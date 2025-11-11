Франция - Украина, 13 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

За два тура до финиша краткосрочной квалификации вице-чемпионы мира гарантировали себе как минимум выход в плей-офф, а уже в четверг с высокой степенью вероятности пополнят список участников финальной стадии. Для этого французам достаточно просто не проиграть дома украинцам. Думается, даже гости не сомневаются в выполнении этой задачи командой Дидье Дешама.

В любом случае решающим для желто-синих станет заключительный матч с исландцами. Наверняка подспудно понимание этого будет влиять на действия гостей. Выложиться без остатка на поле в Париже, чтобы потом уступить прямому конкуренту, - так себе план. Но, учитывая, что фаворит свою задачу уже практически решил, украинцы могут и должны понадеяться хотя бы на один гол. Исландцы в два захода забили французам три мяча. При такой диспозиции ОЗ не выглядит таким уж фантастическим исходом, как можно подумать по котировкам.