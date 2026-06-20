Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо, 21 июня: прогноз на финал турнира в Галле

Американец Тейлор Фритц на втором подряд травяном турнире дошел до финала. За титул ATP-500 в Галле он поборется со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 21.06.2026, не ранее 16:30 по московскому времени

Арена: OWL Arena (Галле, Германия)