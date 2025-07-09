Тейлор Фритц — Карлос Алькарас, 11 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

Фритц здорово проявил себя на турнире, но на фоне второй ракетки мира он выглядит не столь ярко. Статус фаворита Алькараса не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, сможет ли американец навязать борьбу испанцу, или нас ждет быстрая развязка. Впрочем, чудеса в теннисе случаются и почаще, чем во многих других популярных видах спорта.

Не станем забывать и о проблемах Тейлора с ногой, из-за которых он едва не завершил досрочно матч с Хачановым. После довольно продолжительного медицинского перерыва американец тогда вернулся на корт и сумел на тай-брейке выиграть матч. Повторить это с Алькарасом будет проблематично. Наш выбор - победа второй ракетки мира в трех сетах.