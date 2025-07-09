Тейлор Фритц — Карлос Алькарас, 11 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

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В пятницу, 11 июля, в полуфинале мужского одиночного разряда Уимблдона сразятся Тейлор Фритц и Карлос Алькарас. В четвертьфинале американец не без труда прошел Карена Хачанова, а испанец с видимой легкостью разобрался с британцем Кэмероном Норри. Оцениваем шансы моперников.
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Дата / Время: 10.07.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Тейлор Фритц (27 лет, 5-я ракетка мира)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Финалист Открытытого чемпионата США-2024. Финалист Итогового турнира ATP-2024. Победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде. Победитель United Cup 2023 в составе сборной США. Наивысший рейтинг - 4. В 2025 году выиграл 26 матчей при 11 поражениях. Победитель турниров в Истбурне (трава) и Штутгарте (трава). Полуфиналист турнира в Майами (хард). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Женеве (грунт). На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open выбыл по итогам третьего круга.
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Второй номер мирового мужского рейтинга. Экс-первая ракетка мира. Победитель пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель 21 турнира АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне провел 51 матче: 46 побед и 5 поражений. Победитель турниров в Лондоне (трава), Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Чемпион «Ролан Гаррос»-2025. На Australian Open в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.
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Это будет 3-я встреча испанского и американского теннисистов. Обе предыдущие выиграл Алькарас, не отдав ни одного сета. На травяных кортах соперники никогда не встречались.
Фритц здорово проявил себя на турнире, но на фоне второй ракетки мира он выглядит не столь ярко. Статус фаворита Алькараса не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, сможет ли американец навязать борьбу испанцу, или нас ждет быстрая развязка. Впрочем, чудеса в теннисе случаются и почаще, чем во многих других популярных видах спорта.
Не станем забывать и о проблемах Тейлора с ногой, из-за которых он едва не завершил досрочно матч с Хачановым. После довольно продолжительного медицинского перерыва американец тогда вернулся на корт и сумел на тай-брейке выиграть матч. Повторить это с Алькарасом будет проблематично. Наш выбор - победа второй ракетки мира в трех сетах.