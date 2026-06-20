Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо, 21 июня: прогноз на финал турнира в Галле

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Американец Тейлор Фритц на втором подряд травяном турнире дошел до финала. За титул ATP-500 в Галле он поборется со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо. Кто окажется сильнее?
Дата / Время: 21.06.2026, не ранее 16:30 по московскому времени
Арена: OWL Arena (Галле, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Тейлор Фритц (28 лет, 9-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Фрэнсис Тиафо (28 лет, 26-я ракетка мира)
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять травяных. В нынешнем сезоне дошел до финала хардовых соревнований в Далласе и травяных – в Гамбурге. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» – в первом. Всего в 2026 г. одержал 19 побед при 11 поражениях. На турнире в Галле уже показал лучший результат, не выступал там с 2019 г.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Выиграл три турнира ATP, в том числе один травяной. В нынешнем сезоне дошел до финала в Акапулько на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в четвертом. Всего в 2026 г. одержал 28 побед при 12 поражениях. На турнире в Галле выступает впервые.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели восемь официальных очных матчей, все – на харде. Первую встречу выиграл Тиафо, следующие семь – Фритц.
Букмекеры считают фаворитом Фритца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,45 на его победу и 2,75 на успех Тиафо.
Семь из восьми очных матчей спортсменов продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (25,5) и 1,87 на ТМ (25,5).
Похоже, Фритц окончательно избавился от последствий травмы. Он подтверждает статус одного из сильнейших теннисистов тура на траве, при этом демонстрируя хорошие функциональные кондиции. Второй подряд финал при обилии затяжных матчей – серьезный показатель. В Галле относительно простой получилась только встреча второго круга. В остальных – по три сета и минимум по одному тай-брейку (всего пять).
Тиафо двигался по сетке чуть проще. В полуфинале вовсе удалось разгромить Альтмайера и сэкономить немало сил перед финалом. А потому есть основания ожидать конкурентный матч за титул. Рискнем предположить, что уже стартовый сет дойдет минимум до 12-го гейма.