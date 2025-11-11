Ведомости
Франция - Украина, 13 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Мбаппе и компании осталось соблюсти формальности
Валентин Васильев

На этой неделе финиширует отборочный турнир чемпионата мира по футболу в зоне УЕФА. Сборная Украины в предпоследнем туре квалификации сыграет с вице-чемпионами планеты на их территории. Игра на один исход?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Франция

Место в рейтинге ФИФА: 3 

13.11.2025, Ср
22:45 МСК

Украина

Место в рейтинге ФИФА: 27

П1 - 1.20

Х - 6.40

П2 - 16.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 5-й тур

Стадион:  «Парк де Пренс»   (Париж, Франция)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Франция75125-8
Украина1578-25

Последние пять матчей Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.10.2025Исландия

2:2

Франция

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Франция

5:0

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Франция

2:1

Исландия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Украина

0:2

Франция

Отбор ЧМ-2026

08.06.2025Германия

0:2

Франция

Лига наций: плей-офф

Последние пять матчей сборной Украины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.10.2025Украина

2:1

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Исландия

3:5

Украина

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Азербайджан

1:1

Украина

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Украина

0:2

Франция

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Новая Зеландия

1:2

Украина

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей соперники занимают два первых места в таблице.

КомандыИВНПМО
1. Франция43109-310
2. Украина42118-77
3. Исландия411211-94
4. Азербайджан40132-111

Прогноз на матч

Свернуть

За два тура до финиша краткосрочной квалификации вице-чемпионы мира гарантировали себе как минимум выход в плей-офф, а уже в четверг с высокой степенью вероятности пополнят список участников финальной стадии. Для этого французам достаточно просто не проиграть дома украинцам. Думается, даже гости не сомневаются в выполнении этой задачи командой Дидье Дешама. 

В любом случае решающим для желто-синих станет заключительный матч с исландцами. Наверняка подспудно понимание этого будет влиять на действия гостей. Выложиться без остатка на поле в Париже, чтобы потом уступить прямому конкуренту, - так себе план. Но, учитывая, что фаворит свою задачу уже практически решил, украинцы могут и должны понадеяться хотя бы на один гол. Исландцы в два захода забили французам три мяча. При такой диспозиции ОЗ не выглядит таким уж фантастическим исходом, как можно подумать по котировкам.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Эксклюзивными правами на показ матчей Кубка мира по футболу на территории РФ владеет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Франции

Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Лука Динь («Астон Вилла», Англия), Мало Гюсто («Челси», Англия), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайо Упамекано («Бавария», Германия).

Полузащитники: Ману Коне («Рома», Италия), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Эдуарду Камавинга («Реал», Испания), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити», Англия), Юго Экитике («Ливерпуль», Англия), Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм», Англия), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», Англия), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Майкл Олисе («Бавария», Германия), Кристофер Нкунку («Милан», Италия).

Главный тренер: Дидье Дешам.

Сборная Украины

Вратари: Евгений Волынец («Полесье»), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Дмитрий Ризник («Шахтер»).

Защитники: Илья Забарный («ПСЖ», Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Богдан Михайличенко («Полесье»), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба — «Динамо»), Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Николай Шапаренко («Динамо»), Георгий Судаков («Бенфика», Португалия), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — «Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция).

Нападающие: Артем Довбик («Рома», Италия), Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Олимпиакос», Греция), Назар Волошин («Динамо»).

Главный тренер: Сергей Ребров.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу Украина более чем в 13 раз превосходит предложение на Францию - 16.00 против 1.20. Котировка на ничью тоже выглядит солидно - 6.40.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче  Франция - Украина?

Украинцы только раз за 13 попыток побеждали Францию - 2:0 в 2013 году. Эксперты не верят, что им по силам повторить подвиг 12-летней давности в этот четверг.

С каким счетом завершится матч Франция - Украина?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу хозяев со счетом 2:0. Удачная ставка на этот вариант в PARI обещает шестикратный выигрыш.

Где бесплатно смотреть матч Франция - Украина?

В ассортименте  Okko эта встреча фигурирует наряду с большинством матчей отборочного турнира ЧМ-2026.

