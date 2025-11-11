Франция - Украина, 13 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе финиширует отборочный турнир чемпионата мира по футболу в зоне УЕФА. Сборная Украины в предпоследнем туре квалификации сыграет с вице-чемпионами планеты на их территории. Игра на один исход?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Франция
Место в рейтинге ФИФА: 3
13.11.2025, Ср
Украина
|П1 - 1.20
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 5-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Франция
|7
|5
|1
|25-8
|Украина
|1
|5
|7
|8-25
Последние пять матчей Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.10.2025
|Исландия
2:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Франция
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Франция
2:1
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Украина
0:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|08.06.2025
|Германия
0:2
Франция
Лига наций: плей-офф
Последние пять матчей сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.10.2025
|Украина
2:1
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Исландия
3:5
Украина
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Азербайджан
1:1
Украина
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Украина
0:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Новая Зеландия
1:2
Украина
Товарищеский матч
Перед очной встречей соперники занимают два первых места в таблице.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|2. Украина
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|3. Исландия
|4
|1
|1
|2
|11-9
|4
|4. Азербайджан
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
За два тура до финиша краткосрочной квалификации вице-чемпионы мира гарантировали себе как минимум выход в плей-офф, а уже в четверг с высокой степенью вероятности пополнят список участников финальной стадии. Для этого французам достаточно просто не проиграть дома украинцам. Думается, даже гости не сомневаются в выполнении этой задачи командой Дидье Дешама.
В любом случае решающим для желто-синих станет заключительный матч с исландцами. Наверняка подспудно понимание этого будет влиять на действия гостей. Выложиться без остатка на поле в Париже, чтобы потом уступить прямому конкуренту, - так себе план. Но, учитывая, что фаворит свою задачу уже практически решил, украинцы могут и должны понадеяться хотя бы на один гол. Исландцы в два захода забили французам три мяча. При такой диспозиции ОЗ не выглядит таким уж фантастическим исходом, как можно подумать по котировкам.
Эксклюзивными правами на показ матчей Кубка мира по футболу на территории РФ владеет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Лука Динь («Астон Вилла», Англия), Мало Гюсто («Челси», Англия), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайо Упамекано («Бавария», Германия).
Полузащитники: Ману Коне («Рома», Италия), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Эдуарду Камавинга («Реал», Испания), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити», Англия), Юго Экитике («Ливерпуль», Англия), Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм», Англия), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», Англия), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Майкл Олисе («Бавария», Германия), Кристофер Нкунку («Милан», Италия).
Главный тренер: Дидье Дешам.
Вратари: Евгений Волынец («Полесье»), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Дмитрий Ризник («Шахтер»).
Защитники: Илья Забарный («ПСЖ», Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Богдан Михайличенко («Полесье»), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба — «Динамо»), Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция).
Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Николай Шапаренко («Динамо»), Георгий Судаков («Бенфика», Португалия), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — «Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция).
Нападающие: Артем Довбик («Рома», Италия), Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Олимпиакос», Греция), Назар Волошин («Динамо»).
Главный тренер: Сергей Ребров.
Коэффициент на победу Украина более чем в 13 раз превосходит предложение на Францию - 16.00 против 1.20. Котировка на ничью тоже выглядит солидно - 6.40.
Украинцы только раз за 13 попыток побеждали Францию - 2:0 в 2013 году. Эксперты не верят, что им по силам повторить подвиг 12-летней давности в этот четверг.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу хозяев со счетом 2:0. Удачная ставка на этот вариант в PARI обещает шестикратный выигрыш.
