Франция – Ирак, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Франции и Ирака: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Рассматривать вариант с пари на представителя Европы не имеет практического смысла в силу мизерного коэффициента. Вот если подкрепить победу Франции форой (-1.50), котировка будет чуть интереснее. В БЕТСИТИ она составляет 1.29.

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Сбалансированный. Четыре из пяти последних побед Франции были одинаковыми по счету - 3:1 над Азербайджаном, Колумбией, Северной Ирландией и Сенегалом. Есть надежда, что и в Филадельфии голов будет достаточно. Если норвежцы забили Ираку четыре, чем французы хуже? Или Мбаппе слабее Холанда? Тоже нет.