Франция – Сенегал, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Сборная Франции традиционно входит в число главных фаворитов чемпионата мира по футболу. В двух последних розыгрышах она добиралась до финала. В России-2018 стала обладателем титула, а в Катаре-2022 довольствовалась серебром, уступив в финале Аргентине.
Сенегальцы таких успехов не имеют, но эта команда приучила к тому, что может навязать упорную борьбу даже в матчах с грандами. Получится ли в этот раз? Разбираемся в первом матче группы I aka «группы смерти», куда также попали сборные Норвегии и Ирака.
Всего сборная Франции выиграла два чемпионата мира (1998 и 2018). За последние 10 лет она дважды брала и медали Евро: серебро в 2016 г. и бронзу в 2024 г. В активе команды также титул (2021) и бронза (2025) в Лиге наций УЕФА.
В преддверии ЧМ-2026 французы умудрились проиграть Кот-д'Ивуару в товарищеском матче, но едва ли это сильно повлияло на их статус. Впрочем, в рейтинге ФИФА команда Дидье Дешама упала на третье место, уступив лидерство Аргентине.
Последние пять матчей сборной Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2026
|Франция
3:1
Северная Ирландия
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Франция
1:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Колумбия
1:3
Франция
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Бразилия
1:2
Франция
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Азербайджан
1:3
Франция
Квалификация ЧМ-2026
Сборная Сенегала в третий раз подряд выступит на чемпионате мира. В 2022 г. команда вышла в 1/8 финала, но её лучшим результатом остается четвертьфинал на ЧМ-2002. На континентальном уровне сенегальцы в последние годы входят в число наиболее стабильных команд. В 2019 г. они выиграли серебро Кубка африканских наций, а через пару лет взяли титул. Минувшей зимой сенегальцы вновь победили в финале, но спустя несколько месяцев результат скандального матча изменили и засчитали команде техническое поражение в пользу Марокко. Продолжаются судебные разбирательства.
В преддверии старта на чемпионате мира сенегальцы не лучшим образом провели товарищеские матчи. Американцам они проиграли, а с Саудовской Аравией оформили ничью в меньшинстве. В рейтинг ФИФА сборная Сенегала занимает 15-е место – это второй результат среди африканских команд после Марокко.
Последние пять матчей сборной Сенегала:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.06.2026
|Саудовская Аравия
0:0
Сенегал
Товарищеский матч
|31.05.2026
|США
3:2
Сенегал
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Сенегал
3:1
Гамбия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Сенегал
2:0
Перу
Товарищеский матч
|18.01.2026
|Сенегал
0:3 (техническое поражение)
Марокко
Кубок африканских наций
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Франция
|0
|0
|1
|0-1
|Сенегал
|1
|0
|0
|1-0
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Франции и Сенегала: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Единственная очная встреча команд пришлась на групповой этап ЧМ-2002 – самого успешного для сенегальцев. Тогда африканцы обыграли французов со счетом 1:0. Но повторить этот результат на американских полях будет очень непросто. Все-таки подбор игроков у сборной Франции невероятно качественный. Едва ли не главная задача Дешама – грамотно объединить звезд на поле и так сбалансировать состав, чтобы эго футболистов не влияло на команду отрицательно.
А вот козырь сенегальцев, пожалуй, в том, что давления на них кратно меньше. При этом мастерства у футболистов тоже хватает, не говоря о физических данных. Потрепать нервы французам сборная Сенегала точно способна. На победу её вряд ли хватит, а вот ничья не потянет на сенсацию. Так что аккуратный вариант с перестраховкой – «Двойной шанс» в пользу французов.
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Сбалансированный. Симптоматично, что сборная Франции пропускала в каждом из пяти последних матчей – в разных кондициях, соперникам разных уровней. Если и выделять относительно слабые стороны этой команды, оборона придет на ум сразу. Не удивит, если быстрое и техничное нападение сенегальцев во главе с Садио Мане минимум раз поразит ворота соперника.
При этом атакующий потенциал самих французов едва ли не самый высокий на турнире. Выбор форвардов в лице Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Дезире Дуэ, Майкла Олисе, Маркуса Тюрама, Брэдли Барколя и Жана-Филиппа Матета – тут, как говорится, комментарии излишни.
Полагаем, минимум два гола такие соперники суммарно забьют. А в сочетании с упомянутым «Двойным шансом» получается интересная комбинация.
Рискованный. Исходя из сказанного, очевидным вариантом с более высоким риском кажется маркет «Обе забьют». У любого букмекера он как минимум удвоит депозит.
На бумаге матч потенциально выглядит одним из самых качественных на групповом этапе. Пускай сборная Франции – явный фаворит, но сенегальцы, если не перегорят, могут оказать серьезное сопротивление и продемонстрировать достойную игру высокого уровня. В группе с Норвегией важны все факторы при возможной борьбе за выход в плей-офф с третьего места, а потому за своими шансами в атаке африканцы побегут охотно.
Рискнем предположить, что без гола сборная Сенегала с поля не уйдет. Но класса французов хватит для того, чтобы набрать три очка. БЕТСИТИ дает коэффициент 8,20 на счет 2:1 в пользу действующих вице-чемпионов мира.
Ожидаемый счет – 2:1 в пользу Франции.