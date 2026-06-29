Франция - Швеция, 30 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В ночь со вторника на среду в Ист-Ратерфорде встретятся сборные Франции и Швеции. С одним представителем Скандинавии вице-чемпионы мира играючи разобрались - получится ли с другим? Подобрали для вас лучшие варианты для пари на матч 1/16 финала.
Лишь три команды преодолели групповой этап ЧМ-2026 без очковых потерь – это финалисты прошлого Кубка мира, Аргентина с Францией, а также сборная Мексики. Первые две команды считаются и главными фаворитами нынешнего розыгрыша.
Французы за три тура групповой стадии забили соперникам десяток мячей, и почти половину из них (четыре) забил Килиан Мбаппе. Более высокую результативность на предыдущем этапе продемонстрировал только Лионель Месси. Только в первом туре против сенегальцев команда Дидье Дешама столкнулась с серьезными трудностями, но в конечном итоге и их преодолела. Иракцев с норвежцами «Ле бле» обыграла с разницей в три мяча. Пока свой фаворитский статус сборная Франции оправдывает в полной мере.
Последние пять матчей сборной Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2026
|Норвегия
1:4
Франция
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Франция
3:0
Ирак
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Франция
3:1
Сенегал
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Франция
3:1
Северная Ирландия
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Франция
1:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
Шведскую сборную можно назвать одной из самых непредсказуемых в Европе. На ЧМ-2026 скандинавы успели как выиграть с редким для футбола счетом 5:1 (у Туниса), так с ним же и проиграть! Во втором туре шведы пропустили пятерку мячей от сборной Нидерландов, а в ответ забили только один.
В плей-офф команда Грэма Поттера протиснулась по квоте для третьих мест, благодаря ничьей с японцами. В рейтинге ФИФА Швеция на 35 мест отстает от Франции, занимая 38-ю позицию.
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2026
|Япония
1:1
Швеция
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Нидерланды
5:1
Швеция
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Швеция
5:1
Тунис
ЧМ-2026
|04.06.2026
|Швеция
2:2
Греция
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Франция
|12
|5
|6
|34-23
|Швеция
|6
|5
|12
|23-34
Мы подготовили три варианта прогноза на матч в Ист-Ратерфорде. Отдельно попробуем предугадать точный счет.
Консервативный. Какой бы непредсказуемой ни была сборная Швеции, французы ей объективно не по зубам. Вице-чемпионы мира очень уверенно идут по дистанции чемпионата, отгружая соперникам минимум по три мяча. Победа Франции в этой паре - самый очевидный исход. Самый высокий коэффициент на П1 дает Winline (1.27).
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Сбалансированный. Обе команды играют результативно. У французов все 10 последних матчей были «верховыми», у шведов - семь из 10. Сочетание из победы фаворита и общего количества голов более 2.5 здесь выглядит более чем вероятным исходом. В Winline оформить соответствующее пари можно с коэффициентом 1.60.
Рискованный. За последние шесть матчей французы пять раз забивали от трех мячей сопернику. Это их стандартная норма результативности. При таких вводных можно подумать о пари на индивидуальный тотал голов Франции больше 2.5. БЕТСИТИ удвоит номинал соответствующей ставки, если она сыграет.
Трейдеры букмекерских компаний находят наиболее вероятным счетом 2:0 в пользу Франции. Этот вариант котируется за 6.50. Но шведы не только пропускают много, но и забивают тоже. Французы в этом году трижды побеждали со счетом 3:1. Его и возьмем в качестве прогноза. Если так и сыграют, БЕТСИТИ в 10-кратном размере выплатит выигрыш по соответствующим ставкам.
Ожидаемый счет – победа Франции со счетом 3:1.