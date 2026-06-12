Франция – Сенегал, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Франции и Сенегала: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Единственная очная встреча команд пришлась на групповой этап ЧМ-2002 – самого успешного для сенегальцев. Тогда африканцы обыграли французов со счетом 1:0. Но повторить этот результат на американских полях будет очень непросто. Все-таки подбор игроков у сборной Франции невероятно качественный. Едва ли не главная задача Дешама – грамотно объединить звезд на поле и так сбалансировать состав, чтобы эго футболистов не влияло на команду отрицательно.

А вот козырь сенегальцев, пожалуй, в том, что давления на них кратно меньше. При этом мастерства у футболистов тоже хватает, не говоря о физических данных. Потрепать нервы французам сборная Сенегала точно способна. На победу её вряд ли хватит, а вот ничья не потянет на сенсацию. Так что аккуратный вариант с перестраховкой – «Двойной шанс» в пользу французов.

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Сбалансированный. Симптоматично, что сборная Франции пропускала в каждом из пяти последних матчей – в разных кондициях, соперникам разных уровней. Если и выделять относительно слабые стороны этой команды, оборона придет на ум сразу. Не удивит, если быстрое и техничное нападение сенегальцев во главе с Садио Мане минимум раз поразит ворота соперника.

При этом атакующий потенциал самих французов едва ли не самый высокий на турнире. Выбор форвардов в лице Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Дезире Дуэ, Майкла Олисе, Маркуса Тюрама, Брэдли Барколя и Жана-Филиппа Матета – тут, как говорится, комментарии излишни.

Полагаем, минимум два гола такие соперники суммарно забьют. А в сочетании с упомянутым «Двойным шансом» получается интересная комбинация.

Рискованный. Исходя из сказанного, очевидным вариантом с более высоким риском кажется маркет «Обе забьют». У любого букмекера он как минимум удвоит депозит.