Рафаэль Физиев – Мануэль Торрес, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
UFC возвращается в Баку, где 27 июня проведет второй турнир в истории. Возглавит его рейтинговый поединок азербайджанца Рафаэля Физиева и мексиканца Мануэля Торреса в легком весе (до 70,3 кг). Кто окажется сильнее?
Физиев
Торрес
|Азербайджан
Страна
Мексика
|33
Возраст
31
|18
Бои
20
|13 (8 / 1 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (9 / 7 / 1)
|5 (3 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 2 / 0)
|11
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
15
|171
Рост (см)
178
|181,5
Размах рук (см)
186,5
|101,5
Размах ног (см)
104
Родился в Казахстане. Ранее в карьере выходил на поединки под флагом Кыргызстана, а сейчас выступает на международном уровне за Азербайджан. В возрасте 11 лет познакомился с тайским боксом, позже освоил классический бокс, борьбу, самбо и бразильское джиу-джитсу, став обладателем синего пояса. На профессиональном уровне дебютировал в 2015 г., в UFC был подписан спустя четыре года. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал семь побед при пяти поражениях. В последнем поединке в феврале уступил Маурисио Руффи техническим нокаутом во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Был чемпионом Beat Down Championship и RRR Promotions в полулегком весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл пять боев и уступил в одном. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Гранта Доусона в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
В промоушене явно ждут искр от этого противостояния. Физиев – хронически зрелищный боец, который обладает очень нестандартной и вариативной ударной техникой. Представитель Азербайджана регулярно идет напролом, что не всегда полезно для него в плане результата. Зато такой стиль очень интересен для болельщиков.
Торрес – опаснейший финишер. 19 из 20 его боев завершились не просто досрочно, а в первых раундах. Он тоже предпочитает работать в стойке, умеет атаковать и серийно, и одиночными панчами. При этом, как и Физиев, достаточно универсален, чтобы навязать борьбу и в партере.
Но в очном поединке азербайджанца и мексиканца всё наверняка решится на верхнем этаже. При этом важно помнить, что противостояния топовых ударников зачастую не завершаются досрочно. Не исключено, что мы увидим острую и конкурентную битву в стойке, но навыков обоих хватит, чтобы избежать нокаута.
В любом случае экстремально быстрой развязки не ждем. Физиев всё хуже держит удар и всё чаще испытывает функциональные проблемы, но на первый раунд, полагаем, его хватит.
ПОЛУЧИТЬ ТОПОВЫЙ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Физиев – Торрес стоит ожидать около 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы