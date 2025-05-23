Фулхэм - Манчестер Сити, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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В воскресенье, 25 мая, будут сыграны последние матчи чемпионата Англии по футболу. Десятикратный чемпион страны, «Манчестер Сити», перед уходом в отпуск выступит в Лондоне. Вашему вниманию котировки крупнейших букмекеров на игру «Фулхэма» с командой Гвардиолы.
Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур
Стадион: «Крэйвен Коттедж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Фулхэм»
|16
|16
|41
|101-168
|«МС»
|41
|16
|16
|168-101
Последние пять матчей «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Брентфорд»
2:3
«Фулхэм»
АПЛ
|10.05.2025
|«Фулхэм»
1:3
«Эвертон»
АПЛ
|03.05.2025
|«Астон Вилла»
1:0
«Фулхэм»
АПЛ
|26.04.2025
|«Саутгемптон»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|20.04.2025
|«Фулхэм»
1:2
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Борнмут»
АПЛ
|17.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Манчестер Сити»
Кубок Англии. Финал
|10.05.2025
|«Саутгемптон»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.05.2025
|«Манчестер Сити»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|27.04.2025
|«Ноттингем»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Фулхэма» и «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2024
|«Манчестер Сити»
3:2
«Фулхэм»
АПЛ
|11.05.2024
|«Фулхэм»
0:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.09.2023
|«Манчестер Сити»
5:1
«Фулхэм»
АПЛ
|30.04.2023
|«Фулхэм»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|05.11.2022
|«Манчестер Сити»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
После 37 туров «Сити» занимает третье место в таблице, а «Фулхэм» - десятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2. Арсенал
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3. Манчестер Сити
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4. Ньюкасл
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5. Челси
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6. Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7. Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8. Брайтон
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9. Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10. Фулхэм
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11. Борнмут
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12. Кристал Пэлас
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13. Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14. Вулверхэмптон
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15. Вест Хэм
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17. Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18. Лестер
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19. Ипсвич
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20. Саутгемптон
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Чудеса АПЛ: за тур до конца сезона предыдущий чемпион еще не гарантировал себе участия в Лиге чемпионов. Чисто математически «Манчестер Сити» еще вполне может вывалиться из топ-5 таблицы, если два из трех преследователей выиграют, а сами «горожане» проиграют. Понятно, что такой расклад выглядит фантастическим, но, чтобы исключить любые случайности, команде Гвардиолы нужно набирать очки в Лондоне. Хотя бы одно.
«Фулхэм» - удобный соперник для «Сити». 10 предыдущих столкновений соперников завершились с одним исходом - победой манчестерцев. Считаем, что предстоящий матч будет даже не на три, а максимум на два результата. В сложившейся ситуации фаворит обязан забирать три очка без вопросов.
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Потери
«Фулхэм»: Рид, Нельсон, Мунис, Кастань (все - травмы)
«МС»: Стоунз, Аке (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «МС»:
|Позиция
|«Фулхэм»
|«МС»
Позиция
|Вратарь
|1. Лено
|31. Эдерсон
Вратарь
|Защитник
|2. Тете
|82. Льюис
Защитник
|Защитник
|5. Андерсен
|3. Диаш
Защитник
|Защитник
|3. Бейсси
|24. Гвардиол
Защитник
|Защитник
|33. Робинсон
|75. О'Райли
Защитник
|Полузащитник
|20. Лукич
|8. Ковачич
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Берге
|14. Гонсалес
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Траоре
|20. Силва
Полузащитник
|Полузащитник
|32. Смит-Роу
|17. Де Брейне
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Айуоби
|19. Гюндоган
Полузащитник
|Нападающий
|7. Хименес
|9. Холанд
Нападающий
|Главный тренер
|Марку Силва
|Хосеп Гвардиола
Главный тренер
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