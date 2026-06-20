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ГлавнаяПрогнозыФранция – Ирак, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Франция – Ирак, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Вице-чемпион мира не заметит соперника?
Валентин Васильев

Франция – Ирак

Команды

22 июня 2026 (00:00) МСК

Начало

Стадион «Линкольн Файненшел Филд»  (Филадельфия, Пенсильвания, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал больше 3.5
Прогноз

1.95
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Франция – Ирак
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Франция – Ирак

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Свой второй матч на чемпионате мира по футболу сборная Франции проведет в ночь с понедельника на вторник по московскому времени. Во втором туре группы I вице-чемпион планеты сыграет с командой Ирака. Гарантированные три очка для фаворита?

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
Winline1.0811.0030.001.951.85
Марафон1.07911.2536.001.782.07
БЕТСИТИ1.0811.5035.001.961.86

Франция

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Сборная Франции тяжело стартовала в Америке. В первом туре ЧМ-2026 третий номер рейтинга ФИФА столкнулся с ожесточенным сопротивлением сенегальцев. Больше часа на табло сохранялись не устраивавшие фаворита нули. Только после гола Мбаппе игра раскрылась, а завершилась она предсказуемой победой серебряного призера последнего Кубка мира - 3:1. 

Надо отметить, что именно против африканцев французы испытывают наибольшие трудности в последнее время. Единственное поражение за предыдущие 10 игр им нанесла команда Кот-д'Ивуара - 2:1 в начале июня. 

Последние пять матчей сборной Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2026Франция

3:1

Сенегал

ЧМ-2026

08.06.2026Франция

3:1

Северная Ирландия

Товарищеский матч

04.06.2026Франция

1:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

29.03.2026Колумбия

1:3

Франция

Товарищеский матч

26.03.2026Бразилия

1:2

Франция

Товарищеский матч

Ирак

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Сборная Ирака во второй раз в своей истории пробилась на чемпионат мира — и впервые за последние 40 лет. Путевку в Америку команда добыла в межконтинентальных стыковых матчах, обыграв Боливию. На азиатской арене иракцы в последние годы больших успехов не снискали: после триумфа на Кубке Азии в 2007-м их лучшим результатом стало лишь четвертое место в 2015-м. В текущем рейтинге ФИФА сборная занимает седьмую строчку среди азиатских команд и 57-е место в мире.

На ЧМ-2026 иракцы стартовали с предсказуемого поражения - 1:4 от Норвегии. Едва ли в стране кто-то всерьез рассчитывает на очки во втором туре. 

Последние пять матчей сборной Ирака:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Ирак

1:4

Норвегия

ЧМ-2026

10.06.2026Ирак

0:2

Венесуэла

Товарищеский матч

04.06.2026Испания

1:1

Ирак

Товарищеский матч

29.05.2026Ирак

1:0

Андорра

Товарищеский матч

01.04.2026Ирак

2:1

Боливия

Квалификация ЧМ-2026

Личные встречи

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Ранее команды не встречались.

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч Франции и Ирака: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Рассматривать вариант с пари на представителя Европы не имеет практического смысла в силу мизерного коэффициента. Вот если подкрепить победу Франции форой (-1.50), котировка будет чуть интереснее. В БЕТСИТИ она составляет 1.29.

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Сбалансированный. Четыре из пяти последних побед Франции были одинаковыми по счету - 3:1 над Азербайджаном, Колумбией, Северной Ирландией и Сенегалом. Есть надежда, что и в Филадельфии голов будет достаточно. Если норвежцы забили Ираку четыре, чем французы хуже? Или Мбаппе слабее Холанда? Тоже нет. 

Рискованный. Исходя из сказанного, очевидным вариантом с более высоким риском кажется маркет «Обе забьют». БЕТСИТИ оценил вероятность этого исхода котировкой 2.70.

Прогноз на точный счет

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Исходя из логики трех предыдущих абзацев, победа Франции со счетом 3:1 выглядит вполне реальным исходом. Winline выплатит выигрыш по соответствующим пари в 11-кратном размере. 

Ожидаемый счет – 3:1 в пользу Франции.

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