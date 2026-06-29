Франция - Швеция, 30 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч в Ист-Ратерфорде. Отдельно попробуем предугадать точный счет.

Консервативный. Какой бы непредсказуемой ни была сборная Швеции, французы ей объективно не по зубам. Вице-чемпионы мира очень уверенно идут по дистанции чемпионата, отгружая соперникам минимум по три мяча. Победа Франции в этой паре - самый очевидный исход. Самый высокий коэффициент на П1 дает Winline (1.27).

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Сбалансированный. Обе команды играют результативно. У французов все 10 последних матчей были «верховыми», у шведов - семь из 10. Сочетание из победы фаворита и общего количества голов более 2.5 здесь выглядит более чем вероятным исходом. В Winline оформить соответствующее пари можно с коэффициентом 1.60.