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ГлавнаяПрогнозыТейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо, 21 июня: прогноз на финал турнира в Галле

Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо, 21 июня: прогноз на финал турнира в Галле

Обновлено:
Титул заберет американец
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Тейлор Фритц
  • Фрэнсис Тиафо
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Американец Тейлор Фритц на втором подряд травяном турнире дошел до финала. За титул ATP-500 в Галле он поборется со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 21.06.2026, не ранее 16:30 по московскому времени

Арена: OWL Arena (Галле, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

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Тейлор Фритц (28 лет, 9-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Зизу Бергс (Бельгия) – 7:6 (7:4), 5:7, 6:4
  • 2-й круг: Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 3) – 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:3)
  • 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 1) – 6:7 (4:7), 6:4, 7:5

Фрэнсис Тиафо (28 лет, 26-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Флавио Коболли (Италия, 6) – 6:2, 7:6 (7:4)
  • 2-й круг: Со Симабукуро (Япония) – 6:4, 7:5
  • 1/4 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – 3:6, 6:3, 7:6 (14:12)
  • 1/2 финала: Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:1, 6:3

Тейлор Фритц

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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять травяных. В нынешнем сезоне дошел до финала хардовых соревнований в Далласе и травяных – в Гамбурге. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 19 побед при 11 поражениях. На турнире в Галле уже показал лучший результат, не выступал там с 2019 г.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Фрэнсис Тиафо

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Выиграл три турнира ATP, в том числе один травяной. В нынешнем сезоне дошел до финала в Акапулько на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в четвертом. Всего в 2026 г. одержал 28 побед при 12 поражениях. На турнире в Галле выступает впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсмены ранее провели восемь официальных очных матчей, все – на харде. Первую встречу выиграл Тиафо, следующие семь – Фритц.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фаворитом Фритца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,45 на его победу и 2,75 на успех Тиафо.

Ставки на тоталы

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Семь из восьми очных матчей спортсменов продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (25,5) и 1,87 на ТМ (25,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ФритцаПобеда ТиафоТБ (25,5)ТМ (25,5)
WINLINE1,452,751,931,87

Прогноз и ставка

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Похоже, Фритц окончательно избавился от последствий травмы. Он подтверждает статус одного из сильнейших теннисистов тура на траве, при этом демонстрируя хорошие функциональные кондиции. Второй подряд финал при обилии затяжных матчей – серьезный показатель. В Галле относительно простой получилась только встреча второго круга. В остальных – по три сета и минимум по одному тай-брейку (всего пять).

Тиафо двигался по сетке чуть проще. В полуфинале вовсе удалось разгромить Альтмайера и сэкономить немало сил перед финалом. А потому есть основания ожидать конкурентный матч за титул. Рискнем предположить, что уже стартовый сет дойдет минимум до 12-го гейма.

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