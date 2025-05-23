Фулхэм - Манчестер Сити, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Чудеса АПЛ: за тур до конца сезона предыдущий чемпион еще не гарантировал себе участия в Лиге чемпионов. Чисто математически «Манчестер Сити» еще вполне может вывалиться из топ-5 таблицы, если два из трех преследователей выиграют, а сами «горожане» проиграют. Понятно, что такой расклад выглядит фантастическим, но, чтобы исключить любые случайности, команде Гвардиолы нужно набирать очки в Лондоне. Хотя бы одно.

«Фулхэм» - удобный соперник для «Сити». 10 предыдущих столкновений соперников завершились с одним исходом - победой манчестерцев. Считаем, что предстоящий матч будет даже не на три, а максимум на два результата. В сложившейся ситуации фаворит обязан забирать три очка без вопросов.