья»?

Статистика говорит, что больше двух голов в этой встрече не случится. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 2.25, а ТМ 2.5 можно взять за 1.65. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.95.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных