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8 июля 18:56ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Тейлор Фритц — Карлос Алькарас, 11 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

Испанец идет за шестым Большим шлемом
Руслан Ипполитов

В пятницу, 11 июля, в полуфинале мужского одиночного разряда Уимблдона сразятся Тейлор Фритц и Карлос Алькарас. В четвертьфинале американец не без труда прошел Карена Хачанова, а испанец с видимой легкостью разобрался с британцем Кэмероном Норри. Оцениваем шансы моперников.

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Дата / Время: 10.07.2025, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Тейлор Фритц (27 лет, 5-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джованни Перрикар (Франция, 32) — 6:7, 6:7, 6:4, 7:6, 6:4
  • 2-й круг: Габриэль Диалло (Канада, 53) — 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:3
  • 3-й круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26) — 6:4, 6:3, 6:7, 6:1
  • 4-й круг: Джордан Томпсон (Австралия, 44)  — 6:1, 3:0 - отказ
  • ¼ финала: Карен Хачанов (Россия, 20) — 6:3, 6:4, 1:6, 7:6

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Фабио Фоньини (Италия, 107) — 7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 1:6
  • 2-й круг: Оливер Тарвет (Великобритания, 739) — 6:1, 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия, 86) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4
  • 4-й круг: Андрей Рублев (Россия, 14) — 6:7, 6:3, 6:4, 6:4
  • ¼ финала: Кэмерон Норри (Великобритания, 61) — 6:2, 6:3, 6:3

Тейлор Фритц (США)

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Финалист Открытытого чемпионата США-2024. Финалист Итогового турнира ATP-2024. Победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде. Победитель United Cup 2023 в составе сборной США. Наивысший рейтинг - 4. В 2025 году выиграл 26 матчей при 11 поражениях. Победитель турниров в Истбурне (трава) и Штутгарте (трава). Полуфиналист турнира в Майами (хард). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Женеве (грунт). На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open выбыл по итогам третьего круга. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас (Испания)

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Второй номер мирового мужского рейтинга. Экс-первая ракетка мира. Победитель пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель 21 турнира АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне провел 51 матче: 46 побед и 5 поражений. Победитель турниров в Лондоне (трава), Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Чемпион «Ролан Гаррос»-2025. На Australian Open в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет 3-я встреча испанского и американского теннисистов. Обе предыдущие выиграл Алькарас, не отдав ни одного сета. На травяных кортах соперники никогда не встречались.

Ставки на исход

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Эксперты «Бетсити» в котировках явное предпочтение отдают Алькарасу. Вероятность выигрыша второй ракетки мира оценена котировкой 1.25. Успешное пари на выигрыш Фритца сулит выплату по кэфу 4.00.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно больше 38 геймов (ТБ 38.5) можно с коэффициентом 2.00. ТМ 38.5 предложен в линии за 1.76.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Фритца

Победа Алькараса

ТБ (38.5)

ТМ (38.5)

«Бетсити»

4.00

1.25

1.76

2.00

Прогноз и ставка

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Фритц здорово проявил себя на турнире, но на фоне второй ракетки мира он выглядит не столь ярко. Статус фаворита Алькараса не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, сможет ли американец навязать борьбу испанцу, или нас ждет быстрая развязка. Впрочем, чудеса в теннисе случаются и почаще, чем во многих других популярных видах спорта.

Не станем забывать и о проблемах Тейлора с ногой, из-за которых он едва не завершил досрочно матч с Хачановым. После довольно продолжительного медицинского перерыва американец тогда вернулся на корт и сумел на тай-брейке выиграть матч. Повторить это с Алькарасом будет проблематично. Наш выбор - победа второй ракетки мира в трех сетах.

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