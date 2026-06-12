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ГлавнаяПрогнозыФранция – Сенегал, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Франция – Сенегал, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Действующим вице-чемпионам придется непросто?
Александр Бокулёв
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Франция – Сенегал

Команды

16 июня 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Франции не проиграет + Тотал больше 1,5
Прогноз

1,50
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Франция – Сенегал
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Франция – Сенегал

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Сборная Франции традиционно входит в число главных фаворитов чемпионата мира по футболу. В двух последних розыгрышах она добиралась до финала. В России-2018 стала обладателем титула, а в Катаре-2022 довольствовалась серебром, уступив в финале Аргентине.

Сенегальцы таких успехов не имеют, но эта команда приучила к тому, что может навязать упорную борьбу даже в матчах с грандами. Получится ли в этот раз? Разбираемся в первом матче группы I aka «группы смерти», куда также попали сборные Норвегии и Ирака.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,454,306,801,931,87
Марафон1,474,407,301,961,87
БЕТСИТИ1,494,307,002,001,84

Франция

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Всего сборная Франции выиграла два чемпионата мира (1998 и 2018). За последние 10 лет она дважды брала и медали Евро: серебро в 2016 г. и бронзу в 2024 г. В активе команды также титул (2021) и бронза (2025) в Лиге наций УЕФА. 

В преддверии ЧМ-2026 французы умудрились проиграть Кот-д'Ивуару в товарищеском матче, но едва ли это сильно повлияло на их статус. Впрочем, в рейтинге ФИФА команда Дидье Дешама упала на третье место, уступив лидерство Аргентине.

Последние пять матчей сборной Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2026Франция

3:1

Северная Ирландия

Товарищеский матч

04.06.2026Франция

1:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

29.03.2026Колумбия

1:3

Франция

Товарищеский матч

26.03.2026Бразилия

1:2

Франция

Товарищеский матч

16.11.2025Азербайджан

1:3

Франция

Квалификация ЧМ-2026

Сенегал

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Сборная Сенегала в третий раз подряд выступит на чемпионате мира. В 2022 г. команда вышла в 1/8 финала, но её лучшим результатом остается четвертьфинал на ЧМ-2002. На континентальном уровне сенегальцы в последние годы входят в число наиболее стабильных команд. В 2019 г. они выиграли серебро Кубка африканских наций, а через пару лет взяли титул. Минувшей зимой сенегальцы вновь победили в финале, но спустя несколько месяцев результат скандального матча изменили и засчитали команде техническое поражение в пользу Марокко. Продолжаются судебные разбирательства.

В преддверии старта на чемпионате мира сенегальцы не лучшим образом провели товарищеские матчи. Американцам они проиграли, а с Саудовской Аравией оформили ничью в меньшинстве. В рейтинг ФИФА сборная Сенегала занимает 15-е место – это второй результат среди африканских команд после Марокко.

Последние пять матчей сборной Сенегала:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2026Саудовская Аравия

0:0

Сенегал

Товарищеский матч

31.05.2026США

3:2

Сенегал

Товарищеский матч

31.03.2026Сенегал

3:1

Гамбия

Товарищеский матч

28.03.2026Сенегал

2:0

Перу

Товарищеский матч

18.01.2026Сенегал

0:3 (техническое поражение)

Марокко

Кубок африканских наций

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Франция0010-1
Сенегал1001-0

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч Франции и Сенегала: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Единственная очная встреча команд пришлась на групповой этап ЧМ-2002 – самого успешного для сенегальцев. Тогда африканцы обыграли французов со счетом 1:0. Но повторить этот результат на американских полях будет очень непросто. Все-таки подбор игроков у сборной Франции невероятно качественный. Едва ли не главная задача Дешама – грамотно объединить звезд на поле и так сбалансировать состав, чтобы эго футболистов не влияло на команду отрицательно.

А вот козырь сенегальцев, пожалуй, в том, что давления на них кратно меньше. При этом мастерства у футболистов тоже хватает, не говоря о физических данных. Потрепать нервы французам сборная Сенегала точно способна. На победу её вряд ли хватит, а вот ничья не потянет на сенсацию. Так что аккуратный вариант с перестраховкой – «Двойной шанс» в пользу французов.

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Сбалансированный. Симптоматично, что сборная Франции пропускала в каждом из пяти последних матчей – в разных кондициях, соперникам разных уровней. Если и выделять относительно слабые стороны этой команды, оборона придет на ум сразу. Не удивит, если быстрое и техничное нападение сенегальцев во главе с Садио Мане минимум раз поразит ворота соперника.

При этом атакующий потенциал самих французов едва ли не самый высокий на турнире. Выбор форвардов в лице Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Дезире Дуэ, Майкла Олисе, Маркуса Тюрама, Брэдли Барколя и Жана-Филиппа Матета – тут, как говорится, комментарии излишни.  

Полагаем, минимум два гола такие соперники суммарно забьют. А в сочетании с упомянутым «Двойным шансом» получается интересная комбинация.

Рискованный. Исходя из сказанного, очевидным вариантом с более высоким риском кажется маркет «Обе забьют». У любого букмекера он как минимум удвоит депозит.

Прогноз на точный счет

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На бумаге матч потенциально выглядит одним из самых качественных на групповом этапе. Пускай сборная Франции – явный фаворит, но сенегальцы, если не перегорят, могут оказать серьезное сопротивление и продемонстрировать достойную игру высокого уровня. В группе с Норвегией важны все факторы при возможной борьбе за выход в плей-офф с третьего места, а потому за своими шансами в атаке африканцы побегут охотно.

Рискнем предположить, что без гола сборная Сенегала с поля не уйдет. Но класса французов хватит для того, чтобы набрать три очка. БЕТСИТИ дает коэффициент 8,20 на счет 2:1 в пользу действующих вице-чемпионов мира.

Ожидаемый счет – 2:1 в пользу Франции.

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