Франция - Марокко, 9 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Четвертьфинальная стадия на чемпионате мира по футболу откроется в четверг, 9 июля. В Фоксборо (США) сойдутся сборные Франции и Марокко. Ни те, ни другие в Северной Америке еще не проигрывали, но фаворит в паре очевиден. Рассмотрим линии и бонусы легальных букмекеров на игру.
Только три команды добились на групповом этапе ЧМ-2026 максимально возможного результата – это Аргентина, Франция и Мексика. Лишь в первом туре против сенегальцев команда Дидье Дешама столкнулась с трудностями, но в конечном итоге и их преодолела. Иракцев с норвежцами «Ле бле» обыграла с разницей в три мяча.
В 1/16 финала сборная Франции не испытала серьезных сложностей в противостоянии со шведами. Счет 3:0 говорит сам за себя. С серьезными проблемами вице-чемпионы планеты столкнулись на следующем этапе. Парагвайцы не стеснялись в средствах, чтобы вывести из себя Килиана Мбаппе и его партнеров. С точки зрения андердога, тактика мелкого и не очень фола себя практически оправдала: фаворит выиграл с огромным трудом, забив только с пенальти в середине второго тайма (реализовал его, что характерно, как раз Мбаппе).
Последние пять матчей сборной Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.07.2026
|Парагвай
0:1
Франция
ЧМ-2026
|30.06.2026
|Франция
3:0
Швеция
ЧМ-2026
|26.06.2026
|Норвегия
1:4
Франция
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Франция
3:0
Ирак
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Франция
3:1
Сенегал
ЧМ-2026
Феноменальная беспроигрышная серия сборной Марокко продолжается. С учетом технической победы в финале Кубка африканских наций над Сенегалом она составляет уже 34 матча.
В Северной Америке команда Мохамеда Уаби стартовала с воодушевляющей ничьей против Бразилии (1:1), после чего обыграла трех следующих соперников – Шотландию (1:0), Гаити (4:2), Нидерланды (по пенальти) и Канаду (3:0).
Последние пять матчей сборной Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.07.2026
|Канада
0:3
Марокко
ЧМ-2026
|30.06.2026
|Нидерланды
1:1, пен. 2:3
Марокко
ЧМ-2026
|25.06.2026
|Марокко
4:2
Гаити
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Шотландия
0:1
Марокко
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Бразилия
1:1
Марокко
ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Франция
|4
|2
|0
|14-6
|Марокко
|0
|2
|4
|6-14
Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. Любые серии рано или поздно обрываются, и марокканская когда-нибудь прервется. С высокой степенью вероятности это произойдет именно в Фоксборо. Сборная Франции не только объективно выше классом соперника, но и максимально мотивирована: в Америку она приехала с целью сменять серебро четырехлетней давности на золото. Победа европейцев – самый очевидный исход первого четвертьфинала. БЕТСИТИ оценила его весьма высоким коэффициентом 1.60.
Сбалансированный. Шанс Марокко – в том, чтобы максимально сковать линию атаки соперника. По всей видимости, Мбаппе, Дембеле и Олисе предстоит вскрывать очень качественный «автобус». Легко точно не будет. Помимо мощных защитников африканцы располагают прекрасным вратарем Буну. Непроигрыш Франции в комплекте с общим количеством голов не более 3.5 тут выглядит реальным сценарием.
Рискованный. Помимо большой командой цели Мбаппе наверняка мотивирует индивидуальная бомбардирская гонка с Месси, Холандом, Кейном. В активе Килиана уже семь мячей в пяти матчах. Поставить на восьмой (ТБ 0.5) в БЕТСИТИ можно с котировкой 1.77.
Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятными два варианта сухой победы Франции – 1:0 (коэффициент 5.90) и 2:0 (6.60). Первый представляется более реальным, учитывая силу обороны марокканцев.
Ожидаемый счет — победа Франции 1:0.