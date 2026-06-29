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ГлавнаяПрогнозыФранция - Швеция, 30 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Франция - Швеция, 30 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Еще одно скандинавское препятствие на пути вице-чемпиона планеты
Валентин Васильев

Франция – Швеция

Команды

30 июня 2026 (23:59) МСК

Начало

Стадион «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа Франции + тотал больше 2.5
Прогноз

1.60
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Франция – Швеция
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Франция – Швеция

В ночь со вторника на среду в Ист-Ратерфорде встретятся сборные Франции и Швеции. С одним представителем Скандинавии вице-чемпионы мира играючи разобрались - получится ли с другим? Подобрали для вас лучшие варианты для пари на матч 1/16 финала. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
БЕТСИТИ1.256.3012.002.241.67
Winline1.276.2011.002.251.65
Марафон1.266.4011.002.251.666

Франция

Лишь три команды преодолели групповой этап ЧМ-2026 без очковых потерь – это финалисты прошлого Кубка мира, Аргентина с Францией, а также сборная Мексики. Первые две команды считаются и главными фаворитами нынешнего розыгрыша. 

Французы за три тура групповой стадии забили соперникам десяток мячей, и почти половину из них (четыре) забил Килиан Мбаппе. Более высокую результативность на предыдущем этапе продемонстрировал только Лионель Месси. Только в первом туре против сенегальцев команда Дидье Дешама столкнулась с серьезными трудностями, но в конечном итоге и их преодолела. Иракцев с норвежцами  «Ле бле» обыграла с разницей в три мяча. Пока свой фаворитский статус сборная Франции оправдывает в полной мере.

Последние пять матчей сборной Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2026Норвегия

1:4

Франция

ЧМ-2026

22.06.2026Франция

3:0

Ирак

ЧМ-2026

16.06.2026Франция

3:1

Сенегал

ЧМ-2026

08.06.2026Франция

3:1

Северная Ирландия

Товарищеский матч

04.06.2026Франция

1:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

Швеция

Шведскую сборную можно назвать одной из самых непредсказуемых в Европе. На ЧМ-2026 скандинавы успели как выиграть с редким для футбола счетом 5:1 (у Туниса), так с ним же и проиграть! Во втором туре шведы пропустили пятерку мячей от сборной Нидерландов, а в ответ забили только один. 

В плей-офф команда Грэма Поттера протиснулась по квоте для третьих мест, благодаря ничьей с японцами. В рейтинге ФИФА Швеция на 35 мест отстает от Франции, занимая 38-ю позицию. 

Последние пять матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2026Япония

1:1

Швеция

ЧМ-2026

20.06.2026Нидерланды

5:1

Швеция

ЧМ-2026

15.06.2026Швеция

5:1

Тунис

ЧМ-2026

04.06.2026Швеция

2:2

Греция

Товарищеский матч

01.06.2026Норвегия

3:1

Швеция

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Франция125634-23
Швеция651223-34

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч в Ист-Ратерфорде. Отдельно попробуем предугадать точный счет.

Консервативный. Какой бы непредсказуемой ни была сборная Швеции, французы ей объективно не по зубам. Вице-чемпионы мира очень уверенно идут по дистанции чемпионата, отгружая соперникам минимум по три мяча. Победа Франции в этой паре - самый очевидный исход. Самый высокий коэффициент на П1 дает Winline (1.27).

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Сбалансированный. Обе команды играют результативно. У французов все 10 последних матчей были «верховыми», у шведов - семь из 10. Сочетание из победы фаворита и общего количества голов более 2.5 здесь выглядит более чем вероятным исходом. В Winline оформить соответствующее пари можно с коэффициентом 1.60.

Рискованный. За последние шесть матчей французы пять раз забивали от трех мячей сопернику. Это их стандартная норма результативности. При таких вводных можно подумать о пари на индивидуальный тотал голов Франции больше 2.5. БЕТСИТИ удвоит номинал соответствующей ставки, если она сыграет. 

Прогноз на точный счет

Трейдеры букмекерских компаний находят наиболее вероятным счетом 2:0 в пользу Франции. Этот вариант котируется за 6.50. Но шведы не только пропускают много, но и забивают тоже. Французы в этом году трижды побеждали со счетом 3:1. Его и возьмем в качестве прогноза. Если так и сыграют, БЕТСИТИ в 10-кратном размере выплатит выигрыш по соответствующим ставкам.

Ожидаемый счет – победа Франции со счетом 3:1.

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