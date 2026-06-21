Рафаэль Физиев – Мануэль Торрес, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В промоушене явно ждут искр от этого противостояния. Физиев – хронически зрелищный боец, который обладает очень нестандартной и вариативной ударной техникой. Представитель Азербайджана регулярно идет напролом, что не всегда полезно для него в плане результата. Зато такой стиль очень интересен для болельщиков.

Торрес – опаснейший финишер. 19 из 20 его боев завершились не просто досрочно, а в первых раундах. Он тоже предпочитает работать в стойке, умеет атаковать и серийно, и одиночными панчами. При этом, как и Физиев, достаточно универсален, чтобы навязать борьбу и в партере.

Но в очном поединке азербайджанца и мексиканца всё наверняка решится на верхнем этаже. При этом важно помнить, что противостояния топовых ударников зачастую не завершаются досрочно. Не исключено, что мы увидим острую и конкурентную битву в стойке, но навыков обоих хватит, чтобы избежать нокаута.

В любом случае экстремально быстрой развязки не ждем. Физиев всё хуже держит удар и всё чаще испытывает функциональные проблемы, но на первый раунд, полагаем, его хватит.