Франция – Ирак, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Свой второй матч на чемпионате мира по футболу сборная Франции проведет в ночь с понедельника на вторник по московскому времени. Во втором туре группы I вице-чемпион планеты сыграет с командой Ирака. Гарантированные три очка для фаворита?
Сборная Франции тяжело стартовала в Америке. В первом туре ЧМ-2026 третий номер рейтинга ФИФА столкнулся с ожесточенным сопротивлением сенегальцев. Больше часа на табло сохранялись не устраивавшие фаворита нули. Только после гола Мбаппе игра раскрылась, а завершилась она предсказуемой победой серебряного призера последнего Кубка мира - 3:1.
Надо отметить, что именно против африканцев французы испытывают наибольшие трудности в последнее время. Единственное поражение за предыдущие 10 игр им нанесла команда Кот-д'Ивуара - 2:1 в начале июня.
Последние пять матчей сборной Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2026
|Франция
3:1
Сенегал
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Франция
3:1
Северная Ирландия
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Франция
1:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Колумбия
1:3
Франция
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Бразилия
1:2
Франция
Товарищеский матч
Сборная Ирака во второй раз в своей истории пробилась на чемпионат мира — и впервые за последние 40 лет. Путевку в Америку команда добыла в межконтинентальных стыковых матчах, обыграв Боливию. На азиатской арене иракцы в последние годы больших успехов не снискали: после триумфа на Кубке Азии в 2007-м их лучшим результатом стало лишь четвертое место в 2015-м. В текущем рейтинге ФИФА сборная занимает седьмую строчку среди азиатских команд и 57-е место в мире.
На ЧМ-2026 иракцы стартовали с предсказуемого поражения - 1:4 от Норвегии. Едва ли в стране кто-то всерьез рассчитывает на очки во втором туре.
Последние пять матчей сборной Ирака:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Ирак
1:4
Норвегия
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Ирак
0:2
Венесуэла
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Испания
1:1
Ирак
Товарищеский матч
|29.05.2026
|Ирак
1:0
Андорра
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Ирак
2:1
Боливия
Квалификация ЧМ-2026
Ранее команды не встречались.
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Франции и Ирака: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Рассматривать вариант с пари на представителя Европы не имеет практического смысла в силу мизерного коэффициента. Вот если подкрепить победу Франции форой (-1.50), котировка будет чуть интереснее. В БЕТСИТИ она составляет 1.29.
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Сбалансированный. Четыре из пяти последних побед Франции были одинаковыми по счету - 3:1 над Азербайджаном, Колумбией, Северной Ирландией и Сенегалом. Есть надежда, что и в Филадельфии голов будет достаточно. Если норвежцы забили Ираку четыре, чем французы хуже? Или Мбаппе слабее Холанда? Тоже нет.
Рискованный. Исходя из сказанного, очевидным вариантом с более высоким риском кажется маркет «Обе забьют». БЕТСИТИ оценил вероятность этого исхода котировкой 2.70.
Исходя из логики трех предыдущих абзацев, победа Франции со счетом 3:1 выглядит вполне реальным исходом. Winline выплатит выигрыш по соответствующим пари в 11-кратном размере.
Ожидаемый счет – 3:1 в пользу Франции.