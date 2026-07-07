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ГлавнаяПрогнозыФранция - Марокко, 9 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Франция - Марокко, 9 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Вице-чемпионам мира придется снова пострадать
Валентин Васильев

Франция – Марокко
Команды

5 июля 2026 (00.00) МСК

Начало

Стадион «Джиллетт»   (Фоксборо, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

1Х и тотал меньше 3.5
Прогноз

1.54
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Франция – Марокко

Четвертьфинальная стадия на чемпионате мира по футболу откроется в четверг, 9 июля. В Фоксборо (США)  сойдутся сборные Франции и Марокко. Ни те, ни другие в Северной Америке еще не проигрывали, но фаворит в паре очевиден. Рассмотрим линии и бонусы легальных букмекеров на игру. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ1.603.906.202.001.82
Winline1.603.955.801.971.83
PARI1.603.856.402.001.80

Франция

Только три команды добились на групповом этапе ЧМ-2026 максимально возможного результата – это Аргентина, Франция и Мексика.  Лишь в первом туре против сенегальцев команда Дидье Дешама столкнулась с трудностями, но в конечном итоге и их преодолела. Иракцев с норвежцами  «Ле бле» обыграла с разницей в три мяча. 

В 1/16 финала сборная Франции не испытала серьезных сложностей в противостоянии со шведами. Счет 3:0 говорит сам за себя. С серьезными проблемами вице-чемпионы планеты столкнулись на следующем этапе. Парагвайцы не стеснялись в средствах, чтобы вывести из себя Килиана Мбаппе и его партнеров. С точки зрения андердога, тактика мелкого и не очень фола себя практически оправдала: фаворит выиграл с огромным трудом, забив только с пенальти в середине второго тайма (реализовал его, что характерно, как раз Мбаппе). 

Последние пять матчей сборной Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.07.2026Парагвай

0:1

Франция

ЧМ-2026

30.06.2026Франция

3:0

Швеция

ЧМ-2026

26.06.2026Норвегия

1:4

Франция

ЧМ-2026

22.06.2026Франция

3:0

Ирак

ЧМ-2026

16.06.2026Франция

3:1

Сенегал

ЧМ-2026

Марокко

Феноменальная беспроигрышная серия сборной Марокко продолжается. С учетом технической победы в финале Кубка африканских наций над Сенегалом она составляет уже 34 матча. 

В Северной Америке команда Мохамеда Уаби стартовала с воодушевляющей ничьей против Бразилии (1:1), после чего обыграла трех следующих соперников – Шотландию (1:0), Гаити (4:2), Нидерланды (по пенальти) и Канаду (3:0).

Последние пять матчей сборной Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.07.2026Канада

0:3

Марокко

ЧМ-2026

30.06.2026Нидерланды

1:1, пен. 2:3

Марокко

ЧМ-2026

25.06.2026Марокко

4:2

Гаити

ЧМ-2026

20.06.2026Шотландия

0:1

Марокко

ЧМ-2026

14.06.2026Бразилия

1:1

Марокко

ЧМ-2026

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Франция42014-6
Марокко0246-14

Прогнозы на матч

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Любые серии рано или поздно обрываются, и марокканская когда-нибудь прервется. С высокой степенью вероятности это произойдет именно в Фоксборо. Сборная Франции не только объективно выше классом соперника, но и максимально мотивирована: в Америку она приехала с целью сменять серебро четырехлетней давности на золото. Победа европейцев – самый очевидный исход первого четвертьфинала. БЕТСИТИ оценила его весьма высоким коэффициентом 1.60. 

Сбалансированный. Шанс Марокко – в том, чтобы максимально сковать линию атаки соперника. По всей видимости, Мбаппе, Дембеле и Олисе предстоит вскрывать очень качественный «автобус». Легко точно не будет. Помимо мощных защитников африканцы располагают прекрасным вратарем Буну. Непроигрыш Франции в комплекте с общим количеством голов не более 3.5 тут выглядит реальным сценарием.

Рискованный. Помимо большой командой цели Мбаппе наверняка мотивирует индивидуальная бомбардирская гонка с Месси, Холандом, Кейном. В активе Килиана уже семь мячей в пяти матчах. Поставить на восьмой (ТБ 0.5) в БЕТСИТИ можно с котировкой 1.77.

Прогноз на точный счет

Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятными два варианта сухой победы Франции – 1:0 (коэффициент 5.90) и 2:0 (6.60). Первый представляется более реальным, учитывая силу обороны марокканцев.

Ожидаемый счет — победа Франции 1:0.

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