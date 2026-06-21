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ГлавнаяПрогнозыРафаэль Физиев – Мануэль Торрес, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Рафаэль Физиев – Мануэль Торрес, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Искры обеспечены?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Рафаэль Физиев
  • Мануэль Торрес
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Физиев – Торрес

UFC возвращается в Баку, где 27 июня проведет второй турнир в истории. Возглавит его рейтинговый поединок азербайджанца Рафаэля Физиева и мексиканца Мануэля Торреса в легком весе (до 70,3 кг). Кто окажется сильнее?

Статистика

Физиев

 

Торрес

Азербайджан

Страна

Мексика

33

Возраст

31

18

Бои

20

13 (8 / 1 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (9 / 7 / 1)

5 (3 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 2 / 0)

11

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

15

171

Рост (см)

178

181,5

Размах рук (см)

186,5

101,5

Размах ног (см)

104

Рафаэль Физиев

Родился в Казахстане. Ранее в карьере выходил на поединки под флагом Кыргызстана, а сейчас выступает на международном уровне за Азербайджан. В возрасте 11 лет познакомился с тайским боксом, позже освоил классический бокс, борьбу, самбо и бразильское джиу-джитсу, став обладателем синего пояса. На профессиональном уровне дебютировал в 2015 г., в UFC был подписан спустя четыре года. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал семь побед при пяти поражениях. В последнем поединке в феврале уступил Маурисио Руффи техническим нокаутом во втором раунде.

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Мануэль Торрес

В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Был чемпионом Beat Down Championship и RRR Promotions в полулегком весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл пять боев и уступил в одном. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Гранта Доусона в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

 Победа ФизиеваПобеда ТорресаТМ (1,5)ТБ (1,5)
БЕТСИТИ1,782,082,031,73

Прогноз на бой

В промоушене явно ждут искр от этого противостояния. Физиев – хронически зрелищный боец, который обладает очень нестандартной и вариативной ударной техникой. Представитель Азербайджана регулярно идет напролом, что не всегда полезно для него в плане результата. Зато такой стиль очень интересен для болельщиков.

Торрес – опаснейший финишер. 19 из 20 его боев завершились не просто досрочно, а в первых раундах. Он тоже предпочитает работать в стойке, умеет атаковать и серийно, и одиночными панчами. При этом, как и Физиев, достаточно универсален, чтобы навязать борьбу и в партере.

Но в очном поединке азербайджанца и мексиканца всё наверняка решится на верхнем этаже. При этом важно помнить, что противостояния топовых ударников зачастую не завершаются досрочно. Не исключено, что мы увидим острую и конкурентную битву в стойке, но навыков обоих хватит, чтобы избежать нокаута.

В любом случае экстремально быстрой развязки не ждем. Физиев всё хуже держит удар и всё чаще испытывает функциональные проблемы, но на первый раунд, полагаем, его хватит. 

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Полный кард, где смотреть бой Физиев – Торрес

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Физиев – Торрес стоит ожидать около 21:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

  • Рафаэль Физиев (Азербайджан) Мануэль Торрес (Мексика). Легкий вес;
  • Шарабутдин Магомедов (Россия) Мишель Перейра (Бразилия). Средний вес;
  • Назим Садыхов (Азербайджан) – Матеус Камило (Бразилия). Легкий вес;
  • Асу Алмабаев (Казахстан) – Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Икрам Алискеров (Россия) – Брунно Феррейра (Бразилия). Средний вес;
  • Абусупьян Магомедов (Германия) – Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;

Прелимы

  • Фарман Хасанов (Азербайджан) – Эрик Нолан (США). Полусредний вес;
  • Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • Даниил Донченко (Украина) – Теодор Берггрен (Швеция). Полусредний вес;
  • Бекзат Алмахан (Казахстан) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Тахир Абдуллаев (Азербайджан) – Джефферсон Насименто (Бразилия). Полусредний вес.

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