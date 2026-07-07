Франция - Марокко, 9 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Любые серии рано или поздно обрываются, и марокканская когда-нибудь прервется. С высокой степенью вероятности это произойдет именно в Фоксборо. Сборная Франции не только объективно выше классом соперника, но и максимально мотивирована: в Америку она приехала с целью сменять серебро четырехлетней давности на золото. Победа европейцев – самый очевидный исход первого четвертьфинала. БЕТСИТИ оценила его весьма высоким коэффициентом 1.60.

Сбалансированный. Шанс Марокко – в том, чтобы максимально сковать линию атаки соперника. По всей видимости, Мбаппе, Дембеле и Олисе предстоит вскрывать очень качественный «автобус». Легко точно не будет. Помимо мощных защитников африканцы располагают прекрасным вратарем Буну. Непроигрыш Франции в комплекте с общим количеством голов не более 3.5 тут выглядит реальным сценарием.