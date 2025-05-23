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22 мая 14:14ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Фулхэм - Манчестер Сити, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Горожане» еще могут пролететь мимо Лиги чемпионов!
Валентин Васильев

В воскресенье, 25 мая, будут сыграны последние матчи чемпионата Англии по футболу. Десятикратный чемпион страны, «Манчестер Сити», перед уходом в отпуск выступит в Лондоне. Вашему вниманию котировки крупнейших букмекеров на игру «Фулхэма» с командой Гвардиолы. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фулхэм» (Лондон)

25.05.2025, Вс

18:00 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 5.00

Х - 4.30

П2 - 1.58

Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур

Стадион: «Крэйвен Коттедж»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Фулхэм»161641101-168
«МС»411616168-101

Последние пять матчей «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Брентфорд»

2:3

«Фулхэм»

АПЛ

10.05.2025«Фулхэм»

1:3

«Эвертон»

АПЛ

03.05.2025«Астон Вилла»

1:0

«Фулхэм»

АПЛ

26.04.2025«Саутгемптон»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

20.04.2025«Фулхэм»

1:2

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Борнмут»

АПЛ

17.05.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Манчестер Сити»

Кубок Англии. Финал

10.05.2025«Саутгемптон»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.05.2025«Манчестер Сити»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

27.04.2025«Ноттингем»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Фулхэма» и «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2024«Манчестер Сити»

3:2

«Фулхэм»

АПЛ

11.05.2024«Фулхэм»

0:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.09.2023«Манчестер Сити»

5:1

«Фулхэм»

АПЛ

30.04.2023«Фулхэм»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

05.11.2022«Манчестер Сити»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

Турнирное положение 

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После 37 туров «Сити» занимает третье место в таблице, а «Фулхэм» - десятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль37258485-4083
2. Арсенал371914467-3371
3. Манчестер Сити37208970-4468
4. Ньюкасл372061168-4666
5. Челси37199963-4366
6. Астон Вилла37199958-4966
7. Ноттингем Форест371981058-4565
8. Брайтон371513962-5858
9. Брентфорд371671465-5655
10. Фулхэм371591354-5254
11. Борнмут3714111256-4653
12. Кристал Пэлас3713131150-5052
13. Эвертон3710151241-4445
14. Вулверхэмптон371252053-6841
15. Вест Хэм3710101743-6140
16. Манчестер Юнайтед371091842-5439
17. Тоттенхэм371152163-6138
18. Лестер37672433-7825
19. Ипсвич374102335-7922
20. Саутгемптон37262925-8412

Прогноз на матч

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Чудеса АПЛ: за тур до конца сезона предыдущий чемпион еще не гарантировал себе участия в Лиге чемпионов. Чисто математически «Манчестер Сити» еще вполне может вывалиться из топ-5 таблицы, если два из трех преследователей выиграют, а сами «горожане» проиграют. Понятно, что такой расклад выглядит фантастическим, но, чтобы исключить любые случайности, команде Гвардиолы нужно набирать очки в Лондоне. Хотя бы одно. 

«Фулхэм» - удобный соперник для «Сити». 10 предыдущих столкновений соперников завершились с одним исходом - победой манчестерцев.  Считаем, что предстоящий матч будет даже не на три, а максимум на два результата. В сложившейся ситуации фаворит обязан забирать три очка без вопросов.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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За событиями лондонской встречи удобно следить через текстовые онлайн-трансляции на специализированных спортивных сайтах, а также на ресурсах лицензированных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фулхэм»: Рид, Нельсон, Мунис, Кастань (все - травмы)

«МС»: Стоунз, Аке (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «МС»:

Позиция«Фулхэм»«МС»

Позиция

Вратарь1. Лено31. Эдерсон

Вратарь

Защитник2. Тете82. Льюис

Защитник

Защитник5. Андерсен3. Диаш

Защитник

Защитник3. Бейсси24. Гвардиол

Защитник

Защитник33. Робинсон75. О'Райли

Защитник

Полузащитник 20. Лукич8. Ковачич

Полузащитник

Полузащитник 16. Берге14. Гонсалес

Полузащитник 

Полузащитник11. Траоре20. Силва

Полузащитник

Полузащитник32. Смит-Роу17. Де Брейне

Полузащитник

Полузащитник17. Айуоби19. Гюндоган

Полузащитник

Нападающий7. Хименес9. Холанд

Нападающий

Главный тренерМарку СилваХосеп Гвардиола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Удачная ставка на столичный клуб в Winline сулит беттору пятикратный выигрыш. Ничья в конторе котируется за 4.30, а победа фаворита - за 1.58.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных